Петрашéвцы
Петрашéвцы — политический кружок, в котором обсуждались вопросы социалистической мысли. Собирался в 1844–1849 в доме у М. В. Буташевича-Петрашевского и реже — у других участников кружка. Это было неформальное сообщество, лишенное внутренней дисциплины и общей идеологии, но большинство посетителей отдавало предпочтение системе Ш. Фурье. В заседаниях участвовали от 7 до 50 человек, слушавших доклады. В кулуарах обсуждались более радикальные политические идеи, чем публично. Наряду с взглядами Фурье в поле внимания П. находились и другие концепции: А. Сен-Симона, П.-Ж. Прудона и Л. Блана. Участник кружка А. В. Ханыков увлек социалистическими идеями будущего лидера революционных демократов 1860‑х Н. Г. Чернышевского. В 1846 Буташевичу-Петрашевскому удалось выпустить пропущенный цензурой «Словарь иностранных слов», в котором были осторожно изложены некоторые социалистические и либеральные идеи. Это издание поддержал один из ведущих литературных критиков этого времени В. Г. Белинский, также симпатизировавший социалистическим идеям. Одновременно некоторые члены общества, прежде всего Н. А. Спешнев, обсуждали возможность революционных методов борьбы. 7[19] апреля 1849 «петрашевцами» был дан торжественный обед в честь Фурье. 15[27] апреля в собрании читалось ходившее в списках письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, содержавшее резкие выпады против российского общественного устройства. Это стало одним из поводов для расправы с П. 20 апреля [2 мая] начались аресты. По делу было привлечено 123 человека. Следствие интересовалось прежде всего выступлениями против самодержавия и крепостничества. За подготовку к созданию тайного общества 21 П. (в том числе Ф. М. Достоевский) приговорили к смертной казни, которую в последний момент, когда первые приговоренные уже были привязаны к столбам для расстрела 22 декабря 1849 [3 января 1850], заменили каторгой.
Ист.: Петрашевцы в воспоминаниях современников: Сборник материалов. М.–Л., 1926; Дело Петрашевцев. М.–Л., 1941; Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953; Утопический социализм в России. М., 1985.
Лит.: Лейкина-Свирская В. Р. Петрашевцы. М., 1965; Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988; Дулов А. В. Петрашевцы в Сибири. Иркутск, 1996. А. В. Шубин.