Информационные войны. Битва за умы с 1905 года до Февральской революции Российское государство на протяжении веков было абсолютной монархией. Поэтому политического выбора для широких масс населения, а значит, и политического дискурса, соревнования не было. На чтение: 2 минуты

Российское государство на протяжении веков было абсолютной монархией. Поэтому политического выбора для широких масс населения, а значит, и политического дискурса, соревнования не было. Можно, конечно, вспомнить придворные игры аристократических групп с их попытками переманить на свою сторону как можно больше единомышленников… Но это были, скорее, кулуарные забавы.

В 19-м веке борьбой за широкие массы начали заниматься сторонники «перспективных» идей: анархисты, социалисты. Первой волной такой борьбы было «хождение в народ» – попытки интеллигенции проповедовать либерально-демократические ценности и борьбу за свои права среди крестьян. На фоне ослабления цензуры народники создавали печатные издания («Виселица», «Русскому народу», «Земля и воля»). Такие предприятия редко заканчивались успехом и больше вдохновляли саму реформаторски-настроенную интеллигенцию.

С развитием индустриализации подобная агитация началась в среде рабочих. Здесь дела пошли намного лучше. Социалисты-интеллигенты не только проповедовали среди трудящихся борьбу за их права и революционные идеи, но и готовили агитаторов из активных рабочих, которые становились ретрансляторами этих идей. Например, Надежда Крупская, о которой на нашем портале есть статья , пользовалась своим положением преподавателя в школе для рабочих, распространяя таким образом левые идеи. В ход шли листовки и подпольные издания («Рабочий Союз», «Народное право»); подпольные – потому что пропаганда народников и марксистов была вне закона и преследовалась полицией. Но эта агитаторская работа приблизила революцию 1905 года. После этого всё изменилось…

Демократия пришла к нам очень внезапно

В ходе выступлений 1905 года рабочие требовали от правительства тех условий, о которых рассказывали им агитаторы: сокращение рабочего дня, повышение зарплат, социальные гарантии, защита труда. Впрочем, в обществе были популярны и другие идеи: демократизация общества, бесклассовость, отмена самодержавия… вплоть до анархических взглядов. Антимонархические и прогрессивные идеи исповедовались не только рабочими, но и горожанами, буржуа и даже аристократией. Но об этом позже.

В 1906 году в России появляется парламент – Государственная дума. А значит, официально разрешены политические партии. Цель партий – сагитировать на свою сторону как можно больше избирателей. Тогда и появились избирательные списки. Методов пропаганды тогда было немного: митинги, где собирались единомышленники, оглашались идеи партии; акции, например, благотворительный концерт под эгидой партии; и печать – газеты, листовки, афиши. Например, партия кадетов благодаря грамотной издательской политике получила треть мест в думе первого созыва! В народе с помощью листовок успешно вела пропаганду партия «Союз русского народа». Доходило до того, что партии боролись за права выкупа газетных столбцов.

Подполье

Впрочем, некоторые партии, например, большевики, эсэры, трудовики, продолжали агитацию в народе, пользуясь «традиционными» методами. Чем более радикальной была партия, тем менее «официально-представительным» были её методы пропаганды. С началом Первой мировой войны усилилась агитация солдат и матросов. Появлялись ячейки партий, советы, работали агитаторы, распространялись листовки. Петербургская охранка замечает, что размещённые в городе солдаты благодаря агитации были настроены на смену режима. Позже это сыграет свою роль в революции. Разумеется, полиция преследовала таких активистов. Именно поэтому Ульянов-Ленин и другие видные радикально левые партийцы оказались в эмиграции. Умеренные партии полагались на городское население, среднюю прослойку, интеллигенцию, мелких буржуа и придерживались традиционных способов агитации.

«Аристократическая» оппозиция

За годы советские власти в обывательском сознании немного отошло на второй план, что первую – Февральскую – революцию устроили центристские, либеральные и правые партии, оппозиционные царю, а не левые. Поэтому её и называли «буржуазной». Всесословное недовольство политикой Николая II вылилось в создание ряда монархических партий, критиковавших политику царя и требовавших реформ. Например, «Союз 17 октября», «Прогрессивный блок». У них были свои печатные издания и несоизмеримо бóльшее финансирование. Однако среди верхушки оппозиционных правых идеи распространялись зачастую иным путём. Дело в том, что состояли эти кружки из магнатов, аристократов и даже членов императорской фамилии, которые знали друг друга в лицо. На банкетах, прогулках, мероприятиях, в салонах открыто критиковали Николая II и его жену. Родственники царя планировали с единомышленниками, как сместить с престола императора в пользу его брата Михаила Александровича, принять конституцию и начать реформы, придерживаясь при этом монархических парадигм. Как же Николай реагировал на мину, которую закладывало его окружение у него же под носом?

Официальная позиция

А почти никак. Личной трагедией для Николая, а потом и для страны было то, что воспитывали его в идеалистично-монархическом ключе. Он искренне считал, что персона монарха априори священна для каждого подданного, а нынешнее устройство России нерушимо. Ему и в голову прийти не могло, что требование реформ и даже бунт могут быть обращены против трона. Николаю наивно казалось, что его идею разделяют все. Масло в огонь подливала, требовавшая быть жёстче с любой оппозицией и не играть в демократию.

Взаимоотношения Николая с политическим миром ярко маркирует то, что он был беспартийным – просто не считал нужным представлять свою позицию в Думе каким-либо политическим блоком. В ногу с его политикой шли лишь черносотенцы из «Союза русского народа». Двор и царская семья не вели никакой публичной агитации в прессе, помимо положенной их должностям, они практически не изучали общественное мнение и не реагировали на его изменения. Когда началась Первая мировая, правительство пыталось представить войну как новую отечественную, но кампания провалилась. Пока правящие круги делали ошибки в пропаганде, партийные агитаторы как раз-таки продуктивно воздействовали на массы. Революционерам сопутствовал успех, в армиях создавались советы, партийные ячейки, военные выдвигали политические требования.

После Февральской революции агитация вышла на новый уровень. Например, глава правительства Керенский лично съездил на передовую и, выступив перед солдатами, уговорил их держать фронт. Ездил на фронт и большевик Троцкий, а Зиновьев агитировал в городах. Во время Корниловского выступления левые агенты буквально развернули наступающую на Петроград кавалерию.

При Временном правительстве пропаганда велась абсолютно открыто: уличный митинг в городе был чуть ли не ежедневным явлением, свободно издавалась печатная продукция. Хотя политическим органом была уже не дума, а Учредительное собрание, очищенное от промонархистских партий. Накал страстей пришёлся на июль-октябрь 1917 года, но об этой революции и информационном противостоянии в Гражданскую войну мы расскажем в другой раз.

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