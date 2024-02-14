Александр III. Часть 2 - Консерватор в политике, либерал в экономике

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Современники называли Александра III Миротворцем – благодаря его расчетливой и взвешенной внешней политике. За время его правления Российская империя не участвовала ни в одной войне. При этом военная мощь страны последовательно укреплялась, а фраза про армию и флот как единственных союзников России вошла в историю.

Чем была Россия: «царством кнута и цепей» или страна с одними из самых мягких законов? Как удалось добиться таких темпов строительства железных дорог? Почему был запрещен экспорт керосина и разрешены дуэли между офицерами?