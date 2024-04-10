9 класс | История России XIX—начала XX вв.

КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ И ИМАМАТ ШАМИЛЯ

ПОКРОВСКИЙ Н.

Книга признанного историка-кавказоведа, профессора Н.И. Покровского, принятая к печати тремя издательствами, пролежала в них с 1934 по 1950 год, но так и не была издана, несмотря на положительные отзывы крупнейших специалистов-историков того времени. Причиной тому была острота рассматривавшихся в ней проблем и невозможность подогнать изложенные в ней факты и взгляды историка под заданные партийной идеологией схемы. Исследование основано на обширном архивном материале, используются как официальные документы русской администрации на Кавказе, так и источники собственно кавказского происхождения, труды арабо-язычных авторов. В настоящем издании воспроизводится вариант 1940 года, доработанный автором в 1941 году. Некоторые коррективы и указания на последнюю литературу читатель найдет в редакционных примечаниях проф. В.Г. Гаджиева (г. Махачкала) и в написанном им же введении.