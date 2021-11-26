МЕДВЕДНИКОВЫ
МЕДВЕДНИКОВЫ - российские предприниматели и благотворители.
Основоположник рода - Осип (1685-1746 годы), государственный крестьянин, прибыл из Архангелогородской губернии в Иркутск в 1725 год.
Его внук Логгин Фёдорович (1773-1814 годы), иркутский купец 1-й гильдии, торговал с Китаем. Вдова Л. Ф. Медведникова, Елизавета Михайловна (урожденная Красногорова) [15(26).10.1787 года - 24.10(05.11).1828 года], завещала 70 тысяч рублей на создание Иркутского сиропитательного дома, который был устроен её сыновьями в 1838 году и получил имя Елизаветы Медведниковой (при нём был открыт банк для содержания сирот).
Сын Л. Ф. и Е. М. Медведниковых Иван Логгинович [09(21).11.1807 года - 01(13).09.1889 года], золотопромышленник и чаеторговец, коммерции советник, потомственный почетный гражданин (1834 год), почетный гражданин города Иркутск, вёл предпринимательскую деятельность в Сибири с 1830-х годов, городской голова Иркутска (1841-1844 годы), с 1840-х годов по торговым делам был связан с Москвой, куда переехал в 1860-е годы.
Его жена, Александра Ксенофонтовна (Константиновна) [1815 год - 23.11 (05.12).1899 года], почетная гражданка Иркутска (1899 год), одна из крупнейших московских благотворительниц; происходила из видной сибирской предпринимательской династии Сибиряковых, дочь Ксенофонта (Константина) Михайловича Сибирякова (1772-1825 год), городского головы Иркутска в 1817-1825 годах (внуки её двоюродного брата - А. М. Сибиряков и И. М. Сибиряков). Пожертвовала 600 тысяч рублей на городскую больницу в Иркутске. В собственном имении в селе Поречье Звенигородского уезда Московской губернии открыла богадельню с больницей для лиц духовного звания. Не имея прямых наследников (её сын-инвалид умер в 1881 году), завещала около 5,2 млн. рублей на благотворительные цели.
Самым крупным даром А. К. Медведниковой (1,3 млн. рублей) стало строительство в Москве больницы для неизлечимо больных людей христианского вероисповедания, а также богадельни имени И. и А. Медведниковых для 60 пожилых людей, открытых в 1903 году. Комплекс 2-этажных зданий (архитектор С. У. Соловьёв) построен в русском стиле с использованием мотивов новгородско-псковской архитектуры (в советское время в них находилась городская больница № 5, с 1992 года - Центральная клиническая больница при Московской патриархии во имя святителя Алексия, митрополита Московского).
В 1900-1903 годах на завещанные А. К. Медведниковой средства в Москве построена и оборудована 8-я мужская гимназия имени И. и А. Медведниковых (1900-1903 годы, архитектор И. С. Кузнецов; ныне средняя общеобразовательная школа № 59 имени Н. В. Гоголя), сооружён «приют для эпилептиков и идиотов» (1911-1914 годы, архитектор А. Ф. Мейснер), который в Первую мировую войну использовался как госпиталь для душевнобольных фронтовиков (ныне детская психиатрическая больница № 6, крупнейшее в России учреждение подобного профиля).
Кроме того, согласно желанию А. К. Медведниковой, оказывалась помощь различным церквам и монастырям в Москве и Иркутске (500 тысяч рублей), бедным людям христианского вероисповедания (100 тысяч рублей), в Алексеевской психиатрической больнице в Москве построено здание мастерских и содержалась одна кровать из завещанной на эту цель суммы, получали крупные пожертвования несколько церковно-приходских школ.