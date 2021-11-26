МАЗУРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАЗУРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский предприниматель, один из крупнейших московских благотворителей.
Из московской купеческой семьи.
Потомственный почетный гражданин.
Сын Алексея Васильевича Мазурина [16(27) марта 1786 года - 24 ноября (6 декабря)1865 года], купца 1-й гильдии, старшины Московского биржевого комитета (1849-1852 годы), внук Алексея Гавриловича Попова (1760-1860 годы), купца 1-й гильдии, владельца крупной фарфоровой фабрики в селе Горбуново Дмитровского уезда Московской губернии, городского головы Москвы (1822-1825 годы).
Мазурин торговал в Санкт-Петербурге, стал петербургским купцом 1-й гильдии (1860-1878 годы), затем 2-й гильдии, имел 2 доходных дома на Васильевском острове, совместно с братом Алексеем Алексеевичем Мазуриным [19(31) мая 1830 года - 16(28) июля 1885 года] занимался торговым посредничеством под фирмой «Алексея Мазурина сыновья».
Пожертвовал Московскому купеческому обществу на благотворительные цели землю и капиталы общей стоимостью около 2 миллионов рублей. Из них в 1886 году передал участок земли стоимостью 25 тысяч рублей и 500 тысяч рублей капитала на устройство и содержание в Москве Дома призрения имени семьи Мазуриных на 100 человек, «происходящих из московского купеческого или мещанского сословий, чисто русского происхождения, православного вероисповедания» (открыт в 1887 году).
По завещанию Мазурин около 1,4 миллиона рублей (одно из крупнейших пожертвований за всю историю московской благотворительности) использовано на строительство и оборудование 5-этажного корпуса Дома бесплатных квартир имени братьев Н.А. и А.А. Мазуриных на 500 человек (открыт в 1907 году).
Мазурин пожертвовал также крупные капиталы Покровскому монастырю и церквам в Москве, Московской и Калужской губерниях.