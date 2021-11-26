ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ («Зубатовщина») - введённое в революционной печати и принятое в научной литературе обозначение попечительной политики российского МВД в рабочем вопросе в 1-й половине 1900-х годов.
Заключалась в создании легальных рабочих организаций под покровительством политической полиции с целью не допустить распространения социалистических идей среди рабочих. Инициатор политики «Полицейского социализма» - начальник Московского охранного отделения, в 1902-1903 годы заведующий Особым отделом Департамента полиции МВД С.В. Зубатов, пользовавшийся поддержкой московского обер-полицеймейстера Д.Ф. Трепова, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, министра внутренних дел В.К. Плеве. Против «Полицейского социализма» были настроены многие влиятельные государственные деятели, в том числе С.Ю. Витте, а также владельцы предприятий, недовольные вмешательством полиции в разрешение трудовых споров. Первая легальная рабочая организация образована в 1901 году в Москве, такие же общества в 1902-1903 годы возникли в Минске, Вильно, Одессе, Киеве, Харькове и других городах. После политической стачки в ряде городов Юга России (1903) Зубатов был отправлен в отставку, покровительствуемые им рабочие организации прекратили существование. Однако в начале 1904 года в Санкт-Петербурге священник Г.А. Гапон при поддержке директора Департамента полиции А.А. Лопухина и санкт-петербургского градоначальника И.А. Фуллона создал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» (1904), члены которого в начале 1905 года приняли участие в массовой рабочей стачке в столице и в попытке передать петицию императору Николаю II с политическими требованиями, что привело к многочисленным жертвам («Кровавое воскресенье» 1905 год). После этого МВД окончательно отказалось от попыток создания подконтрольных рабочих организаций.