Александр III – часть 1. "Кухаркины дети" и война с террором

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За 13 лет правления Александра III Россия не участвовала ни в одной войне. На фабриках был запрещён детский труд и ночная работа женщин и подростков на фабриках. Именно ему удалось одержать победу над революционным террором. И при этом именно его царствование вошло в историю как эпоха контрреформ.

Как младший брат унаследовал и титул наследника, и невесту старшего? Так ли уж консервативна была политика Александра III, как мы привыкли считать? И почему Александра III часто называют одним из самых недооцененных правителей?