Парти́йная систéма в Росси́и в начáле ХХ в.

Парти́йная систéма в Росси́и в начáле ХХ в. — совокупность политических партий, существовавших на территории Российской империи, а также их взаимодействие между собою и с органами государственной власти.

Партии подразделялись как по национально-территориальному (общероссийские и национальные), так и по идеологическому (социал-демократические, либеральные, либерально-консервативные, консервативные, право-монархические) признаку. Первыми появились национальные партии социал-демократической направленности: «Гнчак» (1887), Социал-демократия Королевства Польского (1893), Польская социалистическая партия (ППС) (1893), Литовский социал-демократический союз (1896), Бунд (1897), Социал-демократическая партия Финляндии (1899), Социалистическая еврейская рабочая партия (1903) и др. В 1898–1903 была создана общероссийская Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), в 1901–1902 — Партия социалистов-революционеров . Почти одновременно появились либеральные партии, как национальные — Национально-демократическая партия Польши (1897), Литовская демократическая партия (1902, с 1905 — Демократическая партия Литвы), так и общероссийская Партия народной свободы (1905), называемая также Конституционно-демократической. На правом фланге действовали «Русское собрание» (создано в 1900), «Русская монархическая партия» (возникла весной 1905). Относительно позднее возникновение политических партий в России объяснялось как отсутствием в стране парламентаризма, так и фактическим запретом любой политической деятельности. Манифест 17 октября 1905 «Об усовершенствовании государственного порядка» разрешил деятельность политических партий и способствовал возникновению многих из них. В поддержку Манифеста в 1906 был создан либерально-консервативный «Союз 17 октября» , против любых проявлений парламентаризма выступили созданные в 1905–1907 «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела». Дальнейший толчок образованию партий дали выборы в I Государственную думу и думская деятельность в целом. В 1905 были созданы недолго просуществовавшие либерально-консервативные Торгово-промышленная партия Российской империи и Торгово-промышленный союз Российской империи, в 1906 — неонародническая Народно-социалистическая (трудовая) партия, опиравшая в Государственной думе на фракцию трудовиков. В 1912 на основе думской фракции возникла либерально-консервативная Прогрессивная партия. По подсчетам историков, в начале ХХ в. в России существовало около 100 политических партий и по этому показателю она опережала все другие страны. Однако деятельность партий существенно ограничивал указ Николая II «О временных правилах об обществах и союзах» от 4[17] марта 1906, в результате чего многие из них были вынуждены действовать нелегально или полулегально. Постановление Временного правительства 12 апреля 1917 «О собраниях и союзах» снимало всякие ограничения на деятельность партий.

Выборы в I и II Госдуму принесли победу кадетам и трудовикам, ужесточение избирательного законодательства и поднятие имущественного ценза способствовали успеху октябристов и правых партий. Введение всеобщего избирательного права в 1917 показало, что наибольшим влиянием среди населения пользуется партия социалистов-революционеров, насчитывавшая 1 млн человек и получившая на выборах в Учредительное собрание , по некоторым подсчетам, 72 % голосов.

Лит. : Леонов С. В. Партийная система России (конец XIX — 1917 год) // Вопросы истории. 1999. № 10. С. 29–48; Политические партии России: история и современность. М., 2000; Политические партии России: прошлое и настоящее. СПб., 2005; Политические партии в российских революциях в начале ХХ века. М., 2005; Кукушкина И. А. Лидер политической партии в ХХ веке (на примере Австрии и России) // Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство. М., 2007. С. 202–232; Партийная система России. Исторические аспекты и современность. М., 2019; Шелохаев В. В. , Соловьев К. А. Политические партии в России в начале ХХ в. как историо­графическая проблема // Российская история. 2021. № 1. С. 139–150. И. А. Кукушкина.