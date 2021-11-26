ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - название политической организаций в Польше в 1-й половине XIX века.

1) Тай­ная ре­во­люционная организация («На­цио­наль­ное Патриотическое Общество» - «Narodowe Towarzys­two Patriotyczne»). Соз­да­на 19.4(1.5).1821 года май­о­ром В. Лу­ка­синь­ским (1786-1868) по об­раз­цу ор­га­ни­за­ций кар­бо­на­ри­ев. Объ­еди­ни­ла часть чле­нов организации «Национальное ма­сон­ст­во» (дей­ст­во­ва­ла в 1819-1820 годы в це­лях про­бу­ж­де­ния в ар­мии Цар­ст­ва Поль­ско­го «ду­ха про­ти­во­дей­ст­вия са­мо­управ­ст­ву» великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, а так­же по­пу­ля­ри­за­ции ма­сон­ских прин­ци­пов со­ли­дар­но­сти и брат­ст­ва) и ве­ли­ко­польского Сою­за «ко­си­не­ров». Ста­ви­ла це­лью вос­ста­нов­ле­ние не­за­ви­си­мой Поль­ши. Воз­глав­ля­лась Центральным от­де­лом. Тер­ри­то­рия, на ко­то­рой дей­ст­во­ва­ло «Патриотическое Общество», в ор­га­ни­зационном от­но­ше­нии де­ли­лась на 6 про­вин­ций, седь­мую со­ста­ви­ла ар­мия. По­сле аре­ста Лу­ка­синь­ско­го в 1822 году (ос­та­ток жиз­ни про­вёл в за­клю­че­нии) ак­тив­ность «Патриотического Общества» за­мет­но сни­зи­лась. По­сле то­го как в хо­де след­ст­вия по де­лу де­каб­ри­стов вы­яс­ни­лось, что «Патриотическое Общество» под­дер­жи­ва­ло кон­так­ты с Юж­ным обществом, ор­га­ни­за­ция в 1826 году бы­ла за­пре­ще­на.

2) Ле­галь­ная организация (так­же из­вест­на как «Пат­рио­тический клуб» - «Klub Patrio­ty­czny»). Соз­да­на 19.11(1.12).1830 года по ини­циа­ти­ве чле­нов «За­го­во­ра Вы­соц­ко­го» (объ­е­ди­нял сто­рон­ни­ков ра­ди­каль­ных ме­то­дов борь­бы за не­за­ви­си­мость Поль­ши в Вар­шав­ской шко­ле под­хо­рун­жих пе­хо­ты; их вы­сту­п­ле­ние в ночь с 17(29) на 18(30).11.1830 года по­ло­жи­ло на­ча­ло Поль­ско­му вос­ста­нию 1830-1831 годов). До­би­ва­лась ак­ти­ви­за­ции во­енных дей­ст­вий про­тив российских войск и пре­об­ра­зо­ва­ния Административного со­ве­та Цар­ст­ва Поль­ско­го в Национальное пра­ви­тель­ст­во. Рас­пу­ще­на 22.11(4.12).1830 года генералом Ю. Хло­пиц­ким. По­сле па­де­ния дик­та­ту­ры Хло­пиц­ко­го во­зоб­но­ви­ла свою дея­тель­ность 7(19).1.1831 года под пред­се­да­тель­ст­вом И. Ле­ле­ве­ля. Ор­га­ни­зо­ва­ла ряд мас­со­вых ма­ни­фе­ста­ций, вы­ну­див­ших польский Сейм при­нять акт о де­тро­ни­за­ции Ни­ко­лая I. Чле­ны «Патриотического Общества», яв­ля­ясь по­бор­ни­ка­ми идеи воз­ро­ж­де­ния Ре­чи По­спо­ли­той в гра­ни­цах 1772 года, рас­хо­ди­лись в пред­став­ле­ни­ях о на­прав­ле­нии и тем­пе со­ци­аль­ных и по­ли­тических ре­форм, хо­тя и при­зна­ва­ли их не­об­хо­ди­мость, осо­бен­но в сфе­ре сельского хозяйства. Пра­вое кры­ло «Патриотического Общества» бы­ло пред­став­ле­но Ле­ле­ве­лем и М. Мох­нац­ким, ле­вое - Я. Чинь­ским, Т. Крем­по­вец­ким и священником А. Пу­ла­ским. По­сле раз­гро­ма польских по­в­стан­цев российской ар­ми­ей «Патриотическое Общество» ор­га­ни­зо­ва­ло ряд мас­со­вых ма­ни­фе­ста­ций в Вар­ша­ве. По­сле ма­ни­фе­ста­ции 3(15).8.1831 года, вы­лив­шей­ся в бес­по­ряд­ки (са­мо­суд над ге­не­ра­ла­ми Цар­ст­ва Поль­ско­го, со­хра­нив­ши­ми вер­ность при­ся­ге, и за­клю­чён­ны­ми, по­доз­ре­вав­ши­ми­ся в шпио­на­же), 5(17).8.1831 года рас­пу­ще­но дик­та­то­ром вос­ста­ния генералом Я. Кру­ко­вец­ким.

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