Раки́тников, Николай Иванович

Раки́тников, Николай Иванович (22.07[03.08].1864, с. Годнево, Гжатский уезд, Смоленская губ. — 15.04.1938, Дудинка) — российский политический деятель. Из крестьян. В 1885 окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1885 вступил в «Народную волю» . В 1887 арестован, сослан в Вологодскую, затем Астраханскую губернию. С 1891 работал в саратовском земстве, продолжил участвовать в народническом движении, сотрудничал с партией «Народное право». В 1902 — один из организаторов Партии социалистов-­революционеров (ПСР). Член ЦК ПСР в 1901–1909. Ушел в отставку после разоблачения Е. Ф. Азефа . В 1905 — один из организаторов Всероссийского крестьянского союза . На I съезде ПСР в 1906 выступал за социализацию не только земли, но и крупной промышленности. В 1908–1913 — в эмиграции. В 1917 возглавил саратовский комитет ПСР. 1917–1919 — член ЦК ПСР, товарищ министра земледелия В. И. Чернова . Депутат Учредительного собрания 1918 . Член Комитета членов Учредительного собрания . Наряду с В. К. Вольским вошел в группу «Народ», выступавшую за компромисс с большевизмом перед лицом угрозы белого движения . На процессе эсеров 1922 выступал в качестве свидетеля. Член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев . В 1937 арестован, приговорен к пяти годам лагерей. В заключении расстрелян.

Лит.: Политические деятели России 1917: Биографический словарь. М., 1993; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания. Портрет в интерь­ере эпохи. М., 2008. А. В. Шубин .