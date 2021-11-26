КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ - российский адвокат, писатель, поэт, общественный деятель.
Из дворян. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1875 год). Присяжный поверенный округа Санкт-Петербургской судебной палаты (1879 год); много лет был членом совета присяжных поверенных.
Выступал во многих нашумевших процессах своего времени. Добился оправдания обвиняемых в убийствах Ольги Палем (1895 год) и братьев Скитских (1900 год), участвовал в политическом процессе «193-х» (1877-1878 годы), при его участии были вынесены оправдательные приговоры по мултанскому делу о ритуальных жертвоприношениях (1895-1896 годы) и делу Бейлиса (1913 год); осуждённому на смертную казнь эсеру-террористу Г.А. Гершуни (1904 год) виселица была заменена каторгой, был приговорён не к смерти, а к каторге Е.С. Созонов - убийца В.К. Плеве. Карабчевский считал, что нельзя полагаться только на эффект защитительной речи, ибо мнение суда, в особенности присяжных заседателей, слагается ещё до начала прений сторон, а поэтому переносил центр тяжести процесса на судебное следствие, делая основной акцент на допросе свидетелей. Был противником смертной казни, доказывал несостоятельность этого института и с юридической, и с нравственной точки зрения.
Из беллетристических произведений Карабчевского наиболее известен роман «Господин Арсков» (издан в 1893 году), из публицистических - статьи «О французской адвокатуре» и «Смерть Л.Н. Толстого». Карабчевский - автор стихотворных произведений, в том числе и стихотворений в прозе.
Сочинения:
Около правосудия. 2-е изд. СПб., 1908;
Мирные пленники. П., 1915;
Речи (1882-1914). 3-е изд. П.; М., 1916;
Что глаза мои видели. Берлин, 1921. Ч. 1-2.