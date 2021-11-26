ДОБРОВОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1906 год).
Дворянин. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1876 год). Товарищ прокурора ряда окружных судов (1879-1891 годы), прокурор Митавского (1891-1895 годы) и Рижского (1895-1897 годы) окружных судов. Вице-губернатор (1897-1899 годы), губернатор (1899-1900 годы) Гродненской губернии Обер-прокурор первого департаментата Сената (1900-1915 годы), сенатор (с 1906 года); руководил подготовкой официального издания «История Правительствующего Сената за 200 лет. 1711-1911 годы» (том 1-5, 1911 год). Вице-председатель Георгиевского комитета (1916 год). Управляющий Министерством юстиции [20.12.1916 (02.01.1917)-28.02(13.03).1917 годов].
Выступал за отсрочку возобновления заседаний четвертой Гоударственной думы. Во время его управления образована Особая комиссия по пересмотру Уголовного уложения 1903 года. Добровольский ограничил использование заключения под стражу как меры пресечения на предварительном следствии. После Февральской революции 1917 года арестован, содержался в Петропавловской крепости, допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. Поскольку выдвинутые против него обвинения (взяточничество, злоупотребление служебным положением) были на предварительном следствии «существенно поколеблены», в августе 1917 года освобождён с обязательством не покидать Петрограда. После Октябрьская революции 1917 года выехал на Кавказ, в сентябре 1918 года взят большевиками в заложники, расстрелян.