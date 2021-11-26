МЕДВЕДНИКОВА АЛЕКСАНДРА КСЕНОФОНТОВНА

Супруги – меценаты

Александра Ксенофонтовна родилась в 1834 г. в г. Иркутске. Представительница известной иркутской купеческой династии Сибиряковых. Отец – Ксенофонт Михайлович.

Получила блестящее образование. Отец сосватал ее известному иркутскому купцу И.Л. Медведникову. С этого времени М. активно включилась в благотворительную деятельность, которую вместе с супругом продолжала на протяжении всей жизни.

С переездом супругов М. в Москву М. продолжила жертвовать средства на обустройство различных учреждений, в частности, на больницы, гимназии, церкви. За свою деятельность супруги были представлены императрице, удостоившись личной аудиенции. Заслуги М. были также два раза отмечены Священным Синодом.

Дело супруга

После смерти супруга в 1889 г. Александра Ксенофонтовна не оставила любимое дело. На протяжении десяти лет, что она пережила своего супруга, М. фактически передавала семейные капиталы на благотворительность.

В 1898 г. М. передала 100 тыс. руб. для иркутских бедных «христианского вероисповедания», 500 тыс. для строительства больницы им. И.Л. Медведникова для неимущих и хронически больных.

Благотворительность М. была высоко оценена. В 1898 г. М. первая из женщин удостоилась звания почетного гражданина г. Иркутска, которое вручила ей Иркутская городская дума.

Последние годы

Одним из приобретений супругов М. стала усадьба в с. Поречье Звенигородского уезда. Здесь на протяжении длительного времени перестраивались здания, строилась церковь.

Умерла М. 23 ноября 1899 г. в своем имении и похоронена здесь же.

Судьба состояния Медведниковых

Поскольку у супругов М. не было наследников, то после их смерти огромные капиталы были переданы на благотворительные цели. Усадьбу в с. Поречье получила Московская епархия. В ней должна была открыться богадельня и больница для лиц духовного звания. Официальное открытие учреждения состоялось в 1903 г.

Около 5 млн. руб. согласно завещанию были переданы на благотворительность. Контроль за целевым расходованием средств осуществлял душеприказчик семьи коллежский советник Н.А. Цветков. На эти деньги были открыты мужская гимназия им. И. и А. Медведниковых (архитектор И.С. Кузнецов), больница для неизлечимых больных и богадельня им. А. и И. Медведниковых, церковь Тихвинской иконы Божией Матери (архитекторы С.У. Соловьев, И.М. Рыбин), приют для психически больных детей и эпилептиков (архитектор А.Ф. Мейснер), Медведниковский лазарет.

Семья

Супруг – Иван Логгинович Медведников. Детей не было.