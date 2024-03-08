СТАНКЕВИЧА КРУЖОК

Станкéвича кружóк — студенческое литературно-философское объединение, группировавшееся вокруг Н. В. Станкевича. Кружок возник в Москве в 1831–1832 и действовал до 1840. Участниками кружка являлись студенты и выпускники Московского университета (см. Университеты в России ) : И. П. Клюшников, В. И. Красов, Я. М. Неверов, Я. Почека, К. С. Аксаков, В. Г. Белинский , М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин и др. В разные годы члены С. к. собирались в доме Павлова на ул. Б. Дмитровка, в доме Лаптевой в Б. Афанасьевском переулке (в которых жил Станкевич), в доме семьи Беер (Алексей Беер являлся членом С. к.); после отъезда Станкевича за границу участники кружка собирались у Аксаковых, В. Г. Белинского, В. П. Боткина.

Станкевич сглаживал крайности и примирял членов объединения, часто расходившихся из-за различия теоретических убеждений. С его отъездом в конце 1830-х на лечение заграницу его роль принял на себя Т. Н. Грановский, став идейным центром объединения.

С. к. не являлся политической и революционной организацией, имел характер дружеских собраний (заседания были открытыми, вступление новых членов не фиксировалось и не регламентировалось). Интересы С. к. сосредоточивались на изучении немецкой философии: идей И. Фихте, И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля ; на художественной литературе, искусстве, истории, географии и др. Участники С. к. старались выработать целостное мировоззрение (посредством изучения идей натурфилософии и гегельянства). С переездом в Петербург В. Г. Белинского и смертью Н. В. Станкевича в 1840 кружок фактически перестал существовать.

С. к. послужил базой для формирования западнической мысли, представителями которой стали бывшие его члены: М. Н. Катков , Белинский, Боткин, Грановский и др.

Лит. : Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.–Л., 1964 ; Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых гг. СПб., 1873; Манн Ю. В. В кружке Станкевича: историко-литературный очерк. М., 1983. А. Н. Гривастова.