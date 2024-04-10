9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Александр III. Богатырь на русском троне. 2012

Майорова Е.

По воле судьбы этот император оказался как бы в тени других венценосных правителей России. В памяти потомков — великие реформы его отца, Александра II, Царя-Освободителя, погибшего от рук «народовольцев». Без преувеличения легендарна эпоха его сына, Николая II, вместившая в себя всё, что вообще может происходить в истории, — эпоха, завершившаяся мученической смертью венценосной семьи. Но не спешите с унылой школярской оценкой внешне неброского «периода контрреформ Александра III». На страницах новой книги Елены Ивановны Майоровой перед вами предстанет титанический образ императора, необычайно высоко поднявшего международный престиж Отечества.