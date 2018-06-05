Славянофилы и западники В середине XIX века в российском обществе сформировалось два направления его реформирования для дальнейшего развития страны...

В середине XIX века в российском обществе сформировалось два направления его реформирования для дальнейшего развития страны. Эти направления имели между собой большие различия. Представители одного из них – славянофилы – выступали за продвижение самобытности России, славянской православной идеи, а западники ориентировались в основном на Запад и предлагали во всем брать пример с него и на его опыте строить новое общество.

Славянофилы и западники – кто они?

Западники

Когда сформировалось движение : 1830–1850 годы

Слои общества : дворяне-помещики (большинство), отдельные представители богатого купечества и разночинцы

Основные представители: П. Я. Чаадаев (именно его «Философическое письмо» послужило толчком к окончательному оформлению обоих течений и стало поводом к началу дебатов), И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, К. Д. Кавелин.

Славянофилы

Когда сформировалось движение: 1840–1850 годы

Слои общества: помещики со средним уровнем дохода, частично выходцы из купцов и разночинцев

Основные представители: А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, П. В. Киреевский, В. А. Черкасский. Очень близки к ним по мировоззрению С. Т. Аксаков, В. И. Даль, Ф. И. Тютчев.

Различия во взглядах

Западники

По какому пути двигаться России: по пути, пройденному западными странами. Освоение западных достижений позволит России сделать рывок и достичь большего за счет заимствованного опыта.

Пути преобразований и реформ: имелось два направления: либеральное (Т. Грановский, К. Кавелин и др.) и революционное (А. Герцен, Н. Огарёв и др.). Либералы выступали за мирные реформы «сверху», революционеры – за радикальные способы решения проблем.

Какой строй выбрать и отношение к конституции: одни выступали за конституционную монархию по типу Англии, а наиболее радикальные – за республику.

Крепостное право: отмена крепостного права и широкое использование наемного труда, что приведет к росту промышленности и экономики.

Отношение к возможностям развития экономики: необходимо быстро развивать экономику с использованием западного опыта.

Религия: религия не должна мешать, когда дело касается решения государственных вопросов.

Отношение к Петру I: западники считали его великим преобразователем и реформатором.

Славянофилы

По какому пути двигаться России: у России – своя дорога. Зачем западный опыт, когда собственная формула «Православие, самодержавие, народность» поможет России добиться большего успеха и более высокого положения в мире.

Пути преобразований и реформ: признавалось только мирное развитие.

Какой строй выбрать и отношение к конституции: выступали против введения конституции, считали единственно возможной формой правления для России неограниченное самодержавие.

Крепостное право: отмена крепостного права, но при сохранении привычного уклада крестьянской жизни – общины. Каждая община наделяется землей (за выкуп).

Отношение к возможностям развития экономики: считали, что правительство должно способствовать механизации труда, развитию банков и железных дорог – постепенно и последовательно.

Религия: именно вера – «краеугольный камень» особой исторической миссии русского народа.

Отношение к Петру I: отрицательно относились к деятельности Петра, полагая, что он насильно заставил страну двигаться по чуждому ей пути.

Значение споров между славянофилами и западниками

Время разрешило все споры. Дорога, выбранная Россией, оказалась предложенной западниками. В стране начала отмирать община, церковь стала независимой от государства, а самодержавие вообще прекратило свое существование.

Главное, что представители обоих направлений искренне считали, что в стране назрела необходимость перемен и перенос их на более позднее время будет не на пользу России. Все понимали, что крепостное право тянет страну назад, а без развитой экономики нет будущего. Заслугой славянофилов было то, что они пробуждали интерес к истории и культуре русского народа. Именно славянофил В. Даль является автором «Толкового словаря живого великорусского языка».

Постепенно начало происходить сближение двух этих направлений, а споры, которые шли между их представителями, способствовали развитию общества и пробуждению интереса к социальным проблемам в среде российской интеллигенции.

Основатели и идеологи двух течений о своем видении

Один из главных теоретиков славянофильства И. В. Киреевский писал:

«Всё, что препятствует правильному и полному развитию Православия, всё то препятствует развитию и благоденствию народа русского, всё, что даёт ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, всё то искажает душу России и убивает её здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом православия государственность России и её правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство и, вместе, тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе народных убеждений».

А так о пути истории писал главный идеолог западничества, П.Я. Чаадаев:

« Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя» .