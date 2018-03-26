Краткий курс истории. Златоустовская бойня 26 марта (н. ст.) 1903 года царские войска расстреляли бастующих с 24 марта рабочих в Златоусте. Это событие вошло в историю мирового пролетарского движения как Златоустовская бойня. Недовольство рабочих Сохранившиеся документы того времени сообщают весьма скудные сведения об обстоятельствах, приведших к забастовке и демонстрации рабочих златоустовского оборонного завода. Завод был государственным, в начале XX века, в связи с перевооружением армии, получал крупные военные заказы. Продолжительность рабочего дня на предприятии составляла 8 часов, что было прогрессивным явлением. Зарплата доходила до 20–30 рублей в месяц (относительно других предприятий – очень неплохо). И все-таки агитаторы от многочисленных революционных организаций, действовавших на златоустовском заводе,... На чтение: 1 минута

26 марта (н. ст.) 1903 года царские войска расстреляли бастующих с 24 марта рабочих в Златоусте. Это событие вошло в историю мирового пролетарского движения как Златоустовская бойня.

Недовольство рабочих

Сохранившиеся документы того времени сообщают весьма скудные сведения об обстоятельствах, приведших к забастовке и демонстрации рабочих златоустовского оборонного завода. Завод был государственным, в начале XX века, в связи с перевооружением армии, получал крупные военные заказы. Продолжительность рабочего дня на предприятии составляла 8 часов, что было прогрессивным явлением. Зарплата доходила до 20–30 рублей в месяц (относительно других предприятий – очень неплохо). И все-таки агитаторы от многочисленных революционных организаций, действовавших на златоустовском заводе, сумели использовать один формальный повод и малограмотность рабочих. А именно – внесение изменений в расчетные книжки (трудовые контракты), в действительности не затрагивавших прав рабочих.

Расстрел демонстрации

Забастовка началась 24 марта и охватила главные цеха казенного завода, в результате чего работа встала. Вскоре в Златоуст прибыл уфимский губернатор Николай Богданович вместе с высокопоставленными представителями правоохранительных органов и двумя ротами солдат. Последний факт выступил в роли раздражителя для горожан, так что переговоры ни к чему не привели. Впоследствии пятитысячная толпа демонстрантов, подогреваемая агитаторами, собралась у городского административного здания. Народ требовал освободить арестованных накануне двоих рабочих, и уфимский губернатор Богданович согласился. Однако бастующие не поверили. Они окружили транспорт представителей власти, в ходе завязавшейся драки из толпы прозвучали первые выстрелы, был ранен городовой. По приказу солдаты открыли ответный огонь, демонстрацию разогнали.

Н.М. Богданович

Память, оценки

Информация о количестве погибших и пострадавших разнится. Приводятся данные о 45 или 69 погибших, а также о 87 или 250 раненых. Существуют отдельные сообщения о том, что Богданович несколько раз публично выражал сожаление о случившемся. Так или иначе, член партии эсеров застрелил уфимского губернатора в том же году. В 1967 году, накануне празднования 50-летия Октября, в Златоусте в память о той бойне были установлены памятник и мемориальная стела. Советские историки и большевистская пропаганда, иллюстрируя наиболее жестокие расправы «царских палачей» над мирными демонстрантами, апеллировали к событиям Кровавого воскресенья , Ленского расстрела и Златоустовской бойни.

Памятник жертвам расстрела