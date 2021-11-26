ПЕТРАШЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский революционный деятель.

Дво­ря­нин. Сын хи­рур­га В.М. Пет­ра­шев­ско­го (1787-1845), действительный статский советник (1844). Петрашевский обучался в Цар­ско­сель­ском ли­цее (1832-1839), окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1841). С 1840 года пе­ре­во­дчик в МИДе. Ув­ле­кал­ся тру­да­ми П.Ж. Пру­до­на , Л. Бла­на, Р. Оу­эна, Л. Фей­ер­ба­ха и осо­бен­но Ш. Фу­рье, со­би­рал на­учную ли­те­ра­туру, за­пре­щён­ную к рас­про­стра­не­нию в Рос­сии. Уст­раи­вал в собственном до­ме «пят­ни­цы» - со­бра­ния кри­ти­че­ски на­стро­ен­ных мо­ло­дых лю­дей (пет­ра­шев­цев); сре­ди них бы­ли Н.А. Спеш­нев, Ф.М. До­сто­ев­ский. Ав­тор мно­же­ст­ва ру­ко­пис­ных за­ме­ток, на­бро­сков; основной ре­дак­тор и ав­тор главных ста­тей во 2-м вы­пус­ке «Кар­ман­но­го сло­ва­ря ино­стран­ных слов, во­шед­ших в со­став рус­ско­го язы­ка» (1846), ко­то­рый со­став­ля­ли пет­ра­шев­цы .

Петрашевский был сто­рон­ни­ком рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния, от­ме­ны цен­зу­ры и кре­по­ст­но­го пра­ва, вве­де­ния су­да при­сяж­ных и сво­бо­ды пе­ча­ти. В ду­хе уто­пического со­циа­лиз­ма он меч­тал о со­зда­нии сою­за всех на­ро­дов, об от­ме­не ре­гу­ляр­ной ар­мии, за­ме­не ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти кол­лек­тив­ной, рас­про­стра­не­нии доб­ро­воль­ных ас­со­циа­ций, обя­зательном удов­ле­тво­ре­нии основных по­треб­но­стей лич­но­сти. Пу­тей дос­ти­же­ния этих це­лей не пред­ла­гал, но от­ме­чал, что «в че­ло­ве­че­ст­ве ещё до сих пор про­из­во­дит­ся ме­нее цен­но­стей, не­же­ли об­ще­ст­вен­ные по­треб­но­сти тре­бу­ют». Во вре­мя дво­рян­ских вы­бо­ров 1848 году в Санкт-Пе­тербургской губернии раз­дал свыше 200 эк­зем­п­ля­ров сво­ей ли­то­гра­фи­ро­ван­ной за­пис­ки «О спо­со­бе уве­ли­че­ния дво­рян­ских или на­се­лён­ных име­ний». Этим при­влёк к се­бе вни­ма­ние вла­стей. Над Петрашевским был ус­та­нов­лен по­ли­цей­ский над­зор, а в начале 1849 года к не­му в до­ве­рие во­шёл агент по­ли­ции П.Д. Ан­то­нел­ли.

Аре­сто­ван 23 апреля (5 мая) 1849 года, за­клю­чён в Алек­се­ев­ский ра­ве­лин Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти . Во вре­мя след­ст­вия не рас­ка­ял­ся. За на­ме­ре­ние из­ме­нить государственное уст­рой­ст­во Рос­сии, рас­про­стра­не­ние ме­ж­ду мо­ло­ды­ми людь­ми «зло­вред­ных идей про­тив ре­ли­гии, воз­бу­ж­де­ние в них не­на­вис­ти к пра­ви­тель­ст­ву и за по­ку­ше­ние со­ста­вить для этой це­ли тай­ное об­ще­ст­во» при­го­во­рён Во­ен­но-суд­ной ко­мис­си­ей по де­лу пет­ра­шев­цев к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му по пред­ло­же­нию ге­не­рал-ау­ди­то­риа­та бес­сроч­ной ка­тор­гой, о чём Петрашевскому бы­ло объ­яв­ле­но по­сле со­вер­ше­ния об­ря­да под­го­тов­ки к каз­ни.

От­бы­вал ка­тор­гу в Восточной Си­би­ри, в со­от­вет­ст­вии с Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра II от 26 августа (7 сентября) 1856 года пе­ре­ве­дён на по­се­ле­ние с пра­вом вы­бо­ра мес­та жи­тель­ст­ва. Жил в Ир­кут­ске, был при­нят в до­ме вос­точ­но-си­бир­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Н.Н. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го , ко­то­рый хо­да­тай­ст­во­вал о пол­ном про­ще­нии Петрашевцев, но по­лу­чил от­каз. Со­труд­ни­чал в газете «Ир­кут­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти», ре­дак­ти­ро­вав­шей­ся Н.А. Спеш­не­вым. Вёл от­дел ме­ст­но­го обо­зре­ния в из­да­вав­шей­ся по ини­циа­ти­ве Петрашевского пер­вой ли­бе­раль­ной га­зе­те в Си­би­ри – «Амур» (1861-1862 годы). В ссыл­ке про­явил се­бя прин­ци­пи­аль­ным про­тив­ни­ком не­ле­галь­ной дея­тель­но­сти. В 1859 году вы­сту­пил с ре­чью на по­хо­ро­нах чи­нов­ни­ка, уби­то­го на ду­эли (по­хо­ро­ны пре­вра­ти­лись в де­мон­ст­ра­цию, на­прав­лен­ную про­тив Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го, по­сколь­ку убий­ца был его по­мощ­ни­ком); в 1860 году Петрашевский был вы­слан в Ени­сей­скую губернию, жил в сё­лах Шу­шен­ское и Верх­ний Ке­беж Ми­ну­син­ско­го округа, в Крас­но­яр­ске и др., не­од­но­крат­но всту­пал в кон­фликт с ме­ст­ны­ми вла­стя­ми.