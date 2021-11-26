МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА
МОРОЗОВА ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА - российская предпринимательница, общественный деятель, благотворительница.
Из рода Хлудовых. Жена купца Абрама Абрамовича Морозова (из купечкского рода Морозовых), после его смерти состояла в гражданском браке с В.М. Соболевским, редактором-издателем газеты «Русские ведомости». Мать И.А. Морозова.
В 1882-1917 годы В.А. Морозова - член правления Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий. По инициативе В.А. Морозовой при фабриках товарищества открыты больница, родильный и сиротский приюты, ясли, богадельня, «убежище для хроников», библиотека, начальная школа, театр, вечерние курсы для рабочих.
В.А. Морозова - одна из первых русских женщин из купеческой среды, ярко проявивших себя в общественной жизни. Разделяла либеральные взгляды В.М. Соболевского, финансировала издание «Русских ведомостей». В своём доме на ул. Воздвиженка в Москве В.А. Морозова проводила музыкальные и литературные вечера, собирая до 200-300 человек, в них участвовали Вл.С. Соловьёв, Г.И. Успенский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, П.Д. Боборыкин, А.А. Блок, А. Белый, В.Я. Брюсов и другие представители либеральной и демократической интеллигенции.
Пожертвовала свыше 1 млн. руб. на филантропические и культурно-просветительские цели. На её средства в Москве в 1883-1885 годы в специально построенном здании по проекту архитектора Д.Н. Чичагова создана общедоступная библиотека-читальня им. И.С. Тургенева (одна из первых в Москве; по её названию площадь на пересечении ул. Мясницкая и Бульварного кольца получила название Тургеневская; здание разрушено в 1972 году).
В 1883-1914 годы попечительница 11 благотворительных и учебно-просветительских заведений и обществ. На пожертвования В.А. Морозовой (425 тыс. руб.) построена психиатрическая клиника при медицинском факультете Московского университета, названная в честь А.А. Морозова (открыта в 1887 году, архитектор К.М. Быковский; ныне клиника психиатрии им. С.С. Корсакова 1-го Московского медицинского университета). В 1903 году по инициативе В.А. Морозовой несколько представителей рода Морозовых, в т. ч. она и три её сына, передали Московскому университету крупное пожертвование на создание Института для лечения страдающих злокачественными опухолями (Раковый институт им. Морозовых, открыт в 1903 году, ныне Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена).
На пожертвования В.А. Морозовой в Москве построены начальное училище с ремесленными классами (1877 год), общежитие Императора московского технического училища (1903 год, архитектор Л.Н. Кекушев), здание 2-го Рогожского городского женского начального училища (1903 год), создана физическая лаборатория Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского. В 1916 году В.А. Морозова передала Московскому городскому общественному управлению деньги на создание библиотеки-читальни им. В.М. Соболевского.