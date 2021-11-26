МИХАЙЛОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы и свое дело

Точная дата рождения М. не установлена. Известно, что он родился в 1832 г. в Вологде. Происходил из мещан. Обучался в уездном училище.

Окончив учебное заведение, вошел в семейное дело. В 1852 г. перебрался в Томск. Здесь он вместе с П. Петровым организовал торговый дом «Петров и Михайлов». Компания специализировалась на продаже чая, сахара, тканей, одежды. Фирма быстро развивалась, и вскоре товары продавались уже в Томске, Барнауле, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Ирбите и других городах. В 1896 г. компаньон М. покинул фирму, которая сменила название на «Михайлов и Малышев» (с 1902 г.).

Заводчик

В 1870 г. М. завершил строительство томского воскобельно-свечного завода, в 1882 г. – завода по изготовлению кирпичей (совместно с З.М. Цибульским). Последнее предприятие – первая сибирская кирпичная фабрика.

Общественная деятельность

В 1883 – 1887, 1891 – 1894 гг. – Томский городской голова. Стараниями М. в городе были сооружены ремесленное училище, бесплатные библиотека и амбулаторная лечебница для бедных, детская больница. Во время нахождения М. на посту городского головы были сделаны городские мостовые, первый водопровод (1885), приобретена пожарная машина.

Финансировал восстановление рухнувшего Троицкого кафедрального собора, сооружение томских церквей. Покровительствовал женской Мариинской гимназии, начальным училищам и приютам, Воскресенскому приходскому и Алексеевскому реальному училищам. В 1893 г. на средства М. и И.М. Сибирякова был выстроен Музей прикладных знаний.

Староста Богоявленской церкви.

Михайловская роща

М. являлся владельцем большого земельного участка, на котором располагалась роща. Второй участок принадлежал его компаньону Малышеву. Здесь располагались усадьбы купцов. В дальнейшем участок М. стал доступен для свободного посещения горожанами. Здесь были беседки, скамейки, дороги для конных и пеших прогулок, искусственные гроты, родники, фонтаны. В настоящее время сохранилось часть беседок и фонтанов.

Умер М. 22 октября 1906 г. в Москве.

Семья

Супруга – Алевтина Петровна.