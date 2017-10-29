Крушение императорского поезда 29 октября 1888 года в России произошла железнодорожная катастрофа – потерпел крушение императорский поезд... На чтение: 1 минута

29 октября 1888 года в России произошла железнодорожная катастрофа – потерпел крушение императорский поезд. Тогда погибло более 20 человек и более 60 пострадало.

Двойная беспечность

В тот день императорская семья со свитой возвращалась на своем личном поезде из ежегодной поездки в Крым. Состав из 10 вагонов, имевший допустимую для грузового поезда массу, двигался со скоростью экспресса – 68 км/ч (большая для того времени скорость), что являлось нарушением техники безопасности. Вдобавок к дефектам, допущенным при строительстве железной дороги, это обстоятельство послужило причиной катастрофы у станции Борки.

Крыша на плечах императора

Очевидцы рассказывали, что во время движения поезда по склону последовали три толчка, мощный и послабее, которые подбросили всех, кто ехал в составе. Поезд остановился, послышался жуткий треск, вагоны стали опрокидываться на левую сторону и рушиться. Некоторые свидетели события, бросившиеся к вагону, где ехал император с семьей, утверждали, что, будучи человеком богатырского телосложения, Александр III удерживал крышу на плечах, пока родные выбирались наружу. Впрочем, официальная версия гласила, что крыша просто сложилась «домиком» над головами членов императорской семьи.

«Сплошное неисполнение долга»

Вести следствие по этому громкому делу было поручено известному юристу и прокурору Анатолию Кони. Он выявил изложенные выше обстоятельства, приведшие к крушению. Кроме того, были вскрыты факты хищения средств, выделенных на строительство железной дороги, и безответственность персонала. На вопрос императора, считает ли Кони произошедшее «чрезвычайной небрежностью», последний ответил, что видит здесь «сплошное неисполнение всеми своего долга». Впрочем, ходил слух о террористическом акте, тогда как версия о нарушении техники безопасности – не более чем «официальная ложь». Близ места крушения поезда был установлен бюст императора, бронзовый барельеф в память о погибших и скит. Монумент сильно пострадал после революции 1917 года, но был восстановлен уже в наше время.

Обложка: Крушение императорского поезда (фото А.М. Иваницкого, 1888 год).

Источник: ru.wikipedia.org