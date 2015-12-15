Издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., изданное в связи с убийством Александра II, вводило исключительное положение – особенный правовой статус местности в государственном праве Российской империи, объявляемый при чрезвычайных ситуациях и гражданских волнениях. Действовало до революции 1917 г. На чтение: 3 минуты

«ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ЧИНОВ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ» 19 МАЯ 1871 Г.

19 мая 1871 г. император Александр II утвердил «Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследованию преступлений». В соответствии с Правилами жандармские чины были наделены правом самостоятельно либо по предложению прокурорского надзора производить дознания по политическим делам. Во время производства дознания жандармы могли вести розыск, расспросы и негласное наблюдение, производить осмотры, освидетельствования, обыски и выемки. Общая полиция и другие органы государственной власти обязаны были оказывать жандармам содействие. Железнодорожная жандармская полиция являлась частью политической полиции и в то же время исполняла обязанности общей. Такое правовое положение железнодорожных жандармов вызывало ряд противоречий при расследовании политических преступлений, совершенных в пределах железных дорог. «Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследованию преступлений» предоставляли железнодорожным жандармам такие же права, как и чинам общей полиции. В то же время при производстве дознаний по преступлениям против государства чины общей полиции обязаны были оказывать содействие территориальным жандармским подразделениям. Возникала дилемма — в чьей компетенции должно находиться дознание по преступлениям против государства?

Мурашко А.И. Деятельность железнодорожных жандармов по обеспечению государственной безопасности Российской империи // Вестник Воронежского института МВД России №3 / 2013 С. 208 http://www.vimvd.ru/scientificwork/bulletin/3_2013/Histiry_26_09_13.pdf

ИСТОЧНИКИ ПОЛОЖЕНИЯ «О МЕРАХ К ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА»

[…] Знаменитое Положение Комитета министров «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», Высочайше утвержденное императором 14 августа 1881 г., представляет собой органичное последовательное продолжение традиционной государственно-правовой деятельности в области обеспечения безопасности. Об этом убедительно свидетельствует комплекс нормативно-правовых актов правительственных мероприятий административного характера, издаваемых и проводимых на протяжении XIX века. Например, к таковым, на наш взгляд, относится образование III Отделения Собственной Его Величества канцелярии Высочайшим указом от 3 июля 1826 г. […].

Законодательные попытки пресечения актов неповиновения предпринимались правительством Александра II еще в период активного проведения либеральных реформ. Например, Высочайшее повеление, последовавшее 6 июля 1870 г., по всеподданнейшему докладу Управляющего министерством внутренних дел «О принятии особых мер против стачек рабочих», Высочайшее повеление, последовавшее в сентябре 1871 г., по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, в разъяснение Высочайшего повеления о принятии особых мер против стачек, признававшие забастовки фабричных рабочих выражением неудовольствия с целью порождения смут, беспорядков и волнений.[…]

К аналогичным мерам относится Именной Высочайший указ, принятый по рапорту министра внутренних дел от 8 августа 1878 г. «О правах общей полиции и жандармских чинов посещать все фабрики и заводы во всякое время», предоставлявший полицейским и жандармам свободный допуск на все фабрики и заводы в любое время с правом производства обысков или арестов, при единственном условии присутствия при этом управляющего соответствующим предприятием.

О продолжении указанной правительственной политики свидетельствуют также Высочайше утвержденные 1 сентября 1878 г. правила «Об особых мерах к ограждении общественного спокойствия», которые также не были опубликованы в официальных источниках

Биюшкина Н.И. Источники Положения «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.// Право. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 5 (1)/ C. 288–293 http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2010_5(1)/44.pdf

ПОКУШЕНИЯ НА ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА II

На всем протяжении правления Александра II на его жизнь было совершено в общей совокупности 10 покушений, закончившихся в итоге убийством императора. Журнал «Русская старина» перечислял эти покушения по датам: «Адская злоба врагов счастия, покоя и благоденствия России преследовала ея Верховного вождя с 1866 года:

4 апреля 1866 произошло злодейское покушение Каракозова.

25 мая 1867 в Париже на жизнь Государя посягнул Березовский.

2 апреля 1879 цареубийственное покушение Соловьева.

19 ноября 1879 на линии Московско-Курской железной дороги последовал взрыв адской машины в подкопе, проведенном Гартманом.

В 1879-м же году злодейская попытка взорвать царский поезд на Лозово-Севастопольской железной дороге.

5 февраля 1880 г. взрыв в Зимнем дворце.

В исходе февраля 1881 г. присылка взрывчатого состава, в виде пилюль доктора Ложюжа. В январе и феврале 1881 г. мина, заложенная поперек Малой Садовой улицы из лавки Кобылева.

1-го марта 1881 года взрыв двух снарядов, брошенных двумя извергами»

(Император Александр II. 1-го марта 1881//Русская старина, апрель, 1881. С. 894).

Биюшкина Н.И. Источники Положения «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.// Право. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 5 (1)/ C. 292 http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2010_5(1)/44.pdf

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ К ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ (1881 Г., АВГУСТА 14). ИЗВЛЕЧЕНИЯ

[…] Общие правила […]

4. В тех случаях, когда проявления преступной деятельности лиц, злоумышляющих против государственного порядка и общественной безопасности, принимают в отдельных местностях столь угрожающий характер, что вызывают необходимость особых мероприятий, направленных к прекращению сих проявлений, местности эти объявляются в установленном ниже порядке, в исключительном положении.

5. Объявление местности в исключительном положении влечет за собою:

а) расширение круга обязанности и пределов власти существующих административных установлений по охранению государственного порядка и общественной безопасности, или возложение сих чрезвычайных обязанностей и предоставление сей власти временно для сего учреждаем правительственным органам, – и

б) усиление ответственности как частных лиц, так и административных властей за неисполнение обязанностей, которые на них будут возложены при исключительном положении.

6. Предел устанавливаемых обязанностей обывателей и прав административных властей соразмеряются со степенью проявившихся в той или другой местности беспорядков:

а) когда общественное спокойствие в какой-либо местности будет нарушено преступными посягательствами против существующего государственного строя или безопасности частных лиц и их имуществ, или подготовлением таковых, так что для охранения порядка применение действующих постоянных законов окажется недостаточным, то местность эта может быть объявлена в положении усиленной охраны;

б) когда такими посягательствами население известной местности будет приведено в тревожное настроение, вызывающее необходимость принятия исключительных мер для безотлагательного восстановления нарушенного порядка, то означенная местность может быть объявлена в положении чрезвычайной охраны. […]

II. Правила о положении усиленной охраны

14. В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и обязанности по охранению государственного порядка и общественной безопасности возлагаются на Генерал-Губернаторов... а в губерниях, им не подведомственных – на Губернаторов и Градоначальников... […]

16. Генерал-Губернаторам, а в местностях, им не подчинённых – Губернаторам и Градоначальникам представляется также:

а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных или обязательных постановлений... […]

б) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные собрания;

в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и промышленных заведений как срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны;

г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в положении усиленной охраны.

17. От Генерал-Губернаторов, а в губерниях, им не подчиненных – от Министра Внутренних Дел, зависит:

а) передавать на рассмотрение Военного Суда отдельные дела о преступлениях, общими уголовными законами предусмотренных, когда они признают это необходимым в видах ограждения общественного порядка и спокойствия, для суждения их по законам военного времени и

б) требовать рассмотрения при закрытых дверях всех тех судебных дел, публичное рассмотрение коих может послужить поводом к возбуждению умов и нарушению порядка.

19. Утверждение всех приговоров Военного суда, по делам сего рода, принадлежит Генерал-Губернаторам, а в местностях, им не подчиненных – Командующим войсками, в военном округе расположенными... […]

Обложка: Казнь первомартовцев (Казнь убийц царя Александра II в России). 1881.

Источник: https://ru.wikipedia.org