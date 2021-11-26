АЛФЕРАКИ АХИЛЛЕС НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы

Ахиллес Николаевич родился 3 июля 1846 г. в Харькове. Его отец – таганрогский помещик, откупщик Николай Дмитриевич Алфераки.

Детские годы А. прошли в Таганроге. Здесь он постигал азы многих дисциплин, обучаясь на дому. Обучался в Московском университете, был студентом историко-филологического факультета. Интересовала А. и музыка, которую он изучал под руководством профессора Фроша.

Таганрог

Несмотря на увлечение музыкой, которой А. мечтал посвятить всю жизнь, ему пришлось вернуться в родной город в конце 1870-х гг. и заняться семейными делами. Получив наследство от отца, А. должен был разбираться с долгами. В итоге часть недвижимости была распродана, в том числе и огромный дом, в котором он вырос.

Предпринимательская жилка А. позволила семье улучшить свое положение. Сам же А. построил в Таганроге паровую мельницу неподалеку от гавани, что обеспечило быстрый доход.

Общественные дела

В 1880 г. А. занялся общественными делами. Его избрали на должность Таганрогского городского головы. Однако вскоре общественность начала выражать недовольство данным выбором, поскольку А. значительную часть времени находился в столице и в Москве, а всеми делами в городе заведовал его дядя И. Д. Алфераки. Тем не менее, А. сам приступил к решению городских проблем, и недовольство прекратилось.

В 1881 г. А. добился утверждения бюджета, который в два раза был больше предыдущих. В итоге на нужды города была потрачена вся заложенная сумма. Были озеленены и замощены таганрогские улицы, центр города замостили булыжником, началось строительство первых бульваров. Вложили средства и в начальное образование. В Таганроге поставили памятник Петру I, провели капитальную реконструкцию порта.

А. содействовал организации благотворительных обществ. Были открыты «Общество призрения неимущих» и «Общество пособия бедным ученикам и ученицам начальных училищ». Средства на их содержание выделил А.

А. содействовал работе местного музыкально-драматического общества, которое было создано в 1883 г. Стараниями общества открылись первые музыкальные классы, начал работать симфонический оркестр.

Столица

В 1888 г. А. решил оставить пост городского головы и перебраться в столицу Российской империи. В 1891 г. он занял должность правителя канцелярии министра внутренних дел. Возглавлял Российское телеграфное агентство. Продолжал уделять внимание своей страсти – музыке. Его перу принадлежат более 100 романсов и оперы «Купальская ночь» и «Лесной царь».

Семья

Сохранились данные о детях А.:

- Магна – была художницей, училась у М. Д. Бернштейна; проживала в Санкт-Петербурге, арестована в 1935 г.;

- Мария – также проживала в Санкт-Петербурге; первый арест последовал в 1932 г., второй – в 1935 г. Вместе с Магной отправилась отбывать наказание в Уфу;

- Николай – был художником; жил в столице; аресту подвергся в 1932 г.