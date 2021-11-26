КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ

КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ - российский ад­во­кат, пи­са­тель, по­эт, об­ще­ственный дея­тель.

Из дво­рян. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1875 год). При­сяж­ный по­ве­рен­ный ок­ру­га Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты (1879 год); мно­го лет был чле­ном со­ве­та при­сяж­ных по­ве­рен­ных.

Вы­сту­пал во мно­гих на­шу­мев­ших про­цес­сах сво­его вре­ме­ни. До­бил­ся оп­рав­да­ния об­ви­няе­мых в убий­ст­вах Оль­ги Па­лем (1895 год) и братьев Скит­ских (1900 год), уча­ст­во­вал в по­ли­тическом про­цес­се «193-х» (1877-1878 годы), при его уча­стии бы­ли вы­не­се­ны оп­рав­да­тель­ные при­го­во­ры по мул­тан­ско­му де­лу о ри­ту­аль­ных жерт­во­при­но­ше­ни­ях (1895-1896 годы) и де­лу Бей­ли­са (1913 год); осу­ж­дён­но­му на смерт­ную казнь эсе­ру-тер­ро­ри­сту Г.А. Гер­шу­ни (1904 год) ви­се­ли­ца бы­ла за­ме­не­на ка­тор­гой, был при­го­во­рён не к смер­ти, а к ка­тор­ге Е.С. Со­зо­нов - убий­ца В.К. Пле­ве. Карабчевский счи­тал, что нель­зя по­ла­гать­ся толь­ко на эф­фект за­щи­ти­тель­ной ре­чи, ибо мне­ние су­да, в осо­бен­но­сти при­сяж­ных за­се­да­те­лей, сла­га­ет­ся ещё до на­ча­ла пре­ний сто­рон, а по­это­му пе­ре­но­сил центр тя­же­сти про­цес­са на су­деб­ное след­ст­вие, де­лая основной ак­цент на до­про­се сви­де­те­лей. Был про­тив­ни­ком смерт­ной каз­ни, до­ка­зы­вал не­со­стоя­тель­ность это­го ин­сти­ту­та и с юри­ди­че­ской, и с нрав­ст­вен­ной точ­ки зре­ния.

Из бел­лет­ри­сти­че­ских про­из­ве­де­ний Карабчевского наи­бо­лее из­вес­тен ро­ман «Гос­по­дин Ар­сков» (из­дан в 1893 году), из пуб­ли­ци­стиче­ских - ста­тьи «О фран­цуз­ской ад­во­ка­ту­ре» и «Смерть Л.Н. Тол­сто­го». Карабчевский - ав­тор сти­хотворных про­из­ве­де­ний, в том числе и сти­хо­тво­ре­ний в про­зе .

Сочинения:

Око­ло пра­во­су­дия. 2-е изд. СПб., 1908;

Мир­ные плен­ни­ки. П., 1915;

Ре­чи (1882-1914). 3-е изд. П.; М., 1916;

Что гла­за мои ви­де­ли. Бер­лин, 1921. Ч. 1-2.