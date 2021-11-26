ГРИБУШИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА

Предприниматель, купчиха 1-й гильдии, меценат.

Антонина Ивановна родилась в 1840 году в Пермской губернии, в Кунгуре. Была женой известного кунгурского купца Михаила Ивановича Грибушина. Михаил Грибушин возглавлял одно из крупнейших в России предприятий по торговле чаем и сахаром. М.И. Грибушин также был меценатом и крупным общественным деятелем, занимал пост городского головы Кунгура.

Это было действительно крупное предприятие, масштабы торговли были огромны. Торговые конторы работали как в России (в Перми, Уфе, Екатеринбурге, Вятке, а также на ярмарках - Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Бирской, Красноуфимской, Осинской), так и за границей - в Китае, Индии, на Цейлоне.

М.И. Грибушин скончался в 1889 году, и Антонина Ивановна встала во главе семейного дела. Совместно с сыновьями Иннокентием, Сергеем, Михаилом и Николаем она учредила Торговый дом “М.И. Грибушина наследники”. Учредительные взносы были определены в 1200000 рублей от нее и по 200000 от сыновей.

Антонина Ивановна явилась наследницей дела своего мужа не только в отношении расширения торговли, но и в сфере благотворительности. В 1891 году с ее помощью было завершено строительство Михайло-Кирилловского сиропитательного дома для призрения и воспитания бедных детей-сирот. Основателями этого дома были Михаил Грибушин и Кирилл Хлебников.

Антонина Ивановна стала почетной попечительницей этого приюта и взяла на себя все хлопоты и дела по устройству дома. В этом ей активно помогал сын - Михаил.

Другой сын - Сергей - стремясь расширить масштабы семейного дела, в 1902 году переехал в Пермь и по доверенности матери приобрел дом, известный как Дом Грибушина (располагался на Покровской улице). Сейчас там расположен Пермский научный центр.

В 1911 году Антонина Ивановна Грибушина скончалась. Ее завещание хранится в Государственном архиве Пермской области. Согласно этому документу, ее паевой взнос в Торговый дом перешел в собственность сыновей, а дом на Покровской улице по наследству перешел к Сергею Михайловичу.