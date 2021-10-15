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Курс развития России на протяжении веков менялся, как из-за внешних факторов, так и волею руководящих групп. Находящаяся на соединении Европы и Азии, простёршаяся от Японии до Германии страна в историческом процессе зачастую меняла галс в самый неожиданный момент.

Как же нам поступить? Полностью влиться в европейский процесс развития или идти по своему, особому пути? - этими вопросами задавались мыслители и те, у кого было достаточно времени для праздных рассуждений, в эпоху формирования наций. Видную парадигму сформировали славянофилы - представители литературного и религиозно-философского течения русской общественной мысли, оформившейся в 30х - 40х годах 19 века и ориентированной на выявление самобытности России, её типовых отличий от Запада. Об их убеждениях и представлениях о том, «как нам обустроить Россию» - в лекции к.и.н. В.И. Гольцова