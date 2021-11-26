ПОЛЬША
ПОЛЬША - Государство в центре Европы.
Граничит на северо-востоке с Россией (Калининградская облась) и Литвой, на востоке - с Белоруссией и Украиной, на юге - со Словакией и Чехией, на западе - с Германией. На севере омывается Балтийским морем. Площадь 312,7 тысяч км2. Население 38,3 миллиона человек (2014). Столица - Варшава. Денежная единица - польский злотый. Официальный язык - польский. Административно-территориальное деление: 16 воеводств (табл.).
Исторический очерк
Территория Польши в древности и начале Средневековья.
К древнейшим памятникам человеческой деятельности на территории Польши относятся находки из Тшебницы и Руско (Нижняя Силезия), датируемые около 500 и 440-370 тысячами лет назад. Находки, соотносимые с Ашелем, известны в Силезии, Кракове и его окрестностях. На части памятников среднего палеолита представлена индустрия Микок, на большинстве - Мустье. Для ранней части верхнего палеолита известны Селет, Ориньяк, Граветт. После перерыва в заселении, связанного с максимумом оледенения, появились памятники культур Мадлен, эпиграветта, затем гамбургской (смотреть Мейендорф), Лингби и продолжающей её традиции аренсбургской культуры, свидерской культуры, а также единичные памятники, культура которых на востоке связана с бассейном реки Десна. В раннем мезолите распространяется коморницкая культура (на западе схожие традиции доходят до Британских островов, тогда соединённых с материком; смотреть Стар-Карр), затем - хойницко-пеньковская культура (близка Маглемозе), в позднем мезолите - яниславицкая культура. На северо-востоке развивалась культура Кунда.
Неолитизация, в том числе появление производящего хозяйства, на территории Польши связана с распространением около 5400-5300 годов до нашей эры линейно-ленточной керамики культуры и сложившейся на её основе культуры с керамикой, украшенной полосами из наколов отступающим штампом. Около 4600 года датируют появление культуры Лендьель. С ней сосуществовала малицкая культура (сложилась при участии лендьельских традиций или групп с накольчатой керамикой), влияние которой охватывало значительную часть территории Польши. Энеолит представлен вариантами воронковидных кубков культуры, шаровидных амфор культуры, шнуровой керамики культурно-исторической общности (смотреть также Ладьевидных топоров культура). Развитие мезолитических традиций, испытывавших влияние земледельческо-скотоводческих культур, прослеживается в культуре Эртебёлле (на территории Северной Польши), неманской культуре (Центральной и Северо-Восточной Польши), нарвской культуре (Северо-Восточной Польши).
К концу энеолита - началу бронзового века на территории Польши относится появление памятников колоколовидных кубков культуры, её традиции прослеживаются в унетицкой культуре, ареал которой включал и западные земли Польши. Традиции культур шнуровой керамики на территории юго-востока Польши развивались в межановицкой и стшыжовской культурах, на северо-востоке - слабо изученными группами, связанными с культурами Северо-Восточной Европы. На этой основе при участии культур Подунавья (круга курганных погребений культуры) на западе складывается так называемая предлужицкая культура, на востоке - тшинецкая культура, участвовавшие в формировании лужицкой культуры, ареал которой включал почти всю территорию Польши в позднем бронзовом веке и начале раннего железного века.
В рамках лужицкой культуры сложилась поморская культура, занявшая к IV веку до нашей эры основную часть ареала предшественницы в границах Польши. Небольшие группы кельтов, носителей культуры Латен, появились в начале IV века до нашей эры на территории Силезии, в начале III века до нашей эры - в верховьях Вислы (тынецкая группа) и Сана. Небольшая зона концентрации латенских находок фиксируется в Куявии. В процессе латенизации поморскую культуру сменили пшеворская культура и оксывская культура, ставшая субстратом вельбарской культуры. Часть территории Северо-Западной Польши в конце предримского периода (в основном синхронно Латену) занимали группы, связанные с традициями ясторфской культуры; группы, близкие культурам на территории Германии, существовали здесь и в римское время (середина I - IV веков нашей эры). Ряд памятников поздней части предримского и ранней части римского времени в Северном Прикарпатье относится к пуховской культуре (основной ареал в предгорной Словакии). На крайнем востоке территории Польши известны памятники с традициями зарубинецкой культуры и более поздних групп, связанных с культурами бассейна Днепра. Часть северо-восточных земель Польши входила в ареал культуры западнобалтских курганов; в римское время здесь развивались культурные группы (богачёвская культура и другие), принадлежащие кругу западных балтов.
Распад пшеворской и вельбарской культур связывают с уходом вандалов, готов, гепидов, других германцев и связанного с ними населения к границам и на территорию Римской империи в конце IV - 1-й половине V веков нашей эры. Со 2-й половины V века (для некоторых памятников не исключается и немного более ранняя дата) на этих землях распространяется пражская культура, соотнесение которой со славянами не вызывает сомнений (о других теориях появления славян на территории Польши смотреть в статье Славяне). Памятники типа Суков - Дзедзице большинство современных археологов считают её локальной модификацией. Небольшие анклавы предшествующих культур датируются в рамках 2-й половины V века - 520-х годов, их носители были вытеснены или ассимилированы носителями собственно пражских и дзедзицких традиций. На этой основе сформировался ряд славянских культурных групп 4-й четверти 1-го тысячелетия, занимавших территорию Польши, за исключением её северо-восточной части, где развивались балтские традиции (пруссы, ятвяги и другие).
Литература: Prahistoria ziem polskich. Wroclaw i.i., 1975-1981. T. 1-5; Kozëowski J.K., Kaczanowski P. Najdawniejsze dzieje ziem polskich. Krak9ow, 1998; Archeologia o poczаtkach Slowian / Red. P. Kaczanowski, M. Parczewski. Krak9ow, 2005.
Польша от возникновения государства до становления «шляхетской демократии» (XIX-XIV века).
По мере роста населения расширялся ареал обрабатываемых земель, усложнялась социальная организация, ведущую роль при принятии решений постепенно приобретали главы общин (жупаны), племенные князья и их окружение, обособлявшиеся в самостоятельную социальную группу. Появление общих для племени дел, особенно связанных с обеспечением безопасности (содержание гродов, лесных засек, несение воинской службы), вело к возникновению системы повинностей.
Выделение племенной знати и появление института княжеской власти стимулировали процесс объединения мелких родственных племён в большие племена и племенные объединения. Согласно «Баварскому географу» (перечень народов Центральной и Восточной Европы 2-й половины IX века), в Польше было около 50 больших и малых племён, в том числе висляне, лендзяне, гложане (отождествляются с западными полянами), гопляне, слензане, мазовшане, поморяне. Процесс создания государства возглавили поляне, объединённые князьями малого ледницко-гнезнинского племени из династии Пястов. Их усилению способствовали выгодное стратегическое положение (поляне были окружены родственными и близкими по уровню развития и силе племенами), сосредоточение в Гнезно торговли солью (добывалась в Куявии). Согласно Галлу Анониму, князьями полян последовательно были Земовит, который считается сыном легендарного Пяста, подчинивший все племена полян и, возможно, гоплян (Куявия); Лешек (Лестек), по всей вероятности присоединивший к своему государству мазовшан (Мазовия) и лендзян; Земомысл, отец Мешко I, первого достоверно известного князя. По мнению Г. Лябуды, название «Польша» появилось на рубеже IX-X веков и означает «возделываемое поле». После того как Польшей стало называться всё государство Пястов, их исходное владение с центром в Гнезно получило название Великая Польша (ВП; то есть старшая, главная, латинское Polonia Maior), а присоединённые позднее территории вислян и лендзян - Малая Польша (МП; то есть младшая, латинское Polonia Minor).
Около 960 года княжеский престол занял Мешко I. Его стремление добиться включения в состав Польши славянских племён любушан и поморян натолкнулось на противодействие христианской Римской империи (в XII веке она получила назваие Священная Римская империя). К этому времени на территорию Польши всё шире начало проникать христианство. В 965 году Мешко I женился на чешской княжне Добраве (Дубровке, Домбрувке), вместе с ней в Польшу в 965 году прибыла группа священников-миссионеров, основавших в Познани миссионерское епископство. В 966 году князь вместе с двором принял христианство (считается годом крещения Польши).
Политику консолидации и централизации государства, а также его дальнейшего территориального расширения продолжил сын Мешко I Болеслав I Храбрый. На съезде с императором Оттоном III в Гнезно в 1000 году он получил подтверждение своего суверенитета, а также согласие на учреждение подчиняющейся Риму Гнезненской митрополии с епископствами в Познани, Кракове, Вроцлаве и Колобжеге. В конце X века Болеслав I включил в состав Польши Краков с Краковской землёй и Силезию, находившиеся под властью Чехии; во время похода на Киев в 1018-1019 годы на помощь своему зятю Святополку Владимировичу присоединил червенские города, временно овладел Лужицей, частью Мишенской марки на западе (смотреть Будишинский мир 1018 года), ненадолго занял (1003) чешский престол, присоединил Моравию и часть Словакии, но не сумел удержать Западное Поморье (смотреть в статье Поморье). В 1025 году Болеслав I принял королевскую корону. При его преемнике Мешко II (1025-1034) началась усобица, ослабившая польское государство и приведшая к утрате Силезии и червенских городов; император Конрад II лишил Мешко II королевского титула. Сын Мешко II Казимир I Восстановитель (1034-1037, 1038 или 1039-1058) восстановил свою власть над Мазовией, подчинил Восточное Поморье и Силезию. Дальнейшее усиление Польши произошло при Болеславе II Смелом. В борьбе за инвеституру он выступил на стороне Рима, что облегчило получение согласия папы на коронацию в 1076 году. Однако бунт набиравшей силу оппозиции можновладцев (высший слой военно-дружинной аристократии) заставил Болеслава II в 1079 году бежать в Венгрию. Его брат и преемник Владислав I Герман (1079-1102) согласился в 1097 году выделить своим сыновьям Збигневу и Болеславу самостоятельные уделы (ВП - первому, МП с Силезией - второму), а себе как принцепсу оставил Мазовию и города Краков, Сандомир (Сандомеж) и Вроцлав.
После смерти Владислава I Германа между его сыновьями развернулась борьба за власть, завершившаяся победой Болеслава III Кривоустого. К 1123 году он овладел Восточным (Гданьским) Поморьем и Любушской землёй, затем подчинил себе и в 1122-1128 годы крестил Западное Поморье. На них была распространена юрисдикция Гнезненской митрополии.
К середине XII века польское государство представляло собой достаточно развитой институт во главе с единолично правившим монархом. Князь (король) опирался на разветвлённый административный аппарат. В административно-территориальном отношении Польша делилась на провинции (Силезскую, Краковскую, Сандомирскую, Мазовецкую, Куявскую, Серадзско-Ленчицкую и Поморскую с Восточным Поморьем), гродские округа (возглавлялись каштелянами, осуществлявшими светскую и военную власть) и ополья (объединения нескольких поселений-полей). Эта структура дублировалась соответствующей церковной организацией. Потребности князя, его администрации, военно-служилого и духовного сословий обеспечивались с помощью натуральных платежей и повинностей в пользу государства. Постепенно развивалось денежное обращение, помимо гривны, достаточно долго использовались иностранные монеты и заменители денег. Усложнялась социальная структура населения (численность к началу XII века - около 1,5 миллионов человек). Основную его массу составляли лично свободные крестьяне, трудившиеся на земле, верховным собственником которой был князь; существовали также группы зависимых крестьян. Наряду с ними формировались сословия ремесленников, можновладцев, рыцарей. Большинство представителей двух последних групп (за исключением тех, что проживали в Мазовии) достаточно рано ограничили доступ в свои ряды, образуя так называемые геральдические роды. Можновладцы и рыцари также активно пополняли верхние слои духовенства. Промежуточную группу между рыцарями и крестьянами составляли влодыки - периодически призываемые на военную службу крестьяне. Христианизация Польши способствовала развитию её культуры на основе европейски достижений, становлению системы образования на латинском языке. В начале XII века была написана первая польская хроника Галла Анонима.
После смерти Болеслава III (1138) в Польше начался почти 200-летний период удельной раздробленности. По его завещанию (статуту) польское государство было разделено на 4 удела. Старший в правящем роду становился великим князем и получал, помимо собственного, великокняжеский удел (состоял из МП с Краковом и, по мнению многих исследователей, восточной части ВП с Гнезно и Калишем, а также Серадзско-Ленчицкой земли). Старший из братьев, Владислав II Изгнанник (1138-1146), стремился к укреплению центральной власти, но столкнулся с противодействием братьев и можновладцев. В ходе начавшейся междоусобной войны он потерпел поражение, бежал из страны и безуспешно искал помощи у Священной Римской империи. Затем краковский престол занимали братья Владислава II, Болеслав IV Кудрявый (1146-1173) и Мешко III Старый (1173-1177, 1191, 1198-1202 (с перерывом)). В 1177 году в результате бунта можновладцев Мешко был свергнут с великокняжеского стола, а на его место малопольские можновладцы и духовенство избрали младшего из братьев, Казимира II Справедливого, а после его смерти в 1194 - 8-летнего сына Казимира, Лешека Белого. Откровенное нарушение завещания Болеслава III дало толчок новой усобице, длившейся с перерывами до конца XIII века. В результате династических делений количество удельных княжеств увеличилось (особенно в Силезии).
Удельная раздробленность негативно сказалась на польском государстве. В 1226 году мазовецкий князь Конрад пригласил Тевтонский орден для помощи в защите его удела от набегов пруссов и ятвягов, их христианизации и приобретении новых владений. Однако в итоге созданное орденом на прусских землях государство, непосредственно подчинявшееся папе Римскому, включило в свой состав Хелминскую землю, а в 1308-1309 годы - Восточном Поморье с Гданьском. В 1252 году к Бранденбургу перешла Любушская земля, расположенная в среднем течении Одры, а созданная его правителями Новая марка (Ноймарк) к 1270 году отделила Западное Поморье от ВП. В 1241 году МП и Силезия подверглись разрушительному монголо-татарскому нашествию (новые вторжения произошли в 1259-1260 годы, 1287-1288 годы).
В период раздробленности ускорились процессы феодализации общества, шло становление основных сословий - крупных землевладельцев и крестьян, которые были обязаны платить налоги (всё чаще в денежной форме) и нести некоторые повинности непосредственно в пользу феодалов, рыцарства и духовенства (последнее обособилось в отдельное сословие). Началось постепенное прикрепление крестьян к земле, сначала во владениях церковных, а затем и светских феодалов. В результате широкого распространения практики удельных собраний с участием князей, феодалов, рыцарства, а иногда и крестьян, собиравшихся для решения важных экономических, политических и судебных вопросов, уделы превращались в своеобразные сословные государства. В XII-XIII века происходили значительные миграционные процессы. В польские земли, особенно в Силезию, Поморье и ВП, приезжали выходцы из Западной Европы, главным образом немцы, приносившие свои правовые нормы, новые технологии, навыки и умения. Также активизировалась внутренняя колонизация (в XIII веке насчитывалось 230 городов, имевших немецкое право, часть из которых была основана заново). Развивались культурные контакты с Западной Европой, что проявилось в смене романского стиля готикой в XIII веке. Появились польская хроника Кадлубека и «Великая хроника».
Первые попытки восстановить единое польское государство были предприняты ещё в 1-й половине XIII века. Особую активность проявляли силезские и великопольские князья. Один из них, Пшемысл II, в 1295 году даже короновался в Гнезно, но вскоре был убит. После этого инициатива перешла в руки чешского короля Вацлава II. В 1291 году он подчинил себе Краков, вступил в брак с дочерью Пшемысла II Риксой (Рыксой) и распространил тем самым свою власть на ВП, в 1300 году короновался в Гнезно польской короной. С пресечением чешской династии Пржемысловичей (1306) начался новый этап борьбы за польскую корону, победу на котором одержал Владислав I Локетек. В 1320 году с согласия папы Римского он короновался в Кракове. Значительного успеха в консолидации польского государства достиг Казимир III Великий. Мазовия признала его суверенитет, с помощью папы Римского удалось вернуть Куявию и Добжиньскую землю (ранее захвачены Тевтонским орденом), у Бранденбурга были отвоёваны Всховская и Валецкая земли. В 1340-х годах были присоединены Галицкое и часть Владимиро-Волынского княжества, а также Подолье до реки Днестр, в результате чего Польша перестала быть мононациональным и моноконфессиональным государством. Казимир III добился усиления королевской власти; унифицировал государственный аппарат (в центре - королевская канцелярия и королевский совет, на местах - назначаемые королём старосты); оздоровил финансы, наладив систему сбора налогов и торговых пошлин и увеличив доходы от королевских владений и государственных соляных копий; ввёл в обращение грош, кодифицировал право (смотреть Вислицко-Петроковские статуты 1346-1347 годов). При королевской резиденции был создан высший суд по делам городов; поощрялась внутрення колонизация; евреям, гонимым в Западной Европе, разрешили селиться в Польше и заниматься хозяйственной деятельностью, особенно торговлей. В 1364 году в Кракове была учреждена Академия, от которой ведёт свою историю Ягеллонский университет.
Поскольку Казимир III не оставил наследника мужского пола, польский трон, согласно договорённости 1339 года с венгерским королём Карлом I Робертом, занял Лайош I Великий (в Польше именовался Людовиком Венгерским). Это означало конец правления в Польше династии Пястов. Людовик не заботился о возвращении утраченных польских земель, более того, Галицкая Русь была поставлена под управление венгерских старост. С целью сохранить за одной из своих дочерей польскую корону Людовик, не имевший наследника мужского пола, издал Кошицкий привилей 1374 года, который существенно ограничил власть и финансовые возможности польского короля и положил начало процессу становления в Польше строя шляхетской демократии. Для обозначения нового характера государства стало использоваться понятие «Корона Польского королевства» или просто «Корона». В 1384 году на трон взошла 11-летняя дочь Людовика Ядвига. Согласно польско-литовской договорённости (смотреть Кревская уния 1385 года), её мужем и польским королём под именем Владислава II (1386-1434) стал великий князь литовский Ягайло (Ягелло). В польской истории началась эпоха Ягеллонов.
Польша в XV-XVIII века.
Правление Владислава II Ягелло имело для Польши двоякое последствие. Совместно с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) удалось ослабить Тевтонский орден, хотя он и не был полностью разгромлен (смотреть «Великая война» 1409-1411 годов). Вместе с тем уния вовлекала Польшу в борьбу с набиравшим силу Московским великим княжеством, претендовавшим на земли Древнерусского государства, оказавшиеся в составе ВКЛ; она также встречала сильное сопротивление литовских элит, вследствие чего не раз фактически переставала действовать. Даже после Городельской унии 1413 года, установившей порядок избрания польского короля и великого князя ВКЛ, а также взаимоотношения между ними, оппозиция сохранялась. Стремясь обеспечить избрание на польский трон своих сыновей, Владислав II пошёл на раздачу земель из королевского домена магнатам, а также предоставление шляхте привилегий, что создавало основу для её последующего преобладания в государстве. Он, в частности, подтвердил прежние шляхетские права и вольности, гарантировал польской шляхте исключительное право на занятие должностей в Польше (Корчинский привилей 1386 года), признал имущественную и личную неприкосновенность шляхты, нарушить которую можно было только на основании судебного решения, закрепил разделение судебной и исполнительной власти (1422, 1433). При Владиславе II возрос международный авторитет Польши: ленную зависимость от неё признало Молдавское княжество (1387), старший сын Владислава II, польский король Владислав III Варненьчик, в 1440 году занял также венгерский трон. В период правления младшего сына Владислава II, Казимира IV Ягеллончика, Польше удалось нанести окончательное поражение Тевтонскому ордену в ходе Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов. По условиям подписанного по её завершении 2-го Торуньского мира Польше были возвращены Восточное Поморье, Хелминская и Михаловская земли, к ней были присоединены правобережное Повислье с городами Мальборк и Эльблонг, а также Вармия, которые составили провинцию Королевская Пруссия. Остальная часть владений Тевтонского ордена со столицей в Кёнигсберге (польский Крулевец, ныне город Калининград, РФ) стала польским леном, но его правители не оставили надежд на пересмотр мирного договора. Во внутренней политике Казимир IV опирался на шляхту, возмещая поддержку с её стороны раздачей королевских земель и привилегиями, которые он распространил и на литовскую шляхту. Каждая новая привилегия ограничивала власть короля, а расширение круга вопросов, по которым необходимо было заручаться поддержкой шляхты, приводило к новым привилегиям. В результате власть постепенно переходила к сейму, формировавшемуся на базе локальных собраний. В Нешавских статутах 1454 года Казимир IV обязался не созывать в дальнейшем шляхетское войско и не оглашать новых законов без согласия шляхетских сеймиков. Потребность в выработке сеймиками согласованной позиции обусловила возникновение общепольского (вального) сейма. Одновременно королевский совет, состоявший из высших должностных лиц государства и Церкви, принадлежавших к старинным родам и владевших крупнейшими земельными владениями, трансформировался в сенат. Первое совместное заседание этих двух институтов власти состоялось в 1493 году в Петркове (ныне Пётркув-Трыбунальски); в 1496 году было установлено, что помимо посольской избы и сената, отдельной«избой» является также король. Трансформацию институтов власти сейм закрепил принятием Радомской конституции 1505 год (конституция «Nihil novi» - «ничего нового»). Хотя после смерти Казимира IV польско-литовская уния пережила очередной кризис (на польский трон был избран Ян Ольбрахт, а на литовский великокняжеский престол - его младший брат Александр), русско-литовская война 1500-1503 годов (смотреть Русско-литовские войны) заставила литовскую знать пойти на укрепление отношений с Польшей. В результате в 1501 году Александр Ягеллончик занял и польский престол (до 1506). Учитывая, что третий сын Казимира IV, Владислав II, занимал чешский и венгерский трон, под властью Ягеллонов оказалась значительная часть Центральной и Восточной Европы.
Во 2-й половине XV - XVI веков экономика Польши развивалась успешно: расширялся ареал обрабатываемых земель и внедрялись прогрессивные методы ведения сельского хозяйства, рос спрос и цены на аграрную продукцию в стране и на внешних рынках (годовой экспорт хлеба вырос за XVI век более чем в 6 раз, достигнув почти 200 тысяч т); основывались новые города (в XV веке - около 200, в XVI веке - более 130), увеличивалось их население. С бурным развитием сельского хозяйства шляхту и магнатов уже не устраивали фиксированные денежные платежи (чинш) с крестьян, им было выгоднее наладить товарное производство хлеба и сырья в собственных имениях (фольварках). Первыми жертвами становления фольварочной системы стали хозяйства солтысов, ориентированные на товарное производство: по Вартскому статуту 1423 года шляхта получила право на их принудительный выкуп. Наблюдался процесс так называемого вторичного закрепощения крестьян (смотреть в статье Крестьянство). Высокие доходы увеличивали материальную независимость шляхты, позволяя ей активнее участвовать в политической жизни.
В начале XVI века шляхта, недовольная усилением позиций магнатов, вступила с ними в борьбу. Она добилась запрета на раздачу королевского имущества без согласия сейма, отмены Мельницкого привилея 1501 года, поставившего политику короля в зависимость от сената. В 1506 году идеолог шляхты Я. Лаский составил и разослал по судам подготовленный им свод правовых норм, которые должны были лечь в основу польского права (так называемый статут Лаского). Сигизмунд I Старый, заняв трон, пытался укрепить королевскую власть, опираясь на сенат и магнатов. Он отстранил от политической деятельности Лаского, предпринял меры по увеличению доходности королевского имущества, попытался ввести налог на шляхетские имения, предлагал создать наёмную армию, добился отказа от принципа «свободного выбора» монарха (в 1530 году был признан наследником и коронован его 9-летний сын Сигизмунд, будущий король Польши Сигизмунд II Август). Однако король столкнулся с сильным движением шляхты, добивавшимся ослабления позиций аристократии под лозунгами возвращения королевского имущества, пожалованного или переданного в держание после 1504 года без согласия сейма, и восстановления нарушенных магнатами прав и «общественных свобод» (так называемое экзекуционистское движение). Под его давлением Сигизмунд I на сеймах 1538 и 1539 годов обязался не нарушать имеющихся законов и не принимать новых без одобрения сейма, восстановить свободное избрание короля после смерти Сигизмунда II, а шляхта согласилась на уплату налога с имений. Неоднозначными были итоги и внешней политики Сигизмунда I. При нём в состав Польши окончательно вошла Мазовия (1526 год, формально в 1529 году), были установлены дружественные отношения с Габсбургами (1515), заключён мир с Османской империей (1533), владения которой приближались к польским рубежам. Однако в отношениях с находившейся в ленной зависимости Пруссией возникли серьёзные проблемы. По результатам войны 1519-1521 годов с Тевтонским орденом Польша не смогла присоединить орденские территории и приняла план его секуляризации, разработанный в Священной Римской империи. По мирному договору 1525 года орден стал светским герцогством Пруссия (Княжеская Пруссия), его правитель принёс вассальную присягу польскому королю.
На развитие Польши в период правления Сигизмунда II Августа серьёзное влияние оказала Ливонская война 1558-1583 годов. Её начало позволило шляхте успешно противодействовать королевскому курсу на укрепление власти с опорой на магнатов. Сеймы 1562-1564 годов провели военно-финансовую реформу, разделив государственную и дворцовую казну, установив контроль над королевским имуществом и обложив его постоянным налогом, добились возвращения магнатами незаконных пожалований и держаний. При Сигизмунде II в Польше была создана постоянная армия, вместе с реестровыми казаками отражавшая набеги крымских татар. Были повышены поземельный налог и налоги на горожан. В 1569 году произошло объединение Королевской Пруссии с польскими коронными землями при сохранении особого статуса Гданьска. Укрепился и достиг вершины своего развития строй «шляхетской демократии»: с середине XVI века всё чаще стал применяться принцип единогласия при принятии решений на сеймах (либерум вето), что (наряду с введением строго определённых сроков заседаний) приводило к их частым срывам. Тем не менее позиции магнатов не были окончательно подорваны.
При Сигизмунде II произошло радикальное изменение характера польского государства в результате объединения его с ВКЛ по Люблинской унии 1569 года и образования Речи Посполитой (РП). Включение Украины и Подляшья в состав земель Короны Польской устранило преграду для экспансии на их территории польской шляхты, ускорился процесс полонизации восточно-славянской и литовской шляхты и магнатов. В XVI веке в Польше распространился протестантизм, главным образом в среде шляхты, активно развивалось движение Реформации. Среди немецкого городского населения укрепилось лютеранство, среди шляхты - кальвинизм; появились и общины моравских братьев, наследников гуситской традиции. Протестантская шляхта активно участвовала в экзекуционистском движении. На Петрковском сейме 1562/1563 годов она добилась отказа от выплаты аннат Риму (сборы в пользу папской казны с новых обладателей вакантных церковных бенефициев), отмены десятины со шляхетских имений, полного освобождения шляхты от церковной юрисдикции, обложения церковных владений налогом на военные нужды. Последней победой протестантов стало введение так называемой Варшавской конфедерации 1573 года, гарантировавшей равенство прав всего шляхетского сословия независимо от вероисповедания. В последней четверти XVI века в условиях начавшейся Контрреформации, ударной силой которой был орден иезуитов (появился в Польше в 1564 году), шляхта стала терять интерес к протестантизму.
На эпоху Ягеллонов пришёлся период так называемого польского Возрождения. Восстановленная в 1400 году Краковская академия стала центром притяжения для молодёжи из ВКЛ, Русского государства, Силезии, Венгрии и даже стран Западной Европы. В XVI веке был открыт университет в Кёнигсберге и иезуитская Академия в Вильно. Росла сеть приходских школ, конкурентами протестантских гимназий в сфере образования были иезуитские коллегии. Распространялось книгопечатание, переживала расцвет наука, помимо астронома Н. Коперника, широкую известность получили медик Ю. Струсь, математик С. Гжебский, историки и географы Матвей из Мехова, М. Стрыйковский, Б. Ваповский и другие. Общественно-политическая и правовая мысль представлена трактатами А. Моджевского. В XVI веке наряду с латынью усилиями М. Рея, Я. Кохановского и других литераторов получил распространение польский литературный язык. Литература, искусства и ренессансные науки культивировались не только при королевском дворе, но и во владениях многих светских и духовных магнатов, в том числе графа Я. Замойского.
С пресечением династии Ягеллонов (1572) начался новый этап в истории Польши, характеризовавшийся постепенным ослаблением польской государственности. В так называемое первое бескоролевье (1572-1573) было принято решение о личном участии всей шляхты в выборах короля (выборы viritim - «поодиночке»). В 1573 году польский король Генрих Валуа (смотреть Генрих III) впервые под присягой обязался соблюдать все основополагающие права шляхты (так называемые Генриховы (Генриковы) артикулы), согласился на контроль собственной внешнеполитической деятельности сенатом и создание постоянного совета сенаторов-резидентов. После скрытного отъезда Генриха во Францию и периода «второго бескоролевья» польский трон был передан сестре Сигизмунда II Анне Ягеллонке, мужем которой стал трансильванский князь Стефан Баторий. Лавируя между шляхтой и магнатами, он пытался укрепить королевскую власть. Хотя в 1578 году Баторий передал полномочия верховной судебной власти коронному трибуналу, составленному из избираемых сеймиками представителей шляхты, ему удалось восстановить практику соединения высоких государственных должностей в одних руках (обычно их занимали магнаты). На годы правления Батория также пришёлся завершающий период Ливонской войны. Политику усиления власти короля продолжил первый представитель династии Ваза на польском престоле Сигизмунд III, являвшийся сторонником абсолютистского правления при опоре на приближённых магнатов и высшее духовенство. Его главным противником был Я. Замойский, который ратовал за аристократический строй без сильной королевской власти. Средняя шляхта была политически дезориентирована, легко поддавалась на лозунги защиты «золотых вольностей», провозглашаемые магнатами. Некатолическая шляхта в условиях Контрреформации постепенно оттеснялась на обочину политической жизни. Сейм, в котором борьба теперь велась не между шляхтой и магнатами, а между различными группами магнатов, терял значение в пользу сената и сеймиков. Ответом на попытку Сигизмунда III отказаться в сеймовой практике от принципа либерум вето, увеличить армию и пополнить казну стал рокош (мятеж) Миколая (Николая) Зебжидовского (1606-1607 годы, окончательно прекращён в 1609 году), поддержанный многими магнатами и шляхтой и переросший в гражданскую войну. Однако после его подавления значимого усиления власти короля не произошло. В Польше постепенно оформился магнатско-королевский союз, роль монарха в котором определялась его личными способностями и внешнеполитическими условиями. Устойчивой тенденцией стал срыв сеймовых заседаний, особенно частый в конце XVII - 1-й половине XVIII века. Дополнительные трудности в отношениях с Русским государством создала Брестская уния 1596 года, вызвавшая недовольство значительного большинства православного населения и части духовенства; её отмены и уравнения в правах с польской шляхтой добивались также украинские реестровые казаки. Польша поддерживала тесный союз с Габсбургами, в период шведско-польской войны 1600-1629 годов и Речи Посполитой интервенции начала XVII века безрезультатно пыталась овладеть шведским и русским престолами, воевала с Османской империей (1620-1621 годы; смотреть Польско-турецкие войны XVII века). В 1611 году польский сейм передал Княжескую Пруссию Бранденбургу, признав наследственные права на эту территорию курфюрста Иоганна Сигизмунда. Относительное улучшение позиций Польши на международной арене (урегулирование отношений со Швецией, Русским государством и Османской империей) и внутриполитическая стабилизация были достигнуты при Владиславе IV. Тем не менее попытки укрепить королевскую власть в Польше и подавить недовольство казаков и крестьян (восстания 1637, 1638) остались безуспешными. Новый этап, связанный с осложнением внешне- и внутриполитической ситуации в Польше, пришёлся на правление последнего короля из династии Ваза Яна II Казимира (1648-1668). Начавшись в условиях казацкого восстания на Украине под предводительством Б.М. Хмельницкого (смотреть Освободительная война украинского и белорусского народов 1648-1654 годов), оно сопровождалось конфликтами с Бранденбургом, Трансильванией, войнами с Русским государством (смотреть Русско-польские войны XVII века) и Швецией (Северная война 1655-1660 годов). Последняя была особенно тяжёлой для Польши: в 1655 году шведская армия вторглась на польскую территорию и почти полностью её оккупировала (смотреть в статье «Потоп»). В то время как значительная часть магнатов, шляхты и армии перешла на сторону интервентов, героическое сопротивление польского народа (наиболее яркий пример - оборона монастыря Ясна-Гура, в котором хранилась Ченстоховская икона Божией Матери) спасло страну. В результате войны Польша не только была разорена, но и потеряла часть Ливонии, признала полное освобождение Княжеской Пруссии от ленной зависимости (1657). По «Вечному миру» 1686 года Левобережная Украина и Киев (входили после 1569 года в состав МП) отошли к России, начался процесс сокращения польских владений на востоке.
При Яне II Казимире Польша вступила в полосу системного кризиса. Ответом шляхты на наметившееся снижение цен на польский хлеб на внешних рынках стало расширение его экспорта и увеличение барщины. Такая политика подрывала экономику крестьянских хозяйств, осложняла развитие городов (улучшение ситуации в сельском хозяйстве и ремесле наметилось лишь во 2-й половине XVIII века). Многочисленные войны и территориальные потери вели к сокращению населения. В политической жизни резко усилилась роль магнатов. Ответом на попытку короля избрать при жизни наследника престола стал рокош Е.С. Любомирского (1665-1666). Восстанавливались позиции католицизма: из страны были изгнаны ариане (1658), запрещено отступничество от католической религии (1668), в последующем иноверцы были лишены права занимать государственные должности и заседать в сейме (1733). Работа сейма, полномочия которого формально продолжали расширяться, всё более затруднялась частым применением принципа либерум вето, ставшего краеугольным камнем польской «шляхетской демократии» (поворотным событием считается срыв сейма в 1652 году одним В. Сициньским, за которым стоял магнат Я. Радзивилл; смотреть в статье Радзивиллы). Падало международное влияние Польши. Во время Северной войны 1655-1660 годов у шведского короля Карла X Густава даже возник план её раздела. После правлений М.К. Вишневецкого (1669-1673) и Яна III Собеского наступил период нового бескоролевья. Он завершился восшествием на польский престол поддерживаемого Австрией и Россией саксонского курфюрста Фридриха Августа I, правившего в Польше под именем Августа II Сильного. При нём и его преемнике Августе III Польша всё больше превращалась в объект политики соседних держав. Втягивание Саксонии в Северную войну 1700-1721 годов на стороне антишведской коалиции завершилось вторжением Карла XII в Польшу и 5-летним правлением С. Лещинского. Возвращение на трон Августа II и введение в Польше саксонских войск привело к образованию оппозиционной Тарногродской конфедерации (1715-1717), участники которой были принуждены к подчинению лишь при помощи российской армии. Практически полный паралич польского государства стал стимулом для поиска путей его оздоровления. Постепенно сложились 2 политичеких лагеря: один из них, «Фамилия», возглавлялся князьями Чарторыйскими и выступал за реформы, второй группировался вокруг Потоцких и стремился сохранить в неприкосновенности устои Польши. После избрания на трон С.А. Понятовского, кандидата Чарторыйских, поддержанного российской императрицей Екатериной II, были проведены некоторые реформы государственного управления и финансовой системы. При этом «кардинальные права» шляхты (либерум вето, свободные выборы монарха, право неповиновения королю) были сохранены, гарантом их соблюдения стала Российская империя (смотреть Варшавский договор 1768 года). Возникновение Барской конфедерации в ответ на восстановление сеймом политического равноправия некатолического населения, главным образом православного («диссидентов»), и вступление конфедерации в борьбу с российской армией и коронными войсками привели к изменению положения Польши. Екатерина II вынужденно отказалась от идеи удержания Польши под контролем России и в 1772 году согласилась на предложение Пруссии и Австрии о её разделе (смотреть Разделы Речи Посполитой). Этот акт стимулировал процесс внутренних реформ в польском государстве. Были образованы Постоянный совет (1775 год; превратился в действенное правительство Польши), первое в Европе ведомство народного просвещения (Эдукационная комиссия, 1773 год), началось создание 100-тысячной регулярной армии, неимущей шляхте запретили участие в сеймиках, расширились права городов. Была принята Третьего мая 1791 года конституция, открывавшая путь к глубокому внутреннему реформированию польской государственности, создававшая единые органы государственной власти, фактически упразднявшая ВКЛ (вскоре было восстановлено, однако его автономия подверглась ограничению). Противники реформ во главе с пророссийской «гетманской» партией создали Тарговицкую конфедерацию (1792-1793), а Россия ввела войска в Польшу. Поражение польских коронных войск позволило России и Пруссии провести 2-й раздел РП (1793). Неудача Польского восстания 1794 года под руководством Т. Костюшко привела к 3-му разделу РП (1795) и ликвидации польского государства.
Польские земли в конце XVIII - начале XX веков.
В результате разделов РП историческая территория Польши отошла к Пруссии и Австрии, основная территория ВКЛ - к России; началась административная и правовая унификация польских земель, интеграция польской шляхты в правящий класс иностранных государств. Надежды на восстановление независимости связывались с революционной Францией, а затем с Наполеоном I, заявившим о непризнании разделов РП. В 1797 году при армии Транспаданской республики был сформирован польский легион под командованием Я.Х. Домбровского (с 1800 года в составе французских вооруженных сил), в 1799 году при Рейнской армии - Придунайский легион К. Князевича (смотреть Польские легионы). По Тильзитскому миру 1807 года из части польских земель, принадлежавших Пруссии, было создано Варшавское княжество (герцогство), объединённое личной унией с Саксонией. Дарованные герцогству Наполеоном I конституция и гражданский кодекс отменяли сословные привилегии и ликвидировали личную зависимость крестьян. В 1809 году к княжеству были присоединены польские земли из состава Австрийской империи. На Венском конгрессе 1814-1815 годов этнические польские земли вновь были разделены: ВП включена в состав Пруссии как Познанское великое княжество (ПВК), Австрийской империи возвращены все территории, полученные ею по 1-му разделу РП, Кракову предоставлен статус вольного города, находившегося под «опекой» держав, участвовавших в разделах (смотреть Краковская республика). Остальная часть герцогства вошла в состав Царства Польского (ЦП), соединённого личной унией с Россией, император Александр I даровал ему конституцию и право иметь автономные институты государственной власти, за исключением внешнеполитического ведомства. На всей территории бывшего герцогства устанавливался свободный товарооборот. Нарушение российскими властями положений Конституции Царства Польского 1815 года, вмешательство в его внутренние дела, отказ от присоединения к нему Западного края (бывшей восточной территории Польши с преобладанием непольского населения) вызвали нарастание недовольства. С 1820 года формировалась легальная оппозиция (калишане), возникали тайные общества, в том числе «Патриотическое общество» (1821). В результате Польского восстания 1830-1831 годов статус ЦП в составе Российской империи был изменён: из владения, полученного по международному соглашению, оно превратилось в завоёванную территорию. Конституция 1815 года была заменена Органическим статутом Царства Польского 1832 года, в 1833 году введено чрезвычайное положение, длившееся 20 лет. Многие участники восстания были осуждены и сосланы во внутренние районы Россиской империи, из ЦП началась массовая эмиграция поляков, прежде всего во Францию, Великобританию и Швейцарию (так называемая Великая эмиграция); её политическими центрами стали «Отель Ламбер» (парижская резиденция Чарторыйских), Польское демократическое общество, «Люд польский» и другие организации. До середины 1850-х годов ЦП перестало быть центром борьбы поляков за независимость, в его обществе распространились идеи о первоочерёдности работы во имя хозяйственного и культурного подъёма страны (концепция «органического труда»). Широкий резонанс имело антишляхетское крестьянское восстание 1846 году в Галиции («галицийская резня»). Революционные события 1848 года в Европе сильнее всего затронули ПВК, но и здесь восстание поляков не принесло им освобождения (смотреть Познанское восстание 1848 года). Либерализация российской политики в отношении ЦП после воцарения императора Александра II (отмена чрезвычайного положения, амнистия участникам восстания 1830-1831 годов, реформы А. Велёпольского) была расценена как свидетельство слабости России. В 1860-1861 годы в Варшаве прошли патриотические манифестации по случаю наиональных. праздников, возникло масштабное политическое движение, расколовшееся на 2 лагеря: «белых», стремившихся к достижению автономии путём политических переговоров и давления на правительство, и «красных», ратовавших за достижение независимости путём восстания. Польское восстание 1863-1864 годов, потерпевшее поражение, привело к ликвидации остатков самостоятельности ЦП, русификации административного аппарата и системы образования. Его существенным положительным результатом стала крестьянская реформа в Царстве Польском 1864 года.
После завершения объединения Германии (1871) в бывшей прусской части польских земель наблюдались процессы усиления германизации образовательной системы, ограничения использования польского язык в публичной жизни, целенаправленная политикаа германской колонизации (Колонизационная комиссия для Западной Пруссии и провинции Позен (1886), Союз восточных окраин (Гаката; 1894)). В многонациональной австрийской провинции Галиция, напротив, наблюдалось существенное улучшение положения поляков. В 1861-1873 годы ей была предоставлена широкая автономия (наличие краевого сейма, назначение наместниками провинции поляков, использование польского языка в государственных учреждениях и системе образования и другое). Общественно-политическое развитие польских земель шло под знаком завершения эпохи доминирования шляхты (после поражения восстания 1863-1864 годов) и выхода на политическую арену новых социальных сил: буржуазии, рабочих, крестьян. Этот процесс продолжался на протяжении трёх последних десятилетий XIX века. Также активизировались политические партии. На рубеже XIX-XX веков в польских землях действовали Польская социалистическая партия (ППС), Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), Национально-демократическая партия (эндеки), крестьянская партия «Польске стронництво людове» (ПСЛ; после распада в 1913 году вместо неё созданы ПСЛ «Пяст» и ПСЛ-левица), Партия реальной политики (реалисты), христианские демократы, консерваторы, прогрессисты и другие. Период их особой активности связан с Революцией 1905-1907 годов в России, одним из важных центров которой было ЦП. По её результатам были сделаны ограниченные уступки в политической сфере (легализация умеренных партий, создание польских школ и обществ, польское представительство в Государственной думе и Государственном совете), укрепившие авторитет эндеков во главе с Р. Дмовским. Сторонники вооружённой борьбы за независимость (Ю. Пилсудский и другие) создали в 1908-1914 годы военизированные организации в Галиции. В целом польский политический класс накануне 1-й мировой войны оказался расколотым: эндеки и реалисты связывали промежуточное решение «польского вопроса» с победой Антанты и объединением всех польских земель на правах автономии в составе России, сторонники же Пилсудского рассчитывали на всенародное восстание в ЦП, участие польской армии, созданной на базе военизированных организаций, в войне на стороне Германии и Австро-Венгрии, получение от них возможности воссоздать польское государство из земель ЦП и Западного края.
В экономическом отношении польские земли в период после разделов Польши развивались неравномерно. Наибольший прогресс был достигнут в прусских владениях - ВП (капиталистическое сельское хозяйство) и Верхней Силезии (тяжёлая промышленность, горное дело). В ЦП промышленность концентрировалась в Варшавском, Лодзинском и Домбровском округах, переход крестьянских хозяйств к товарному производству лишь начался. Наименее развитой была Галиция, в ней отсутствовали значительные центры обрабатывающей промышленности, преобладали крупные помещичьи и мелкие крестьянские хозяйства. В социальном отношении основную долю польского населения (кроме Силезии) составляли крестьяне. Буржуазия и рабочий класс в польских землях были многонациональными, помимо поляков существенной была доля евреев и немцев; последние также были представлены среди интеллигенции, в которой, однако, доминировали лица шляхетского происхождения.
Первая мировая война, в ходе которой развернулось противоборство между державами, владевшими польскими землями, дала, по мнению поляков, шанс на решение «польского вопроса». Польские партии Галиции, ориентировавшиеся на Австро-Венгрию, учредили Главный национальный комитет и получили согласие австрийского императора Франца Иосифа I на формирование польсого легиона. Параллельно Ю. Пилсудский, план которого собрать польскую армию и поднять восстание в ЦП провалился, создал в ЦП ряд тайных организаций, в том числе Польскую военную организацию (ПОВ). Польские политики пророссийской ориентации учредили в 1914 году в Варшаве первый Польский национальный комитет (ПНК) и приступили к организации добровольческих частей (Пулавский и Люблинский легионы). Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич Младший в воззвании к польскому народу от 1(14).8.1914 года пообещал предоставить Польше автономию после окончания войны. В 1915 году ЦП было оккупировано армиями центральных держав. Актом от 5.11.1916 года правительства Германии и Австро-Венгрии создали на оккупированной территории зависимое от них Польское королевство (без уточнения его границ и имени монарха) и объявили набор в добровольческую польскую армию. Началось формирование польских органов власти: Временного государственного совета (1916), регентского совета и правительства (1917), Государственного совета Польского королевства (1918). После Февральской революции 1917 года Временное правительство объявило о намерении создать после победы независимую Полшу, связанную тесным союзом с Россией, а также разрешило формирование польских частей в российской армии и организовало Ликвидационную комиссию по делам ЦП, которая должна была «наметить основные вехи для решения польского вопроса». К обсуждению будущего Польши подключились союзники России в войне. В 1917 году в Париже был создан второй ПНК во главе с Р. Дмовским, который Антанта и США признали в качестве польского национального представительства. Во Франции началось формирование Польской армии под командованием Ю. Галлера. Создание независимой Польши на территориях с «неоспоримо польским населением» предусматривалось 13-м пунктом программы послевоенного устройства президента США Т.В. Вильсона от 8.1.1918 года (смотреть «Четырнадцать пунктов Вильсона»). В августе 1918 года советское правительство аннулировало все договоры о разделах Польши. После поражения в войне Австро-Венгрии и Германии не осталось препятствий для создания независимого польского государства. 7.10.1918 года регентский совет провозгласил независимость Польского королевства.
Польша в 1918-1945 годы.
Во главе нового польского государства (Вторая РП) встал Ю. Пилсудский. 10.11.1918 года он вернулся в Варшаву из Берлина, 11 ноября получил от регентского совета верховную военную, 14 ноября - гражданскую власть; в этот же день регентский совет был распущен, Польское королевство официально перестало существовать. Сформированный Пилсудским 18 ноября левый кабинет Е. Морачевского пообещал провести после избрания парламента широкие социально-экономические и политические реформы, назначил Пилсудского временным начальником (главой) государства. Так как левая политическая ориентация правительства препятствовала его признанию Антантой и вызывала оппозицию со стороны польских правых партий, была имитирована попытка государственного переворота, позволившая Пилсудскому без потери лица заменить Морачевского И.Я. Падеревским. После избрания Учредительного сейма (26.1.1919) была принята так называемая Малая конституция (20.2.1919), определившая полномочия высших органов государственной власти и подтвердившая статус Пилсудского как начальника государства. Польша стала парламентской республикой с сильной законодательной властью. Новая конституция, принятая 17.3.1921 года, наделяла сейм не только законодательными полномочиями, но и возлагала на него обязанности по формированию правительства и контролю над ним; полномочия президента, избираемого на совместном заседании сейма и сената, ограничивались представительскими функциями.
Установление новых границ Польской республики сопровождалось вооруженными восстаниями в ВП (смотреть Познанское восстание 1918-1919 годов) и Верхней Силезии (смотреть Силезские восстания 1919-1921 годов), войнами с Чехословакией из-за Тешинской Силезии (1919), с Западно-Украинской народной республикой из-за Галиции (1918-1919), Советской Россией и Советской Украиной из-за восточной границы Польши (смотреть Советско-польская война 1920 года, Рижский мирный договор 1921 года), а также конфликтом с Литвой из-за Вильно (ныне Вильнюс; 1920 год). Выход к Балтийскому морю (смотреть «Польский коридор») Польша получила по решению Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, Данциг (Гданьск) при этом стал вольным городом под контролем Лиги Наций (ЛН). Польша проиграла Германии плебисциты в Вармии и Мазурах (1920) и в большинстве районов Верхней Силезии (1921 год; по решению Конференции послов от 20.10.1921 года область была разделена между двумя государствами). В итоге Польша имела натянутые отношения со всеми соседними государствами, кроме Румынии и Латвии.
В 1919-1939 годы население Польши выросло на 32% (с 26,3 до 34,9 миллионов человек). Это было многонациональное (поляки в 1921 году составляли около 69% населения) и поликонфессиональное (62% католиков) государство. В экономике преобладало экстенсивное сельское хозяйство (лица, занятые в сельском хозяйстве, составляли 64%, к 1939 году - 59%), характерным было аграрное перенаселение (до 5 миллионов человек). За годы существования Второй РП кардинальных изменений в размещении промышленности не произошло, к позитивным сдвигам относятся строительство порта в Гдыне (1924-1939) и нескольких железных дорог, создание Центрального промышленного округа (1935). Лишь в 1926-1928 годы польская экономика переживала подъём, остальное время характеризовалось кризисами и стагнацией. В числе достижений - унификация законодательства, переориентация производства на внутренний рынок (большая часть довоенных внешних рынков была утеряна), введение конвертируемой денежной единицы (злотого). Продолжался процесс урбанизации, число городов с населением свыше 100 тысяч человек выросло в 1921-1938 годы с 6 до 13.
Политическая система характеризовалась наличием множества партий, делившихся по идеологическому, национальному и региональному принципу. Из правых партий наибольшим влиянием пользовались эндеки, среди центристов доминировали ПСЛ «Пяст», христианские демократы и Национальная рабочая партия (НРП), на левом фланге - ППС и ПСЛ «Вызволене». Существовали также различные еврейские, украинские и белорусские партии. Революционный лагерь был представлен нелегальной Коммунистической партией Польши (КПП) и близкими ей легальными партиями национальных меньшинств и крестьян. Парламентские выборы 1919 и 1922 годов и последующая политическая практика показали, что в Польше возможны только коалиционные или так называемые деловые правительства. С ноября 1918 года до мая 1926 года в Польше сменилось 12 (формально 14) кабинетов, самым эффективным из них было деловое правительство В. Грабского (1923-1925), сумевшее справиться с гиперинфляцией. Крайне непопулярными были правоцентристские кабинеты с доминированием эндеков и ПСЛ «Пяст», видевшие выход из экономических трудностей в ограничении социальных завоеваний лиц наёмного труда. Политика правительства В. Витоса в ноябре 1923 года привела к всеобщей стачке железнодорожников, сопровождавшейся в Кракове вооружёнными столкновениями манифестантов с войсками. Создание нового правительства Витоса (10.5.1926) стало поводом для государственного переворота (12-14.5.1926), осуществлённого Ю. Пилсудским под лозунгами оздоровления («санации») политической и общественной жизни в Польше, что обеспечило ему поддержку левых партий и даже коммунистов.
Установленный Ю. Пилсудским авторитарный «санационный режим» опирался прежде всего на армию, но также на значительную часть общества, разочаровавшуюся в модели парламентской демократии, существовавшей в Польше до 1926 года. Пилсудский отказался от ликвидации парламента, добился от него подтверждения легитимности нового режима и принятия поправок к конституции 1921 года, которые существенно усилили полномочия исполнительной власти. Генеральной линией во внутренней политике стал курс на создание специфической президентской республики (пост президента 4.6.1926 года занял И. Мосьцицкий, рекомендованный Пилсудским; переизбран в 1933 году). Выбор главы государства, наделённого неограниченными полномочиями, зависел в ней не от традиционных политических партий, а от Пилсудского и созданного в 1927 году Беспартийного блока сотрудничества с правительством (ББ). Не получив абсолютного большинства мандатов на парламентских выборах 1928 года и натолкнувшись на противодействие со стороны объединённой левоцентристской оппозиции («Центролев»), Пилсудский в 1930 году досрочно распустил парламент. Видные деятели легальной оппозиции были арестованы и отданы под суд по обвинению в подготовке к захвату власти (Брестский процесс), репрессии были развёрнуты и в отношении украинского сепаратистского движения (полицейско-войсковая операция по «умиротворению» Восточной Галиции). С помощью административного ресурса ББ одержал победу на выборах 1930 года и получил абсолютное большинство в обеих палатах парламента. В апреле 1935 года введена в действие новая конституция (так называемая апрельская), устанавливавшая систему сильной президентской власти. Новый закон о выборах исключал из избирательного процесса элемент состязательности.
После смерти Ю. Пилсудского в мае 1935 года и бойкота парламентских выборов большинством партий и избирателей политическая ситуация в Польше оставалась неопределённой, правящий лагерь раскололся. Влияние ББ уменьшилось, появились новые группы влияния: одна объединяла политиков из окружения И. Мосьцицкого, другая - военных, ориентировавшихся на генерала (затем маршала) Э. Рыдз-Смиглы, а также правое крыло лагеря «санации» (в 1937 году оформилось в Лагерь национального объединения, созданный вместо ББ). В результате достигнутого между этими группами компромисса в мае 1936 года было создано правительство Ф. Славой-Складковского (действовало до сентября 1939 года). Ряд серьёзных изменений произошёл и в партийной системе: крестьянские партии (ПСЛ «Пяст», ПСЛ «Вызволене» и «Стронництво хлопске») в 1931 году объединились в единую партию «Стронництво людове» (СЛ), христианские демократы и НРП образовали в 1937 году «Стронництво працы» (Партию труда), КПП была распущена Коминтерном (1938).
На начальном этапе существования польского государства его руководство считало, что главные угрозы независимой Польши исходят от Германии и СССР. До 1925 года система обеспечения безопасности Польши строилась на союзах с Францией и Румынией. Польско-французский политический договор (19.2.1921) и секретная военная конвенция (21.2.1921) предусматривали, что в случае агрессии со стороны Германии или Советской России Польша и Франция объявят войну агрессору (сроки объявления войны не уточнялись). При этом Франция обязалась помогать Польше только военными материалами и техническим персоналом, но не отправкой войск. Оборонительный договор о взаимопомощи, имевший антисоветскую направленность, 3.3.1921 года был заключён Польшей также с Румынией (дополнен военной конвенцией от 20.9.1922 года; пролонгировался в 1926, 1931, 1936 годы). После заключения Локарнских договоров 1925 года, не гарантировавших польские границы с Германией (в отличие от германских границ с Францией и Бельгией), положение Польши ухудшилось. Новый франко-польский гарантийный договор (16.10.1925) отменял положение о немедленной и эффективной помощи и предусматривал процедуру определения агрессора, фигурировавшую в Уставе ЛН. В качестве новых угроз Варшава расценила начало Германией в 1925 году таможенной войны и заключение советско-германского договора о дружбе и нейтралитете (24.4.1926). Напряжённость в советско-польских отношениях также была связана с государственным переворотом Ю. Пилсудского в 1926 году (рассматривался Москвой как инспирированный Великобританией), обострением в 1926-1927 годы спора из-за Вильно между Польшей и Литвой (последняя играла важную роль в советской системе безопасности). В начале 1930-х годов Польша взяла курс на укрепление безопасности собственными силами. 25.7.1932 года был подписан советско-польский договор о ненападении, подтвердивший незыблемость границы Польши и СССР. Приход А. Гитлера к власти в Германии в 1933 году связывался Варшавой с началом 4-5-летнего периода внутренней нестабильности в Германии, которым следовало воспользоваться для укрепления безопасности Польши на западном направлении. Были усилены польские войска в районе Гданьска и в Восточном Поморье, проведён ряд антигерманских демонстраций с целью заставить Берлин отказаться от территориальных претензий. Эти шаги, трактуемые иногда как подготовка Польши к превентивной войне с Германией, на деле были призваны лишь подчеркнуть, что действия Польши будут зависеть от готовности Германии уважать её интересы. 26.1.1934 года была подписана польско-германская декларация о ненападении, давшая Польше, по мнению Пилсудского, возможность проводить политику «равноудалённости» от Москвы и Берлина. Следуя этой линии, Польша отказалась от участия в проекте коллективной безопасности, разработанном Францией и СССР (смотреть «Восточный пакт»). Во 2-й половине 1930-х годов внешняя политика Польши, руководимая министром иностранных дел Ю. Беком, была нацелена на обеспечение ей статуса великой державы и превращение в центр притяжения для государств Центральной и Юго-Восточной Европы. В 1938 году Польша вместе с Германией и Венгрией участвовала в разделе Чехословакии (смотреть Мюнхенское соглашение 1938 года). Однако на фоне нарастания германских требований с конца 1938 года (о присоединении Данцига, предоставлении экстерриториального транспортного коридора в Поморье) Польша встала на путь укрепления отношений с Францией и Великобританией. 31.3.1939 года последняя предоставила Польше гарантии безопасности, 6.4.1939 года заключила с ней договор о взаимопомощи, получивший окончательное оформление 25.8.1939 года. В ответ 28.4.1939 года Германия денонсировала декларацию 1934 года. Несмотря на рост германской угрозы, Польша отказалась во время Московских переговоров 1939 года, которые вели СССР, Великобритания и Франция, дать согласие на пропуск через свою территорию советских войск, что допускалось Уставом ЛН. Данное решение наряду с другими факторами способствовало неудаче переговоров. 23.8.1939 года был подписан советско-германский договор о ненападении (смтреть Советско-германские договоры 1939 года), в секретном дополнительном протоколе к нему западные территории Польши признавались сферой интересов Германии, восточные и центральные - сферой интересов СССР. 1.9.1939 года Германия осуществила заранее спланированную агрессию против Польши, что привело ко 2-й мировой войне.
В условиях, когда стало ясно, что Польша терпит поражение в германо-польской войне 1939 года, польское руководство эмигрировало в Румынию, где было интернировано, а в Париже возникли новые органы власти. Своим преемником на посту президента И. Мосьцицкий назначил В. Рачкевича, премьер-министра и главнокомандующего формировавшейся польской армии на Западе стал видный оппозиционер режиму «санации» генерал В. Сикорский. Часть оккупированной польской территории была включена в состав Германии, остальные земли с Варшавой и Краковом вошли в состав Генерального губернаторства (до июля 1940 года Генерал-губернаторство оккупированных польских областей). Западная Украина и Западная Белоруссия (17.9.1939 года на их территорию введены части Красной Армии, смотреть Поход Красной Армии 1939 года) объединились с УССР и БССР, Вильно был передан Литве. Германские оккупанты развернули на территории Польши жесточайший террор, его жертвами становились не только участники Движения Сопротивления, но и непричастные к нему люди, широко практиковались расстрелы заложников, отправка в концентрационные лагеря и на принудительные работы в Германию. Евреи (около 2,8 миллионов человек) и цыгане (точные статистические данные отсутствуют), проживавшие на территории Польши, были практически полностью уничтожены (смотреть «Окончательное решение»). Арестам и депортациям (как представители враждебных классов) подверглись и многие граждане Польши, оказавшиеся на территории СССР. В общей сложности было депортировано свыше 300 тысяч человек.
Уже в 1939 году во всех польских землях стали создаваться подпольные вооружённые формирования - как правительственные (Служба победе Польши, затем Союз вооружённой борьбы, в 1942 году преобразованный в Армию Крайову), так и партийные (Крестьянские батальоны, Народная милиция ППС, Национальные вооруженные силы и другие). Впоследствии часть из них влилась в Армию Крайову, другие сохранили организационную самостоятельность. Начали формироваться подпольные органы государства, продолжившие деятельность довоенных администрации и органов юстиции. С 1940 года руководство ими осуществляла делегатура правительства в стране, опиравшаяся на блок довоенных оппозиционных партий - ППС, СЛ, эндеков и партии труда. В 1942 году в качестве неформальной преемницы КПП была образована Польская рабочая партия (ППР), сформировавшая свою вооружённую организацию - Гвардию Людову. Бывшие сторонники Ю. Пилсудского, на которых польское общество возлагало ответственность за поражение в 1939 году, собственной влиятельной политической организации не создали, однако сохраняли сильные позиции в Армии Крайовой. Широкий размах получили подпольное издательское дело, благотворительность, среднее и высшее образование. Оказывалась помощь бежавшим из лагерей советским военнопленным и евреям, в том числе во время Варшавского восстания 1943 года.
Поражение Франции (смотреть Французская кампания 1940 года) вынудило польское руководство и части формировавшейся армии перебраться в Великобританию. После нападения Германии на СССР было заключено 30.7.1941 года советско-польское Соглашение о восстановлении дипломатических отношений и взаимодействии в войне с Германией, в том числе предусматривавшее создание польских вооружённых сил в СССР (возглавлялись В. Андерсом). В 1942 году так называемая Армия Андерса по настоятельной просьбе польского правительства в изгнании была выведена на Средний Восток. В связи с принятием польским правительством германской версии так называемого катынского дела (смотреть Катынь) СССР 25.4.1943 года прервал с ним дипломатические отношения. На Тегеранской конференции 1943 года, проходившей без участия представителей Польши и выяснения их позиции, было решено оставить за СССР территории Второй РП, отошедшие к нему в сентябре 1939 года, а территориальные потери Польши компенсировать за счёт Германии.
В 1943 году произошло решительное размежевание польского Движения Сопротивления на 2 непримиримых лагеря. ППР отказалась подчиниться требованиям польского правительства в изгнании по принципиальным для неё вопросам (организационная самостоятельность Гвардии Людовой, отношения с СССР и другим) и приступила к формированию собственного политического блока с участием в нём левых социалистов и крестьян. Образованная ими в Варшаве в ночь с 31.12.1943 на 1.1.1944 года Крайова Рада Народова (КРН) провозгласила себя верховным органом власти в Польше, объявила незаконным правительство в изгнании, считая, что оно создано на основании нелегитимной конституции 1935 года, преобразовала Гвардию Людову в Армию Людову.
В 1944 году в связи с выходом Красной Армии на довоенную границу Польши польским правительством в изгнании был введён в действие план «Буря», предусматривавший вооружённое выступления Армии Крайовой в момент изгнания немцев и выход из подполья польских органов власти на местах. Произошли выступления в Вильнюсе и Львове, а также в Варшаве (не были согласованы с советской стороной). Варшавское восстание 1944 года, начатое в момент подготовки главных сил Красной Армии к Ясско-Кишинёвской операции 1944 года, в случае успеха должно было позволить польскому правительству в изгнании переправиться из Лондона в Варшаву и поставить Москву перед свершившимся фактом. После 2 месяцев борьбы повстанцы капитулировали, гражданское население покинуло Варшаву. Город по указанию Гитлера подвергся планомерному уничтожению, прерванному его освобождением 17.1.1945 года советскими и польскими войсками.
Во 2-й половине 1944 года политическая инициатива в Польше перешла к сторонникам КРН, создавшим 21.7.1944 года в Люблине Польский комитет национального освобождения (ПКНО). По соглашению от 26.7.1944 года советское правительство признавало власть ПКНО на освобождаемой польской территории. В его подчинении находилось Войско польское (образовано 21.7.1944 года из созданной в СССР по инициативе Союза польских патриотов 1-й Польской армии и Армии Людовой). Было объявлено о восстановлении действия конституции 1921 года и проведении радикальной аграрной реформы, предусматривавшей передачу крестьянам земель помещиков, немцев и коллаборационистов. 31.12.1944 года ПКНО был преобразован во Временное правительство. Проблема одновременного существования 2 польских правительств была принципиально решена на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года: Временное правительство было пополнено политиками из эмиграции и преобразовано во Временное правительство национального единства (образовано 28.6.1945 года, признано США и Великобританией 5.7.1945 года; в него вошёл в том числе С. Миколайчик, глава польского правительства в изгнании после трагической гибели В. Сикорского в июле 1943 года). Это означало конец Второй РП. Польское правительство в изгнании утратило международное признание, хотя формально продолжало существовать в Лондоне до 1990 года.
Польские войска, действовавшие на фронтах 2-й мировой войны, внесли вклад в победу над фашистским блоком, части Войска польского участвовали в штурме Берлина (смотреть Берлинская операция 1945 года). Военные действия на территории Польши и оккупация сопровождались огромными материальными и людскими потерями. Погибло около 6 миллионов граждан Польши, в том числе около 600 тысяч в боевых действиях.
Польша с 1945 года.
До 1947 года в Польше существовал политический режим, который можно квалифицировать как народную (или договорную) демократию. Он характеризовался взаимодействием в рамках правительства революционных (ППР и близкие ей общественно-политические организации) и либеральных («Польске стронництво людове» (ПСЛ, основана в 1945 году; глава - С. Миколайчик), Партия труда) сил, многоукладностью экономики (сохранялась и после национализации промышленности в 1946 году), поддержанием хороших отношений с западными государствами при ориентации на Советский Союз. Советско-польский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве (21.4.1945, продлён в 1965) служил основой для выстраивания двусторонних отношений и помог Польше при решении вопроса об определении границы с Германией на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года. 24.10.1945 года Польша была принята в ООН.
В 1947 году началось сворачивание режима народной демократии. После фальсифицированных парламентских выборов 19.1.1947 года ПСЛ была отстранена от участия в правительстве, лидеры оппозиционных партий эмигрировали. Под давлением СССР Польша отказалась от участия в Маршалла плане, что вынудило её восстанавливать экономику за счёт внутренних ресурсов и советских кредитов. В 1949 году Польша вошла в Совет экономической взаимопомощи.
В 1948 году режим народной демократии окончательно прекратил существование. В. Гомулка, до 1948 года возглавлявший ППР, отстаивал концепцию польского пути к социализму. В 1949 году он был выведен из состава ЦК, в 1951 году арестован и исключён из партии. Репрессиям подверглись и его сторонники. 15.12.1948 года ППС слилась с ППР, в результате чего возникла Польская объединённая рабочая партия (ПОРП) во главе с Б. Берутом, ориентировавшаяся на советский опыт социалистического строительства. Наряду с ПОРП, политическая система Польши включала союзные ей партии - Объединённую крестьянскую партию (ОКП; создана в 1949 году из партии СЛ и части ПСЛ) и Демократическую партию (ДП; образована в 1939 году, в 1950 году слилась с Партией труда). Унификации подверглись общественные организации и профсоюзное движение. В 1952 году была принята новая конституция, основанная на принципах Конституции СССР 1936 года, государство стало называться Польской Народной Республикой (ПНР).
В начале 1950-х годов стала форсированно развиваться тяжёлая и оборонная промышленность, проводилась принудительная коллективизация сельского хозяйства, шло наступление на позиции Церкви, усилились политические репрессии. Бурные темпы увеличения промышленного производства не сопровождались адекватным повышением уровня жизни населения. После смерти И.В. Сталина (1953) начался осторожный отход от прежней политической и экономической линии. Освобождались политзаключённые, больше средств инвестировалось в развитие сферы потребления, росла общественная активность под знаком критики тоталитарной политической практики. Проявлением высокого уровня напряжённости общественных отношений стали забастовки и манифестации рабочих в Познани (28-30.6.1956 года, так называемый Познанский июнь), подавленные силой. Тем не менее кризис продолжал углубляться.
В октября 1956 года произошла смена руководства ПОРП и правительства. Лидером партии вновь стал В. Гомулка, вышедший из заключения в 1954 году. Были внесены существенные коррективы во внутреннюю политику: свёрнута коллективизация, увеличены инвестиции в производство средств потребления, повышена заработная плата работникам, расширены полномочия Сейма и самостоятельность союзнических партий, ослаблено идеологическое давление в сфере образования и культуры. Однако с конца 1950-х годов на фоне экономических трудностей и дефицита продовольствия наметился отход от дальнейших преобразований. В начале 1960-х ггодов основным направлением хозяйственной политики в Польше вновь стало развитие тяжёлой промышленности и сопутствующих ей отраслей, что должно было ускорить процесс общей модернизации польской экономики. Индивидуальные крестьянские хозяйства в условиях командно-распределительной системы и отсутствия свободного рынка сельско-хзяйственной продукции не могли обеспечить растущий спрос на продовольствие и сырьё. Уровень социальной напряжённости в обществе нарастал. В марте 1968 года в Варшаве произошли выступления студентов, недовольных устаревшей системой высшего образования, ограничением политических и гражданских свобод, цензурой. В декабре 1970 года в связи с решением о повышении розничных цен на продовольствие акции протеста устроили рабочие. На забастовки и демонстрации в портовых городах Поморья власти ответили применением силы. В целях стабилизации обстановки была произведена замена партийно-государственного руководства. Первым секретарём ЦК ПОРП в декабре 1970 года избран Э. Герек. Он отказался от непопулярных мер стимулирования развития экономики и взял курс на её технологическое перевооружение, главным образом за счёт западных кредитов. До середины 1970-х годов эта стратегия давала положительные результаты. Однако затем стали проявляться негативные последствия нарастания внешнего долга, существенно превышавшего возможности ПНР по его погашению без снижения жизненного уровня населения. Повышение розничных цен в июне 1976 года закончилось массовыми протестами в Радоме, Урсусе и Плоцке, заставившими польское руководство отказаться от принятого решения. Следствием протестов стало создание оппозиционно настроенными представителями интеллигенции Комитета защиты рабочих. Это положило начало процессу становления в ПНР организованной оппозиции; вскоре возникли Движение в защиту прав человека и гражданина, Студенческий комитет солидарности (оба - в 1977), комитеты крестьянской самообороны (первый из них образован в 1978 году в Люблинском воеводстве), Конфедерация независимой Польши (1979) и другие. Росту авторитета Церкви, добившейся в 1970-е годы ряда уступок от властей, способствовало избрание краковского кардинала К.Ю. Войтылы папой Римским под именем Иоанна Павла II (1978) и его визит в ПНР (1979).
Поводом для новой волны протестных выступлений летом 1980 года стала попытка польских властей получить средства для выплаты долгов зарубежным кредиторам (около 20 млрд. долларов) за счёт скрытого повышения розничных цен на продовольствие. Главными центрами стачечного движения вновь стали портовые города Поморья. Новизной отличалась тактика бастующих - организация забастовок оккупационного характера; она затрудняла применение правительством силы для их подавления под предлогом охраны общественного порядка. СССР, переживавший значительные экономические и политические трудности, оказал ПНР лишь ограниченную экономическую и финансовую помощь. Активисты оппозиционных организаций, являвшиеся советниками стачечников, предложили властям идею диалога для достижения общественного согласия. В августе - сентябре 1980 года подписаны соглашения правительства с забастовочными комитетами в Гданьске, Щецине и Ястшембе-Здруе. Главным достижением стачечного движения, имевшим необратимые последствия для политического режима ПНР, было вынужденное согласие властей на создание независимых профсоюзов. Независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность» (официально зарегистрирован 10.11.1980 года, лидер - Л. Валенса) объединил в своих рядах большую часть лиц наёмного труда (до 10 миллионов человек), значительно обогнав по числу членов другие профсоюзные центры, и приобрёл характер массового общественно-политического движения.
Смена партийно-государственного руководства в сентября 1980 года (Э. Герека на посту первого секретаря ЦК ПОРП сменил С. Каня) не принесла результата, протестное движение стремительно развивалось, достигнув пика в начале декабря 1981 года. Конгресс «Солидарности» (сентябрь 1981) продемонстрировал, что его руководство претендует по меньшей мере на равное участие в управлении государством. Опасность утраты власти побудила польское руководство (при поддержке и с одобрения руководства других стран социалистического содружества) взять курс на решительное противодействие «Солидарности». В феврале 1981 года председатель Совета министров Польши был назначен министром обороны (занимал пост с 1969 года) генерал В. Ярузельский; в октябре 1981 года он стал также первым секретарём ЦК ПОРП. Возникла ситуация максимальной за всю историю ПНР концентрации властных полномочий в одних руках. Попытка на 9-м чрезвычайном съезде ПОРП (июль 1981) выработать привлекательную для общества программу выхода из кризиса не принесла результата. 13.12.1981 года в Польше введено военное положение, вся власть перешла к Военному совету национальноо спасения во главе с Ярузельским, октябрь 5 тысяч активистов «Солидарности» были задержаны, деятельность партий и общественных организаций приостановлена. В 1982 году «Солидарность» и другие профобъединения были запрещены, в 1984 году началось создание проправительств. Всепольского объединения профсоюзов. Но «Солидарность» не смирилась с запретом, её активисты продолжали действовать в подполье. В 1983 году военное положение было отменено. Устранив с легальной политической арены «Солидарность», власти ПНР попытались добиться экономической стабилизации и восстановить утраченное доверие общества к ПОРП. В 1982 году началась ограниченная хозяйственная реформа, однако её наиболее зримыми результатами стали рост инфляции и запуск процесса номенклатурной приватизации. Меры по реформированию государственной системы - создание Государственных и Конституционных трибуналов (1985), Консультативного совета при председателе Госсовета (1986), института уполномоченного по правам человека (1987) - не принесли ожидаемого эффекта. Массовые забастовки весны - лета 1988 года, которых не ожидали ни руководство ПНР, ни лидеры «Солидарности», продемонстрировали отсутствие общественного доверия к властям. В этих условиях Ярузельский и его сторонники предложили оппозиции диалог в режиме «круглого стола». Значительную посредническую роль в налаживании диалога сыграла и Церковь. В ходе «круглого стола» в Варшаве (6.2-5.4.1989) была достигнута договорённость о проведении политических и экономических реформ в ПНР. В апреле 1989 года «Солидарность» была повторно зарегистрирована. Сейм внёс поправки в Конституцию, предусмотрев создание Сената, поста президента и другого.
4.6.1989 года в Польше прошли парламентские выборы, которые завершились победой оппозиционного Гражданского комитета «Солидарность» (образован 18.12.1988). Он завоевал почти все мандаты в Сенате, а в Сейме, по достигнутой ранее договорённости, большинство мест досталось кандидатам ПОРП, ОКП и ДП. Однако сформировать правительство ПОРП не сумела, а её союзники вступили в блок с депутатами от «Солидарности». В результате было создано коалиционное правительство во главе с Т. Мазовецким, в котором доминировали представители недавней оппозиции. Президентом страны парламент избрал В. Ярузельского. Были возвращены государственная символика (орёл с короной) и название государства (Польская Республика).
Для оздоровления экономики новое правительство с 1.1.1990 года прибегло к шоковой терапии. Реформы, направленные на преодоление гиперинфляции, приватизацию, реструктуризацию промышленности, создание рыночной экономики, сопровождались стремительным удорожанием банковских кредитов, банкротством промышленных предприятий, ростом безработицы (осенью 1991 года составила около 2,4 миллиона человек), забастовками и демонстрациями протеста, временами перераставшими в столкновения с полицией. Экономическая реформа стала давать результаты в 1992 году, когда ВВП Польши начал расти. С этого времени польская экономика демонстрировала постоянный, хотя и нестабильный рост.
Преобразованиям подверглась и политическая система Польши 28.1.1990 года вместо прекратившей свою деятельность ПОРП левыми силами была создана партия Социал-демократия Республики Польши (СДРП; председатель - А. Квасьневский); крестьянское политическое движение стала представлять партия «Польске стронництво людове» (ПСЛ; образована 5.5.1990 года, вобрала в себя ОКП и другие крестьянские организации, возникшие после 1989 года). Лагерь «Солидарности» раскололся на конкурирующие друг с другом политические организации правого и центристского толка. Этот процесс, начавшийся ещё в период подготовки президентских выборов 1990 года (соперничество Л. Валенсы и Т. Мазовецкого; последний создал в декабре 1990 года партию Демократический союз), завершился на парламентских выборах 2001 года. В 1990 году В. Ярузельский, сочтя, что в новых политических условиях он не может полноценно исполнять должность президента, сложил полномочия. Новым президентом, избранным на этот раз всеобщим голосованием, в декабре 1990 года во 2-м туре стал Валенса, победивший самовыдвиженца С. Тыминьского. Избрание Валенсы главой Польского государства завершило процесс трансформации ПНР в Третью РП.
Внутриполитические изменения в Польше привели к восстановлению её международного суверенитета, что было ускорено роспуском Организации Варшавского договора (1.7.1991), соглашением от 22.5.1992 года о выводе расквартированной в Польше Северной группы советских войск (завершён в 1993 году), а также ликвидацией СЭВ (28.6.1991). Одновременно были предприняты усилия по вступлению Польши в западно-европейскую и северо-атлантическую структуры: Совет Европы, ЕС, НАТО. В 1991 году Польша подписала договоры с Францией и объединившейся Германией о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, было достигнуто польско-немецко-французское политическое соглашение (28.8.1991 года, так называемый Веймарский треугольник). Договор 15.2.1991 года с Чехословакией и Венгрией привёл к образованию Вышеградской группы. В 1993 году Польша заключила конкордат с Ватиканом.
В сентябре 1991 года в Польше состоялись свободные выборы в Сейм и Сенат по пропорциональной избирательной системе, которые привели к сильной политической дифференциации в парламенте: Демократич. союз; предвыборный блок Союз демократич. левых сил (СДЛС; в апр. 1999 реорганизован в партию), созданный по инициативе СДРП; и др. Это способствовало частой смене правительств, возглавляемых представителями разл. фракций быв. «Солидарности» и вынужденных проводить не пользовавшиеся обществ. поддержкой экономич. реформы. Важной вехой политического развития Польши стало принятие конституционного закона о взаимоотношениях между законодательной и исполнительной властью, а также о территориальном самоуправлении, получившего название Малой конституции (17.10.1992). За некоторыми исключениями он прекращал действие конституции 1952 года и предусматривал принятие нового основного закона государства. Досрочные парламентские выборы 1993 года (в связи с роспуском Сейма Л. Валенсой) принесли победу СДЛС. Сформированное им совместно с ПСЛ коалиционно правительство большинства, не отказываясь от начатых ранее реформ, несколько замедлило их темпы. Удалось добиться заметной стабилизации экономики, снижения уровня безработицы, повышения уровня оплаты труда. Взаимодействие правительства с президентом Валенсой, ориентировавшимся на правые и правоцентристские партии, было непростым. Успехи кабинета СДЛС - ПСЛ способствовали победе на президентских выборах в ноябре 1995 года А. Квасьневского, в результате чего до 1997 года Польша управляли левое правительство и левый президент. 2.4.1997 года парламент принял новую Конституцию Польши, одобренную затем в ходе общенационального референдума 25.5.1997 года (вступила в силу 17.10.1997 года). Основной закон определил Польшу как «демократическое правовое государство, осуществляющее социальную справедливость».
Парламентские выборы 1997 года закончились победой правоцентристского блока Избирательная акция «Солидарности» (ИАС; образован 8.6.1996 года). Сформированное им правительство добилось принятия Сеймом закона о люстрации (1997) и Институте национальной памяти (1998), провело ряд непопулярных в обществе реформ в системе управления, сферах здравоохранения, образования, армии и социального обеспечения. Отражением недовольства общества внутренней политикой ИАС стала повторная победа А. Квасьневского на президентских выборах в 2000 году, а также завоевание СДЛС на парламентских выборах 2001 года относительного большинства мандатов в парламенте. ИАС не сумела провести в Сейм ни одного кандидата и распалась. В результате перегруппировки сил часть правых и центристов создали в 24.1.2001 года Гражданскую платформу (ГП), возглавленную Д. Туском. Другой партией правого толка стала «Право и справедливость» (ПиС; создана 13.6.2001) во главе с братьями Качиньскими.
Парламентские выборы сентября 2005 года выиграла ПиС. ГП, занявшая 2-е место, от вступления в коалицию отказалась. Влияние на такое решение оказали результаты президентских выборов, состоявшихся в октябре 2005 года, на которых Д. Туск уступил во 2-м туре Л. Качиньскому. В сентябре 2007 года Сейм принял решение о сокращении срока полномочий и проведении досрочных парламентских выборов. Победу на них одержала ГП. Свой успех партия повторила в 2011 году. На протяжении всего этого периода у власти находился блок ГП и ПСЛ, а правительство бессменно возглавлял Туск. 10.4.2010 года при посадке в Смоленске разбился самолёт президента Польши с официальной делегацией на борту, направлявшейся на траурные мероприятия в Катынь. В катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Л. Качиньский с супругой и многие видные государственные, политические и военные деятели. На досрочных президентских выборах, проведённых в том же году, победу одержал представлявший ГП Б. Коморовский.
Рост экономики Польши, начавшийся в 1990-х годах, продолжился в начале XXI века. Этому в определённой степени способствовало выделение Польше ЕС значительных средств (13 млрд. евро в 2004-2006 годы, 67 млрд. евро в 2007-2013 годы). Преобладание в экономике мелкого и среднего бизнеса позволило Польше в целом успешно преодолеть первую волну начавшегося в 2008 году мирового финансового и экономического кризиса. Польское правительство проводит активную политику сокращения дефицита государственного бюджета (уменьшился с 45 млрд. злотых в 2010 году до 21 млрд. в 2011 году). На протяжении всего периода экономической трансформации в Польше уровень безработицы не опускался ниже 1,8 млн. человек. Широкие масштабы приобрела трудовая миграция на Запад (с мая 2004 года она составила около 2,5 млн. человек).
В 1998 году Польша начала официальные переговоры о присоединении к ЕС (принята в 2004), в 1999 году стала полноправным членом НАТО. Польское правительство предоставило аэродромы для авиации НАТО, осуществлявшей бомбардировки Югославии (1999), направило воинские контингенты в Афганистан (2001) и Ирак (2003). Польша - один из наиболее лояльных США членов НАТО, в 2008 году она согласилась разместить на своей территории элементы американского ПРО. Польша активно поддержала «оранжевую революцию» 2004 года на Украине, в 2008 году выступила одним из инициаторов принятия программы «Восточное партнёрство» (учреждена в 2009), нацеленной на укрепление влияния ЕС в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине.
Договорную базу польско-российсих отношений составляют около 50 двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений, подписанных в 1990-х годах, в том числе Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22.5.1992 года. Действует ряд механизмов двустороннего сотрудничества: Комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества (возглавляется министрами иностранных дел России и Польши), Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и другие.
Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие памятники изобразительного искусства на территории Польши относятся к позднему палеолиту (орнаментированные костяные изделия и другие). С неолита появляется орнаментированная, в том числе расписная, керамика, с бронзового века - украшения из металлов. Древнейшая фортификация лучше всего изучена по городищам лужицкой культуры (Бискупин, где сохранились деревянные конструкции, и другие).
После принятия христианства развивается каменное церковное зодчество (сохранились фундаменты баптистериев в Оструве-Ледницки, в одном из которых предположительно был крещён Мешко I; ныне Музей первых Пястов на Леднице, близ Познани). В X-XII века строились ротондальные капеллы (их фундаменты - под соборами в Познани, Гнезно, на Вавеле в Кракове, X век; капелла Святителя Николая в Цешине, XI век; Святого Прокопия в Стшельно, XII век). Нижние части стен дворцов Пястов (X век) сохранились на острове Острув-Ледницки и в Гече. С началом XI века на территории Польши распространяется романский стиль (фрагменты базилики Святого Гереона на Вавеле, 1018 - после 1038 годов). С конца XI века строятся 3-нефные базилики преимущественно саксонского типа: костёлы Святого апостола Андрея в Кракове (1080-е годы - 1098), Пречистой Девы в Иновроцлаве (конец XII - начало XIII веков) и другие. Возможно, под влиянием рейнских базилик построены костёлы Святых Петра и Павла в Крушвице с редким для Польши развитым трансептом (1120-1140) и Пресвятой Богородицы и Святого Алексия в Туме (1140-е годы - 1161). Базилики украшены перспективными порталами, богатой резьбой (портал в костёле Святой Марии Магдалины во Вроцлаве, 3-я четверть XII век). Сохранились редкие образцы романской пластики (рельефы бронзовых дверей костёла Девы Марии в Гнезно, около 1170 года), росписей (в костёле в Туме, около 1160 года, и Червиньском монастырь, XIII века), миниатюр (Гнезненское Евангелие, XI век; Крушвицкое Евангелие, 1160-1170-е годы), прикладного искусства.
В начале XIII века через Силезию начинает проникать готический стиль (в 1203 году святым Ядвигой и князем Генрихом Бородатым основан цистерцианский монастырь в Тшебнице), распространяется кирпичное строительство (доминиканский костёл Святого Иакова в Сандомире, с 1226 года). Расцвет готики в Польше приходится на XIV-XV века. На юге Польши под влиянием Чехии и Южной Германии сооружались 3-нефные базилики с «краковской» конструктивной системой (скрытые аркбутаны и контрфорсы; костёл Девы Марии в Кракове, конца XIII века - 1397 год). Хоры имеют обход и венец капелл (собор Святых Вацлава и Станислава на Вавеле, 1320-1364 годы); строятся 2-нефные костёлы с пальмовидными сводами (в Вислице, около 1350). На севере Польши под воздействием Северной Германии и Нидерландов утвердился тип зального однобашенного костёла (Девы Марии в Гданьске, 1343-1502 годы; Архангела Михаила в Дольске, около 1460 года, и другие). С конца XV века появляются своды с живописной орнаментацией (например, костёл в Пельплине, 1558 год). Деревянные костёлы XIV-XVI веков (в Хачуве, 1388 год, Дембно, 2-я половина XV века, и другие; включены в список Всемирного наследия) сохраняют связь с народным зодчеством. Города застраиваются по регулярному плану и окружаются каменными стенами (Краков, Варшава), строятся ратуши с башнями (в Торуни, Вроцлаве, Гданьске), замки (Бендзин, Хенцины, XIII-XIV веков; Цеханув, 1420-е годы), на севере - укреплённые монастырские комплексы крестоносцев (Мальборк, XIII-XV веков, включён в список Всемирного наследия; Фромборк, Квидзын, Бытув и другие). Готический декор украшает цеховые и жилые (так называемые каменицы) постройки, также здание Ягеллонского университета в Кракове. Готический стиль проявился в скульптуре XIII-XV веков (рельефы костёла в Тшебнице, 1219-1240 годы; надгробия). Деревянная скульптура в начале XV века отражает влияние мягкого стиля, с конца XV века - культуры Возрождения (деревянный алтарь костёла Девы Марии в Кракове, 1477-1489 годы, Ф. Штос). Живопись XIV-XV веков свидетельствует о контактах с чешским, древнерусским (росписи преимущественно псковских мастеров собора в Вислице, окодо 1397 года; капеллы замка в Люблине, 1418 год; собора в Сандомире, около 1421 года; капеллы Святого Креста в соборе на Вавеле, 1470 год) и нидерландским (с середины XV века) искусством. Национальной святыней становится византийская Ченстоховская икона Божией Матери. В стенных росписях, отличающихся утончённым линейным ритмом, появляются пейзажные и жанровые мотивы (костёлы в Неполомице, 1360-е годы, в Лёнде, около 1370 года, в гооде Бжег и других близ него). Алтарной живописи XV века свойственно стремление к передаче национальных типов (краковско-сондецкая школа живописи), а со 2-й половины XV века - к передаче пространства и объёма, хотя сохраняется и любовь к декоративному узорочью (художник Марцин Чёрный).
В XVI - начале XVII веков в Польше преимущественно итальянскими архитекторами перестраиваются в ренессансном духе дворцы и замки (на Вавеле, 1504-1536 годы, Ф. Фьорентино, Б. Берреччи; в Бжеге, Барануве, Пескова-Скале, Ксёнж-Вельки, Красничине и другие). По примеру римских базилик построен собор в Плоцке (1531-1535 годы, Дж. Чини, Б. де Джанотис, Ф. да Фьезоле); в храмах создаются капеллы (короля Сигизмунда I в соборе на Вавеле, 1517-1533 годы). Наряду с лоджиями, аркадными внутренними дворами применяются декоративные аттики с орнаментальной резьбой (торговые ряды «Сукеннице» в Кракове (1555-1559 годы, архитектор Дж. М. Падовано), ратуши - в Познани (1552-1560 годы, Дж.Б. Куадро), Хелмно, Сандомире, Тарнуве). Под влиянием итальянского маньеризма построен город Замосць (1580 год, по плану Б. Морандо); в северных и центральных районах Польши проявляется воздействие нидерландского маньеризма (арсенал в Гданьске, 1602-1605 годы; дома в городе Казимеж-Дольны). В изобразительном искусстве XVI века нарастает светское начало (потолок с резными головами в Посольском зале Вавельского замка, 1530-е годы, художник С. Тауэр- бах). Развиваются портретная (М. Кобер, Б. Штробель, А. Мёллер) и батальная живопись, миниатюра («Кодекс Бальтазара Вехема», 1505 год; работы С. Самостшельника), с XVI века - ксилография (в Кракове). В скульптурных надгробиях используется ордерный декор.
С началом XVII века под влиянием иезуитов строятся костёлы в стиле маньеризма (камальдулов в Кракове, 1605-1630 годы, архитектор А. Спецца) и барокко (Святых Петра и Павла в Кракове, завершён в 1605-1619 годы, архитекторы Дж. Тревано и М. Кастелли; постройки Л. Демерето, К. Бонадуры Старшего). Особой пышностью и композиц. сложностью отличаются барочные костёлы со 2-й половины XVII века (бернардинцев в Кракове, 1659-1680 годs, архитектор К. Мерошевский; филиппинцев в Гостыни, 1675-1731 годы, архитекторы Е. и Я. Катеначи, П. Феррари; сакраменток в Варшаве, 1688-1692 годы, архитектор Тыльман Гамерский; также по проектам Феррари в Лёнде и Осечне, и другие). Под влиянием школы К. Динценхофера построены костёлы в Силезии (в Легницке-Поле, 1727-1731 годы; в Кшешуве, 1728-1735 годы). С середины XVIII века интерьеры костёлов отделываются в стиле рококо (в Кобылке, росписи 1742-1763 годов, художники Г. Лодзиньский, И. Доретти). Среди деревянных церквей в XVII-XIX века (многие включены в список Всемирного наследия) наиболее распространены 1- и 3-нефные костёлы, также центрические (Святой Анны в Олесно, центральная часть 1668-1670 годов, архитектор Мартин Снопек, и другие); редкие деревянные лютеранские церкви Мира сохранились в Силезии (в Яворе и Свиднице, 1650-е годы). Замки конца XVI - начала XVII веков часто компактны (Любомирских в Ланьцуте, 1629-1641 годы, архитектор М. Трапола), но нередко имеют усложнённый план (в Уязде, 1631-1644 годы, Л. Демерето (Сенес)). С конца XVII века сооружаются парадные резиденции с курдонёрами и регулярными парками (дворцы усадьбы Вилянув; Браницких в Белостоке, 1691-1697 годы, расширен в 1728-1758 годы, архитеткор И.Х. Клемм), а также городские дворцы без боковых флигелей (Красиньских дворец в Варшаве). В духе рококо построены дворцы С. Рупневского в деревне Грабки-Дуже (1742-1750 годы, архитектор Ф. Плачиди) и Потоцких в Радзынь-Подляски (1750-1758 годы, архитектор Я. Фонтана). Получают распространение декоративная скульптура из стукко (Я. Фалькони, А. Шлютер, Б. Фонтана), иллюзионистические росписи. В батальной и отчасти алтарной живописи сосуществуют барочные и наивно-реалистические черты (полотна Т. Долабеллы); бытовавшим в шляхетской среде парадным и надгробным, так называемым сарматским портретам (смотреть Сарматизм) свойственны декоративная плоскостность, жизненная выразительность.
Архитектуре классицизма (с середины 1760-х годов) присущи вначале отдельные барочные черты (фасад костёла кармелитов, 1762-1779 годы, архитектор Э. Шрёгер; парадные залы королевского замка, 1777-1785 годы, архитекторы Д. Мерлини, Я. Камзетцер; оба - в Варшаве). С конца 1770-х годов классицизм входит в более строгую фазу (дворцово-парковый комплекс Лазенки); постройки конца XVIII - начала XIX веков отмечены изысканной простотой форм (дворец в Натолине, 1780-1782 годы). Архитектор Ш.Б. Цуг разрабатывает круглый тип храма с уплощённым куполом (евангелическая церковь в Варшаве, 1777-1781 годы), X.П. Айгнер обращается к наследию готики в дворцово-парковом ансамбле Чарторыйских в Пулавах (Готический дом, 1801-1809 годы). Айгнер, Я. Кубицкий, С. Завадзский предлагают новый тип шляхетского усадебного дворца в духе палладианства. В конце 1810-х - 1820-е годы архитектура классицизма становится более парадной (дворец Сташица, 1820-1823 годы, «Театр Вельки», 1825-1832 годы, оба - в Варшаве, архитектор А. Корацци; библиотека Рачиньских в Познани, 1822-1828 годы). С 1820-х годов появляются постройки в стиле неоготики (замок Красиньских в Опиногура-Гурне, 1828-1843 годы, архитектор Х. Маркони; замок в Курнике, перестройка 1843-1861 годы, по проекту К.Ф. Шинкеля), с 1850-х годов - в стиле неоренессанс (здание Общества земского кредита в Варшаве, 1856-1858 годы, Маркони, Ю. Гурецкий; замок в Голухуве, 1875-1885 годы, по проекту Э. Виолле-ле-Дюка) и необарокко (театр имени Ю. Словацкого в Кракове, 1891-1893 годы, архитектор Я. Завейский; главное здание Политехнического униврситета в Варшаве, 1899-1902 годы, архитекторы С. Шайлер, Б. Рогуйский). Строятся православные храмы в русско-византийском стиле (Крестовоздвиженский собор в Люблине, 1870-1876 годы; собор Святого Александра Невского, 1894-1912 годы, архитектор Л.Н. Бенуа, и другие), русском стиле (церковь Святой Марии Магдалины, 1867-1868 годы, архитектор Н.А. Сычёв; церковь Архангела Михаила, 1892-1894 годы), неорусском стиле (церковь Святого Иоанна Лествичника, 1903-1905 годы, архитектор В.Н. Покровский; все - в Варшаве); многие из них разрушены в 1920-е годы. На рубеже XIX-XX веков архитектор С. Виткевич в поисках национального своеобразия создал так называемый стиль Закопане, использующий традиции народной архитектуры. В начале XX века преимущественно под влиянием венской архитектуры распространился стиль модерн (Старый театр в Кракове, 1904-1906 годы, архитекторы Т. Стрыеньский, Ф. Мончиньский; Банк кооперативных обществ в Варшаве, 1912-1917 годы, архитектор Я. Хёйрих Младший).
При королевском дворе в Варшаве в последней трети XVIII века главную роль играли иностранные живописцы (М. Баччарелли, И.Б. Лампи, Й. Грасси, Б. Беллотто). Польские художники обращаются к жанру портрета (Ю. Фаворский, К. Войняковский), пейзажу (З. Фогель), исторической живописи (П. Смуглявичюс, М. Стахович), бытовому жанру (Я.П. Норблин, М. Плоньский и А. Орловский, позднее - Ф. Пиварский, А. Котсис, В. Герсон, братья Герымские и другие). В 1-й половине XIX века наряду с академическим классицизмом (живописцы Ю. Пешка, А. Кокуляр, А. Бродовский, скульптор Я. Татаркевич) утверждается романтизм (П. Михаловский и другие); во 2-й половине XIX века историческая живопись достигает своей вершины в творчестве Я. Матейко. В последней четверти XIX века рождается салонный академизм (Г.И. Семирадский, В. Прушковский и другие). На художников рубежа XIX-XX веков оказали влияние импрессионизм (Ю. Панкевич, О. Бознаньская, Я. Станиславский, Л. Вычулковский) и стиль модерн (Я. Мальчевский, С. Выспяньский, Ф. Рущиц, В. Войткевич). Значительны достижения в графике (С.В. Ноаковский, Ю. Мехоффер, К. Фрыч и другие) и скульптуре (В. Шимановский, К. Лящка), в возрождении народных промыслов (объединение «Польское прикладное искусство», 1901-1914 годы).
В архитектуре 1920-1930-х годах тенденции неоклассицизма (Аграрный банк в Варшаве, 1926-1927 годы, архитектор М. Лялевич) и функционализма (костёл Святого Роха в Белостоке, 1927-1939 годы, архитектор О. Сосновский; здание страхового общества «Прюдентиаль» в Варшаве - первое в Польше высотное здание с металлическим каркасом, 1931-1934 годы, архитектор М. Вайнфельд; проекты Р. Сверчиньского, Б. Пневского) соседствуют со стилизацией в духе народного зодчества (павильон Польши на Международной выставке современных декоративных и промышленныых искусств 1925 года в Париже, архитекторы Ю. Чайковский, Т. Стрыеньский; проекты Я. Виткевича). Осуществляется массовая застройка в духе функционализма (проекты общества архитекторов «Praesens» (1926 - 1930-е годы), в которое входили Б. и С. Брукальские, Е. и Ш. Сыркусы, Б. Лахерт). В изобразительном искусстве проявляются черты кубизма и экспрессионизма (творчество З. Пронашко, Т. Чижевского). «Фольклорное» направление (гравюры В. Скочиляса) оказало влияние на формирование национальной графической школы XX века. В творчестве «колористов» (объединения «Парижский комитет» и «Единорог») заметно воздействие постимпрессионизма. Демократическую линию в живописи представляли Т. Маковский, Ф. Коварский, М. Ярема, Й. Стерн, Т. Кантор, X. и Ю. Краевские, Ф. Бартошек. В скульптуре проявились неоклассические тенденции (А. Замойский и другие); национальный монументальный стиль создаёт К. Дуниковский.
В послевоенной Польше многие города и памятники архитектуры восстанавливались при участии специалистов из СССР. Общественные здания до середины 1950-х годов строились в стиле советского неоклассицизма (Дворец культуры и науки в Варшаве, 1952-1955 годов, архитектор Л.В. Руднев и другие) и рационализма (бывший «Дом партии» в Варшаве, 1948-1951 годы, архитектор Е. Вежбицкий и другие; бывший универмаг «Ротонда» в Познани, 1954 год, архитектор М. Лейкам). С конца 1950-х глжлв происходит поворот к принципам модернизма и индустриальным методам строительства. Создаются новые ансамбли городских центров (в Катовице, с 1958 года, и другие), строятся новые жилые районы. До 1990-х годов образцы постмодернизма встречаются преимущественно в культовом зодчестве (костёл Вознесения Господня в Варшаве, 1982-1992 годы, архитектор М. Будзиньский и другие). На рубеже XX-XXI веков в Польше работают архитекторы-неомодернисты Р. Лёглер, Г. Крымов, М. Думенчич, архитектурное бюро «HS99», «Ingarden & Ew9y».
В живописи середины XX века главными представителями соцреализма были Х. и Ю. Краевские. В скульптуре со 2-й половины XX века, наряду с «монументализированным» реализмом (К.Г. Земла, К. Дуниковский, С. Хорно-Поплавский и другие), развивается абстракционизм (Е. Ярнушкевич, В. Хасиор, М. Абаканович, М. Сосновская). К абстракционистам принадлежат живописцы Я. Мазьярская, Т. Бжозовский, Т. Кантор, Л. Тарасевич. Заметное место в искусстве 2-й половины XX века занимает плакат (Т. Трепковский, Р. Цеслевич, Я. Леница). С 1970 года развиваются концептуальное искусство и другие направления новейшего искусства. На рубеже XX-XXI веков в русле религиозной тематики работает Т. Борута, визуальную культуру коммунистической Польши осваивает П. Оловская, масштабными видеопроекциями занимается К. Водичко.
Дополнительная литература:
Katalog zabytk9ow sztuki w Polsce. Warsz., 1951–;
Krassowski W. Architektura drewniana w Polsce. Warsz., 1961;
Петкевич К. Польское народное искусство. Варшава, 1966;
Захватович Я. Польская архитектура. Варшава, 1967;
Wisëocka I. Awangardowa architektura polska, 1918–1939. Warsz., 1968;
Тананаева Л.И. Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения. М., 1968; она же. Сарматский портрет. М., 1979;
Knox B. The architecture of Poland. L., 1971;
Искусство Польши / Сост. Д.Н. Лебедева. М., 1974;
Светлов И.Е. Скульптура Народной Польши. М., 1976; он же. От романтизма к символизму: Очерки польской и венгерской живописи XIX – начала XX в. СПб., 1997;
Guerquin B. Zamki w Polsce. Warsz., 1984;
Lorentz S., Rottermund A. Klasycyzm w Polsce. Warsz., 1984;
Morawi9nska A. Polish painting, 15th to 20th century. Warsaw, 1984;
Miëobedzki A. Zarys dziej9ow architektury w Polsce. Warsz., 1989;
Olszewski A. An outline history of Polish 20th century art and architecture. Warsaw, 1989;
Le9sniakowska M. «Polski dw9 or»… Warsz., 1992;
Sl ownik malarzy polskich. Warsz., 1998– 2001. T. 1–2;
Kokoska B. Polish painting. Krak9ow, 2001;
Польская культура в зеркале веков. М., 2007.