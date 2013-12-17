Основан Новосибирск Третий по величине город России появился лишь в конце XIX в. под названием Новая Деревня. Позднее – пос. Александровский, потом – г. Новониколаевск, а с 1926 – Новосибирск. На чтение: 5 минут

О ДАТЕ ОСНОВАНИЯ

В Государственном архиве Новосибирской области среди ценных исторических документов хранится сообщение о переименовании поселка Новониколаевска (Новосибирска) в безуездный город. Документа же о возникновении самого города, к сожалению, в архиве нет. Закладку железнодорожного моста через реку Обь считают датой основания Новосибирска. Она состоялась, как утверждают многие авторы справочников, 20 июля (1 августа) 1893 года.

Постройка железнодорожного моста, соединившего оба берега одной из крупнейших рек мира - Оби, была большим событием и не могла пройти незаметно. Когда возводилось крупное сооружение, то обычно к нему прикреплялась памятная доска с указанием точной даты; об этом сообщалось в печати. Местные старожилы уверяли, что видели такую доску у моста на левом берегу реки, другие - на правом (мост возводился одновременно на двух берегах). Работники управления западно-сибирской железной дороги не раз обследовали мост, но никаких признаков даты его закладки не нашли. В областной библиотеке большой список литературы о Новониколаевске. Это в основном сообщения о жизни и быте города.

В популярном литературно-художественном еженедельном журнале «Нива», издававшемся во второй половине XIX века, был опубликован очерк «Новониколаевский поселок», посвященный его пятилетию, но даты возникновения не указано. В тексте даны три рисунка: поселка в 1893, 1898 годах, пароходной пристани и рельсового пути в поселке.

В архиве управления Западно-Сибирской железной дороги хранится редкий альбом «Великий путь» (виды Сибири и ее железных дорог), подготовленный в 1899 году в Красноярске «М.Б. Аксельродом и К°». В альбоме имеется большой снимок железнодорожного моста через реку Обь, без указания времени его закладки.

Новониколаевским городским общественным управлением также был изготовлен и издан альбом «Виды города Новониколаевска 1895-1913 гг.», который хранится в Новосибирской областной библиотеке. В альбоме в описании истории города Новониколаевска Томской губернии говорится: «Всего 20 лет назад в том месте, где теперь возник город, насчитывающий десятки тысяч жителей, рос сосновый бор. Но вот в 1893 г. Великий Северный железнодорожный путь перерезал величайшую сибирскую реку Обь, и с этого момента в узле пересечения зародилась новая жизнь». Это первая ссылка на дату возникновения города.

Одним из основателей нашего города называют талантливого инженера-путейца и известного писателя Н.Г. Гарина-Михайловского. Он искал наиболее удобное место постройки моста через Обь для сибирской железнодорожной магистрали. По проекту намечалось линию провести вблизи Колывани. С изыскательской партией Гарин-Михайловский пошел по берегу Оби на юг. Весной 1891 года изыскатели появились у села Кривощеково против устья речки Каменки. Здесь оказалось наиболее выгодное место для сооружения моста. Вот запись из дневника Гарина-Михайловского: «На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами оба берега реки и ложе скалисты здесь. И при том это самое узкое место разлива: у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки 12 верст, а здесь 400 сажен». Много потребовалось сил, прежде чем экономически выгодное предложение о постройке моста через могучую Обь у Кривощеково удалось осуществить.

Время появления изыскательской партии послужило для возникновения еще одной даты основания города - 1891 год. Она приводится в первом томе «Азиатской России», изданном Главным управлением землеустройства и земледелия. Открываем «Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1895 год» (Томск, 1895 год, страница 317). Там сообщается: «В конечном пункте участка в с.Кривощекове на берегу Оби приступлено к постройке постоянного на кессонных основаниях моста через реку Обь. Торжественная закладка этого сооружения была произведена 20 июля 1894 года».

Эта же дата указывается в адресно-справочной книге «Весь Новониколаевск на 1924-1925 гг.» , изданная сибирским отделением Российского телеграфного агентства. Книга открывалась историческим очерком о Новониколаевске. На странице 5 первого раздела говорится: «20 июля 1894 года состоялась торжественная закладка моста, а на месте ст.Новониколаевск-I началась расчистка площади под станционные пути и постройку станции Обь». Дата имеется, но нет ссылки на источник. В изданной в том же 1924 году в Новониколаевске книге «Вся Сибирь» приводится дата закладки железнодорожного моста - 1893 год. Эта же дата - в «Спутнике пассажира», книге «Весь Новосибирск». Закладку железнодорожного моста 1893 годом датируют также: энциклопедия Брокгауза и Эфрона, Большая, Малая и Сибирская советские энциклопедии.

Когда же в действительности была произведена закладка железнодорожного моста через реку Обь? Как это доказать документально?

После долгих поисков, просмотра большого количества литературы наконец найдено сообщение о точной дате закладки моста - в газете «Томский справочный листок», которая начала выходить во второй половине 1894 года. Ее редактором-издателем был П.И. Макушин, книготорговец, пионер книжной торговли и просвещения в Сибири, известный в то время общественный деятель. В седьмом номере газеты за 9 июля дана небольшая заметка «Закладка моста через Обь». В ней говорится: «Мы сообщали, что 22 июля, после торжественного молебствия в Кривощековской состоится закладка моста через Обь. На торжество это, кроме начальника работ по постройке средне-сибирской железной дороги, выедут начальник губернии и другие приглашенные лица». В пятнадцатом номере за 19 июля еще заметка: «Торжество закладки моста через Обь. В воскресенье, 17 июля, на пароходе «Николай» выехали в с. Кривощеково на торжество закладки моста через Обь начальник губернии Г.А. Тобинез, начальник управления работами по постройке Средне-Сибирской железной дороги инженер Н.И. Меженинов, и управляющий Контр. Палатой М.К. Шпейр. Закладка моста состоится 20 июля. К этому дню на торжество ожидается из Петербурга помощник управления по постройке Сибирской железной дороги Соколов»... Вот передо мной заметка из местной хроники: «Вчера, вечером прибыли в Томск из Кривощеково г. начальник губернии и др. лица, ездившие на закладку железнодорожного моста». Указывается точная дата основания Новосибирска (бывшего Новониколаевска) - 20 июля (1 августа) 1894 года. И еще одно подтверждение - из иркутской газеты «Восточное обозрение». Интересна еще одна деталь, касающаяся города. Во многих дореволюционных изданиях о Новониколаевске высказывалось мнение, что у нового города большое будущее - он станет крупным центром. Вот что, например, писали авторы краткой истории к указанному альбому «Виды города Новониколаевска 1895-1913 гг.»: «Возможно, что недалеко то время, когда Новониколаевск будет сделан губернским городом, так как он вполне заслуживает этого уже в настоящее время. Таким образом, сама жизнь показывает, что место главного города или столицы Западной Сибири от Челябинска до Иркутска, сказочно выросшей возле пересечения Великого железнодорожного и водного пути... - город Новониколаевск». И это предположение оправдалось. В годы Советской власти Новосибирск стал одним из крупнейших индустриальных центров нашей страны, городом науки и культуры, известным далеко за рубежом.

Лебедев Н.Н. О дате основания Новосибирска. Советские архивы. 1973. N3

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ПОСЕЛОК

Проведение великой сибирской железной дороги так изменило картину Сибири и так отразилось на некоторых населенных пунктах, что невольно приходится изумляться. К одному из таких центров, поражающих своим чисто американским ростом, следует отнести поселок Ново-Николаевский, известный и теперь еще под именем «Кривощеково». На левом берегу Оби, против теперешнего Ново-Николаевска, до 1894 года было расположено село Кривощековское, но так как у самого села прошла линия железной дороги, то с. Кривощековское перенесли в д. Бугры (в трех верстах от села); теперь не осталось от бывшего села и признаков, так что с трудом верится, при взгляде на пустое место, что тут недавно было расположено большое торговое село с пристанью, церковью, волостью, школой и даже каменными магазинами.

Еще большего удивления заслуживает правый берег Оби. До 1893 года на этом берегу, против села Кривощековского, ниже впадения маленькой реки Каменки в Обь, по берегу расположено было 26 избенок, окруженных со всех сторон непроходимым бором. Но с весны 1893 г. местность быстро изменилась: наехали строители железной дороги, а с ними множество разных предпринимателей, и на месте непроходимого бора стали вырастать всевозможные жилые помещения. Первые пришельцы начали строиться по правому, крутому берегу реки Каменки, так как этот берег, благодаря своей крутизне, представлял весьма удобное место для землянок и бараков.

Само собой разумеется, что между этими жилыми помещениями, расположенными в самом хаотическом беспорядке, много было (да и теперь еще есть) таких, что невольно поражаешься выносливости русского человека, способного жить в помещении, в которое добрый хозяин постесняется и скотину запереть. Находившиеся до 1893 года на правом берегу 26 избенок при самом начале постройки железной дороги были перенесены с берега в бор, а на месте их уже в 1894 году была устроена пароходная пристань и проложен рельсовый путь. К этому времени, т.е. к лету 1894 года, правый берег реки совершенно преобразился: бор постепенно исчез, а на его месте росли не землянки, а вполне приличные дома, строившиеся пока в беспорядке, так как за порядком следить было решительно некому. Появился у впадения реки Каменки в реку Обь довольно солидный базар с магазинами, лавками, лавчонками, балаганами и проч., насчитывавший до 60 торговых помещений.

К осени 1894 года на правом берегу Оби насчитывалось уже до 400 жилых помещений, а народ все прибывал и прибывал; квартиры поднялись в цене до ужасающих размеров: так, например, за комнату в 3-4 кв. аршина платили до 20 р. в месяц, чернорабочие платили за «угол», т.е. за право приходить ночевать в избе, по 5-7 р. в месяц. Несмотря на дороговизну квартир, новый поселок все увеличивался; базарная площадь оказалась слишком тесной, а потому осенью 1895 года, в сентябре месяце, базарная торговля была переведена на вновь отведенную базарную площадь, которая была в первое время до того усеяна пнями, что почти невозможно было пробираться по ней на лошади. С переведением базара на новую площадь, естественно переселились туда же и местные коммерсанты со своими лавками и магазинами, а с их переселением и площадь быстро приняла вид вполне благоустроенный. Вокруг площади разместились довольно приличные дома, местами двухэтажные, с магазинами, а самую площадь очистили от пней и привели к весне 1896 года в полный порядок. Самый поселок из хаотического преобразился в благоустроенный населенный пункт; постройки между правым берегом р. Каменки и линией железной дороги быстро росли, и на этот раз не в виде землянок и бараков, а в виде приличных домов с очищенной от пней улицей, хотя и со следами недавнего бора. Вместе с поселком росла и железная дорога, и к весне 1897 года новый поселок, получивший еще осенью 1895 года название Ново-Николаевского, соединился с Европейской Россией и Европой рельсовым путем: в марте 1897 г. окончена была постройка железнодорожного моста через р. Обь.

Ново-Николаевский поселок. Нива. 1898. N31

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

1893 г. - «Кривощековский выселок» или Новая деревня

Лето 1893 г. - Образование вокзального поселка у станции Обь

Май-июнь 1894 г. - Возникновение Нового поселка у реки Каменки

Лето 1894 г. - Объединенный поселок (в печати 18 ноября 1894 г. назван Обским)

Ноябрь 1894 г. - Поселок назван Александровским

17 февраля 1898 г. - Поселок переименован в Новониколаевский (впервые это название упоминается 3 декабря 1895 г.)

28 декабря 1903 г. - Поселок возведен в степень безуездного города

11 декабря 1908 г. - Город получил права городового положения в полном объеме

17 апреля 1917 г. - 15 августа 1925 г. - Центр Новониколаевского уезда

14 декабря 1919 г. - 9 января 1920 г. - Центр Новониколаевского Ревкома

23 декабря 1919 г. - 14 марта 1920 г. - Центр Томской губернии

26 декабря 1919 г. - 27 апреля 1920 г. - Центр Губревкома

13 июня 1921 г. - 25 мая 1925 г. - Центр Новониколаевской губернии

23 июня 1921 г. - 9 декабря 1925 г. - Центр Сибревкома

25 мая 1925 г. - 30 июля 1930 г. - Центр Сибирского края

8 декабря 1925 г. - Город переименован в Новосибирск (12 февраля 1926 г. это решение утвердил ЦИК СССР)

25 мая 1925 г. - 12 февраля 1926 г. - Центр Новониколаевского округа

12 февраля 1926 г. - 23 июля 1930 г. - Центр Новосибирского округа

30 июля 1930 г. - 28 сентября 1937 г. - Центр Западно-Сибирского края

28 сентября 1937 г. - Центр Новосибирской области

22 ноября 1937 г. - 3 ноября 1943 г. - Город отнесен к режимной местности

3 ноября 1943 г. - май 1945 г. - Город отнесен к режимной местности первой категории.

21 августа 1943 г. - 3 июня 1958 г. - Город отнесен к республиканскому подчинению.

3 июня 1958 г. - Город переведен в областное подчинение.

13 мая 2000 г. - Центр Сибирского Федерального округа.

Обложка: Переправа через р. Обь на пароходе. Фото1896 года.

Источник: https://www.nsk.kp.ru