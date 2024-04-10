9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Российское самодержавие в конце XIX столетия. 1970

Зайончковский П.

Настоящая книга посвящена исследованию внутренней политики российского самодержавия в период политической реакции 80-х — первой половины 90-х годов (1882—1894). Хронологические рамки исследования определяются, с одной стороны, серединой 1882 г.— назначением на пост министра внутренних дел гр.Д. А. Толстого, означавшим утверждение открыто реакционного правительственного курса. С другой — 1895 годом, характеризовавшимся некоторым ослаблением реакции под влиянием нового общественного подъема, который находит свое первоначальное проявление в оживлении общественной деятельности в период голода 1891—1892 гг., а позднее в создании «Союзов борьбы за освобождение рабочего класса».