Новая Москва: где она была 150 лет назад? Совсем недавно, несколько лет назад, Москва вышла за МКАД, протянувшись до границы Калужской области. Планировалось, что туда переедут чиновники из многих государственных структур и появится возможность разгрузить город. Именно эти новые территории и получили название «Новая Москва». Но это современный проект, а мы вам расскажем о проекте, появившемся в 1883 году. Автор этого проекта — Николай Иванович Аршинов, пензенский мещанин и искатель приключений. Николай Иванович в 1883 году отправился в Абиссинию (Эфиопию) с планом содействовать политическому и экономическому сближению Абиссинии с Россией. У него сложились хорошие отношения с негусом (титул императора Эфиопии) Иоанном. Через несколько лет, уже именуя себя «вольным... На чтение: 1 минута

Совсем недавно, несколько лет назад, Москва вышла за МКАД, протянувшись до границы Калужской области. Планировалось, что туда переедут чиновники из многих государственных структур и появится возможность разгрузить город. Именно эти новые территории и получили название «Новая Москва». Но это современный проект, а мы вам расскажем о проекте, появившемся в 1883 году.

Автор этого проекта — Николай Иванович Аршинов, пензенский мещанин и искатель приключений. Николай Иванович в 1883 году отправился в Абиссинию (Эфиопию) с планом содействовать политическому и экономическому сближению Абиссинии с Россией. У него сложились хорошие отношения с негусом (титул императора Эфиопии) Иоанном.

Через несколько лет, уже именуя себя «вольным казаком», во главе отряда из 150 терских казаков он вернулся в Абиссинию и в форте Сагалло на побережье Французского берега Сомали (сейчас Джибути) основал колонию Новая Москва.

Земли оказались лакомым кусочком как для французов, так и для итальянцев. Французы, являвшиеся союзниками России, оказались в сложном положении, но мудрые чиновники из Санкт-Петербурга открестились от наших первопроходцев.

5 февраля 1889 года к Новой Москве подошла французская эскадра. После непродолжительной осады казаки вынуждены были прекратить сопротивление. Вскоре на кораблях «Забияка» и «Чихачёв» участников экспедиции доставили в Россию.

Кто знает, как сложилась бы ситуация: может быть, вместо египетских и турецких пляжей нас сегодня вполне бы устроил эфиопский берег.