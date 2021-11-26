ОРЕНБУРГСКИХ КИРГИЗОВ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКИХ КИРГИЗОВ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на северо-западе Казахстана в 1859-1868 годах.

Образована 09.12.1859 года путём переименования степи зауральских киргизов и преобразования Оренбургской пограничной комиссии в областное правление.

Об­ла­ст­ное прав­ле­ние раз­ме­ща­лось в городе Орен­бург . Площаль 970 тысяч км2. Де­ли­лась на 3 час­ти: За­пад­ную, Сред­нюю и Вос­точ­ную [дан­ное де­ле­ние вве­де­но ут­вер­ждён­ным ещё 20.3(1.4).1824 года «Ус­та­вом об орен­бург­ских кир­ги­зах»]. Управ­ле­ние Оренбургских киргизов области пе­ре­да­ва­лось под кон­троль МВД (до это­го управ­ле­ни­ем ре­гио­ном ве­дал МИД), за ис­клю­че­ни­ем во­про­сов внеш­ней по­ли­ти­ки и внеш­ней тор­гов­ли, ме­но­вой тор­гов­ли на Орен­бург­ской ли­нии. Управ­ле­ние Оренбургских киргизов областью осу­ще­ст­в­ля­лось на ос­но­ве «По­ло­же­ния об управ­ле­нии орен­бург­ски­ми кир­ги­за­ми» от 14(26).6.1844 года. Во гла­ве час­тей Оренбургских киргизов области стоя­ли сул­та­ны-пра­ви­те­ли, при ка­ж­дом из ко­то­рых со­сто­ял от­ряд ка­за­ков (от 100 до 200 человек). Им под­чи­ня­лись дис­та­ноч­ные на­чаль­ни­ки и на­чаль­ни­ки ау­лов, из­би­рав­шие­ся из чис­ла ка­за­хов Млад­ше­го жу­за.

Со­глас­но ука­зу императора Алек­сан­д­ра II от 21.10(2.11).1868 года «О пре­об­ра­зо­ва­нии уп­рав­ле­ния Кир­гиз­ски­ми сте­пя­ми Орен­бург­ско­го и Си­бир­ско­го ве­домств и Ураль­ским и Си­бир­ским ка­зачь­и­ми вой­ска­ми», Оренбургских киргизов область уп­разд­не­на, её Западная часть ста­ла тер­ри­то­ри­аль­ной ос­но­вой Ураль­ской об­лас­ти, Восточная часть - Тур­гай­ской об­лас­ти, Средняя часть бы­ла раз­деле­на ме­ж­ду ни­ми. Ураль­скую и Тур­гай­скую об­лас­ти воз­гла­ви­ла российская ад­ми­ни­ст­ра­ция, вве­де­но тра­диционное де­ле­ние на уез­ды и во­лос­ти.

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