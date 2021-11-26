ЕРМАКОВ ФЛОР ЯКОВЛЕВИЧ
ЕРМАКОВ ФЛОР ЯКОВЛЕВИЧ - российский предприниматель, один из крупнейших благотворителей, действительный статский советник.
Московский купец 1-й гильдии (1839). За благотворительную деятельность возведён в потомственное дворянство (1877). От отца и дяди унаследовал ситценабивную и красильную фабрику в Москве и бумаготкацкую фабрику в селе Мещерино, владел также шерстяной и камвольной фабрикой в Москве и текстильной фабрикой в Вышнем Волочке, доходными домами в Москве и Санкт-Петербурге, лесной дачей близ села Тешилово Дмитровского уезда Московской губернии; возглавлял учреждённый отцом торговый дом «Яков Ермаков с сыновьями». С 1854 года казначей Пресненского отделения Московского дамского попечительства о бедных. После смерти родителей, жены и двух сыновей в 1870-х годах постоянно занимался благотворительностью, в том числе за счёт продажи части своего имущества. На свои средства открыл богадельню в Москве (на 1 тысячу человек) и две богадельни в Московской и Тверской губерниях. Построил и содержал дом для семей ссыльных, в 1890 году передал его Главному тюремному управлению МВД. Тогда же передал Москвской городской думе 300 тысяч рублей для призрения душевнобольных (в 1896 году в Алексеевской психиатрической больнице устроено Ермаковское отделение на 100 человек). В своём доме в Москве открыл бесплатную народную столовую на 500 человек (1893). Завещал Московской городской думе свыше 1 млн. рублей на строительство ремесленного училища (открыто в 1907 году, названо его именем, готовило техников и электротехников), 800 тысяч рублей на строительство ночлежного дома для рабочих (в 1909 году и 1915 году возведены два корпуса, каждый на 1,5 тысячи человек), 100 тысяч рублей на пособия бедным невестам и столько же московским участковым попечительствам о бедных. Всего на благотворительные цели пожертвовал свыше 3 млн. рублей.