ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (Герш Ицкович)

Член ЦК партии эсеров, один из организаторов Боевой организации эсеров. В 1897 г. окончаил фармацевтические курсы. Познакомился с Е. Брешко-Брешковской, активно участвовал в революционном движении. В 1901-1902 гг. стал одним из создателей Партии эсеров, член ее ЦК. Возглавил Боевую организацию. Под его руководством были осуществлены: в 1902 г. убийство Д. Сипягина и покушение на харьковского губернатора И. Оболенского, подавителя крестьянских волнений в губернии, в 1903 г. - убийство уфимского губернатора Н. Богдановича, жестоко подавившего выступления рабочих (т.н. Златоустская бойня). 13.5.1903 г. – арестован. В 1904 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. 13.10.1906 г. бежал из Акатуйской тюрьмы – его вынесли в бочке с солеными огурцами. Гершуни доехал до Владивостока, прибыл в Японию , а оттуда в США . После триумфальной поездки по Америке, где он читал лекции о русской революции, Гершуни прибыл в Париж. В феврале 1907 г. в Финляндии участвовал во II съезде партии эсеров. Выступал за создание коалиции со всеми оппозиционными партиями, против бойкота выборов в Государственную думу. Вместе с Е. Азефом, в предательство которого отказывался верить, вновь воссоздает Боевую организацию. Умер от саркомы.

Сочинения:

Из недавнего прошлого. СПб., 1907

Источники:

Чернов В.И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007

Автор статьи: Шубин А.В.