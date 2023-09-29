Положе́ние о ме́рах к охране́нию госу­да́рственного поря́дка и обще́ственного споко́йствия 14 августа 1881 —

Положе́ние о ме́рах к охране́нию госу­да́рственного поря́дка и обще́ственного споко́йствия 14 августа 1881 — нормативно-правовой акт Комитета министров , разработанный под руководством министра внутренних дел Н. П. Игнатьева и утвержденный Александром III .

Состоял из пяти частей: I. Общие правила. II. Правила о положении усиленной охраны. III. Правила о положении чрезвычайной охраны. IV. Правила для местностей, не объявленных в исключительном положении. V. Правила об административной высылке. П. наделяло исключительными правами министра внутренних дел и генерал-­губернаторов . В случаях, предусмотренных П. («проявления преступной деятельности лиц, злоумышляющих против государственного порядка и общ﻿ественной безопасности»), они могли объявлять (генерал-­губернаторы — с последующим утверждением министра) на определенной территории положение усиленной охраны (или положение чрезвычайной охраны). В обоих случаях права и обязанности по охране общественного порядка возлагались на генерал-­губернаторов, а в остальных губерниях — на губернаторов и градоначальников. Указанные лица могли запрещать на подведомственной территории любые собрания, закрывать торговые и промышленные заведения, передавать дела на рассмотрение военных судов. В случае чрезвычайного положения разрешалось также закрывать собрания земских учреждений, приостанавливать выпуск периодических изданий, закрывать учебные заведения. Разрешалась также административная высылка частных лиц в иные губернии империи. По мнению исследователей русского права, П. представляло собой кодификацию уже имевшихся на тот момент нормативно-­правовых актов, принятых в царствование Александра II . В 1881–1917 в ряде местностей Российской империи (в том числе в Москве и Санкт-­Петербурге) режим усиленной охраны, сменявшийся режимом чрезвычайно охраны, действовал непрерывно.

Ист. : Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3‑е. Т. 1. СПб., 1885.

Лит. : Гессен В. М. Исключительное положение. СПб., 1908. И. А. Кукушкина.