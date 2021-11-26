КИЕВЛЯНИН

КИЕВЛЯНИН - российская общественно-политическая и литературная частная газета .

Издавалась на русском языке в Киеве в 1864-1919 годах ежедневно (до 1879 года - 3 раза в неделю). Тираж 2-5 тысяч экземпляров (конец 1890-х годов). Основана преподавателем Киевского института благородных девиц В. Я. Шульгиным по инициативе администрации Юго-Западного края (Киевская, Волынская и Подольская губернии), стремившейся после Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов к устранению польского влияния в регионе. Пользовалась субсидиями от правительства.

До середины 1870-х годов газета лояльно относилась к украинофилам, положительно отзывалась о работе Юго-Западного отдела РГО, который фактически являлся филиалом Старой (Киевской) громады. Затем позиция «Киевлянина» изменилась, газета стала центром объединения «антиукраинофильских» сил: в лингвистических дискуссиях она выступала против введения украинского языка в преподавание в начальной школе, настаивала на том, что развитие украинской культуры должно ограничиваться «обработкой южнорусской народной музыки» и этнографическими исследованиями, отрицала возможность использовать «малороссийскую специфику» для обоснования программы национально-политического самоопределения Украины.

Публицистика «Киевлянина» способствовала появлению так называемого Эмского указа императора Алек­сан­д­ра II от 18(30).05.1876 года об ограничении на издание и ввоз в Российскую империю книг на «малорусском наречии». Газета выступала за жёсткую борьбу с революционными и национальными движениями, отстаивала целостность Российской империи, приоритет великорусского, малорусского и белорусского народов (рассматривались как единый русский народ) перед остальными. «Киевлянин» отличался (особенно в начале XX века) антисемитизмом.

Однако в ходе Бейлиса дела В. В. Шульгин на страницах «Киевлянина» осудил судебный процесс, выступил против «бесправия» евреев (1913 год; номер газеты с этой статьёй, имевшей большой общественный резонанс, конфискован, автор предан суду). С конца 1905 года газета являлась фактическим органом киевского отделения Союза русского народа, с 1909 года - Всероссийского национального союза, с 1912 года - левых националистов (в Государственной думе их представляла фракция умеренно правых).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года «Киевлянин» критиковал Центральную раду, идеи создания украинской национально-территориальной автономии и независимого украинского государства. После вступления в Киев австро-германских войск выпуск газеты, ранее резко осудившей Брестский мир 1918 года, был приостановлен редакцией в знак протеста (март 1918 года), возобновлён с занятием Киева частями Вооруженных сил Юга России (31.08.1919 года). Окончательно «Киевлянин» перестал выходить в связи с вступлением в город частей РККА (декабрь 1919 года).

Среди редакторов: Д. И. Пихно (1878-1907 годы, издатель в 1878-1913 годах), В. В. Шульгин (1913-1914 годы, соредактор с 1914 года; совладелец газеты с 1913 года). Среди постоянных авторов - С. М. Богданов, Н. Х. Бунге, А. С. Вязигин, Н. А. Ригельман (псевдоним Левобережный), А. И. Савенко, М. А. Тулов, М. В. Юзефович.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)