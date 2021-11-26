ЗАКРЕВСКИЙ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗАКРЕВСКИЙ АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский военный и государственный деятель.
Крупный душевладелец и землевладелец, в 1861 году ему и его жене Аграфене Фёдоровне (урождённая Толстая, 1800–1879) принадлежали свыше 4,1 тысяч душ крестьян мужского пола и свыше 41 тысячи гектаров земли. Окончил Гродненский кадетский корпус (1802), поступил на военную службу.
Военная карьера
Во время антинаполеоновских войн участвовал в сражениях: Аустерлицком (1805; спас от плена командира Архангелогородского мушкетёрского полка Н. М. Каменского), Прёйсиш-Эйлауском (1807), Смоленском и Бородинском (1812), Бауценском и Лейпцигском (1813), во взятии Парижа (1814), а также в боевых действиях в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов и русско-шведской войны 1808-1809 годов. С 1811 года адъютант военного министра. Генерал-адъютант (1813-1831 и с 1848). С 1815 года дежурный генерал Главного штаба.
Деятельность на государственной службе
Генерал-губернатор ВКФ и командир Отдельного Финляндского корпуса (30 августа 1823 года - 19 ноября 1831 года), своей главной задачей считал ликвидацию автономного статуса княжества. В 1824 году получил право непосредственно докладывать императору по делам ВКФ. По инициативе Закревского в 1825 году расширены полномочия финляндских губернаторов, православным предоставлено право поступления на государственную службу в княжестве, на дорогах установлены верстовые столбы русского образца, а также проведены другие меры, вызвавшие конфликт между Закревским и финляндским Сенатом. Выступал за ужесточение цензуры в ВКФ. Член Верховного уголовного суда по делу декабристов (1826; в работе суда участия не принимал, однако приговор подписал), проявлял снисхождение к декабристам, отбывавшим заключение в ВКФ. Сенатор (1826). В связи с анонимным доносом, обвинявшим Закревского в политической неблагонадёжности, во 2-й половине 1820-х годов, находился под негласным надзором 3-го отделения Собственной Его Императорского Величества. канцелярии. Одновременно министр внутренних дел (1828–1831). Ввёл в МВД военную дисциплину, проводил политику централизации в ведомстве. По предложению президента ВЭО Н. С. Мордвинова распорядился об учреждении на средства дворянства и купечества в каждом губернском городе публичной библиотеки (реализация растянулась на многие годы). Меры, предпринятые Закревским для локализации эпидемии холеры на Юге России и в Поволжье в 1830-1831 года, привели к большому скоплению людей на границах карантинных зон, что, в свою очередь, вызвало дальнейшее распространение холеры. Для подавления волнений («холерных бунтов») Закревский приказывал использовать войска. В 1831-1848 годах в отставке. Член Государственного совета (1848). Московский военный генерал-губернатор (6(18) мая 1848 года - 16(28) апреля 1859 года), действовал властно и грубо, не считаясь с законом, чем вызвал недовольство московского общества (в нём за Закревским закрепилось прозвище Чурбан-паша). По инициативе Закревского в 1849 году в Москве и уезде запрещено создание ряда фабрик, производивших «горючие химические продукты». Считал славянофилов тайным политическим обществом. Получив известия о начале подготовки отмены крепостного права, Закревский стремился не допустить выступлений дворянства Московской губернии в поддержку этой инициативы правительства. Уволен в отставку после того, как способствовал повторному браку своей дочери, уже бывшей замужем за сыном канцлера К. В. Нессельроде, и выдал молодожёнам заграничные паспорта.