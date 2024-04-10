9 класс | История России XIX—начала XX вв.

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

ПОТТО В.

Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В.А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831 год. Многие годы автор разыскивал и собирал разрозненные документы и материалы с одной целью — извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказской войны в нашей истории.