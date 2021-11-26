ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ
ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ - одно из течений старообрядцев-поповцев.
Возникло в 1820-х годах в посаде Лужки Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Климовский район Брянской области). Поводом для возникновения Лужковского согласия стало утверждение 26.3(07.04).1822 года императором Александром I правил «О попах и молитвенных домах», согласно которым старообрядцам разрешалось содержать при своих молитвенных домах «беглых попов» (т. е. священников, рукоположенных в Русской православной церкви, но ушедших к старообрядцам), на этих священников возлагалась обязанность ведения метрических книг. Несмотря на то, что правила считались секретными, они быстро распространились, и большинство поповцев их приняло. Первый священник (некий поп Иоанн) был принят лужковцами сначала через миропомазание, а затем вторично - через «проклятие ересей». В дальнейшем всех священников, приходивших из других старообрядческих согласий, лужковцы принимали через произнесение формулы «отречения от ересей», а священников, приходивших из Русской православной церкви, - через миропомазание и «отречение от ересей». Лужковцы считали грехом носить мундиры, принимать присягу, брать паспорта для поездок, подписывать документы, относившие их к старообрядчеству, и т. д. Однако верным этой строгой традиции оставался лишь один священник в Лужках; к нему приезжали наиболее преданные последователи, отчего Лужки назывались «Новым Иерусалимом». Отрицая ведение «еретических метрик», последователи Лужковского согласия со временем приняли их под названием «обывательских книг».
В 1845 году правительство признало Лужковское согласие вредным, моленная в Лужках была закрыта. Последователи Лужковского согласия постепенно перешли к беспоповской практике, расселились по Дону, на Урале, в Гуслице и в Бессарабии. В дальнейшем часть Лужковского согласия присоединилась к Белокриницкой иерархии, часть - к беглопоповцам. В XX веке последователи Лужковского согласия жили в восточном Подмосковье (наиболее многочисленная группа в Орехово-Зуевском районе) под именем «лужкан», собираясь на моления в частных домах и сохраняя традиционную культуру.