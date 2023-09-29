Петрашéвцы

Петрашéвцы — политический кружок, в котором обсуждались вопросы социалистической мысли. Собирался в 1844–1849 в доме у М. В. Буташевича-Петрашевского и реже — у других участников кружка. Это было неформальное сообщество, лишенное внутренней дисциплины и общей идеологии, но большинство посетителей отдавало предпочтение системе Ш. Фурье . В заседаниях участвовали от 7 до 50 человек, слушавших доклады. В кулуарах обсуждались более радикальные политические идеи, чем публично. Наряду с взглядами Фурье в поле внимания П. находились и другие концепции: А. Сен-Симона , П.-Ж. Прудона и Л. Бла﻿на. Участник кружка А. В. Ханыков увлек социалистическими идеями будущего лидера революционных демократов 1860‑х Н. Г. Чернышевского . В 1846 Буташевичу-Петрашевскому удалось выпустить пропущенный цензурой «Словарь иностранных слов», в котором были осторожно изложены некоторые социалистические и либеральные идеи. Это издание поддержал один из ведущих литературных критиков этого времени В. Г. Белинский , также симпатизировавший социалистическим идеям. Одновременно некоторые члены общества, прежде всего Н. А. Спешнев, обсуждали возможность революционных методов борьбы. 7[19] апреля 1849 «петрашевцами» был дан торжественный обед в честь Фурье. 15[27] апреля в собрании читалось ходившее в списках письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, содержавшее резкие выпады против российского общественного устройства. Это стало одним из поводов для расправы с П. 20 апреля [2 мая] начались аресты. По делу было привлечено 123 человека. Следствие интересовалось прежде всего выступлениями против самодержавия и крепостничества. За подготовку к созданию тайного общества 21 П. (в том числе Ф. М. Достоевский ) приговорили к смертной казни, которую в последний момент, когда первые приговоренные уже были привязаны к столбам для расстрела 22 декабря 1849 [3 января 1850], заменили каторгой.

Ист .: Петрашевцы в воспоминаниях современников: Сборник материалов. М.–Л., 1926; Дело Петрашевцев. М.–Л., 1941; Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953; Утопический социализм в России. М., 1985.

Лит. : Лейкина-Свирская В. Р. Петрашевцы. М., 1965; Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988; Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири. Иркутск, 1996. А. В. Шубин.