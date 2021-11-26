КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1906 год), егер­мей­стер (1906 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1872 год), за­тем на государственной служ­бе. То­ва­рищ про­ку­ро­ра Сим­бир­ско­го (1876-1878 годы), Вар­шав­ско­го (1878-1780 годы), Псков­ско­го (1880-1883 годы) и Санкт-Пе­тербургского (1883-1888 годы) ок­руж­ных су­дов; про­ку­рор Ви­теб­ско­го (1888-1891 годы) и Вар­шав­ско­го (1891-1896 годы) ок­руж­ных су­дов. Гу­бер­на­тор То­боль­ской (1896-1901 годы), Во­ло­год­ской (1901-1902 годы), Ко­ст­ром­ской (1902-1905 годы) и Кур­лянд­ской (1905-1910 годы) гу­бер­ний. Ир­кут­ский ге­не­рал-гу­бер­на­тор (1910-1916 годы).

В 1910 вы­сту­пил про­тив вве­де­ния в ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ве су­да при­сяж­ных (в 1912 году с этим мне­ни­ем со­гла­сил­ся Со­вет ми­ни­ст­ров), од­на­ко уже в 1914 году (вви­ду «куль­тур­но­го раз­ви­тия ме­ст­но­го на­се­ле­ния») пред­ло­жил вве­сти та­кой суд, но в свя­зи с на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны во­прос не был ре­шён. В 1912 году рас­по­ря­дил­ся на­пра­вить вой­ска на при­ис­ки Лен­ско­го зо­ло­то­про­мыш­лен­но­го товарищества, где на­ча­лась за­бас­тов­ка; по­сле Лен­ско­го рас­стре­ла 1912 года при­был на при­ис­ки, на­чал рас­сле­до­ва­ние (до при­бы­тия ко­мис­сии С.С. Ма­ну­хи­на), от­стра­нил от долж­но­сти рот­ми­ст­ра Н.В. Тре­щен­ко­ва, ко­то­рый при­ка­зал от­крыть огонь; не пре­пят­ст­во­вал не­за­ви­си­мо­му рас­сле­до­ва­нию (три ир­кут­ских при­сяж­ных по­ве­рен­ных прие­ха­ли на при­ис­ки вме­сте с Князевым); в то же вре­мя при­ка­зал вы­се­лить с при­ис­ков ра­бо­чих, не же­лав­ших вый­ти на ра­бо­ту на ус­ло­ви­ях ди­рек­ции (за­тем от­ме­нил при­каз по рас­по­ря­же­нию Ма­ну­хи­на). С 1916 года член Государственного со­ве­та (не­при­сут­ст­вую­щий). Пред­по­ло­жи­тель­но умер или рас­стре­лян в Бу­тыр­ской тюрь­ме в Мо­ск­ве.