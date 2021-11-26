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ПОДЛЯССКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПОДЛЯССКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи на территории Царства Польского.
Образована в результате переименования Подляского (Подлясского, Подляшского) воеводства Высочайшим повелением российского императора Николая I от 23.2(7.3).1837 года. Площадь свыше 13 тысяч км2. Население свыше 397 тысяч человек (1837). Центр - город Седлец (ныне город Седльце, Польша). Делилась на 3 уезда: Бельский, Луковский и Радинский (Радзинский). Упразднена манифестом императора Николая I от 9(21).8.1844 года, её территория включена в состав Люблинской губернии.
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