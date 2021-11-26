АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА, Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадская

Последняя российская императрица, жена Николая II .

Дочь принцессы Алисы и герцога Людвига IV Гессен-Дармштадского. По женской линии внучка британской королевы Виктории. 14 ноября 1894 венчалась с российским императором Николаем Александровичем. Приняла православие , получила имя Александра Федоровна. В 1896 в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Николая II и Александры, омраченная многочисленными жертвами от Ходынской давки. У монаршей четы родились 4 дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, и сын Алексей. Александра Федоровна способствовала сближению Николая II с Распутиным . Отношения Александры Федоровны с Распутиным компрометировали монархию. Александра Федоровна настаивала на проведении Николаем II как можно более жесткого курса в отношении Госдумы и даже умеренной оппозиции. Во время Первой мировой войны под покровительством Александры Федоровны открывались госпитали. Получили широкое распространение слухи о том, что немка Александра Федоровна стремится к миру с Германией. В среде военных и либералов обсуждался план ее ареста. Начало Февральской революции она восприняла как «хулиганское движение» и настаивала на подавлении волнений. После подписания Николаем II манифеста об отречении от престола Александра Федоровна вместе с детьми оказалась под домашним арестом в Царском Селе. В августе 1917 царскую семью перевели в Тобольск, затем в Екатеринбург. В числе членов семьи императора и их приближенных была расстреляна в подвале дома Ипатьева. Канонизирована РПЦ в 2000.

Автор статьи: Н. А. Герулайтис.