Краткий курс истории. Главная народная газета 15 сентября 1863 года в Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости». Она оставалась крупнейшей российской общественно-политической газетой вплоть до событий Октябрьской революции 1917 года. Для провинциального читателя Первоначально «Русские ведомости» задумывались как газета для широкого круга читателей из провинции. Издание выходило три раза в неделю, а годовая подписка с пересылкой и доставкой стоила всего три рубля – небольшая сумма даже для рядового работника фабрики или мелкого служащего. Газета вскоре набрала популярность и с 1868 года стала издаваться ежедневно, с правом выпуска без предварительной цензуры. Противостояние «Русские ведомости» достаточно быстро сделались органом печати либерально настроенной московской интеллигенции и земских деятелей.... На чтение: 1 минута

15 сентября 1863 года в Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости». Она оставалась крупнейшей российской общественно-политической газетой вплоть до событий Октябрьской революции 1917 года.

Для провинциального читателя

Первоначально «Русские ведомости» задумывались как газета для широкого круга читателей из провинции. Издание выходило три раза в неделю, а годовая подписка с пересылкой и доставкой стоила всего три рубля – небольшая сумма даже для рядового работника фабрики или мелкого служащего. Газета вскоре набрала популярность и с 1868 года стала издаваться ежедневно, с правом выпуска без предварительной цензуры.

Противостояние

«Русские ведомости» достаточно быстро сделались органом печати либерально настроенной московской интеллигенции и земских деятелей. В результате сложилось противостояние с газетой «Московские ведомости» (основанной еще в 1756 году), занимавшей консервативные позиции. «Русским ведомостям» три года отказывали в праве розничной продажи, а после третьего отказа, c 1873 года, главным политическим требованием издания стало требование ввести в стране конституцию. В дальнейшем это фактически сделает газету рупором Конституционно-демократической партии.

«Контрреволюционная агитация»

Газета часто подвергалась цензурным репрессиям, штрафам и конфискациям номеров. В годы Первой русской революции (1905–1907 годы) издание было запрещено почти на целый год из-за поддержки редакцией «мятежного движения». После победы Февральской революции 1917 года издание поддерживало Временное правительство и не стеснялось критиковать большевиков. Победившие революционеры в дальнейшем припомнили создателям газеты эту «контрреволюционную агитацию», и «Русские ведомости» были закрыты.