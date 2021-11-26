ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА

ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА - великая княгиня, российская благотворительница.

Уро­ж­дён­ная прин­цес­са Гес­сен­ская, дочь великого гер­цо­га Гес­сен­ско­го Люд­ви­га IV и гер­цо­ги­ни Али­сы, уро­ж­дён­ной прин­цес­сы Бри­тан­ской; се­ст­ра императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны , суп­ру­га великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (с 1884 года). С 1878 года вос­пи­ты­ва­лась при дво­ре сво­ей баб­ки - ко­ро­ле­вы Ве­ли­ко­бри­та­нии Вик­то­рии. По­сле бра­ко­со­че­та­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге ос­та­лась в Рос­сии. В апреле 1891 года при­ня­ла пра­во­сла­вие. В 1892 году ос­но­ва­ла и воз­гла­ви­ла Ели­за­ве­тин­ское бла­го­тво­рительное общество, яв­ля­лась наи­бо­лее круп­ной жерт­во­ва­тель­ни­цей на его дея­тель­ность. В 1892-1917 годах об­ще­ст­во ока­за­ло по­мощь 9 тысячам де­тей из бед­ных се­мей, а так­же си­ро­там, со­дер­жа­ло для них при­юты (по­сто­ян­ные и днев­но­го пре­бы­ва­ния) и яс­ли, име­ло 224 при­ход­ских ко­ми­те­та в Мо­ск­ве и 14 уезд­ных ко­ми­те­тов в Московской губернии. С 1895 года пред­се­да­тель­ни­ца московского Дам­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но-­тю­рем­но­го комитета, ор­га­ни­зо­ва­ла при­ют для де­тей осу­ж­дён­ных. Все­го уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­зации и дея­тель­но­сти 15 бла­го­тво­рительных учеб­но-вос­пи­та­тель­ных уч­ре­ж­де­ний для си­рот, со­стоя­ла ав­гу­стей­шей по­кро­ви­тель­ни­цей 72 бла­го­тво­рительных и про­све­ти­тельских уч­ре­ж­де­ний. Яв­ля­лась по­пе­чи­тель­ни­цей од­ной из московских жен­ских гим­на­зий (с 1894 года на­зы­ва­лась Ели­са­ве­тин­ской), по ини­циа­ти­ве Елизаветы Фёдоровны и при её уча­стии по про­ек­ту архитектора И.И. Рер­бер­га вы­строе­но но­вое зда­ние гим­на­зии (ны­не зда­ние сред­ней об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы № 330). В 1902 году под по­кро­ви­тель­ст­вом Елизаветы Фёдоровны в Мо­ск­ве бы­ла от­кры­та вы­став­ка ар­хи­тек­ту­ры и при­клад­но­го искусства в сти­ле мо­дерн. В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов и 1-ю ми­ро­вую вой­ну Елизавета Фёдоровна воз­глав­ля­ла в Мо­ск­ве дви­же­ние по ока­за­нию по­мо­щи ра­не­ным и увеч­ным вои­нам, а так­же вдо­вам и де­тям по­гиб­ших, уст­раи­ва­ла скла­ды для по­жерт­во­ва­ний от жи­те­лей и от­прав­ку по­дар­ков на фрон­ты, уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии са­ни­тар­ных по­ез­дов, в 1904 году ор­га­ни­зо­ва­ла ко­мис­сию по раз­ме­ще­нию боль­ных и ра­не­ных вои­нов, эва­куи­ро­ван­ных с ТВД в Мо­ск­ву. С 1905 года бы­ла со­пред­се­да­тель­ни­цей Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества.

По­сле ги­бе­ли суп­ру­га [04(17).02.1905] ос­та­лась жить в Мо­ск­ве, рас­пус­ти­ла двор и пол­но­стью по­свя­ти­ла се­бя бла­го­тво­ри­тель­но­сти. По­се­ти­ла на­хо­див­ше­го­ся в тюрь­ме И.П. Ка­ляе­ва, убий­цу му­жа, пы­та­ясь скло­нить его к рас­кая­нию; хо­да­тай­ст­во­ва­ла пе­ред императором Ни­ко­ла­ем II о по­ми­ло­ва­нии тер­ро­ри­ста (её прось­ба бы­ла от­кло­не­на). Ор­га­ни­зо­ва­ла вра­чеб­но-­про­до­вольственную по­мощь по­стра­дав­шим от на­вод­не­ния в Мо­ск­ве в 1908 году. Не­од­но­крат­но жерт­во­ва­ла пред­ме­ты ис­кус­ст­ва в Му­зей изящ­ных ис­кусств имени императора Алек­сан­д­ра III и в Московскую го­род­скую ху­дожественную га­ле­рею П.М. и С.М. Треть­я­ко­вых. В 1909 году в Мо­ск­ве ос­но­ва­ла Мар­фо-Ма­ри­ин­скую оби­тель сес­тёр ми­ло­сер­дия (для это­го про­да­ла свои дра­го­цен­но­сти), в 1910 году при­ня­ла мо­на­ше­ский по­стриг и зва­ние на­стоя­тель­ни­цы оби­те­ли. Вы­сту­па­ла за воз­ро­ж­де­ние в РПЦ чи­на диа­ко­нис. В апреле 1918 года аре­сто­ва­на, вме­сте с чле­на­ми бывшей им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии дос­тав­ле­на в город Ала­па­евск. Каз­не­на по ре­ше­нию Ураль­ско­го об­ла­ст­но­го со­ве­та ра­бо­чих, кре­сть­ян­ских и сол­дат­ских де­пу­та­тов вме­сте с великими князь­я­ми Ио­ан­ном, Кон­стан­ти­ном и Иго­рем Кон­стан­ти­но­ви­ча­ми, Сер­ге­ем Ми­хай­ло­ви­чем, его сек­ре­та­рём Ф.С. Ре­ме­зом, по­этом князем В.П. Па­ле­ем и ино­ки­ней Вар­ва­рой Яков­ле­вой, за­жи­во сбро­ше­на в шах­ту руд­ни­ка. По­сле за­ня­тия Ала­па­ев­ска вой­ска­ми адмирала А.В. Кол­ча­ка ос­тан­ки Елизаветы Фёдоровны пе­ре­ве­зе­ны в Ие­ру­са­лим, где в 1921 году за­хо­ро­не­ны в усы­паль­ни­це церкви Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Геф­си­ман­ском са­ду. Ка­но­ни­зи­ро­ва­на в чине пре­по­доб­но­му­че­ни­цы Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью за гра­ни­цей (1981) и РПЦ (1992). В 1990 году на тер­ри­то­рии Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли от­крыт па­мят­ник Елизавете Фёдоровне (скульп­тор В.М. Клы­ков).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.