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Практически забытый ныне российский военный и государственный деятель Иван Паскевич. Один из самых успешных военачальников, самый титулованный, обладавший неимоверной популярность в армии и в обществе. Он же – «виновник» поражения в Крымской войне, царский сатрап и душитель свободы в европейском масштабе. Где же правда? С чего началась военная карьера Паскевича? Почему он не нашел общего языка с другим выдающимся военачальником – Ермоловым? За что получил самую большую премию в истории Российской империи? Каким человеком был Паскевич, как относился к своим солдатам? Почему неудача в Крымской войне, в которой он практически не участвовал, затмила четыре выигранных военных кампании? На эти и другие вопросы об Иване Федоровиче Паскевиче ответит Владимир Мединский в новой лекции курса «Рассказы из русской истории».