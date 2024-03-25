Кружковцы по интересам. История кружков, действовавших при Николае I В период правления Николая I российское общество претерпело кардинальные изменения, превращаясь из аграрного в промышленно-развитое. Этот переход потребовал от людей глубокого анализа и пересмотра всех существующих ценностей и установок. В результате, в интеллектуальной жизни России того времени начали формироваться различные течения. На чтение: 6 минут

В период правления Николая I российское общество стало на путь серьёзных изменений. На это влияло множество факторов: политические события в России и Европе, внутренняя политика правительства, начавшийся промышленный переворот и последовавшие за ним социально-экономические метаморфозы. Этот переход потребовал от людей глубокого анализа и пересмотра всех существующих ценностей и установок. В результате, в интеллектуальной жизни России того времени начали формироваться различные течения и направления, среди них особенно выделялись консервативное, либеральное и радикальное. Каждое из этих течений имело свои уникальные особенности, характеризующие дух того времени.

Общественная мысль в России второй четверти XIX века развивалась в условиях сильного государственного контроля, который стал следствием восстания декабристов. Противоречия между радикально настроенной частью интеллигенции и властью внешне были скрыты, оппозиционная деятельность резко пошла на спад, но проблемы, породившие этот антогонизм, были не решены и никуда не делись. В это же время происходило, при достаточно активной поддержке власти, формирование консервативного направления российской общественной мысли в целостную систему взглядов. Однако, одновременно, набирали популярность либеральные и даже социалистические теории. Одним из ключевых аспектов развития общественной мысли в России этого периода стало то, что представители различных течений, кроме, пожалуй, что консервативного, не имели возможности воплощать свои идеи на практике, и были серьёзно ограничены в своём влиянии на общественное мнение через агитацию и пропаганду. Основными центрами развития общественной мысли были различные петербургские и московские кружки, салоны, офицерские и чиновничьи сообщества, высшие учебные заведения, в первую очередь Московский университет, и литературные журналы, такие как “Москвитянин”, “Вестник Европы”, “Отечественные записки”, “Современник” и другие.

Также в это время в России усилилась деятельность консерваторов, которые защищали существовавший строй. Консерватизм в России основывался на теории, которая доказывала прочность самодержавия и крепостного права. С их точки зрения самодержавие, как своеобразная форма политической власти в России, своими корнями уходящая далеко в период самого становления Русского государства, являлось естественной и прочной основой современного им государства и общества.

Консервативное движение.

Вся внутренняя политика Николая Iбыла направлена на укрепление самодержавия и его личной власти. Сдерживание либеральных идей, распространённых во многих европейских странах, стало причиной введения им цензуры. Император понимал, что существующий порядок должен принять сам русский народ, как единственную правильную форму государственного устройства, а не только основываться на принуждении. Хотя это и не означало, что народ должен хоть в какой-то мере иметь возможность влиять на политические процессы в стране.

Для теоретического обоснования самодержавия министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем Уваровым была разработана «Теория официальной народности», основанная на трех принципах: православия, самодержавия и народности. Основная суть теории заключалась в величии союза русского народа и самодержавной власти, как всесторонне развитой и не требующей коренных перемен системы. В данной теории нашли отражение просветительские идеи о гармонии, добровольном соглашении между государем и народом, об отсутствии классовых противоречий в русском обществе в контексте равенства подданных перед царём, а в более широком смысле и перед богом. В работе деятелей того времени можно выделить три главных посыла, на которых должно было строиться будущее развитие России: православие – ключевая духовная скрепа; самодержавие – лучший политический строй; народность – главная опора государства и общества. Консерваторы считали, что помещики выполняют отеческую роль по отношению к крестьянам и помогают правительству поддерживать порядок и стабильность в деревне. Еще было необходимо сохранять и укреплять сословную систему, в которой дворянство играло ведущую роль, как главная опора самодержавия.

Либеральное движение.

Идеям консерватизма противоречат идеи либерализма. Последние основываются на расширении свобод человека через реализацию его неотъемлемых прав, а именно прав на свободу мысли, уважение частной жизни и равенство перед законом. Либералы выступают за общество, где государство не единственный регулятор общественных отношений.

Либеральное движение во время правления Николая Iбыло достаточно популярным у интеллигенции, но в специфических внутренних условиях его царствования оно трансформировалось в кружки западников и славянофилов. Тем самым, русское либеральное движение николаевской России отличалось и по содержанию и по форме от «европейского» либерализма, сходясь с ним только в самых основах. Западники предпочитали перенимать опыт Европы в разных вопросах, славянофилы же настаивали на формировании собственной идентичности России и русского народа. Объединяло обе группы в одно направление, помимо общей, либеральной направленности, желание перемен внутри страны за счет реформ. Горячие споры были развернуты вокруг личности Петра I и его реформ. Западники его превозносили, славянофилы – наоборот, критиковали.

В число славянофилов входили братья Киреевские, братья Аксаковы, Самарин Юрий Федорович, Кошелев Александр Иванович, Чижов Федор Васильевич. Основоположником идей славянофилов считают историка, публициста и богослова Александра Степановича Хомякова. Он сформулировал идею уникальности каждого народа, чей путь развития имеет начало, присущее только ему. Славянофилы считали, что русский народ должен вернуться на привычный ему путь. Они делали акцент на православии как единственной верной религии, говорили о сохранении общины, а крепостное право считали проблемой, которая сильно тормозит развитие России.

Почему же славянофилов относили к либеральному направлению при сильной схожести их взглядов с теорией официальной народности, которую причисляли к консервативному направлению? Главное отличие между ними состоит в определении самодержавия. Если консерваторы понимали самодержавие как форму абсолютной власти и единоличную волю монарха, то славянофилы представляли самодержавие выражением «сила власти — царю, сила мнения — народу», которое высказал Константин Сергеевич Аксаков. К тому же славянофилы чем дальше тем увереннее высказывали сомнение в необходимости самодержавия как такового, впрочем они так и не вступили против него решительно и открыто. Другими словами, славянофилы считали необходимым создание органа народного представительства с совещательными функциями при монархе, сохраняя его неограниченную власть. К тому же, либеральный характер движению славянофилов придавало их стремление избавить Россию от крепостного права путем реформ, а также предоставить населению гражданские права и свободы. Славянофилы считали, что именно реформы Петра I отвернули Россию от её истинного пути, навязывая европейский уклад.

Западники же, наоборот, видели в Петре I правителя, направившего Россию к ее настоящему предназначению — быть вместе с Европой. Они считали, что Россия должна двигаться в общеевропейском направлении: сменить самодержавие на конституционную монархию, расширять права всех сословий, развивать рыночную экономику и ввести парламент как инструмент выражения воли и интересов народа. Основными представителями западников были Чаадаев Петр Яковлевич, Тургенев Иван Сергеевич, Чичерин Борис Николаевич, Белинский Виссарион Григорьевич, Огарёв Николай Платонович, Боткин Василий Петрович, Кавелин Константин Дмитриевич.

И западники, и славянофилы единственным возможным путем развития России видели реформы, организуемые и проводимые сверху.

Радикальное (революционное) движение.

Но существовали и те, кто считал, что единственный способ покончить с самодержавием — это революция.Революционные идеи не были распространены в России, и Николай I, который достаточно критично относился к революционным событиям Европы, сделал всё возможное, чтобы не позволить им стать общедоступными.Но сторонники у этих идей всё же были. Единственным вариантом для их распространения были тайные собрания единомышленников и политические кружки. Московский университет стал центром формирования революционной идеологии. Эти кружки работали недолго и не развились в крупные организации, способные оказать серьезное влияние на изменение политического положения в России. Их участники только обсуждали внутреннюю политику и разрабатывали разнообразные планы по улучшению страны. Однако правительство жестоко наказывало участников кружков.

Одним из наиболее последовательным в своих идеях был кружок Герцена Александра Ивановича и Огарёва Николая Платоновича. Они изучали работы французских философов и публицистов, сторонников утопического социализма, идеи которых основывались на представлении об обществе всеобщего равенства. Влияние идей утопического социализма найдут отражение в теории русского социализма, которую Герцен озвучит уже будучи в эмиграции.

Кружок братьев Критских.

Кружок Критских – это сообщество радикальной молодежи, объединенное вокруг трех братьев Критских, Петра, Михаила и Василия, студентов Императорского Московского университета. Это одна из старейших организаций, ее формирование началось в 1827 году, непосредственно под впечатлением казни декабристов.

Братья Критские со всеми членами кружка считали себя последователями декабристов. Михаил Критский восторгался декабристами. Молодые люди категорически не принимали монархию, выступали за создание конституции, они были уверены в необходимости революции и бунта народа. Участники кружка говорили о необходимости убийства царя и переворота с применением оружия. В отличие от декабристов, они считали, что возможность проведения революции с важными итоговыми результатами может быть только при активном участии народа. Из этого и складывался проект их активной деятельности — сначала пропаганда для привлечения новых членов тайной организации, далее — агитация в народных массах. Члены кружка планировали сначала создать типографии для того, чтоб печать листовки с обращением к народу. Еще выдвигалась идея создания нелегального журнала.

Кружок был обнаружен и уничтожен в самом начале своей деятельности, в 1827 году. По личному указанию Николая I, все члены кружка были задержаны. Василий и Михаил Критские были заключены в тюрьму Соловецкого монастыря. Василий умер в заключении. Михаилу и Петру впоследствии было суждено стать солдатами.

Кружок Станкевича.

Кружок Станкевича — литературно-философское сообщество молодежи, группировавшееся вокруг Станкевича Николая Владимировича. Был создан в Московском университете в 1833 году. В кружке состояли молодые и талантливые студенты. Позднее из кружка вышли такие известные общественные и культурные деятели, как Белинский Виссарион Григорьевич, Бакунин Михаил Александрович, Катков Михаил Никифорович. Кружку Станкевича принадлежала особенная роль в развитии отечественной философской мысли в 1830-40-х годах. Они полагали, что путь к обновлению лежит через просвещение масс, и только таким образом могут произойти изменения. Члены клуба отдавали предпочтение философским вопросам, а не проблемам социальной и политической сферы. Притягательность клуба также была обусловлена творческой и дружеской обстановкой, царящей на встречах.

В середине 1830-х годов члены коллектива активно приступили к изучению немецкой философии. Они были увлечены идеями Шеллинга и пытались использовать их для осмысления русской жизни. Изучение идей немецкого философа Фихте также вызывало у них большой интерес. Фихте отрицал сословные привилегии и признавал за народом право на революцию. Бакунин и Белинский восприняли его философию в радикальном ключе.

Позднее, на первый план в философских дискуссиях кружка Станкевича вышли работы Гегеля. Основным экспертом по Гегелю среди членов кружка считался Бакунин Михаил Александрович, познакомившийся с его философией впервые в 1837 году. Совместно с Белинским они приступили к изучению философии религии Гегеля. Философия Гегеля достаточно сложна для восприятия. Правильно понять ее возможно лишь в процессе последовательного изучения его работ в определенном порядке. Бакунин и Белинский нарушили последовательность в изучении - и тут же пришли к неверным выводам. Известная формула Гегеля «Все действительное - разумно, все разумное - действительно» была ими истолкована как оправдание существующей действительности. Споры, непонимание и разногласия между Бакуниным и Белинским стали возникать все чаще.

Кружок прекратил свое существование в 1839 году. Многие из его участников перешли в состав других объединений.

Кружок Петрашевцев.

Еще один кружок был образован в Петербурге Буташевичем-Петрашевским Михаилом Васильевичем, он действовал в 1845–1849 годах. Его членами были Достоевский Федор Михайлович, Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, Спешнев Николай Алексеевич. Они считали революцию единственно верным решением улучшения государства. Ее движущей силой должны были стать крестьяне Сибири, Урала и Дона.

Участники кружка назывались петрашевцами. Они собирались в доме Буташевича-Петрашевского Михаила Васильевича- выходца из дворян и политического деятеля. При встречах обсуждали перспективы переустройства действующего строя в России. Члены кружка имели привилегию пользоваться обширным собранием книг, которое имелось в библиотеке хозяина дома. Библиотека состояла из ряда запрещённых в России книг по истории революционных движений. Сам Петрашевский интересовался идеями утопического социализма и был последователем французского утописта Шарля Фурье. В своих статьях он затрагивал тему демократизации политического строя России и отмену крепостного права с дальнейшим разделением земли между крестьянами.

В начале кружок Петрашевского объединял пятнадцать человек, но к 1849 году число людей посещавших кружок в разное время дошло до 158. Среди них были чиновники, военные, преподаватели, литераторы, журналисты, переводчики.

Изначально в 1844 года в Петербурге периодически стала собираться молодёжь, которая хотела переделать действующий строй в России и считала, что самодержавие и крепостничество тянут страну назад. Но уже с октября 1845 года собрания стали проводиться регулярно. Члены кружка каждую пятницу встречались в доме Петрашевского, делились своими мыслями о мироустройстве, читали доклады о планах организации, обсуждали разные философские концепции, мечтали о создании собственной типографии, через которую можно было бы пропагандировать социалистические идеалы. На идеи петрашевцев сильно повлияли взгляды Белинского и Герцена. Но единого мнения в том, как следует менять общество, среди участников не было. Были среди них и реформаторы, которых было больше, и революционеры.

На дискуссиях петрашевцы горячо обсуждали ту философскую теорию, что могла бы объяснить текущие общественные процессы и подсказать единственно верное решение, отвергая при этом насильственные действия.

Для массовой пропаганды своих взглядов петрашевцы в 1845—1846 годах издали «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». По всему словарю были разбросаны специально подобранные статьи для того, чтобы скрыть свои истинные намерения и обойти цензуру. Основной замысел словаря состоял в том, чтобы продемонстрировать необходимость обновления устаревших форм жизни как обязательного условия для любого истинного человеческого существования. Словарь отражал стремление к гармонии общественных отношений и всеобщему братству.

У петрашевцев цели и идеи были такими же, как и у любых российских прогрессистов середины XIX века. Конечно, главной целью кружка была отмена крепостного права. Они жестко осуждали самодержавие. Другими целями петрашевцев были судебная реформа, свобода печати. Некоторые петрашевцы склонялись к восстанию. Другие критически относились к религии, отрицали существование Бога и относили себя к выраженным материалистам.

В самый разгар деятельности петрашевцев, в ночь на 23 апреля 1849 года правительство провело аресты в квартире Петрашевского. Военный суд был суров: из около 40 арестованных участников кружка к смертной казни приговорены 21 человек. В последнюю минуту расстрел был заменен иными видами наказания. Казнь была только инсценирована, но этого хватило, чтобы один из приговорённых (Н.П. Григорьев) сошёл с ума. Потом, этот расстрел очень выразительно опишет Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот».

Идеи петрашевцев нашли отражение в творчестве Федора Достоевского в произведении «Бедные люди», Михаила Салтыкова-Щедрина в произведении «Противоречия», в журнальных статьях Василия Майкова, а также поэзии Пальма, Плещеева, Дурова. Под влиянием идей кружка Петрашевского молодой Лев Толстой написал серию рассказов «Из Кавказских воспоминаний. Разжалованный». Александр Герцен очень высоко ценил петрашевцев, он часто публиковал в своей революционной газете «Колоколе» мемуары, полученные из Сибири. Он считал петрашевцев наследниками декабристов, которые на долгое время стали символом гражданского мужества для прогрессивной интеллигенции России.

Важным итогом развития общественного движения 1830—50-х годов стало сохранение, трансформация и даже некоторое распространение либеральных и революционных настроений среди представителей интеллигенции. Пороки самодержавно-крепостнической системы очевидные для наиболее прогрессивной части российского общества, толкали людей на активную, часто антиправительственную деятельность. Это было обусловлено неспособностью тогдашней российской власти провести комплексные реформы с целью модернизации государства и общества для устранения имеющихся противоречий. Свою роль сыграет и поражение в Крымской войне (1853-1856 гг.), которое с беспощадной объективностью отобразит и подчеркнёт пороки николаевской России.

Тем не менее стоит отметить, что консерваторы и, в общем-то близкие к власти славянофилы были одними из самых популярных направлений общественного движения того времени. Конец николаевской эпохи не стал концом консервативного движения в России. Сам император не отказывался от идеи прогрессивных реформ, но пытался сохранить самодержавие. В качестве вывода можно сказать, что общественные движения при Николае I сыграли значительную роль в истории России.

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