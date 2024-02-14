Александр III. Часть 3 - Каким человеком был Александр III? Мифы и реальность

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Итоги правления Александра III – победа над террором, мир для народа и государства, стремительное развитие экономики. И при этом – явно «недобирал» симпатий в глазах общества. Страна существенно укрепилась – но следующие два десятилетия стали фатальными для Российской империи. Кроется ли причина в избыточно консервативной политике Александра? Или причина в другом?

Как проходил рабочий день Александра? Почему он любил Льва Толстого-писателя и не любил его как общественного деятеля? Чем обернулась поездка Александра с семьей в Крым? И как это повлияло на его здоровье в дальнейшем?