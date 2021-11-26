ОРЕНБУРГСКИХ КИРГИЗОВ ОБЛАСТЬ
ОРЕНБУРГСКИХ КИРГИЗОВ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на северо-западе Казахстана в 1859-1868 годах.
Образована 09.12.1859 года путём переименования степи зауральских киргизов и преобразования Оренбургской пограничной комиссии в областное правление.
Областное правление размещалось в городе Оренбург. Площаль 970 тысяч км2. Делилась на 3 части: Западную, Среднюю и Восточную [данное деление введено утверждённым ещё 20.3(1.4).1824 года «Уставом об оренбургских киргизах»]. Управление Оренбургских киргизов области передавалось под контроль МВД (до этого управлением регионом ведал МИД), за исключением вопросов внешней политики и внешней торговли, меновой торговли на Оренбургской линии. Управление Оренбургских киргизов областью осуществлялось на основе «Положения об управлении оренбургскими киргизами» от 14(26).6.1844 года. Во главе частей Оренбургских киргизов области стояли султаны-правители, при каждом из которых состоял отряд казаков (от 100 до 200 человек). Им подчинялись дистаночные начальники и начальники аулов, избиравшиеся из числа казахов Младшего жуза.
Согласно указу императора Александра II от 21.10(2.11).1868 года «О преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими войсками», Оренбургских киргизов область упразднена, её Западная часть стала территориальной основой Уральской области, Восточная часть - Тургайской области, Средняя часть была разделена между ними. Уральскую и Тургайскую области возглавила российская администрация, введено традиционное деление на уезды и волости.