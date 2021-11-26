ПОЛЬША

ПОЛЬША - Государство в центре Европы.

Гра­ни­чит на се­ве­ро-вос­то­ке с Рос­си­ей (Ка­ли­нин­град­ская облась) и Лит­вой, на вос­то­ке - с Бе­ло­рус­си­ей и Ук­раи­ной, на юге - со Сло­ва­ки­ей и Че­хи­ей, на за­па­де - с Гер­ма­ни­ей. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся Бал­тий­ским мо­рем. Площадь 312,7 тысяч км2. Население 38,3 миллиона человек (2014). Сто­ли­ца - Вар­ша­ва. Де­неж­ная еди­ни­ца - польский зло­тый. Официальный язык - поль­ский. Административно-территориальное де­ле­ние: 16 вое­водств (табл.).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Поль­ши в древ­но­сти и на­ча­ле Сред­не­ве­ко­вья.

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Польши от­но­сят­ся на­ход­ки из Тшеб­ни­цы и Рус­ко (Ниж­няя Си­ле­зия), да­ти­руе­мые около 500 и 440-370 тысячами лет на­зад. На­ход­ки, со­от­но­си­мые с Аше­лем, из­вест­ны в Си­ле­зии, Кра­ко­ве и его ок­рест­но­стях. На час­ти па­мят­ни­ков сред­не­го па­лео­ли­та пред­став­ле­на ин­ду­ст­рия Ми­кок, на боль­шин­ст­ве - Му­стье. Для ран­ней час­ти верх­не­го па­лео­ли­та из­вест­ны Се­лет, Оринь­як, Гра­ветт. По­сле пе­ре­ры­ва в за­се­ле­нии, свя­зан­но­го с мак­си­му­мом оле­де­не­ния, поя­ви­лись па­мят­ни­ки куль­тур Мад­лен, эпи­гра­вет­та, за­тем гам­бург­ской (смотреть Мей­ен­дорф), Линг­би и про­дол­жаю­щей её тра­ди­ции аренс­бург­ской куль­ту­ры, сви­дер­ской куль­ту­ры, а так­же еди­нич­ные па­мят­ни­ки, куль­ту­ра ко­то­рых на вос­то­ке свя­за­на с бас­сей­ном реки Дес­на. В ран­нем ме­зо­ли­те рас­про­стра­ня­ет­ся ко­мор­ниц­кая куль­ту­ра (на за­па­де схо­жие тра­ди­ции до­хо­дят до Бри­тан­ских островов, то­гда со­еди­нён­ных с ма­те­ри­ком; смотреть Стар-Карр), за­тем - хой­ниц­ко-пень­ков­ская куль­ту­ра (близ­ка Маг­ле­мо­зе), в по­зд­нем ме­зо­ли­те - яни­сла­виц­кая куль­ту­ра. На се­ве­ро-вос­то­ке раз­ви­ва­лась куль­ту­ра Кун­да.

Не­оли­ти­за­ция, в том числе по­яв­ле­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, на тер­ри­то­рии Польши свя­за­на с рас­про­стра­не­ни­ем около 5400-5300 годов до нашей эры ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры и сло­жив­шей­ся на её ос­но­ве куль­ту­ры с ке­ра­ми­кой, ук­ра­шен­ной по­ло­са­ми из на­ко­лов от­сту­паю­щим штам­пом. Около 4600 года да­ти­ру­ют по­яв­ле­ние куль­ту­ры Лен­дь­ель. С ней со­су­ще­ст­во­ва­ла ма­лиц­кая куль­ту­ра (сло­жи­лась при уча­стии лен­дь­ель­ских тра­ди­ций или групп с на­коль­ча­той ке­ра­ми­кой), влия­ние ко­то­рой ох­ва­ты­ва­ло зна­чительную часть тер­ри­то­рии Польши. Эне­о­лит пред­став­лен ва­ри­ан­та­ми во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ры, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти (смотреть так­же Ладь­е­вид­ных то­по­ров куль­ту­ра). Раз­ви­тие ме­зо­ли­тических тра­ди­ций, ис­пы­ты­вав­ших влия­ние зем­ле­дель­че­ско-ско­то­водческих куль­тур, про­сле­жи­ва­ет­ся в куль­ту­ре Эр­те­бёл­ле (на тер­ри­то­рии Северной Польши), не­ман­ской куль­ту­ре (Центральной и Северо-Восточной Польши), нарв­ской куль­ту­ре (Северо-Восточной Польши).

К кон­цу эне­о­ли­та - на­ча­лу брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии Польши от­но­сит­ся появ­ле­ние па­мят­ни­ков ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, её тра­ди­ции про­сле­жи­ва­ют­ся в уне­тиц­кой куль­ту­ре, аре­ал ко­то­рой вклю­чал и западные зем­ли Польши. Тра­ди­ции куль­тур шну­ро­вой ке­ра­ми­ки на тер­ри­то­рии юго-вос­то­ка Польши раз­ви­ва­лись в ме­жа­но­виц­кой и стшы­жов­ской куль­ту­рах, на се­ве­ро-вос­то­ке - сла­бо изу­чен­ны­ми груп­па­ми, свя­зан­ны­ми с куль­ту­ра­ми Северо-Восточной Ев­ро­пы. На этой ос­но­ве при уча­стии куль­тур По­ду­на­вья (кру­га кур­ган­ных по­гре­бе­ний куль­ту­ры) на за­па­де скла­ды­ва­ет­ся так называемая пред­лу­жиц­кая куль­ту­ра, на вос­то­ке - тши­нец­кая куль­ту­ра, уча­ст­во­вав­шие в фор­ми­ро­ва­нии лу­жиц­кой куль­ту­ры, аре­ал ко­то­рой вклю­чал поч­ти всю тер­ри­то­рию Польши в позд­нем брон­зо­вом ве­ке и на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка.

В рам­ках лу­жиц­кой куль­ту­ры сло­жи­лась по­мор­ская куль­ту­ра, за­няв­шая к IV веку до нашей эры основную часть ареа­ла пред­ше­ст­вен­ни­цы в гра­ни­цах Польши. Не­боль­шие груп­пы кель­тов, но­си­те­лей куль­ту­ры Ла­тен, поя­ви­лись в начале IV века до нашей эры на тер­ри­то­рии Си­ле­зии, в начале III века до нашей эры - в вер­ховь­ях Вис­лы (ты­нец­кая груп­па) и Са­на. Не­боль­шая зо­на кон­цен­тра­ции ла­тен­ских на­хо­док фик­си­ру­ет­ся в Куя­вии. В про­цес­се ла­те­ни­за­ции по­мор­скую куль­ту­ру сме­ни­ли пше­вор­ская куль­ту­ра и ок­сыв­ская куль­ту­ра, став­шая суб­стра­том вель­бар­ской куль­ту­ры. Часть тер­ри­то­рии Северо-Западной Польши в кон­це пред­рим­ско­го пе­рио­да (в основном син­хрон­но Ла­те­ну) за­ни­ма­ли груп­пы, свя­зан­ные с тра­ди­ция­ми яс­торф­ской куль­ту­ры; груп­пы, близ­кие куль­ту­рам на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии, су­ще­ст­во­ва­ли здесь и в римское вре­мя (середина I - IV веков нашей эры). Ряд па­мят­ни­ков позд­ней час­ти пред­рим­ско­го и ран­ней час­ти римского вре­ме­ни в Северном При­кар­па­тье от­но­сит­ся к пу­хов­ской куль­ту­ре (основной аре­ал в пред­гор­ной Сло­ва­кии). На край­нем вос­то­ке тер­ри­то­рии Польши из­вест­ны па­мят­ни­ки с тра­ди­ция­ми за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры и бо­лее позд­них групп, свя­зан­ных с куль­ту­ра­ми бас­сей­на Днеп­ра. Часть северо-восточных зе­мель Польши вхо­ди­ла в аре­ал куль­ту­ры за­пад­но­балт­ских кур­га­нов; в римское вре­мя здесь раз­ви­ва­лись куль­тур­ные груп­пы (бо­га­чёв­ская куль­ту­ра и другие), при­над­ле­жа­щие кру­гу западных бал­тов.

Рас­пад пше­вор­ской и вель­бар­ской куль­тур свя­зы­ва­ют с ухо­дом ван­да­лов , го­тов, ге­пи­дов, других гер­ман­цев и свя­зан­но­го с ни­ми на­се­ле­ния к гра­ни­цам и на тер­ри­то­рию Римской им­пе­рии в конце IV - 1-й половине V веков нашей эры. Со 2-й половины V века (для не­ко­то­рых па­мят­ни­ков не ис­клю­ча­ет­ся и не­мно­го бо­лее ран­няя да­та) на этих зем­лях рас­про­стра­ня­ет­ся праж­ская куль­ту­ра, со­от­не­се­ние ко­то­рой со сла­вя­на­ми не вы­зы­ва­ет со­мне­ний (о других тео­ри­ях по­яв­ле­ния сла­вян на тер­ри­то­рии Польши смотреть в статье Сла­вя­не). Па­мят­ни­ки ти­па Суков - Дзед­зи­це боль­шин­ст­во современных ар­хео­ло­гов счи­та­ют её ло­каль­ной мо­ди­фи­ка­ци­ей. Не­боль­шие анк­ла­вы пред­ше­ст­вую­щих куль­тур да­ти­ру­ют­ся в рам­ках 2-й половины V века - 520-х годов, их но­си­те­ли бы­ли вы­тес­не­ны или ас­си­ми­ли­ро­ва­ны но­си­те­ля­ми соб­ст­вен­но праж­ских и дзе­дзиц­ких тра­ди­ций. На этой ос­но­ве сфор­ми­ро­вал­ся ряд славянских куль­тур­ных групп 4-й четверти 1-го тысячелетия, за­ни­мав­ших тер­ри­то­рию Польши, за ис­клю­че­ни­ем её северо-восточной час­ти, где раз­ви­ва­лись балт­ские тра­ди­ции (прус­сы, ят­вя­ги и другие).

Литература: Prahistoria ziem polskich. Wroclaw i.i., 1975-1981. T. 1-5; Kozëowski J.K., Kaczano­wski P. Najdawniejsze dzieje ziem polskich. Kra­k9ow, 1998; Archeologia o poc­zаt­kach Slo­wian / Red. P. Kaczanowski, M. Parczew­ski. Krak9ow, 2005.

Поль­ша от воз­ник­но­ве­ния го­су­дар­ст­ва до ста­нов­ле­ния «шля­хет­ской де­мо­кра­тии» (XIX-XIV века).

По ме­ре рос­та на­се­ле­ния рас­ши­рял­ся аре­ал об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, ус­лож­ня­лась со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция, ве­ду­щую роль при при­ня­тии ре­ше­ний по­сте­пен­но при­об­ре­та­ли гла­вы об­щин (жу­па­ны), пле­мен­ные кня­зья и их ок­ру­же­ние, обо­соб­ляв­шие­ся в са­мо­сто­ятельную со­ци­аль­ную груп­пу. По­яв­ле­ние об­щих для пле­ме­ни дел, осо­бен­но свя­зан­ных с обес­пе­че­ни­ем безо­пас­но­сти (со­дер­жа­ние гро­дов, лес­ных за­сек, не­се­ние во­ин­ской служ­бы), ве­ло к воз­ник­но­ве­нию сис­те­мы по­вин­но­стей.

Вы­де­ле­ние пле­мен­ной зна­ти и по­яв­ле­ние ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти сти­му­ли­ро­ва­ли про­цесс объ­е­ди­не­ния мел­ких родственных пле­мён в боль­шие пле­ме­на и пле­мен­ные объе­ди­не­ния. Со­глас­но «Ба­вар­ско­му гео­гра­фу» (пе­ре­чень на­ро­дов Центральной и Восточной Ев­ро­пы 2-й половины IX века), в Польше бы­ло около 50 боль­ших и ма­лых пле­мён, в том числе вис­ля­не, ленд­зя­не , гло­жа­не (отож­дест­вля­ют­ся с западными по­ля­на­ми), го­п­ля­не, слен­за­не, ма­зов­ша­не, по­мо­ря­не. Про­цесс соз­да­ния государства воз­гла­ви­ли по­ля­не, объ­еди­нён­ные князь­я­ми ма­ло­го лед­ниц­ко-гнез­нин­ско­го пле­ме­ни из ди­на­стии Пяс­тов. Их уси­ле­нию спо­соб­ст­во­ва­ли вы­год­ное стра­те­гическое по­ло­же­ние (по­ля­не бы­ли ок­ру­же­ны род­ст­вен­ны­ми и близ­ки­ми по уров­ню раз­ви­тия и си­ле пле­ме­на­ми), со­сре­до­то­че­ние в Гнез­но тор­гов­ли со­лью (до­бы­ва­лась в Куя­вии). Со­глас­но Гал­лу Ано­ни­му, князь­я­ми по­лян по­сле­до­ва­тель­но бы­ли Зе­мо­вит, ко­то­рый счи­та­ет­ся сы­ном ле­ген­дар­но­го Пяс­та, под­чи­нив­ший все пле­ме­на по­лян и, воз­мож­но, го­п­лян (Куя­вия); Ле­шек (Лес­тек), по всей ве­ро­ят­но­сти при­сое­ди­нив­ший к сво­ему государству ма­зов­шан (Ма­зо­вия) и ленд­зян; Зе­мо­мысл, отец Меш­ко I, пер­во­го дос­то­вер­но из­вест­но­го кня­зя. По мне­нию Г. Ля­бу­ды, название «Польша» поя­ви­лось на ру­бе­же IX-X веков и оз­на­ча­ет «воз­де­лы­вае­мое по­ле». По­сле то­го как Польшей ста­ло на­зы­вать­ся всё государство Пяс­тов, их ис­ход­ное вла­де­ние с цен­тром в Гнез­но по­лу­чи­ло название Ве­ли­кая Поль­ша (ВП; то есть стар­шая, глав­ная, латинское Polonia Maior), а при­сое­ди­нён­ные позд­нее тер­ри­то­рии вис­лян и ленд­зян - Ма­лая Поль­ша (МП; то есть млад­шая, латинское Polo­nia Minor).

Около 960 года кня­же­ский пре­стол за­нял Меш­ко I. Его стрем­ле­ние до­бить­ся вклю­че­ния в со­став Польши славянских пле­мён лю­бу­шан и по­мо­рян на­толк­ну­лось на про­ти­во­дей­ст­вие хри­сти­ан­ской Римской им­пе­рии (в XII веке она по­лу­чи­ла назваие Свя­щен­ная Римская им­пе­рия). К это­му вре­ме­ни на тер­ри­то­рию Польши всё ши­ре на­ча­ло про­ни­кать хри­сти­ан­ст­во. В 965 году Меш­ко I же­нил­ся на чешской княж­не До­б­ра­ве (Дуб­ров­ке, Дом­брув­ке), вме­сте с ней в Польшу в 965 году при­бы­ла груп­па свя­щен­ни­ков-мис­сио­не­ров, ос­но­вав­ших в По­зна­ни мис­сио­нер­ское епи­скоп­ст­во. В 966 году князь вме­сте с дво­ром при­нял хри­сти­ан­ст­во (счи­та­ет­ся го­дом кре­ще­ния Поль­ши).

По­ли­ти­ку кон­со­ли­да­ции и цен­тра­ли­за­ции государства, а так­же его даль­ней­ше­го тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния про­дол­жил сын Меш­ко I Бо­ле­слав I Храб­рый. На съез­де с императором От­то­ном III в Гнез­но в 1000 году он по­лу­чил под­твер­жде­ние сво­его су­ве­ре­ни­те­та, а так­же со­гла­сие на уч­ре­ж­де­ние под­чи­няю­щей­ся Ри­му Гнез­нен­ской ми­тро­по­лии с епи­скоп­ст­ва­ми в По­зна­ни, Кра­ко­ве, Вроц­ла­ве и Ко­лоб­же­ге. В конце X века Бо­ле­слав I вклю­чил в со­став Польши Кра­ков с Кра­ков­ской зем­лёй и Си­ле­зию, на­хо­див­шие­ся под вла­стью Че­хии; во вре­мя по­хо­да на Ки­ев в 1018-1019 годы на по­мощь сво­ему зя­тю Свя­то­пол­ку Вла­ди­ми­ро­ви­чу при­сое­ди­нил чер­вен­ские го­ро­да, вре­мен­но ов­ла­дел Лу­жи­цей, ча­стью Ми­шен­ской мар­ки на за­па­де (смотреть Бу­ди­шин­ский мир 1018 года), не­на­дол­го за­нял (1003) чешский пре­стол, при­сое­ди­нил Мо­ра­вию и часть Сло­ва­кии, но не су­мел удер­жать Западное По­мо­рье (смотреть в статье По­мо­рье). В 1025 году Бо­ле­слав I при­нял ко­ролев­скую ко­ро­ну. При его пре­ем­нике Меш­ко II (1025-1034) на­ча­лась усо­би­ца, ос­ла­бив­шая польское государство и при­вед­шая к ут­ра­те Си­ле­зии и чер­вен­ских го­ро­дов; император Кон­рад II ли­шил Меш­ко II ко­ро­лев­ско­го ти­ту­ла. Сын Меш­ко II Ка­зи­мир I Вос­ста­но­ви­тель (1034-1037, 1038 или 1039-1058) вос­ста­но­вил свою власть над Ма­зо­ви­ей, под­чи­нил Восточное По­мо­рье и Си­ле­зию. Даль­ней­шее уси­ле­ние Поль­ши про­изош­ло при Бо­ле­сла­ве II Сме­лом. В борь­бе за ин­ве­сти­ту­ру он вы­сту­пил на сто­ро­не Ри­ма, что об­лег­чи­ло по­лу­че­ние со­гла­сия па­пы на ко­ро­на­цию в 1076 году. Од­на­ко бунт на­би­рав­шей си­лу оп­по­зи­ции мож­нов­лад­цев (выс­ший слой во­ен­но-дру­жин­ной ари­сто­кра­тии) за­ста­вил Бо­ле­сла­ва II в 1079 году бе­жать в Венг­рию. Его брат и пре­ем­ник Вла­ди­слав I Гер­ман (1079-1102) со­гла­сил­ся в 1097 году вы­де­лить сво­им сы­новь­ям Збиг­не­ву и Бо­ле­сла­ву са­мо­сто­ятельные уде­лы (ВП - пер­во­му, МП с Си­ле­зи­ей - вто­ро­му), а се­бе как прин­цеп­су ос­та­вил Ма­зо­вию и го­ро­да Кра­ков, Сан­до­мир (Сан­до­меж) и Вроц­лав.

По­сле смер­ти Вла­ди­сла­ва I Гер­ма­на ме­ж­ду его сы­новь­я­ми раз­вер­ну­лась борь­ба за власть, за­вер­шив­шая­ся по­бе­дой Бо­ле­сла­ва III Кри­во­ус­то­го. К 1123 году он ов­ла­дел Восточным (Гдань­ским) По­морь­ем и Лю­буш­ской зем­лёй, за­тем под­чи­нил се­бе и в 1122-1128 годы кре­стил Западное По­мо­рье. На них бы­ла рас­про­стра­не­на юрис­дик­ция Гнез­нен­ской ми­тро­по­лии.

К середине XII века польское государство пред­став­ля­ло со­бой дос­та­точ­но раз­ви­той ин­сти­тут во гла­ве с еди­но­лич­но пра­вив­шим мо­нар­хом. Князь (ко­роль) опи­рал­ся на раз­ветв­лён­ный административный ап­па­рат. В административно-территориальном от­но­ше­нии Польша де­ли­лась на про­вин­ции (Си­лез­скую, Кра­ков­скую, Сан­до­мир­скую, Ма­зо­вец­кую, Ку­яв­скую, Се­радз­ско-Лен­чиц­кую и По­мор­скую с Восточным По­морь­ем), грод­ские ок­ру­га (воз­глав­ля­лись каш­те­ля­на­ми, осу­ще­ст­в­ляв­ши­ми свет­скую и во­енную власть) и опо­лья (объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких по­се­ле­ний-по­лей). Эта струк­ту­ра дуб­ли­ро­ва­лась со­от­вет­ст­вую­щей цер­ков­ной ор­га­ни­за­ци­ей. По­треб­но­сти кня­зя, его ад­ми­ни­ст­ра­ции, во­ен­но-слу­жи­ло­го и ду­хов­но­го со­сло­вий обес­пе­чи­ва­лись с по­мо­щью на­ту­раль­ных пла­те­жей и по­вин­но­стей в поль­зу государства. По­сте­пен­но раз­ви­ва­лось де­неж­ное об­ра­ще­ние, по­ми­мо грив­ны, дос­та­точ­но дол­го ис­поль­зо­ва­лись иностранные мо­не­ты и за­ме­ни­те­ли де­нег. Ус­лож­ня­лась со­ци­аль­ная струк­ту­ра на­се­ле­ния (чис­лен­ность к началу XII века - около 1,5 миллионов человек). Ос­нов­ную его мас­су со­став­ля­ли лич­но сво­бод­ные кре­сть­я­не, тру­див­шие­ся на зем­ле, вер­хов­ным соб­ст­вен­ни­ком ко­то­рой был князь; су­ще­ст­во­ва­ли так­же груп­пы за­ви­си­мых кре­сть­ян. На­ря­ду с ни­ми фор­ми­ро­ва­лись со­сло­вия ре­мес­лен­ни­ков, мож­но­влад­цев, ры­ца­рей. Боль­шин­ст­во пред­ста­ви­те­лей двух по­след­них групп (за ис­клю­че­ни­ем тех, что про­жи­ва­ли в Ма­зо­вии) дос­та­точ­но ра­но ог­ра­ни­чи­ли дос­туп в свои ря­ды, об­ра­зуя так называемые ге­раль­дические ро­ды. Мож­нов­лад­цы и ры­ца­ри так­же ак­тив­но по­пол­ня­ли верх­ние слои ду­хо­вен­ст­ва. Про­ме­жу­точ­ную груп­пу ме­ж­ду ры­ца­ря­ми и кре­сть­я­на­ми со­став­ля­ли вло­ды­ки - пе­рио­ди­че­ски при­зы­вае­мые на во­енную служ­бу кре­сть­я­не. Хри­стиа­ни­за­ция Польши спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию её куль­ту­ры на ос­но­ве ев­ропейски дос­ти­же­ний, ста­нов­ле­нию сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния на латинском язы­ке. В начале XII века бы­ла на­пи­са­на пер­вая польская хро­ни­ка Гал­ла Ано­ни­ма.

По­сле смер­ти Бо­ле­сла­ва III (1138) в Польше на­чал­ся поч­ти 200-лет­ний пе­ри­од удель­ной раз­дроб­лен­но­сти. По его за­веща­нию (ста­ту­ту) польское государство бы­ло раз­де­ле­но на 4 уде­ла. Стар­ший в пра­вя­щем ро­ду ста­но­вил­ся великим кня­зем и по­лу­чал, по­ми­мо соб­ст­вен­но­го, ве­ли­ко­кня­же­ский удел (со­сто­ял из МП с Кра­ко­вом и, по мне­нию мно­гих ис­сле­до­ва­те­лей, восточной час­ти ВП с Гнез­но и Ка­ли­шем, а так­же Се­радз­ско-Лен­чиц­кой зем­ли). Стар­ший из брать­ев, Вла­ди­слав II Из­гнан­ник (1138-1146), стре­мил­ся к ук­ре­п­ле­нию центральной вла­сти, но столк­нул­ся с про­ти­во­дей­ст­ви­ем брать­ев и мож­нов­лад­цев. В хо­де на­чав­шей­ся меж­до­усоб­ной вой­ны он по­тер­пел по­ра­же­ние, бе­жал из стра­ны и без­ус­пеш­но ис­кал по­мо­щи у Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. За­тем кра­ков­ский пре­стол за­ни­ма­ли бра­тья Вла­ди­сла­ва II, Бо­ле­слав IV Куд­ря­вый (1146-1173) и Меш­ко III Ста­рый (1173-1177, 1191, 1198-1202 (с пе­ре­ры­вом)). В 1177 году в ре­зуль­та­те бун­та мож­нов­лад­цев Меш­ко был сверг­нут с ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла, а на его ме­сто ма­ло­поль­ские мож­нов­лад­цы и ду­хо­вен­ст­во из­бра­ли млад­ше­го из брать­ев, Ка­зи­ми­ра II Спра­вед­ли­во­го, а по­сле его смер­ти в 1194 - 8-лет­не­го сы­на Ка­зи­ми­ра, Ле­ше­ка Бе­ло­го. От­кро­вен­ное на­ру­ше­ние за­ве­ща­ния Бо­ле­сла­ва III да­ло тол­чок но­вой усо­би­це, длив­шей­ся с пе­ре­ры­ва­ми до конца XIII века. В ре­зуль­та­те ди­на­стических де­ле­ний ко­ли­че­ст­во удель­ных кня­жеств уве­ли­чи­лось (осо­бен­но в Си­ле­зии).

Удель­ная раз­дроб­лен­ность не­га­тив­но ска­за­лась на польском государстве. В 1226 году ма­зо­вец­кий князь Кон­рад при­гла­сил Тев­тон­ский ор­ден для по­мо­щи в за­щи­те его уде­ла от на­бе­гов прус­сов и ят­вя­гов, их хри­стиа­ни­за­ции и при­об­ре­те­нии но­вых вла­де­ний. Од­на­ко в ито­ге соз­дан­ное ор­де­ном на прусских зем­лях государство, не­по­сред­ст­вен­но под­чи­няв­шее­ся па­пе Рим­ско­му, вклю­чи­ло в свой со­став Хел­мин­скую зем­лю, а в 1308-1309 годы - Восточном По­мо­рье с Гдань­ском. В 1252 году к Бран­ден­бур­гу пе­ре­шла Лю­буш­ская зем­ля, рас­по­ло­жен­ная в сред­нем те­че­нии Од­ры, а соз­дан­ная его пра­ви­те­ля­ми Но­вая мар­ка (Ной­марк) к 1270 году от­де­ли­ла Западное По­мо­рье от ВП. В 1241 году МП и Си­ле­зия под­верг­лись раз­ру­шительному мон­го­ло-та­тар­ско­му на­ше­ст­вию (но­вые втор­же­ния про­изош­ли в 1259-1260 годы, 1287-1288 годы).

В пе­ри­од раз­дроб­лен­но­сти ус­ко­ри­лись про­цес­сы фео­да­ли­за­ции об­ще­ст­ва, шло ста­нов­ле­ние основных со­сло­вий - круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и кре­сть­ян, ко­то­рые бы­ли обя­за­ны пла­тить на­ло­ги (всё ча­ще в де­неж­ной фор­ме) и не­сти не­ко­то­рые по­вин­но­сти не­по­сред­ст­вен­но в поль­зу фео­да­лов, ры­цар­ст­ва и ду­хо­вен­ст­ва (по­след­нее обо­со­би­лось в отдельное со­сло­вие). На­ча­лось по­сте­пен­ное при­кре­п­ле­ние кре­сть­ян к зем­ле, сна­ча­ла во вла­де­ни­ях цер­ков­ных, а за­тем и свет­ских фео­да­лов. В ре­зуль­та­те ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния прак­ти­ки удель­ных со­б­ра­ний с уча­сти­ем кня­зей, фео­да­лов, ры­цар­ст­ва, а ино­гда и кре­сть­ян, со­би­рав­ших­ся для ре­ше­ния важ­ных эко­но­мических, по­ли­тических и су­деб­ных во­про­сов, уде­лы пре­вра­ща­лись в свое­об­раз­ные со­слов­ные государства. В XII-XIII века про­ис­хо­ди­ли зна­чительные ми­гра­ци­он­ные про­цес­сы. В польские зем­ли, осо­бен­но в Си­ле­зию, По­мо­рье и ВП, при­ез­жа­ли вы­ход­цы из Западной Ев­ро­пы, главным образом нем­цы, при­но­сив­шие свои пра­во­вые нор­мы, но­вые тех­но­ло­гии, на­вы­ки и уме­ния. Так­же ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась внут­рен­няя ко­ло­ни­за­ция (в XIII веке на­счи­ты­ва­лось 230 го­ро­дов, имев­ших немецкое пра­во, часть из ко­то­рых бы­ла ос­но­ва­на за­но­во). Раз­ви­ва­лись куль­тур­ные кон­так­ты с Западной Ев­ро­пой, что про­яви­лось в сме­не ро­ман­ско­го сти­ля го­ти­кой в XIII веке. Поя­ви­лись польская хро­ни­ка Кад­лу­бе­ка и «Ве­ли­кая хро­ни­ка».

Пер­вые по­пыт­ки вос­ста­но­вить еди­ное польское государство бы­ли пред­при­ня­ты ещё в 1-й половине XIII века. Осо­бую ак­тив­ность про­яв­ля­ли си­лез­ские и ве­ли­ко­поль­ские кня­зья. Один из них, Пше­мысл II, в 1295 году да­же ко­ро­но­вал­ся в Гнез­но, но вско­ре был убит. По­сле это­го ини­циа­ти­ва пе­ре­шла в ру­ки чешского ко­ро­ля Вац­ла­ва II. В 1291 году он под­чи­нил се­бе Кра­ков, всту­пил в брак с до­че­рью Пше­мыс­ла II Рик­сой (Рык­сой) и рас­про­стра­нил тем са­мым свою власть на ВП, в 1300 году ко­ро­но­вал­ся в Гнез­но польской ко­ро­ной. С пре­се­че­ни­ем чешской ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей (1306) на­чал­ся но­вый этап борь­бы за польскую ко­ро­ну, по­бе­ду на ко­то­ром одер­жал Вла­ди­слав I Ло­ке­тек. В 1320 году с со­гла­сия па­пы Рим­ско­го он ко­ро­но­вал­ся в Кра­ко­ве. Зна­чительного ус­пе­ха в кон­со­ли­да­ции польского государства дос­тиг Ка­зи­мир III Ве­ли­кий . Ма­зо­вия при­зна­ла его су­ве­ре­ни­тет, с по­мо­щью па­пы Рим­ско­го уда­лось вер­нуть Куя­вию и Доб­жинь­скую зем­лю (ра­нее за­хва­че­ны Тев­тон­ским ор­де­ном), у Бран­ден­бур­га бы­ли от­воё­ва­ны Всхов­ская и Ва­лец­кая зем­ли. В 1340-х годах бы­ли при­сое­ди­не­ны Га­лиц­кое и часть Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го княжества, а так­же По­до­лье до реки Днестр, в ре­зуль­та­те че­го Польша пе­ре­ста­ла быть мо­но­на­цио­наль­ным и мо­но­кон­фес­сио­наль­ным государством. Ка­зи­мир III до­бил­ся уси­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти; уни­фи­ци­ро­вал государственный ап­па­рат (в цен­тре - ко­ро­лев­ская кан­це­ля­рия и ко­ро­лев­ский со­вет, на мес­тах - на­зна­чае­мые ко­ро­лём ста­рос­ты); оз­до­ро­вил фи­нан­сы, на­ла­див сис­те­му сбо­ра на­ло­гов и тор­го­вых по­шлин и уве­ли­чив до­хо­ды от ко­ро­лев­ских вла­де­ний и государственных со­ля­ных ко­пий; ввёл в об­ра­ще­ние грош, ко­ди­фи­ци­ро­вал пра­во (смотреть Вис­ли­ц­ко-Пет­ро­ков­ские ста­ту­ты 1346-1347 годов). При ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ции был соз­дан выс­ший суд по де­лам го­ро­дов; по­ощ­ря­лась внутрення ко­ло­ни­за­ция; ев­ре­ям, го­ни­мым в Западной Ев­ро­пе, раз­ре­ши­ли се­лить­ся в Польше и за­ни­мать­ся хо­зяйственной дея­тель­но­стью, осо­бен­но тор­гов­лей. В 1364 году в Кра­ко­ве бы­ла уч­ре­ж­де­на Ака­де­мия, от ко­то­рой ве­дёт свою ис­то­рию Ягел­лон­ский уни­вер­си­тет.

По­сколь­ку Ка­зи­мир III не ос­та­вил на­след­ни­ка муж­ско­го по­ла, польский трон, со­глас­но до­го­во­рён­но­сти 1339 года с венгерским ко­ро­лём Кар­лом I Ро­бер­том, за­нял Лай­ош I Ве­ли­кий (в Польше име­но­вал­ся Лю­до­ви­ком Вен­гер­ским). Это оз­на­ча­ло ко­нец прав­ле­ния в Польше ди­на­стии Пяс­тов. Лю­до­вик не за­бо­тил­ся о воз­вра­ще­нии ут­ра­чен­ных польских зе­мель, бо­лее то­го, Га­лиц­кая Русь бы­ла по­став­ле­на под уп­рав­ле­ние венгерских ста­рост. С це­лью со­хра­нить за од­ной из сво­их до­че­рей польскую ко­ро­ну Лю­до­вик, не имев­ший на­след­ни­ка муж­ско­го по­ла, из­дал Ко­шиц­кий при­ви­лей 1374 года, ко­то­рый су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чил власть и фи­нан­со­вые воз­мож­но­сти польского ко­ро­ля и по­ло­жил на­ча­ло про­цес­су ста­нов­ле­ния в Польше строя шля­хет­ской де­мо­кра­тии. Для обо­зна­че­ния но­во­го ха­рак­те­ра государства ста­ло ис­поль­зо­вать­ся по­ня­тие «Ко­ро­на Польского ко­ро­лев­ст­ва» или про­сто «Ко­ро­на». В 1384 году на трон взош­ла 11-лет­няя дочь Лю­до­ви­ка Яд­ви­га. Со­глас­но поль­ско-ли­товской до­го­во­рён­но­сти (смотреть Крев­ская уния 1385 года), её му­жем и польским ко­ро­лём под име­нем Вла­ди­сла­ва II (1386-1434) стал великий князь ли­тов­ский Ягай­ло (Ягел­ло). В польской ис­то­рии на­ча­лась эпо­ха Ягел­ло­нов.

Поль­ша в XV-XVIII века.

Прав­ле­ние Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло име­ло для Польши двоя­кое по­след­ст­вие. Совместно с Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским (ВКЛ) уда­лось ос­ла­бить Тев­тон­ский ор­ден, хо­тя он и не был пол­но­стью раз­гром­лен (смотреть «Ве­ли­кая вой­на» 1409-1411 годов). Вме­сте с тем уния во­вле­ка­ла Поль­шу в борь­бу с на­би­рав­шим си­лу Мо­с­ков­ским ве­ли­ким кня­же­ст­вом, пре­тен­до­вав­шим на зем­ли Древнерусского государства, ока­зав­шие­ся в со­ста­ве ВКЛ; она так­же встре­ча­ла силь­ное со­про­тив­ле­ние ли­товских элит, вслед­ст­вие че­го не раз фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ва­ла дей­ст­во­вать. Да­же по­сле Го­ро­дель­ской унии 1413 года, ус­та­но­вив­шей по­ря­док из­бра­ния польского ко­ро­ля и великого кня­зя ВКЛ, а так­же взаи­мо­от­но­ше­ния ме­ж­ду ни­ми, оп­по­зи­ция со­хра­ня­лась. Стре­мясь обес­пе­чить из­бра­ние на польский трон сво­их сы­но­вей, Вла­ди­слав II по­шёл на раз­да­чу зе­мель из ко­ро­лев­ско­го до­ме­на маг­на­там, а так­же пре­дос­тав­ле­ние шлях­те при­ви­ле­гий, что соз­да­ва­ло ос­но­ву для её по­сле­дую­ще­го пре­об­ла­да­ния в государстве. Он, в ча­ст­но­сти, под­твер­дил преж­ние шля­хет­ские пра­ва и воль­но­сти, га­ран­ти­ро­вал польской шлях­те ис­клю­чительное пра­во на за­ня­тие долж­но­стей в Польше (Кор­чин­ский при­ви­лей 1386 года), при­знал иму­ще­ст­вен­ную и лич­ную не­при­кос­но­вен­ность шлях­ты, на­ру­шить ко­то­рую мож­но бы­ло толь­ко на ос­но­ва­нии су­деб­но­го ре­ше­ния, за­кре­пил раз­де­ле­ние су­деб­ной и ис­пол­нительной вла­сти (1422, 1433). При Вла­ди­сла­ве II воз­рос ме­ж­ду­народный ав­то­ри­тет Польши: лен­ную за­ви­си­мость от неё при­зна­ло Мол­дав­ское кня­же­ст­во (1387), стар­ший сын Вла­ди­сла­ва II, польский ко­роль Вла­ди­слав III Вар­нень­чик, в 1440 году за­нял так­же венгерский трон. В пе­ри­од прав­ле­ния млад­ше­го сы­на Вла­ди­сла­ва II, Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка, Польше уда­лось на­нес­ти окон­чательное по­ра­же­ние Тев­тон­ско­му ор­де­ну в хо­де Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов. По ус­ло­ви­ям под­пи­сан­но­го по её за­вер­ше­нии 2-го То­рунь­ско­го ми­ра Польше бы­ли воз­враще­ны Восточное По­мо­рье, Хел­мин­ская и Ми­ха­лов­ская зем­ли, к ней бы­ли при­со­еди­не­ны пра­во­бе­реж­ное По­вис­лье с го­ро­да­ми Маль­борк и Эльб­лонг, а так­же Вар­мия, ко­то­рые со­ста­ви­ли провинцию Ко­ро­лев­ская Прус­сия. Ос­таль­ная часть вла­де­ний Тев­тон­ско­го ор­де­на со сто­ли­цей в Кё­нигс­бер­ге (польский Кру­ле­вец, ны­не город Ка­ли­нин­град, РФ) ста­ла польским ле­ном, но его пра­ви­те­ли не ос­та­ви­ли на­дежд на пе­ре­смотр мир­но­го до­го­во­ра. Во внутренней по­ли­ти­ке Ка­зи­мир IV опи­рал­ся на шлях­ту, воз­ме­щая под­держ­ку с её сто­ро­ны раз­да­чей ко­ро­лев­ских зе­мель и при­ви­ле­гия­ми, ко­то­рые он рас­про­стра­нил и на ли­товскую шлях­ту. Ка­ж­дая но­вая при­ви­ле­гия ог­ра­ни­чи­ва­ла власть ко­ро­ля, а рас­ши­ре­ние кру­га во­про­сов, по ко­то­рым не­об­хо­ди­мо бы­ло за­ру­чать­ся под­держ­кой шлях­ты, при­во­ди­ло к но­вым при­ви­ле­ги­ям. В ре­зуль­та­те власть по­сте­пен­но пе­ре­хо­ди­ла к сей­му, фор­ми­ро­вав­ше­му­ся на ба­зе ло­каль­ных со­б­ра­ний. В Не­шав­ских ста­ту­тах 1454 года Ка­зи­мир IV обя­зал­ся не со­зы­вать в даль­ней­шем шля­хет­ское вой­ско и не ог­ла­шать но­вых за­ко­нов без со­гла­сия шля­хет­ских сей­ми­ков. По­треб­ность в вы­ра­бот­ке сей­ми­ка­ми со­гла­сованной по­зи­ции обу­сло­ви­ла воз­ник­но­ве­ние об­ще­поль­ско­го (валь­но­го) сей­ма. Од­но­вре­мен­но ко­ро­лев­ский со­вет, со­сто­яв­ший из выс­ших долж­но­ст­ных лиц государства и Церк­ви, при­над­ле­жав­ших к ста­рин­ным ро­дам и вла­дев­ших круп­ней­ши­ми зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми, транс­фор­ми­ро­вал­ся в се­нат. Пер­вое со­вме­ст­ное за­се­да­ние этих двух ин­сти­ту­тов вла­сти со­стоя­лось в 1493 году в Пет­рко­ве (ны­не Пёт­ркув-Тры­бу­наль­ски); в 1496 году бы­ло ус­та­нов­ле­но, что по­ми­мо по­соль­ской из­бы и се­на­та, отдельной«из­бой» яв­ля­ет­ся так­же ко­роль. Транс­фор­ма­цию ин­сти­ту­тов вла­сти сейм за­кре­пил при­ня­ти­ем Ра­дом­ской кон­сти­ту­ции 1505 год (кон­сти­ту­ция «Nihil novi» - «ни­че­го но­во­го»). Хо­тя по­сле смер­ти Ка­зи­ми­ра IV польско-ли­товская уния пе­ре­жи­ла оче­ред­ной кри­зис (на польский трон был из­бран Ян Ольб­рахт, а на ли­товский ве­ли­ко­кня­же­ский пре­стол - его млад­ший брат Алек­сандр), русско-ли­товская вой­на 1500-1503 годов (смотреть Рус­ско-ли­тов­ские вой­ны) за­ста­ви­ла ли­товскую знать пой­ти на ук­ре­п­ле­ние от­но­ше­ний с Польшей. В ре­зуль­та­те в 1501 году Алек­сандр Ягел­лон­чик за­нял и польский пре­стол (до 1506). Учи­ты­вая, что тре­тий сын Ка­зи­ми­ра IV, Вла­ди­слав II, за­ни­мал чешский и венгерский трон, под вла­стью Ягел­ло­нов ока­за­лась зна­чительная часть Центральной и Восточной Ев­ро­пы.

Во 2-й половине XV - XVI веков эко­но­ми­ка Польши раз­ви­ва­лась ус­пеш­но: рас­ши­рял­ся аре­ал об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель и вне­дря­лись про­грес­сив­ные ме­то­ды ве­де­ния сельского хозяйства, рос спрос и це­ны на аг­рар­ную про­дук­цию в стра­не и на внеш­них рын­ках (го­до­вой экс­порт хле­ба вы­рос за XVI век бо­лее чем в 6 раз, дос­тиг­нув поч­ти 200 тысяч т); ос­но­вы­ва­лись но­вые го­ро­да (в XV веке - около 200, в XVI веке - бо­лее 130), уве­ли­чи­ва­лось их на­се­ле­ние. С бур­ным раз­ви­ти­ем сельского хозяйства шлях­ту и маг­на­тов уже не уст­раи­ва­ли фик­си­рованные де­неж­ные пла­те­жи (чинш) с кре­сть­ян, им бы­ло вы­год­нее на­ла­дить то­вар­ное про­изводство хле­ба и сы­рья в собственных име­ни­ях (фоль­вар­ках). Пер­вы­ми жерт­ва­ми ста­нов­ле­ния фоль­ва­роч­ной сис­те­мы ста­ли хо­зяй­ст­ва со­лты­сов, ори­ен­ти­ро­ван­ные на то­вар­ное про­изводство: по Варт­ско­му ста­ту­ту 1423 года шлях­та по­лу­чи­ла пра­во на их при­ну­дительный вы­куп. На­блю­дал­ся про­цесс так называемого вто­рич­но­го за­кре­по­ще­ния кре­сть­ян (смотреть в статье Кре­сть­ян­ст­во). Вы­со­кие до­хо­ды уве­ли­чи­ва­ли ма­те­ри­аль­ную не­за­ви­си­мость шлях­ты, по­зво­ляя ей ак­тив­нее уча­ст­во­вать в по­ли­тической жиз­ни.

В начале XVI века шлях­та, не­до­воль­ная уси­ле­ни­ем по­зи­ций маг­на­тов, всту­пи­ла с ни­ми в борь­бу. Она до­би­лась за­пре­та на раз­да­чу ко­ро­лев­ско­го иму­ще­ст­ва без со­гла­сия сей­ма, от­ме­ны Мель­ниц­ко­го при­ви­лея 1501 года, по­ста­вив­ше­го по­ли­ти­ку ко­ро­ля в за­ви­си­мость от се­на­та. В 1506 году идео­лог шлях­ты Я. Лас­кий со­ста­вил и ра­зо­слал по су­дам под­го­тов­лен­ный им свод пра­во­вых норм, ко­то­рые долж­ны бы­ли лечь в ос­но­ву польского пра­ва (так называемый ста­тут Лас­ко­го). Си­гиз­мунд I Ста­рый, за­няв трон, пы­тал­ся ук­ре­пить ко­ро­лев­скую власть, опи­ра­ясь на се­нат и маг­натов. Он от­стра­нил от по­ли­тической дея­тель­но­сти Лас­ко­го, пред­при­нял ме­ры по уве­ли­че­нию до­ход­но­сти ко­ро­лев­ско­го иму­ще­ст­ва, по­пы­тал­ся вве­сти на­лог на шля­хет­ские име­ния, пред­ла­гал соз­дать на­ём­ную ар­мию, до­бил­ся от­ка­за от прин­ци­па «сво­бод­но­го вы­бо­ра» мо­нар­ха (в 1530 году был при­знан на­след­ни­ком и ко­ро­но­ван его 9-лет­ний сын Си­гиз­мунд, бу­ду­щий ко­роль Польши Си­гиз­мунд II Ав­густ ). Од­на­ко ко­роль столк­нул­ся с силь­ным дви­же­ни­ем шлях­ты, до­би­вав­шим­ся ос­лаб­ле­ния по­зи­ций ари­сто­кра­тии под ло­зун­га­ми воз­вра­ще­ния ко­ро­лев­ско­го иму­ще­ст­ва, по­жа­ло­ван­но­го или пе­ре­дан­но­го в дер­жа­ние по­сле 1504 года без со­гла­сия сей­ма, и вос­ста­нов­ле­ния на­ру­шен­ных маг­на­та­ми прав и «об­щественных сво­бод» (так называемое эк­зе­ку­цио­ни­ст­ское дви­же­ние). Под его дав­ле­ни­ем Си­гиз­мунд I на сей­мах 1538 и 1539 годов обя­зал­ся не на­ру­шать имею­щих­ся за­ко­нов и не при­ни­мать но­вых без одоб­ре­ния сей­ма, вос­ста­но­вить сво­бод­ное из­бра­ние ко­ро­ля по­сле смер­ти Си­гиз­мун­да II, а шлях­та со­гла­си­лась на уп­ла­ту на­ло­га с име­ний. Не­од­но­знач­ны­ми бы­ли ито­ги и внеш­ней по­ли­ти­ки Си­гиз­мун­да I. При нём в со­став Польши окон­ча­тель­но во­шла Ма­зо­вия (1526 год, фор­маль­но в 1529 году), бы­ли ус­та­нов­ле­ны дру­жественные от­но­ше­ния с Габс­бур­га­ми (1515), за­клю­чён мир с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (1533), вла­де­ния ко­то­рой при­бли­жа­лись к польским ру­бе­жам. Од­на­ко в от­но­ше­ни­ях с на­хо­див­шей­ся в лен­ной за­ви­си­мо­сти Прус­си­ей воз­ник­ли серь­ёз­ные про­бле­мы. По ре­зуль­та­там вой­ны 1519-1521 годов с Тев­тон­ским ор­де­ном Польша не смог­ла при­сое­ди­нить ор­ден­ские тер­ри­то­рии и при­ня­ла план его се­ку­ля­ри­за­ции, раз­ра­бо­тан­ный в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. По мир­но­му до­го­во­ру 1525 года ор­ден стал свет­ским гер­цог­ст­вом Прус­сия (Кня­же­ская Прус­сия), его пра­ви­тель при­нёс вас­саль­ную при­ся­гу польскому ко­ро­лю.

На раз­ви­тие Польши в пе­ри­од прав­ле­ния Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста серь­ёз­ное влия­ние ока­за­ла Ли­вон­ская вой­на 1558-1583 годов. Её на­ча­ло по­зво­ли­ло шлях­те ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вать ко­ро­лев­ско­му кур­су на ук­ре­п­ле­ние вла­сти с опо­рой на маг­на­тов. Сей­мы 1562-1564 годов про­ве­ли во­ен­но-фи­нан­со­вую ре­фор­му, раз­де­лив государственную и двор­цо­вую каз­ну, ус­та­но­вив кон­троль над ко­ро­лев­ским иму­ще­ст­вом и об­ло­жив его по­сто­ян­ным на­ло­гом, до­би­лись воз­вра­ще­ния маг­на­та­ми не­за­кон­ных по­жа­ло­ва­ний и дер­жа­ний. При Си­гиз­мун­де II в Польше бы­ла соз­да­на по­сто­ян­ная ар­мия, вме­сте с рее­ст­ро­вы­ми ка­за­ка­ми от­ра­жав­шая на­бе­ги крым­ских та­тар. Бы­ли по­вы­ше­ны по­зе­мель­ный на­лог и на­ло­ги на го­ро­жан. В 1569 году про­изош­ло объ­е­ди­не­ние Ко­ро­лев­ской Прус­сии с польски­ми ко­рон­ны­ми зем­ля­ми при со­хра­не­нии осо­бо­го ста­ту­са Гдань­ска. Ук­ре­пил­ся и дос­тиг вер­ши­ны сво­его раз­ви­тия строй «шля­хет­ской де­мо­кра­тии»: с середине XVI века всё ча­ще стал при­ме­нять­ся прин­цип еди­но­гла­сия при при­ня­тии ре­ше­ний на сей­мах (ли­бе­рум ве­то), что (на­ря­ду с вве­де­ни­ем стро­го оп­ре­де­лён­ных сро­ков за­се­да­ний) при­во­ди­ло к их час­тым сры­вам. Тем не ме­нее по­зи­ции маг­на­тов не бы­ли окон­ча­тель­но по­дор­ва­ны.

При Си­гиз­мун­де II про­изош­ло ра­ди­каль­ное из­ме­не­ние ха­рак­те­ра польского государства в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния его с ВКЛ по Люб­лин­ской унии 1569 года и об­ра­зо­ва­ния Ре­чи По­спо­ли­той (РП). Вклю­че­ние Ук­раи­ны и Под­ля­шья в со­став зе­мель Ко­ро­ны Поль­ской уст­ра­ни­ло пре­гра­ду для экс­пан­сии на их тер­ри­то­рии польской шлях­ты, ус­ко­рил­ся про­цесс по­ло­ни­за­ции восточно-славянской и ли­товской шлях­ты и маг­на­тов. В XVI веке в Польше рас­про­стра­нил­ся про­тес­тан­тизм, главным образом в сре­де шлях­ты, ак­тив­но раз­ви­ва­лось дви­же­ние Ре­фор­ма­ции. Сре­ди немецкого городского на­се­ле­ния ук­ре­пи­лось лю­те­ран­ст­во, сре­ди шлях­ты - каль­ви­низм; поя­ви­лись и об­щи­ны мо­рав­ских бра­тьев, на­след­ни­ков гу­сит­ской тра­ди­ции. Про­тес­тант­ская шлях­та ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в эк­зе­ку­цио­ни­ст­ском дви­же­нии. На Пет­рков­ском сей­ме 1562/1563 годов она до­би­лась от­ка­за от вы­пла­ты ан­нат Ри­му (сбо­ры в поль­зу пап­ской каз­ны с но­вых об­ла­да­те­лей ва­кант­ных цер­ков­ных бе­не­фи­ци­ев), от­ме­ны де­ся­ти­ны со шля­хет­ских име­ний, пол­но­го ос­во­бо­ж­де­ния шлях­ты от цер­ков­ной юрис­дик­ции, об­ло­же­ния цер­ков­ных вла­де­ний на­ло­гом на во­енные ну­ж­ды. По­след­ней по­бе­дой про­тес­тан­тов ста­ло вве­де­ние так называемой Вар­шав­ской кон­фе­де­ра­ции 1573 года, га­ран­ти­ро­вав­шей ра­вен­ст­во прав все­го шля­хет­ско­го со­сло­вия не­за­ви­си­мо от ве­ро­ис­по­ве­да­ния. В по­след­ней четверти XVI века в ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся Контр­ре­фор­ма­ции, удар­ной си­лой ко­то­рой был ор­ден ие­зуи­тов (поя­вил­ся в Польше в 1564 году), шлях­та ста­ла те­рять ин­те­рес к про­тес­тан­тиз­му.

На эпо­ху Ягел­ло­нов при­шёл­ся пе­ри­од так называемого польского Воз­ро­ж­де­ния. Вос­ста­нов­лен­ная в 1400 году Кра­ков­ская ака­де­мия ста­ла цен­тром при­тя­же­ния для мо­ло­дё­жи из ВКЛ, Русского государства, Си­ле­зии, Венг­рии и да­же стран Западной Ев­ро­пы. В XVI веке был от­крыт университет в Кё­нигс­бер­ге и ие­зу­ит­ская Ака­де­мия в Виль­но. Рос­ла сеть при­ход­ских школ, кон­ку­рен­та­ми про­тес­тант­ских гим­на­зий в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния бы­ли ие­зу­ит­ские кол­ле­гии. Рас­про­стра­ня­лось кни­го­пе­ча­та­ние, пе­ре­жи­ва­ла рас­цвет нау­ка, по­ми­мо ас­тро­но­ма Н. Ко­пер­ни­ка, ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ме­дик Ю. Струсь, ма­те­ма­тик С. Гжеб­ский, ис­то­ри­ки и гео­гра­фы Мат­вей из Ме­хо­ва, М. Стрый­ков­ский, Б. Ва­пов­ский и другие. Об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическая и пра­во­вая мысль пред­став­ле­на трак­та­та­ми А. Мод­жев­ско­го. В XVI веке на­ря­ду с ла­ты­нью уси­лия­ми М. Рея, Я. Ко­ха­нов­ско­го и других ли­те­ра­то­ров по­лу­чил рас­про­стра­не­ние польский литературный язык. Литература, искусства и ре­нес­санс­ные нау­ки куль­ти­ви­ро­ва­лись не толь­ко при ко­ро­лев­ском дво­ре, но и во вла­де­ни­ях многих свет­ских и ду­хов­ных маг­на­тов, в том числе графа Я. За­мой­ско­го.

С пре­се­че­ни­ем ди­на­стии Ягел­ло­нов (1572) на­чал­ся но­вый этап в ис­то­рии Польши, ха­рак­те­ри­зо­вав­ший­ся по­сте­пен­ным ос­лаб­ле­ни­ем польской го­су­дар­ст­вен­но­сти. В так называемое пер­вое бес­ко­ро­ле­вье (1572-1573) бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о лич­ном уча­стии всей шлях­ты в вы­бо­рах ко­ро­ля (вы­бо­ры viritim - «по­оди­ноч­ке»). В 1573 году польский ко­роль Ген­рих Ва­луа (смотреть Ген­рих III) впер­вые под при­ся­гой обя­зал­ся со­блю­дать все ос­но­во­по­ла­гаю­щие пра­ва шлях­ты (так называемые Ген­ри­хо­вы (Ген­ри­ко­вы) ар­ти­ку­лы), со­гла­сил­ся на кон­троль соб­ст­вен­ной внеш­не­по­ли­тической дея­тель­но­сти се­на­том и соз­да­ние по­сто­ян­но­го со­ве­та се­на­то­ров-ре­зи­ден­тов. По­сле скрыт­но­го отъ­ез­да Ген­ри­ха во Фран­цию и пе­рио­да «вто­ро­го бес­ко­ро­ле­вья» польский трон был пе­ре­дан се­ст­ре Си­гиз­мун­да II Ан­не Ягел­лон­ке, му­жем ко­то­рой стал тран­силь­ван­ский князь Сте­фан Ба­то­рий. Ла­ви­руя ме­ж­ду шлях­той и маг­на­та­ми, он пы­тал­ся ук­ре­пить ко­ро­лев­скую власть. Хо­тя в 1578 году Ба­то­рий пе­ре­дал пол­но­мо­чия вер­хов­ной су­деб­ной вла­сти ко­рон­но­му три­бу­на­лу, со­став­лен­но­му из из­би­рае­мых сей­ми­ка­ми пред­ста­ви­те­лей шлях­ты, ему уда­лось вос­ста­но­вить прак­ти­ку со­еди­не­ния вы­со­ких государственных долж­но­стей в од­них ру­ках (обыч­но их за­ни­ма­ли маг­на­ты). На го­ды прав­ле­ния Ба­то­рия так­же при­шёл­ся за­вер­шаю­щий пе­ри­од Ли­вон­ской вой­ны. По­ли­ти­ку уси­ле­ния вла­сти ко­ро­ля про­дол­жил пер­вый пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ва­за на польском пре­сто­ле Си­гиз­мунд III, яв­ляв­ший­ся сто­рон­ни­ком аб­со­лю­ти­ст­ско­го прав­ле­ния при опо­ре на при­бли­жён­ных маг­на­тов и выс­шее ду­хо­вен­ст­во . Его главным про­тив­ни­ком был Я. За­мой­ский, ко­то­рый ра­то­вал за ари­сто­кра­тический строй без силь­ной ко­ро­лев­ской вла­сти. Сред­няя шлях­та бы­ла по­ли­ти­че­ски дез­ори­ен­ти­ро­ва­на, лег­ко под­да­ва­лась на ло­зун­ги за­щи­ты «зо­ло­тых воль­но­стей», про­воз­гла­шае­мые маг­на­та­ми. Не­ка­то­лическая шлях­та в ус­ло­ви­ях Контр­ре­фор­ма­ции по­сте­пен­но от­тес­ня­лась на обо­чи­ну по­ли­тической жиз­ни. Сейм, в ко­тором борь­ба те­перь ве­лась не ме­ж­ду шлях­той и маг­на­та­ми, а ме­ж­ду различными груп­па­ми маг­натов, те­рял зна­че­ние в поль­зу се­на­та и сей­ми­ков. От­ве­том на по­пыт­ку Си­гиз­мун­да III от­ка­зать­ся в сей­мо­вой прак­тике от прин­ци­па ли­бе­рум ве­то, уве­ли­чить ар­мию и по­пол­нить каз­ну стал ро­кош (мя­теж) Ми­ко­лая (Ни­ко­лая) Зеб­жи­дов­ско­го (1606-1607 годы, окон­ча­тель­но пре­кра­щён в 1609 году), под­дер­жан­ный многими маг­на­та­ми и шлях­той и пе­ре­рос­ший в гражданскую вой­ну. Од­на­ко по­сле его по­дав­ле­ния зна­чи­мо­го уси­ле­ния вла­сти ко­ро­ля не про­изош­ло. В Польше по­сте­пен­но офор­мил­ся маг­нат­ско-ко­ро­лев­ский со­юз, роль мо­нар­ха в ко­то­ром оп­ре­де­ля­лась его лич­ны­ми спо­соб­но­стя­ми и внеш­не­по­ли­тическими ус­ло­вия­ми. Ус­той­чи­вой тен­ден­ци­ей стал срыв сей­мо­вых за­се­да­ний, осо­бен­но час­тый в конце XVII - 1-й половине XVIII века. До­пол­нительные труд­но­сти в от­но­ше­ни­ях с Русским государством соз­да­ла Бре­ст­ская уния 1596 года, вы­звав­шая не­до­воль­ст­во зна­чительного боль­шин­ст­ва пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния и час­ти ду­хо­вен­ст­ва; её от­ме­ны и урав­не­ния в пра­вах с польской шлях­той до­би­ва­лись так­же украинские рее­ст­ро­вые ка­за­ки. Польша под­дер­жи­ва­ла тес­ный со­юз с Габс­бур­га­ми, в пе­ри­од шведско-польской вой­ны 1600-1629 годов и Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века без­ре­зуль­тат­но пы­та­лась ов­ла­деть шведским и русским пре­сто­ла­ми, вое­ва­ла с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (1620-1621 годы; смотреть Поль­ско-ту­рец­кие вой­ны XVII века). В 1611 году польский сейм пе­ре­дал Кня­же­скую Прус­сию Бран­ден­бур­гу, при­знав на­следственные пра­ва на эту тер­ри­то­рию кур­фюр­ста Ио­ган­на Си­гиз­мун­да. От­но­си­тель­ное улуч­ше­ние по­зи­ций Польши на ме­ж­ду­народной аре­не (уре­гу­ли­рова­ние от­но­ше­ний со Шве­ци­ей, Русским государством и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей) и внут­ри­по­ли­тическая ста­би­ли­за­ция бы­ли дос­тиг­ну­ты при Вла­ди­сла­ве IV. Тем не ме­нее по­пыт­ки ук­ре­пить ко­ро­лев­скую власть в Польше и по­да­вить не­до­воль­ст­во ка­за­ков и кре­сть­ян (вос­ста­ния 1637, 1638) ос­та­лись без­ус­пеш­ны­ми. Но­вый этап, свя­зан­ный с ос­лож­не­ни­ем внеш­не- и внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции в Польше, при­шёл­ся на прав­ле­ние по­след­не­го ко­ро­ля из ди­на­стии Ва­за Яна II Ка­зи­ми­ра (1648-1668). На­чав­шись в ус­ло­ви­ях ка­зац­ко­го вос­ста­ния на Ук­раи­не под пред­во­ди­тель­ст­вом Б.М. Хмель­ниц­ко­го (смотреть Ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов), оно со­про­во­ж­да­лось кон­флик­та­ми с Бран­ден­бур­гом, Тран­силь­ва­ни­ей, вой­на­ми с Русским государством (смотреть Рус­ско-поль­ские вой­ны XVII века) и Шве­ци­ей (Се­вер­ная вой­на 1655-1660 годов). По­след­няя бы­ла осо­бен­но тя­жё­лой для Польши: в 1655 году шведская ар­мия втор­глась на польскую тер­ри­то­рию и поч­ти пол­но­стью её ок­ку­пи­ро­ва­ла (смотреть в статье «По­топ»). В то вре­мя как зна­чительная часть маг­на­тов, шлях­ты и ар­мии пе­ре­шла на сто­ро­ну ин­тер­вен­тов, ге­ро­ическое со­про­тив­ле­ние польского на­ро­да (наи­бо­лее яр­кий при­мер - обо­ро­на монастыря Яс­на-Гу­ра, в ко­то­ром хра­ни­лась Чен­сто­хов­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри) спас­ло стра­ну. В ре­зуль­та­те вой­ны Польша не толь­ко бы­ла ра­зо­ре­на, но и по­те­ря­ла часть Ли­во­нии, при­зна­ла пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние Кня­же­ской Прус­сии от лен­ной за­ви­си­мо­сти (1657). По «Веч­но­му ми­ру» 1686 года Ле­во­бе­реж­ная Ук­раи­на и Ки­ев (вхо­дили по­сле 1569 года в со­став МП) ото­шли к Рос­сии, на­чал­ся про­цесс со­кра­ще­ния польских вла­де­ний на вос­то­ке.

При Яне II Ка­зи­ми­ре Польша всту­пи­ла в по­ло­су сис­тем­но­го кри­зи­са. От­ве­том шлях­ты на на­ме­тив­шее­ся сни­же­ние цен на польский хлеб на внеш­них рын­ках ста­ло рас­ши­ре­ние его экс­пор­та и уве­ли­че­ние бар­щи­ны. Та­кая по­ли­ти­ка под­ры­ва­ла эко­но­ми­ку кре­сть­ян­ских хо­зяйств, ос­лож­ня­ла раз­ви­тие го­ро­дов (улуч­ше­ние си­туа­ции в сельском хозяйстве и ре­мес­ле на­ме­ти­лось лишь во 2-й половине XVIII века). Мно­го­численные вой­ны и тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри ве­ли к со­кра­ще­нию на­се­ле­ния. В по­ли­тической жиз­ни рез­ко уси­ли­лась роль маг­на­тов. От­ве­том на по­пыт­ку ко­ро­ля из­брать при жиз­ни на­след­ни­ка пре­сто­ла стал ро­кош Е.С. Лю­бо­мир­ско­го (1665-1666). Вос­ста­нав­ли­ва­лись по­зи­ции ка­то­ли­циз­ма: из стра­ны бы­ли из­гна­ны ариа­не (1658), за­пре­ще­но от­ступ­ни­че­ст­во от ка­то­лической ре­ли­гии (1668), в по­сле­дую­щем ино­вер­цы бы­ли ли­ше­ны пра­ва за­ни­мать государственные долж­но­сти и за­се­дать в сей­ме (1733). Ра­бо­та сей­ма, пол­но­мо­чия ко­то­ро­го фор­маль­но про­дол­жа­ли рас­ши­рять­ся, всё бо­лее за­труд­ня­лась час­тым при­ме­не­ни­ем прин­ци­па ли­бе­рум ве­то, став­ше­го крае­уголь­ным кам­нем польской «шля­хет­ской де­мо­кра­тии» (по­во­рот­ным со­бы­ти­ем счи­та­ет­ся срыв сей­ма в 1652 году од­ним В. Си­цинь­ским, за ко­то­рым сто­ял маг­нат Я. Рад­зи­вилл; смотреть в статье Рад­зи­вил­лы). Па­да­ло ме­ж­ду­народное влия­ние Польши. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов у шведского ко­ро­ля Кар­ла X Гус­та­ва да­же воз­ник план её раз­де­ла. По­сле прав­ле­ний М.К. Виш­не­вец­ко­го (1669-1673) и Яна III Со­бес­ко­го на­сту­пил пе­ри­од но­во­го бес­ко­ро­ле­вья. Он за­вер­шил­ся вос­ше­ст­ви­ем на польский пре­стол под­дер­жи­вае­мо­го Ав­ст­ри­ей и Рос­си­ей сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Фрид­ри­ха Ав­гу­ста I, пра­вив­ше­го в Польше под име­нем Ав­гу­ста II Силь­но­го. При нём и его пре­ем­ни­ке Ав­гу­сте III Польша всё боль­ше пре­вра­ща­лась в объ­ект по­ли­ти­ки со­сед­них дер­жав. Втя­ги­ва­ние Сак­со­нии в Се­вер­ную вой­ну 1700-1721 годов на сто­ро­не ан­ти­швед­ской коа­ли­ции за­вер­ши­лось втор­же­ни­ем Кар­ла XII в Польшу и 5-лет­ним прав­ле­ни­ем С. Ле­щин­ско­го. Воз­вра­ще­ние на трон Ав­гу­ста II и вве­де­ние в Польше сак­сон­ских войск при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию оп­по­зи­ци­он­ной Тар­ногрод­ской кон­фе­де­ра­ции (1715-1717), уча­ст­ни­ки ко­то­рой бы­ли при­ну­ж­де­ны к под­чи­не­нию лишь при по­мо­щи российской ар­мии. Прак­ти­че­ски пол­ный па­ра­лич польского государства стал сти­му­лом для по­ис­ка пу­тей его оз­до­ров­ле­ния. По­сте­пен­но сло­жи­лись 2 по­ли­тичеких ла­ге­ря: один из них, «Фа­ми­лия», воз­глав­лял­ся князь­я­ми Чар­то­рый­ски­ми и вы­сту­пал за ре­фор­мы, вто­рой груп­пи­ро­вал­ся во­круг По­тоц­ких и стре­мил­ся со­хра­нить в не­при­кос­но­вен­но­сти ус­тои Польши. По­сле из­бра­ния на трон С.А. По­ня­тов­ско­го, кан­ди­да­та Чар­то­рый­ских, под­дер­жан­но­го российской императрицей Ека­те­ри­ной II, бы­ли про­ве­де­ны не­ко­то­рые ре­фор­мы государственного управ­ле­ния и фи­нан­со­вой сис­те­мы. При этом «кар­ди­наль­ные пра­ва» шлях­ты (ли­бе­рум ве­то, сво­бод­ные вы­бо­ры мо­нар­ха, пра­во не­по­ви­но­ве­ния ко­ро­лю) бы­ли со­хра­не­ны, га­ран­том их со­блю­де­ния ста­ла Российская им­пе­рия (смотреть Вар­шав­ский до­го­вор 1768 года). Воз­ник­но­ве­ние Бар­ской кон­фе­де­ра­ции в от­вет на вос­ста­нов­ле­ние сей­мом по­ли­тического рав­но­пра­вия не­ка­то­лического на­се­ле­ния, главным образом пра­во­слав­но­го («дис­си­ден­тов»), и всту­п­ле­ние кон­фе­де­ра­ции в борь­бу с российской ар­ми­ей и ко­рон­ны­ми вой­ска­ми при­ве­ли к из­ме­не­нию по­ло­же­ния Польши. Ека­те­ри­на II вы­ну­ж­ден­но от­ка­за­лась от идеи удер­жа­ния Польши под кон­тро­лем Рос­сии и в 1772 году со­гла­си­лась на пред­ло­же­ние Прус­сии и Ав­ст­рии о её раз­де­ле (смотреть Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той ). Этот акт сти­му­ли­ро­вал про­цесс внутренних ре­форм в польском государстве. Бы­ли об­ра­зо­ва­ны По­сто­ян­ный со­вет (1775 год; пре­вра­тил­ся в дей­ст­вен­ное пра­ви­тель­ст­во Польши), пер­вое в Ев­ро­пе ве­дом­ст­во народного про­све­ще­ния (Эду­ка­ци­он­ная ко­мис­сия, 1773 год), на­ча­лось соз­да­ние 100-ты­сяч­ной ре­гу­ляр­ной ар­мии, не­иму­щей шлях­те за­пре­ти­ли уча­стие в сей­ми­ках, рас­ши­ри­лись пра­ва го­ро­дов. Бы­ла при­ня­та Третье­го мая 1791 года кон­сти­туция, от­кры­вав­шая путь к глу­бо­ко­му внутреннему ре­фор­ми­ро­ва­нию польской го­су­дар­ст­вен­но­сти, соз­да­вав­шая еди­ные ор­га­ны государственной вла­сти, фак­ти­че­ски уп­разд­няв­шая ВКЛ (вско­ре бы­ло вос­ста­нов­ле­но, од­на­ко его ав­то­но­мия под­вер­глась ог­ра­ни­че­нию). Про­тив­ни­ки ре­форм во гла­ве с про­рос­сий­ской «гет­ман­ской» пар­ти­ей соз­да­ли Тар­го­виц­кую кон­фе­де­ра­цию (1792-1793), а Рос­сия вве­ла вой­ска в Польшу. По­ра­же­ние польских ко­рон­ных войск по­зво­ли­ло Рос­сии и Прус­сии про­вес­ти 2-й раз­дел РП (1793). Не­уда­ча Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года под руководством Т. Кос­тюш­ко при­ве­ла к 3-му раз­де­лу РП (1795) и ли­к­ви­да­ции польского го­су­дар­ст­ва.

Поль­ские зем­ли в конце XVIII - начале XX веков.

В ре­зуль­та­те раз­де­лов РП ис­то­рическая тер­ри­то­рия Польши ото­шла к Прус­сии и Ав­ст­рии, основная тер­ри­то­рия ВКЛ - к Рос­сии; на­ча­лась административная и пра­во­вая уни­фи­ка­ция польских зе­мель, ин­те­гра­ция польской шлях­ты в пра­вя­щий класс иностранных го­сударств. На­де­ж­ды на вос­ста­нов­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти свя­зы­ва­лись с ре­во­люционной Фран­ци­ей, а за­тем с На­по­ле­о­ном I, за­явив­шим о не­при­зна­нии раз­де­лов РП. В 1797 году при ар­мии Транс­па­дан­ской рес­пуб­ли­ки был сфор­ми­ро­ван польский ле­ги­он под ко­мандованием Я.Х. Дом­бров­ско­го (с 1800 года в со­ста­ве французских воо­руженных сил), в 1799 году при Рейн­ской ар­мии - Приду­най­ский ле­ги­он К. Кня­зе­ви­ча (смотреть Поль­ские ле­гио­ны). По Тиль­зит­ско­му ми­ру 1807 года из час­ти польских зе­мель, при­над­ле­жав­ших Прус­сии, бы­ло соз­да­но Вар­шав­ское кня­же­ст­во (гер­цог­ст­во), объ­е­ди­нён­ное лич­ной уни­ей с Сак­со­ни­ей. Да­ро­ван­ные гер­цог­ст­ву На­по­ле­о­ном I кон­сти­ту­ция и гражданский ко­декс от­ме­ня­ли со­слов­ные при­ви­ле­гии и ли­к­ви­ди­ро­ва­ли лич­ную за­ви­си­мость кре­сть­ян. В 1809 году к кня­же­ст­ву бы­ли при­сое­ди­не­ны польские зем­ли из со­ста­ва Австрийской им­пе­рии. На Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов эт­нические польские зем­ли вновь бы­ли раз­де­ле­ны: ВП вклю­че­на в со­став Прус­сии как По­знан­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во (ПВК), Австрийской им­пе­рии воз­вра­ще­ны все тер­ри­то­рии, по­лу­чен­ные ею по 1-му раз­де­лу РП, Кра­ко­ву пре­дос­тав­лен ста­тус воль­но­го го­ро­да, на­хо­див­ше­го­ся под «опе­кой» дер­жав, уча­ст­во­вав­ших в раз­де­лах (смотреть Кра­ков­ская рес­пуб­ли­ка). Ос­таль­ная часть гер­цог­ства во­шла в со­став Цар­ст­ва Поль­ско­го (ЦП), со­еди­нён­но­го лич­ной уни­ей с Рос­си­ей, император Алек­сандр I да­ро­вал ему кон­сти­ту­цию и пра­во иметь ав­то­ном­ные ин­сти­ту­ты государственной вла­сти, за ис­клю­че­ни­ем внеш­не­по­ли­тического ве­дом­ст­ва. На всей тер­ри­то­рии бывшего гер­цог­ст­ва ус­та­нав­ли­вал­ся сво­бод­ный то­ва­ро­обо­рот. На­ру­ше­ние российскими вла­стя­ми по­ло­же­ний Кон­сти­ту­ции Цар­ст­ва Поль­ско­го 1815 года, вме­ша­тель­ст­во в его внутренние де­ла, от­каз от при­со­едине­ния к не­му Западного края (бывшей восточной тер­ри­то­рии Польши с пре­об­ла­да­ни­ем не­поль­ско­го на­се­ле­ния) вы­зва­ли на­рас­та­ние не­до­воль­ст­ва. С 1820 года фор­ми­ро­ва­лась ле­галь­ная оп­по­зи­ция (ка­ли­ша­не), воз­ни­ка­ли тай­ные об­ще­ст­ва, в том числе «Пат­рио­ти­че­ское об­ще­ст­во» (1821). В ре­зуль­та­те Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов ста­тус ЦП в со­ста­ве Российской им­пе­рии был из­ме­нён: из вла­де­ния, по­лу­чен­но­го по ме­ж­ду­народному со­гла­ше­нию, оно пре­вра­ти­лось в за­во­ё­ван­ную тер­ри­то­рию. Кон­сти­ту­ция 1815 года бы­ла за­ме­не­на Ор­га­ни­че­ским ста­ту­том Цар­ст­ва Поль­ско­го 1832 года, в 1833 году вве­де­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, длив­шее­ся 20 лет. Мно­гие уча­ст­ни­ки вос­ста­ния бы­ли осу­ж­де­ны и со­сла­ны во внутренние рай­оны Россиской им­пе­рии, из ЦП на­ча­лась мас­со­вая эмиг­ра­ция по­ля­ков, пре­ж­де все­го во Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Швей­ца­рию (так называемая Великая эмиг­ра­ция); её по­ли­тическими цен­тра­ми ста­ли «Отель Лам­бер» (па­риж­ская ре­зи­ден­ция Чар­то­рый­ских), Польское де­мо­кра­тическое общество, «Люд поль­ский» и другие ор­га­ни­за­ции. До середины 1850-х годов ЦП пе­ре­ста­ло быть цен­тром борь­бы по­ля­ков за не­за­ви­си­мость, в его об­ще­ст­ве рас­про­стра­ни­лись идеи о пер­во­оче­рёд­но­сти ра­бо­ты во имя хо­зяйственного и куль­тур­но­го подъ­ё­ма стра­ны (кон­цеп­ция «ор­га­нического тру­да»). Ши­ро­кий ре­зо­нанс име­ло ан­ти­шля­хет­ское кре­сть­ян­ское вос­ста­ние 1846 году в Га­ли­ции («га­ли­ций­ская рез­ня»). Ре­во­люционные со­бы­тия 1848 года в Ев­ро­пе силь­нее все­го за­тро­ну­ли ПВК, но и здесь вос­ста­ние по­ля­ков не при­нес­ло им ос­во­бо­ж­де­ния (смотреть По­знан­ское вос­ста­ние 1848 года). Ли­бе­ра­ли­за­ция российской по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии ЦП по­сле во­ца­ре­ния императора Алек­сан­д­ра II (от­ме­на чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, ам­ни­стия уча­ст­ни­кам вос­ста­ния 1830-1831 годов, ре­фор­мы А. Ве­лё­поль­ско­го) бы­ла рас­це­не­на как сви­де­тель­ст­во сла­бо­сти Рос­сии. В 1860-1861 годы в Вар­ша­ве про­шли пат­рио­тические ма­ни­фе­ста­ции по слу­чаю наиональных. празд­ни­ков, воз­ник­ло мас­штаб­ное по­ли­тическое дви­же­ние, рас­ко­лов­шее­ся на 2 ла­ге­ря: «бе­лых», стре­мив­ших­ся к дос­ти­же­нию ав­то­но­мии пу­тём по­ли­тических пе­ре­го­во­ров и дав­ле­ния на пра­ви­тель­ст­во, и «крас­ных», ра­то­вав­ших за дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти пу­тём вос­ста­ния. Поль­ское вос­ста­ние 1863-1864 годов, по­тер­пев­шее по­ра­же­ние, при­ве­ло к ли­к­ви­да­ции ос­тат­ков са­мо­стоя­тель­но­сти ЦП, ру­си­фи­ка­ции административного ап­па­ра­та и сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. Его су­ще­ст­вен­ным по­ло­жи­тель­ным ре­зуль­та­том ста­ла кре­сть­ян­ская ре­фор­ма в Цар­ст­ве Поль­ском 1864 года.

По­сле за­вер­ше­ния объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии (1871) в бывшей прусской час­ти польских зе­мель на­блю­да­лись про­цес­сы уси­ле­ния гер­ма­ни­за­ции об­ра­зо­вательной сис­те­мы, ог­рани­че­ния ис­поль­зо­ва­ния польского язык в пуб­лич­ной жиз­ни, це­ле­на­прав­лен­ная по­ли­ти­каа германской ко­ло­ни­за­ции (Ко­ло­ни­за­ци­он­ная ко­мис­сия для Западной Прус­сии и провинции По­зен (1886), Со­юз восточных ок­ра­ин (Га­ка­та; 1894)). В мно­го­на­цио­наль­ной австрийской провинции Га­ли­ция, на­про­тив, на­блю­да­лось су­ще­ст­вен­ное улуч­ше­ние по­ло­же­ния по­ля­ков. В 1861-1873 годы ей бы­ла пре­дос­тав­ле­на ши­ро­кая ав­то­но­мия (на­ли­чие крае­во­го сей­ма, на­зна­че­ние на­ме­ст­ни­ка­ми про­вин­ции по­ля­ков, ис­поль­зо­ва­ние польского языка в государственных уч­ре­ж­де­ни­ях и сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния и другое). Об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическое раз­ви­тие польских зе­мель шло под зна­ком за­вер­ше­ния эпо­хи до­ми­ни­ро­ва­ния шлях­ты (по­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния 1863-1864 годов) и вы­хо­да на по­ли­тическую аре­ну но­вых со­ци­аль­ных сил: бур­жуа­зии, ра­бо­чих, кре­сть­ян. Этот про­цесс про­дол­жал­ся на про­тя­же­нии трёх по­след­них де­ся­ти­ле­тий XIX века. Так­же ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись по­ли­тические пар­тии. На ру­бе­же XIX-XX веков в польских зем­лях дей­ст­во­ва­ли Поль­ская со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия (ППС), Со­ци­ал-де­мо­кра­тия Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го и Лит­вы (СДКПиЛ), Национально-де­мо­кра­тическая пар­тия (эн­де­ки), кре­сть­ян­ская пар­тия «Поль­ске строн­ниц­тво лю­до­ве» (ПСЛ; по­сле рас­па­да в 1913 году вме­сто неё соз­да­ны ПСЛ «Пяст» и ПСЛ-ле­ви­ца), Пар­тия ре­аль­ной по­ли­ти­ки (реа­ли­сты), хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты, кон­сер­ва­то­ры, про­грес­си­сты и другие. Пе­ри­од их осо­бой ак­тив­но­сти свя­зан с Ре­во­лю­ци­ей 1905-1907 годов в Рос­сии, од­ним из важ­ных цен­тров ко­то­рой бы­ло ЦП. По её ре­зуль­та­там бы­ли сде­ла­ны ог­ра­ни­чен­ные ус­туп­ки в по­ли­тической сфе­ре (ле­га­ли­за­ция уме­рен­ных пар­тий, соз­да­ние польских школ и об­ществ, польское пред­ста­ви­тель­ст­во в Государственной ду­ме и Государственном со­ве­те), ук­ре­пив­шие ав­то­ри­тет эн­де­ков во гла­ве с Р. Дмов­ским. Сто­рон­ни­ки во­оружённой борь­бы за не­за­ви­си­мость (Ю. Пил­суд­ский и другие) соз­да­ли в 1908-1914 годы вое­ни­зированные ор­га­ни­за­ции в Га­ли­ции. В це­лом польский по­ли­тический класс на­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны ока­зал­ся рас­ко­ло­тым: эн­де­ки и реа­ли­сты свя­зы­ва­ли про­ме­жу­точ­ное ре­ше­ние «польского во­про­са» с по­бе­дой Ан­тан­ты и объ­е­ди­не­ни­ем всех польских зе­мель на пра­вах ав­то­но­мии в со­ста­ве Рос­сии, сто­рон­ни­ки же Пил­суд­ско­го рас­счи­ты­ва­ли на все­на­род­ное вос­ста­ние в ЦП, уча­стие польской ар­мии, соз­дан­ной на ба­зе вое­ни­зированных ор­га­ни­за­ций, в вой­не на сто­ро­не Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии, по­лу­че­ние от них воз­мож­но­сти вос­соз­дать польское государство из зе­мель ЦП и Западного края.

В эко­но­мическом от­но­ше­нии польские зем­ли в пе­ри­од по­сле раз­де­лов Польши раз­ви­ва­лись не­рав­но­мер­но. Наи­боль­ший про­гресс был дос­тиг­нут в прусских вла­де­ни­ях - ВП (ка­пи­та­ли­стическое сельское хозяйство) и Верх­ней Си­ле­зии (тя­жё­лая промышленность, гор­ное де­ло). В ЦП промышленность кон­цен­три­ро­ва­лась в Вар­шав­ском, Лод­зин­ском и Дом­бров­ском ок­ру­гах, пе­ре­ход кре­сть­ян­ских хо­зяйств к то­вар­но­му про­изводству лишь на­чал­ся. Наи­ме­нее раз­ви­той бы­ла Га­ли­ция, в ней от­сут­ст­во­ва­ли зна­чительные цен­тры об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, пре­об­ла­да­ли круп­ные по­ме­щи­чьи и мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва. В со­ци­аль­ном от­но­ше­нии ос­новную до­лю польского на­се­ле­ния (кро­ме Си­ле­зии) со­став­ля­ли кре­сть­я­не. Бур­жуа­зия и ра­бо­чий класс в польских зем­лях бы­ли мно­го­на­цио­наль­ны­ми, по­ми­мо по­ля­ков су­ще­ст­вен­ной бы­ла до­ля ев­ре­ев и нем­цев; по­след­ние так­же бы­ли пред­став­ле­ны сре­ди ин­тел­ли­ген­ции, в ко­то­рой, од­на­ко, до­ми­ни­ро­ва­ли ли­ца шля­хет­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Пер­вая ми­ро­вая вой­на , в хо­де ко­то­рой раз­вер­ну­лось про­ти­во­бор­ст­во ме­ж­ду дер­жа­ва­ми, вла­дев­ши­ми польскими зем­ля­ми, да­ла, по мне­нию по­ля­ков, шанс на ре­ше­ние «польского во­про­са». Польские пар­тии Га­ли­ции, ори­ен­ти­ро­вав­шие­ся на Ав­ст­ро-Венг­рию, уч­ре­ди­ли Главный национальный комитет и по­лу­чи­ли со­гла­сие австрийского императора Фран­ца Ио­си­фа I на фор­ми­ро­ва­ние польсого ле­гио­на. Па­рал­лель­но Ю. Пил­суд­ский, план ко­то­ро­го со­брать польскую ар­мию и под­нять вос­ста­ние в ЦП про­ва­лил­ся, соз­дал в ЦП ряд тай­ных ор­га­ни­за­ций, в том числе Польскую во­енную организацию (ПОВ). Польские по­ли­ти­ки про­рос­сий­ской ори­ен­та­ции уч­ре­ди­ли в 1914 году в Вар­ша­ве пер­вый Поль­ский на­цио­наль­ный ко­ми­тет (ПНК) и при­сту­пи­ли к ор­га­ни­за­ции доб­ро­вольческих час­тей (Пу­лав­ский и Люб­лин­ский ле­ги­оны). Вер­хов­ный глав­но­ко­мандующий великий князь Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Млад­ший в воз­зва­нии к польскому на­ро­ду от 1(14).8.1914 года по­обе­щал пре­дос­та­вить Польше ав­то­но­мию по­сле окон­ча­ния вой­ны. В 1915 году ЦП бы­ло ок­ку­пи­ро­ва­но ар­мия­ми центральных дер­жав. Ак­том от 5.11.1916 года пра­ви­тель­ст­ва Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии соз­да­ли на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии за­ви­си­мое от них Польское ко­ро­лев­ст­во (без уточ­не­ния его гра­ниц и име­ни мо­нар­ха) и объ­я­ви­ли на­бор в доб­ро­вольческую польскую ар­мию. На­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние польских ор­га­нов вла­сти: Временного государственного со­ве­та (1916), ре­гент­ско­го со­ве­та и пра­ви­тель­ст­ва (1917), Государственного со­ве­та Польского ко­ро­лев­ст­ва (1918). По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года Временное пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло о на­ме­ре­нии соз­дать по­сле по­бе­ды не­за­ви­си­мую Полшу, свя­зан­ную тес­ным сою­зом с Рос­си­ей, а так­же раз­ре­ши­ло фор­ми­ро­ва­ние польских час­тей в российской ар­мии и ор­га­ни­зо­ва­ло Ли­к­ви­да­ци­он­ную ко­мис­сию по де­лам ЦП, ко­то­рая долж­на бы­ла «на­ме­тить основные ве­хи для ре­ше­ния польского во­про­са». К об­су­ж­де­нию бу­ду­ще­го Польши под­клю­чи­лись со­юз­ни­ки Рос­сии в вой­не. В 1917 году в Па­ри­же был соз­дан вто­рой ПНК во гла­ве с Р. Дмов­ским, ко­то­рый Ан­тан­та и США при­зна­ли в ка­че­ст­ве польского национального пред­ста­ви­тель­ст­ва. Во Фран­ции на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние Польской ар­мии под ко­мандованием Ю. Гал­ле­ра. Соз­да­ние не­за­ви­си­мой Польши на тер­ри­то­ри­ях с «не­ос­по­ри­мо польским на­се­ле­ни­ем» пре­ду­смат­ри­ва­лось 13-м пунк­том про­грам­мы по­сле­во­ен­но­го уст­рой­ст­ва пре­зи­ден­та США Т.В. Виль­со­на от 8.1.1918 года (смотреть «Че­тыр­на­дцать пунк­тов Виль­со­на»). В августе 1918 года советское пра­ви­тель­ст­во ан­ну­ли­ро­ва­ло все до­го­во­ры о раз­де­лах Польши. По­сле по­ра­же­ния в вой­не Ав­ст­ро-Венг­рии и Гер­ма­нии не ос­та­лось пре­пят­ст­вий для соз­да­ния не­за­ви­си­мо­го польского государства. 7.10.1918 года ре­гент­ский со­вет про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость Польского ко­ро­лев­ст­ва.

Поль­ша в 1918-1945 годы.

Во гла­ве но­во­го польского государства (Вто­рая РП) встал Ю. Пил­суд­ский. 10.11.1918 года он вер­нул­ся в Вар­ша­ву из Бер­ли­на, 11 но­ября по­лу­чил от ре­гент­ско­го со­ве­та вер­хов­ную во­ен­ную, 14 но­ября - гражданскую власть; в этот же день ре­гент­ский со­вет был рас­пу­щен, Польское ко­ро­лев­ст­во офи­ци­аль­но пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать. Сфор­ми­ро­ван­ный Пил­суд­ским 18 но­ября ле­вый ка­би­нет Е. Мо­ра­чев­ско­го по­обе­щал про­вес­ти по­сле из­бра­ния пар­ла­мен­та ши­ро­кие со­ци­аль­но-эко­но­мические и по­ли­тические ре­фор­мы, на­зна­чил Пил­суд­ско­го временным на­чаль­ни­ком (гла­вой) государства. Так как ле­вая по­ли­тическая ори­ен­та­ция пра­ви­тель­ст­ва пре­пят­ст­во­ва­ла его при­зна­нию Ан­тан­той и вы­зы­ва­ла оп­по­зи­цию со сто­ро­ны польских пра­вых пар­тий, бы­ла ими­ти­ро­ва­на по­пыт­ка государственного пе­ре­во­ро­та, по­зво­лив­шая Пил­суд­ско­му без по­те­ри ли­ца за­ме­нить Мо­ра­чев­ско­го И.Я. Па­де­рев­ским. По­сле из­бра­ния Уч­ре­дительного сей­ма (26.1.1919) бы­ла при­ня­та так называемая Ма­лая кон­сти­ту­ция (20.2.1919), оп­ре­де­лив­шая пол­но­мо­чия выс­ших ор­га­нов государственной вла­сти и под­твер­див­шая ста­тус Пил­суд­ско­го как на­чаль­ни­ка государства. Польша ста­ла пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­кой с силь­ной за­ко­но­дательной вла­стью. Но­вая кон­сти­ту­ция, при­ня­тая 17.3.1921 года, на­де­ля­ла сейм не толь­ко за­ко­но­дательными пол­но­мо­чия­ми, но и воз­ла­га­ла на не­го обя­зан­но­сти по фор­ми­ро­ва­нию пра­ви­тель­ст­ва и кон­тро­лю над ним; пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та, из­би­рае­мо­го на со­вме­ст­ном за­се­да­нии сей­ма и се­на­та, ог­ра­ни­чи­ва­лись пред­ста­ви­тель­ски­ми функ­ция­ми.

Ус­та­нов­ле­ние но­вых гра­ниц Польской рес­пуб­ли­ки со­про­во­ж­да­лось воо­руженными вос­ста­ния­ми в ВП (смотреть По­знан­ское вос­ста­ние 1918-1919 годов) и Верх­ней Си­ле­зии (смотреть Си­лез­ские вос­ста­ния 1919-1921 годов), вой­на­ми с Че­хо­сло­ва­ки­ей из-за Те­шин­ской Си­ле­зии (1919), с Западно-Украинской народной рес­пуб­ли­кой из-за Га­ли­ции (1918-1919), Советской Рос­си­ей и Советской Ук­раи­ной из-за восточной гра­ни­цы Польши (смотреть Со­вет­ско-поль­ская вой­на 1920 года, Риж­ский мир­ный до­го­вор 1921 года), а так­же кон­флик­том с Лит­вой из-за Виль­но (ны­не Виль­нюс; 1920 год). Вы­ход к Бал­тий­ско­му морю (смотреть «Поль­ский ко­ридор») Польша по­лу­чи­ла по ре­ше­нию Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, Дан­циг (Гданьск) при этом стал воль­ным го­ро­дом под кон­тро­лем Ли­ги На­ций (ЛН). Польша про­иг­ра­ла Гер­ма­нии пле­бис­ци­ты в Вар­мии и Ма­зу­рах (1920) и в боль­шин­ст­ве рай­онов Верх­ней Си­ле­зии (1921 год; по ре­ше­нию Кон­фе­рен­ции по­слов от 20.10.1921 года об­ласть бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми). В ито­ге Польша име­ла на­тя­ну­тые от­но­ше­ния со все­ми со­сед­ни­ми государства­ми, кро­ме Ру­мы­нии и Лат­вии.

В 1919-1939 годы на­се­ле­ние Польши вы­рос­ло на 32% (с 26,3 до 34,9 миллионов человек). Это бы­ло мно­го­на­цио­наль­ное (по­ля­ки в 1921 году со­став­ля­ли около 69% населения) и по­ли­кон­фессио­наль­ное (62% ка­то­ли­ков) государство. В эко­но­ми­ке пре­об­ла­да­ло экс­тен­сив­ное сельское хозяйство (ли­ца, за­ня­тые в сельском хозяйстве, со­став­ля­ли 64%, к 1939 году - 59%), ха­рак­тер­ным бы­ло аг­рар­ное пе­ре­на­се­ле­ние (до 5 миллионов человек). За го­ды су­ще­ст­во­ва­ния Вто­рой РП кар­ди­наль­ных из­ме­не­ний в раз­ме­ще­нии промышленности не про­изош­ло, к по­зи­тив­ным сдви­гам от­но­сят­ся строи­тель­ст­во пор­та в Гды­не (1924-1939) и не­сколь­ких же­лезных до­рог, соз­да­ние Центрального промышленного ок­ру­га (1935). Лишь в 1926-1928 годы польская эко­но­ми­ка пе­ре­жи­ва­ла подъ­ём, ос­таль­ное вре­мя ха­рак­те­ри­зо­ва­лось кри­зи­са­ми и стаг­на­ци­ей. В чис­ле дос­ти­же­ний - уни­фи­ка­ция за­ко­но­да­тель­ст­ва, пе­ре­ори­ен­та­ция про­изводства на внутренний ры­нок (большая часть до­во­ен­ных внеш­них рын­ков бы­ла уте­ря­на), вве­де­ние кон­вер­ти­руе­мой де­неж­ной еди­ни­цы (зло­то­го). Про­дол­жал­ся про­цесс ур­ба­ни­за­ции, чис­ло го­ро­дов с на­се­ле­ни­ем свыше 100 тысяч человек вы­рос­ло в 1921-1938 годы с 6 до 13.

По­ли­тическая сис­те­ма ха­рак­те­ри­зо­ва­лась на­ли­чи­ем мно­же­ст­ва пар­тий, де­лив­ших­ся по идео­ло­гическому, национальному и ре­гио­наль­но­му прин­ци­пу. Из пра­вых пар­тий наи­боль­шим влия­ни­ем поль­зо­ва­лись эн­де­ки, сре­ди цен­три­стов до­ми­ни­ро­ва­ли ПСЛ «Пяст», хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты и Национальная ра­бо­чая пар­тия (НРП), на ле­вом флан­ге - ППС и ПСЛ «Вы­зво­ле­не». Су­ще­ст­во­ва­ли так­же раз­лич­ные еврейские, украинские и бе­ло­русские пар­тии. Ре­во­люционный ла­герь был пред­став­лен не­ле­галь­ной Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Польши (КПП) и близ­ки­ми ей ле­галь­ны­ми пар­тия­ми национальных мень­шинств и кре­сть­ян. Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры 1919 и 1922 годов и по­сле­дую­щая по­ли­тическая прак­ти­ка по­ка­за­ли, что в Польше воз­мож­ны толь­ко коа­ли­ци­он­ные или так называемые де­ло­вые пра­ви­тель­ст­ва. С но­ября 1918 года до мая 1926 года в Польше сме­ни­лось 12 (фор­маль­но 14) ка­би­не­тов, са­мым эф­фек­тив­ным из них бы­ло де­ло­вое пра­ви­тель­ст­во В. Граб­ско­го (1923-1925), су­мев­шее спра­вить­ся с ги­пер­ин­фля­ци­ей. Край­не не­по­пу­ляр­ны­ми бы­ли пра­во­цен­три­ст­ские ка­би­не­ты с до­ми­ни­ро­ва­ни­ем эн­де­ков и ПСЛ «Пяст», ви­дев­шие вы­ход из эко­но­мических труд­но­стей в ог­ра­ни­че­нии со­циаль­ных за­вое­ва­ний лиц на­ём­но­го тру­да. По­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва В. Ви­то­са в но­ябре 1923 года при­ве­ла к все­об­щей стач­ке же­лез­но­до­рож­ни­ков, со­про­во­ж­дав­шей­ся в Кра­ко­ве воо­ружёнными столк­но­ве­ния­ми ма­ни­фе­стан­тов с вой­ска­ми. Соз­да­ние но­во­го пра­ви­тель­ст­ва Ви­то­са (10.5.1926) ста­ло по­во­дом для государственного пе­ре­во­ро­та (12-14.5.1926), осу­ще­ст­в­лён­но­го Ю. Пил­суд­ским под ло­зун­га­ми оз­до­ров­ле­ния («са­на­ции») по­ли­тической и об­щественной жиз­ни в Польше, что обес­пе­чи­ло ему под­держ­ку ле­вых пар­тий и да­же ком­му­ни­стов.

Ус­та­нов­лен­ный Ю. Пил­суд­ским ав­то­ри­тар­ный «са­на­ци­он­ный ре­жим» опи­рал­ся пре­ж­де все­го на ар­мию, но так­же на зна­чительную часть об­ще­ст­ва, раз­оча­ро­вав­шую­ся в мо­де­ли пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии, су­ще­ст­во­вав­шей в Польше до 1926 года. Пил­суд­ский от­ка­зал­ся от ли­к­ви­да­ции пар­ла­мен­та, до­бил­ся от не­го под­твер­жде­ния ле­ги­тим­но­сти но­во­го ре­жи­ма и при­ня­тия по­пра­вок к кон­сти­ту­ции 1921 года, ко­то­рые су­ще­ст­вен­но уси­ли­ли пол­но­мо­чия ис­пол­нительной вла­сти. Ге­не­раль­ной ли­ни­ей во внутренней по­ли­ти­ке стал курс на соз­да­ние спе­ци­фической пре­зи­дент­ской рес­пуб­лики (пост пре­зи­ден­та 4.6.1926 года за­нял И. Мось­циц­кий, ре­ко­мен­до­ван­ный Пил­суд­ским; пе­ре­из­бран в 1933 году). Вы­бор гла­вы государства, на­де­лён­но­го не­ог­ра­ниченными пол­но­мо­чия­ми, за­ви­сел в ней не от тра­диционных по­ли­тических пар­тий, а от Пил­суд­ско­го и соз­дан­но­го в 1927 году Бес­пар­тий­но­го бло­ка со­труд­ни­че­ст­ва с пра­ви­тель­ст­вом (ББ). Не по­лу­чив аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва ман­да­тов на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1928 года и на­толк­нув­шись на про­ти­во­дей­ст­вие со сто­ро­ны объ­е­ди­нён­ной ле­во­цен­три­ст­ской оп­по­зи­ции («Цен­тро­лев»), Пил­суд­ский в 1930 году дос­роч­но рас­пус­тил пар­ла­мент. Вид­ные дея­те­ли ле­галь­ной оп­по­зи­ции бы­ли аре­сто­ва­ны и от­да­ны под суд по об­ви­не­нию в под­го­тов­ке к за­хва­ту вла­сти (Бре­ст­ский про­цесс), ре­прес­сии бы­ли раз­вёр­ну­ты и в от­но­ше­нии украинского се­па­ра­ти­ст­ско­го дви­же­ния (по­ли­цей­ско-вой­ско­вая опе­ра­ция по «уми­ро­тво­ре­нию» Восточной Га­ли­ции). С по­мо­щью административного ре­сур­са ББ одер­жал по­бе­ду на вы­бо­рах 1930 года и по­лу­чил аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во в обе­их па­ла­тах пар­ла­мен­та. В апреле 1935 года вве­де­на в дей­ст­вие но­вая кон­сти­ту­ция (так называемая ап­рель­ская), ус­та­нав­ли­вав­шая сис­те­му силь­ной пре­зи­дент­ской вла­сти. Но­вый за­кон о вы­бо­рах ис­клю­чал из из­би­рательного про­цес­са эле­мент со­стя­за­тель­но­сти.

По­сле смер­ти Ю. Пил­суд­ско­го в мае 1935 года и бой­ко­та пар­ла­мент­ских вы­бо­ров боль­шин­ст­вом пар­тий и из­би­ра­те­лей по­ли­тическая си­туа­ция в Польше ос­та­ва­лась не­оп­ре­де­лён­ной, пра­вя­щий ла­герь рас­ко­лол­ся. Влия­ние ББ умень­ши­лось, поя­ви­лись но­вые груп­пы влия­ния: од­на объ­е­ди­ня­ла по­ли­ти­ков из ок­ру­же­ния И. Мось­циц­ко­го, дру­гая - во­ен­ных, ори­ен­ти­ро­вав­ших­ся на ге­не­ра­ла (за­тем мар­ша­ла) Э. Рыдз-Смиг­лы, а так­же пра­вое кры­ло ла­ге­ря «са­на­ции» (в 1937 году офор­ми­лось в Ла­герь национального объ­е­ди­не­ния, соз­дан­ный вме­сто ББ). В ре­зуль­та­те дос­тиг­ну­то­го ме­ж­ду эти­ми груп­па­ми ком­про­мис­са в мае 1936 года бы­ло соз­да­но пра­ви­тель­ст­во Ф. Сла­вой-Склад­ков­ско­го (дей­ст­во­ва­ло до сентября 1939 года). Ряд серь­ёз­ных из­ме­не­ний про­изо­шёл и в партийной сис­те­ме: кре­сть­ян­ские пар­тии (ПСЛ «Пяст», ПСЛ «Вы­зво­ле­не» и «Строн­ниц­тво хлоп­ске») в 1931 году объ­е­ди­ни­лись в еди­ную пар­тию «Строн­ниц­тво лю­до­ве» (СЛ), хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты и НРП об­ра­зо­ва­ли в 1937 году «Строн­ниц­тво пра­цы» (Пар­тию тру­да), КПП бы­ла рас­пу­ще­на Ко­мин­тер­ном (1938).

На на­чаль­ном эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния польского государства его ру­ко­во­дство счи­та­ло, что главные уг­ро­зы не­за­ви­си­мой Польши ис­хо­дят от Гер­ма­нии и СССР. До 1925 года сис­те­ма обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти Польши строи­лась на сою­зах с Фран­ци­ей и Ру­мы­нией. Поль­ско-французский по­ли­тический до­го­вор (19.2.1921) и сек­рет­ная во­енная кон­вен­ция (21.2.1921) пре­ду­смат­ри­ва­ли, что в слу­чае аг­рес­сии со сто­ро­ны Гер­ма­нии или Советской Рос­сии Польша и Фран­ция объ­я­вят вой­ну аг­рес­со­ру (сро­ки объ­яв­ле­ния вой­ны не уточ­ня­лись). При этом Фран­ция обя­за­лась по­мо­гать Польше толь­ко во­енными ма­те­риа­ла­ми и тех­ническим пер­со­на­лом, но не от­прав­кой войск. Обо­ро­нительный до­го­вор о взаи­мо­по­мо­щи, имев­ший ан­ти­со­вет­скую на­прав­лен­ность, 3.3.1921 года был за­клю­чён Польшей так­же с Ру­мы­ни­ей (до­пол­нен во­енной кон­вен­ци­ей от 20.9.1922 года; про­лон­ги­ро­вал­ся в 1926, 1931, 1936 годы). По­сле за­клю­че­ния Ло­карн­ских до­го­во­ров 1925 года, не га­ран­ти­ро­вав­ших польские гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей (в от­ли­чие от германских гра­ниц с Фран­ци­ей и Бель­ги­ей), по­ло­же­ние Польши ухуд­ши­лось. Но­вый фран­ко-польский га­ран­тий­ный до­го­вор (16.10.1925) от­ме­нял по­ло­же­ние о не­мед­лен­ной и эф­фек­тив­ной по­мо­щи и пре­ду­смат­ри­вал про­це­дуру оп­ре­де­ле­ния аг­рес­со­ра, фи­гу­ри­ро­вав­шую в Ус­та­ве ЛН. В ка­че­ст­ве но­вых уг­роз Вар­ша­ва рас­це­ни­ла на­ча­ло Гер­ма­ни­ей в 1925 году та­мо­жен­ной вой­ны и за­клю­че­ние советско-германского до­го­во­ра о друж­бе и ней­тра­ли­те­те (24.4.1926). На­пря­жён­ность в советско-польских от­но­ше­ни­ях так­же бы­ла свя­за­на с государственным пе­ре­во­ро­том Ю. Пил­суд­ско­го в 1926 году (рас­смат­ри­вал­ся Мо­ск­вой как ин­спи­ри­ро­ван­ный Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей), обо­ст­ре­ни­ем в 1926-1927 годы спо­ра из-за Виль­но ме­ж­ду Польшей и Лит­вой (по­след­няя иг­ра­ла важ­ную роль в советской сис­те­ме безо­пас­но­сти). В начале 1930-х годов Польша взя­ла курс на ук­ре­п­ле­ние безо­пас­но­сти собственными си­ла­ми. 25.7.1932 года был под­пи­сан советско-польский до­го­вор о не­на­па­де­нии, под­твер­див­ший не­зыб­ле­мость гра­ни­цы Польши и СССР. При­ход А. Гит­ле­ра к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 году свя­зы­вал­ся Вар­ша­вой с на­ча­лом 4-5-лет­не­го пе­рио­да внутренней не­ста­биль­но­сти в Гер­ма­нии, ко­то­рым сле­до­ва­ло вос­поль­зо­вать­ся для ук­ре­п­ле­ния безо­пас­но­сти Польши на западном на­прав­ле­нии. Бы­ли уси­ле­ны польские вой­ска в рай­оне Гдань­ска и в Восточном По­мо­рье, про­ве­дён ряд ан­ти­гер­ман­ских де­мон­ст­ра­ций с це­лью за­ста­вить Бер­лин от­ка­зать­ся от тер­ри­то­ри­аль­ных пре­тен­зий. Эти ша­ги, трак­туе­мые ино­гда как под­го­тов­ка Польши к пре­вен­тив­ной вой­не с Гер­ма­ни­ей, на де­ле бы­ли при­зва­ны лишь под­черк­нуть, что дей­ст­вия Польши бу­дут за­ви­сеть от го­тов­но­сти Гер­ма­нии ува­жать её ин­те­ре­сы. 26.1.1934 года бы­ла под­пи­са­на поль­ско-германская дек­ла­ра­ция о не­на­па­де­нии, дав­шая Польше, по мне­нию Пил­суд­ско­го, воз­мож­ность про­во­дить по­ли­ти­ку «рав­но­уда­лён­но­сти» от Мо­ск­вы и Бер­ли­на. Сле­дуя этой ли­нии, Польша от­ка­за­лась от уча­стия в про­ек­те кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти, раз­ра­бо­тан­ном Фран­ци­ей и СССР (смотреть «Вос­точ­ный пакт»). Во 2-й половине 1930-х годов внеш­няя по­ли­ти­ка Польши, ру­ко­во­ди­мая министром иностранных дел Ю. Бе­ком, бы­ла на­це­ле­на на обес­пе­че­ние ей ста­ту­са великой дер­жа­вы и пре­вра­ще­ние в центр при­тяже­ния для государств Центральной и Юго-Восточной Ев­ро­пы. В 1938 году Польша вме­сте с Гер­ма­ни­ей и Венг­ри­ей уча­ст­во­ва­ла в раз­де­ле Че­хо­сло­ва­кии (смотреть Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года). Од­на­ко на фо­не на­рас­та­ния германских тре­бо­ва­ний с конца 1938 года (о при­сое­ди­не­нии Дан­ци­га, пре­дос­тав­ле­нии экс­тер­ри­то­ри­аль­но­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра в По­мо­рье) Польша вста­ла на путь ук­ре­п­ле­ния от­но­ше­ний с Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. 31.3.1939 года по­след­няя пре­дос­та­ви­ла Польше га­ран­тии безо­пас­но­сти, 6.4.1939 года за­клю­чи­ла с ней до­го­вор о взаи­мо­по­мо­щи, по­лу­чив­ший окон­чательное оформ­ле­ние 25.8.1939 года. В от­вет 28.4.1939 года Гер­ма­ния де­нон­си­ро­ва­ла дек­ла­ра­цию 1934 года. Не­смот­ря на рост германской уг­ро­зы, Польша от­ка­за­лась во вре­мя Мо­с­ков­ских пе­ре­го­во­ров 1939 года, ко­то­рые ве­ли СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, дать со­гла­сие на про­пуск че­рез свою тер­ри­то­рию советских войск, что до­пус­ка­лось Ус­та­вом ЛН. Дан­ное ре­ше­ние на­ря­ду с другими фак­то­ра­ми спо­соб­ст­во­ва­ло не­уда­че пе­ре­го­во­ров. 23.8.1939 года был под­пи­сан советско-германский до­го­вор о не­на­па­де­нии (смтреть Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), в сек­рет­ном до­пол­нительном про­то­ко­ле к не­му западные тер­ри­то­рии Польши при­зна­ва­лись сфе­рой ин­те­ре­сов Гер­ма­нии, восточные и цен­траль­ные - сфе­рой ин­те­ре­сов СССР. 1.9.1939 года Гер­ма­ния осу­ще­ст­ви­ла за­ра­нее спла­ни­ро­ван­ную аг­рес­сию про­тив Польши, что при­ве­ло ко 2-й ми­ро­вой вой­не.

В ус­ло­ви­ях, ко­гда ста­ло яс­но, что Польша тер­пит по­ра­же­ние в гер­ма­но-поль­ской вой­не 1939 года, польское ру­ко­во­дство эмиг­ри­ро­ва­ло в Ру­мы­нию, где бы­ло ин­тер­ни­ро­ва­но, а в Па­ри­же воз­ник­ли но­вые ор­га­ны вла­сти. Сво­им пре­ем­ни­ком на по­сту пре­зи­ден­та И. Мось­циц­кий на­зна­чил В. Рач­ке­ви­ча, пре­мьер-министра и глав­но­ко­мандующего фор­ми­ро­вав­шей­ся польской ар­мии на За­па­де стал вид­ный оп­по­зи­цио­нер ре­жи­му «са­на­ции» генерал В. Си­кор­ский. Часть ок­ку­пи­рованной польской тер­ри­то­рии бы­ла вклю­че­на в со­став Гер­ма­нии, ос­таль­ные зем­ли с Вар­ша­вой и Кра­ко­вом во­шли в со­став Ге­не­раль­но­го гу­бер­на­тор­ст­ва (до ию­ля 1940 года Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во ок­ку­пи­рованных польских об­лас­тей). Западная Ук­раи­на и Западная Бе­ло­рус­сия (17.9.1939 года на их тер­ри­то­рию вве­де­ны час­ти Крас­ной Ар­мии, смотреть По­ход Крас­ной Ар­мии 1939 года) объ­е­ди­ни­лись с УССР и БССР, Виль­но был пе­ре­дан Лит­ве. Германские ок­ку­пан­ты раз­вер­ну­ли на тер­ри­то­рии Польши жес­то­чай­ший тер­рор, его жерт­ва­ми ста­но­ви­лись не толь­ко уча­ст­ни­ки Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния, но и не­при­ча­ст­ные к не­му лю­ди, ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лись рас­стре­лы за­лож­ни­ков, от­прав­ка в кон­центрационные ла­ге­ря и на при­ну­дительные ра­бо­ты в Гер­ма­нию. Ев­реи (около 2,8 миллионов человек) и цы­га­не (точ­ные ста­ти­стические дан­ные от­сут­ст­ву­ют), про­жи­вав­шие на тер­ри­то­рии Польши, бы­ли прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­же­ны (смотреть «Окон­ча­тель­ное ре­ше­ние»). Аре­стам и де­пор­та­ци­ям (как пред­ста­ви­те­ли вра­ж­деб­ных клас­сов) под­верг­лись и многие гра­ж­да­не Польши, ока­зав­шие­ся на тер­ри­то­рии СССР. В об­щей слож­но­сти бы­ло де­пор­ти­ро­ва­но свыше 300 тысяч человек.

Уже в 1939 году во всех польских зем­лях ста­ли соз­да­вать­ся под­поль­ные воо­ружённые фор­ми­ро­ва­ния - как пра­ви­тель­ст­вен­ные (Служ­ба по­бе­де Поль­ши, за­тем Со­юз воо­ружённой борь­бы, в 1942 году пре­об­ра­зо­ван­ный в Ар­мию Край­о­ву), так и пар­тий­ные (Кре­сть­ян­ские ба­таль­о­ны, Народная ми­ли­ция ППС, Национальные воо­руженные си­лы и другие). Впо­след­ст­вии часть из них вли­лась в Ар­мию Край­о­ву, дру­гие со­хра­ни­ли ор­га­ни­зационную са­мо­стоя­тель­ность. На­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся под­поль­ные ор­га­ны государства, про­дол­жив­шие дея­тель­ность до­во­ен­ных ад­ми­ни­ст­ра­ции и ор­га­нов юс­ти­ции. С 1940 года ру­ко­во­дство ими осу­ще­ст­в­ля­ла де­ле­га­ту­ра пра­ви­тель­ст­ва в стра­не, опи­рав­шая­ся на блок до­во­ен­ных оп­по­зиционных пар­тий - ППС, СЛ, эн­де­ков и пар­тии тру­да. В 1942 году в ка­че­ст­ве не­фор­маль­ной пре­ем­ни­цы КПП была об­ра­зо­ва­на Поль­ская ра­бо­чая пар­тия (ППР), сфор­ми­ро­вав­шая свою воо­ружённую организацию - Гвар­дию Лю­до­ву. Бывшие сто­рон­ни­ки Ю. Пил­суд­ско­го, на ко­то­рых польское об­ще­ст­во воз­ла­га­ло от­вет­ст­вен­ность за по­ра­же­ние в 1939 году, собственной влия­тель­ной по­ли­тической ор­га­ни­за­ции не соз­да­ли, од­на­ко со­хра­ня­ли силь­ные по­зи­ции в Ар­мии Край­о­вой. Ши­ро­кий раз­мах по­лу­чи­ли под­поль­ное из­да­тель­ское де­ло, бла­го­тво­ри­тель­ность, сред­нее и выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Ока­зы­ва­лась по­мощь бе­жав­шим из ла­ге­рей советским во­ен­но­плен­ным и ев­ре­ям, в том числе во вре­мя Вар­шав­ско­го вос­ста­ния 1943 года.

По­ра­же­ние Фран­ции (смотреть Фран­цуз­ская кам­па­ния 1940 года) вы­ну­ди­ло польское ру­ко­во­дство и час­ти фор­ми­ро­вав­шей­ся ар­мии пе­ре­брать­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нию. По­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на СССР бы­ло за­клю­че­но 30.7.1941 года советско-польское Со­гла­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний и взаи­мо­дей­ст­вии в вой­не с Гер­ма­ни­ей, в том числе пре­ду­смат­ри­вав­шее соз­да­ние польских воо­ружённых сил в СССР (воз­глав­ля­лись В. Ан­дер­сом). В 1942 году так называемая Ар­мия Ан­дер­са по на­сто­ятельной прось­бе польского пра­ви­тель­ст­ва в из­гнании бы­ла вы­ве­де­на на Средний Вос­ток. В свя­зи с при­ня­ти­ем польским пра­ви­тель­ст­вом германской вер­сии так называемого ка­тын­ско­го де­ла (смотреть Ка­тынь) СССР 25.4.1943 года пре­рвал с ним ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния. На Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года, про­хо­див­шей без уча­стия пред­ста­ви­те­лей Польши и вы­яс­не­ния их по­зи­ции, бы­ло ре­ше­но ос­та­вить за СССР тер­ри­то­рии Вто­рой РП, ото­шед­шие к не­му в сентябре 1939 года, а тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри Польши ком­пен­си­ро­вать за счёт Гер­ма­нии.

В 1943 году про­изош­ло ре­ши­тель­ное раз­ме­же­ва­ние польского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния на 2 не­при­ми­ри­мых ла­ге­ря. ППР от­ка­за­лась под­чи­нить­ся тре­бо­ва­ни­ям польского пра­ви­тель­ст­ва в из­гна­нии по прин­ци­пи­аль­ным для неё во­про­сам (ор­га­ни­зационная са­мо­стоя­тель­ность Гвар­дии Лю­до­вой, от­но­ше­ния с СССР и другим) и при­сту­пи­ла к фор­ми­ро­ва­нию собственного по­литического бло­ка с уча­сти­ем в нём ле­вых со­циа­ли­стов и кре­сть­ян. Об­ра­зо­ван­ная ими в Вар­ша­ве в ночь с 31.12.1943 на 1.1.1944 года Край­о­ва Ра­да На­ро­до­ва (КРН) про­воз­гла­си­ла се­бя вер­хов­ным ор­га­ном вла­сти в Польше, объ­я­ви­ла не­за­кон­ным пра­ви­тель­ст­во в из­гна­нии, счи­тая, что оно соз­да­но на ос­но­ва­нии не­ле­ги­тим­ной кон­сти­ту­ции 1935 года, пре­об­ра­зо­ва­ла Гвар­дию Лю­до­ву в Ар­мию Лю­до­ву.

В 1944 году в свя­зи с вы­хо­дом Крас­ной Ар­мии на до­во­ен­ную гра­ни­цу Польши польским пра­ви­тель­ст­вом в из­гна­нии был вве­дён в дей­ст­вие план «Бу­ря», пре­ду­смат­ри­вав­ший воо­ружённое вы­сту­п­ле­ния Ар­мии Край­о­вой в мо­мент из­гна­ния нем­цев и вы­ход из под­по­лья польских ор­га­нов вла­сти на мес­тах. Про­изош­ли вы­сту­п­ле­ния в Виль­ню­се и Льво­ве, а так­же в Вар­ша­ве (не бы­ли со­гла­со­ва­ны с советской сто­ро­ной). Вар­шав­ское вос­ста­ние 1944 года, на­ча­тое в мо­мент под­го­тов­ки главных сил Крас­ной Ар­мии к Яс­ско-Ки­ши­нёв­ской опе­ра­ции 1944 года, в слу­чае ус­пе­ха долж­но бы­ло по­зво­лить польскому пра­ви­тель­ст­ву в из­гна­нии пе­ре­пра­вить­ся из Лон­до­на в Вар­ша­ву и по­ста­вить Мо­ск­ву пе­ред свер­шив­шим­ся фак­том. По­сле 2 месяцев борь­бы пов­стан­цы ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли, гражданское на­се­ле­ние по­ки­ну­ло Вар­ша­ву. Го­род по ука­за­нию Гит­ле­ра под­верг­ся пла­но­мер­но­му унич­то­же­нию, пре­рван­но­му его ос­во­бо­ж­де­ни­ем 17.1.1945 года советскими и польскими вой­ска­ми.

Во 2-й половине 1944 года по­ли­тическая ини­циа­ти­ва в Польше пе­ре­шла к сто­рон­ни­кам КРН, соз­дав­шим 21.7.1944 года в Люб­ли­не Польский комитет национального ос­во­бо­ж­де­ния (ПКНО). По со­гла­ше­нию от 26.7.1944 года советское пра­ви­тель­ст­во при­зна­ва­ло власть ПКНО на ос­во­бо­ж­дае­мой польской тер­ри­то­рии. В его под­чи­не­нии на­хо­ди­лось Вой­ско поль­ское (об­ра­зо­ва­но 21.7.1944 года из соз­дан­ной в СССР по ини­циа­ти­ве Сою­за польских пат­рио­тов 1-й Польской ар­мии и Ар­мии Лю­до­вой). Бы­ло объ­яв­ле­но о вос­ста­нов­ле­нии дей­ст­вия кон­сти­ту­ции 1921 года и про­ве­де­нии ра­ди­каль­ной аг­рар­ной ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей пе­ре­да­чу кре­сть­я­нам зе­мель по­ме­щи­ков, нем­цев и кол­ла­бо­ра­цио­ни­стов. 31.12.1944 года ПКНО был пре­об­ра­зо­ван во Временное пра­ви­тель­ст­во. Про­бле­ма од­но­вре­мен­но­го су­ще­ст­во­ва­ния 2 польских пра­ви­тельств бы­ла прин­ци­пи­аль­но ре­ше­на на Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года: Временное пра­ви­тель­ст­во бы­ло по­пол­не­но по­ли­ти­ка­ми из эмиг­ра­ции и пре­об­ра­зо­ва­но во Временное пра­ви­тель­ст­во национального един­ст­ва (об­ра­зо­ва­но 28.6.1945 года, при­зна­но США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей 5.7.1945 года; в не­го во­шёл в том числе С. Ми­ко­лай­чик, гла­ва польского пра­ви­тель­ст­ва в из­гна­нии по­сле тра­гической ги­бе­ли В. Си­кор­ско­го в ию­ле 1943 года). Это оз­на­ча­ло ко­нец Вто­рой РП. Польское пра­ви­тель­ст­во в из­гна­нии ут­ра­ти­ло ме­ж­ду­народное при­зна­ние, хо­тя фор­маль­но про­дол­жа­ло су­ще­ст­во­вать в Лон­до­не до 1990 года.

Польские вой­ска, дей­ст­во­вав­шие на фрон­тах 2-й ми­ро­вой вой­ны, вне­сли вклад в по­бе­ду над фа­ши­ст­ским бло­ком, час­ти Вой­ска поль­ско­го уча­ст­во­ва­ли в штур­ме Бер­ли­на (смотреть Бер­лин­ская опе­ра­ция 1945 года). Во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рии Польши и ок­ку­па­ция со­про­во­ж­да­лись ог­ром­ны­ми ма­те­ри­аль­ны­ми и люд­ски­ми по­те­ря­ми. По­гиб­ло около 6 миллионов гра­ж­дан Польши, в том числе около 600 тысяч в бое­вых дей­ст­ви­ях.

Поль­ша с 1945 года.

До 1947 года в Польше су­ще­ст­во­вал по­ли­тический ре­жим, ко­то­рый мож­но ква­ли­фи­ци­ро­вать как на­род­ную (или до­го­вор­ную) де­мо­кра­тию. Он ха­рак­те­ри­зо­вал­ся взаи­мо­дей­ст­ви­ем в рам­ках пра­ви­тель­ст­ва ре­во­лю­ци­он­ных (ППР и близ­кие ей об­щественно-по­ли­тические ор­га­ни­за­ции) и ли­бе­раль­ных («Поль­ске строн­ниц­тво лю­до­ве» (ПСЛ, ос­но­ва­на в 1945 году; гла­ва - С. Ми­ко­лай­чик), Пар­тия тру­да) сил, мно­го­ук­лад­но­стью эко­но­ми­ки (со­хра­ня­лась и по­сле на­цио­на­ли­за­ции промышленности в 1946 году), под­дер­жа­ни­ем хо­ро­ших от­но­ше­ний с западными государства­ми при ори­ен­та­ции на Советский Со­юз. Советско-польский до­го­вор о друж­бе, вза­им­ной по­мо­щи и по­сле­во­ен­ном со­труд­ни­че­ст­ве (21.4.1945, про­длён в 1965) слу­жил ос­но­вой для вы­страи­ва­ния дву­сто­рон­них от­но­ше­ний и по­мог Польше при ре­ше­нии во­про­са об оп­ре­де­ле­нии гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года. 24.10.1945 года Польша бы­ла при­ня­та в ООН.

В 1947 году на­ча­лось сво­ра­чи­ва­ние ре­жи­ма народной де­мо­кра­тии. По­сле фаль­си­фи­ци­рованных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 19.1.1947 года ПСЛ бы­ла от­стра­не­на от уча­стия в пра­ви­тель­ст­ве, ли­де­ры оп­по­зиционных пар­тий эмиг­ри­ро­ва­ли. Под дав­ле­ни­ем СССР Польша от­ка­за­лась от уча­стия в Мар­шал­ла пла­не, что вы­ну­ди­ло её вос­ста­нав­ли­вать эко­но­ми­ку за счёт внутренних ре­сур­сов и советских кре­ди­тов. В 1949 году Польша во­шла в Со­вет эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи.

В 1948 году ре­жим народной де­мо­кра­тии окон­ча­тель­но пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. В. Го­мул­ка, до 1948 года воз­глав­ляв­ший ППР, от­стаи­вал кон­цеп­цию польского пу­ти к со­циа­лиз­му. В 1949 году он был вы­ве­ден из со­ста­ва ЦК, в 1951 году аре­сто­ван и ис­клю­чён из пар­тии. Ре­прес­си­ям под­верг­лись и его сто­рон­ни­ки. 15.12.1948 года ППС сли­лась с ППР, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла Поль­ская объ­е­ди­нён­ная ра­бо­чая пар­тия (ПОРП) во гла­ве с Б. Бе­ру­том, ори­ен­ти­ро­вав­шая­ся на советский опыт со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва. На­ря­ду с ПОРП, по­ли­тическая сис­те­ма Польши вклю­ча­ла со­юз­ные ей пар­тии - Объ­е­ди­нён­ную кре­сть­ян­скую пар­тию (ОКП; соз­да­на в 1949 году из пар­тии СЛ и ча­сти ПСЛ) и Де­мо­кра­тическую пар­тию (ДП; об­ра­зо­ва­на в 1939 году, в 1950 году сли­лась с Пар­ти­ей тру­да). Уни­фи­ка­ции под­верг­лись об­щественные ор­га­ни­за­ции и проф­со­юз­ное дви­же­ние. В 1952 году бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, ос­но­ван­ная на прин­ци­пах Кон­сти­ту­ции СССР 1936 года, государство ста­ло на­зы­вать­ся Польской Народной Рес­пуб­ли­кой (ПНР).

В начале 1950-х годов ста­ла фор­си­ро­ван­но раз­ви­вать­ся тя­жё­лая и обо­рон­ная промышленность, про­во­ди­лась при­ну­дительная кол­лек­ти­ви­за­ция сельского хозяйства, шло на­сту­п­ле­ние на по­зи­ции Церк­ви, уси­ли­лись по­ли­тические ре­прес­сии. Бур­ные тем­пы уве­ли­че­ния промышленного про­изводства не со­про­во­ж­да­лись аде­к­ват­ным по­вы­ше­ни­ем уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния. По­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на (1953) на­чал­ся ос­то­рож­ный от­ход от преж­ней по­ли­тической и эко­но­мической ли­нии. Ос­во­бо­ж­да­лись по­лит­за­клю­чён­ные, боль­ше средств ин­ве­сти­ро­ва­лось в раз­ви­тие сфе­ры по­треб­ле­ния, рос­ла об­щественная ак­тив­ность под зна­ком кри­ти­ки то­та­ли­тар­ной по­ли­тической прак­ти­ки. Про­яв­ле­ни­ем вы­со­ко­го уров­ня на­пря­жён­но­сти об­щественных от­но­ше­ний ста­ли за­бас­тов­ки и ма­ни­фе­ста­ции ра­бо­чих в По­зна­ни (28-30.6.1956 года, так называемый По­знан­ский июнь), по­дав­лен­ные си­лой. Тем не ме­нее кри­зис про­дол­жал уг­луб­лять­ся.

В октября 1956 года про­изош­ла сме­на ру­ко­вод­ства ПОРП и пра­ви­тель­ст­ва. Ли­де­ром пар­тии вновь стал В. Го­мул­ка, вы­шед­ший из за­клю­че­ния в 1954 году. Бы­ли вне­се­ны су­ще­ст­вен­ные кор­рек­ти­вы во внутреннюю по­ли­ти­ку: свёр­ну­та кол­лек­ти­ви­за­ция, уве­ли­че­ны ин­ве­сти­ции в про­изводство средств по­треб­ле­ния, по­вы­ше­на за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­ни­кам, рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия Сей­ма и са­мо­стоя­тель­ность со­юз­нических пар­тий, ос­лаб­ле­но идео­ло­гическое дав­ле­ние в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Од­на­ко с конца 1950-х годов на фо­не эко­но­мических труд­но­стей и де­фи­ци­та про­до­воль­ст­вия на­ме­тил­ся от­ход от даль­ней­ших пре­об­ра­зо­ва­ний. В начале 1960-х ггодов основным на­прав­ле­ни­ем хо­зяйственной по­ли­ти­ки в Польше вновь ста­ло раз­ви­тие тя­жё­лой промышленности и со­пут­ст­вую­щих ей от­рас­лей, что долж­но бы­ло ус­ко­рить про­цесс об­щей мо­дер­ни­за­ции польской эко­но­ми­ки. Ин­ди­ви­ду­аль­ные кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва в ус­ло­ви­ях ко­манд­но-рас­пре­де­лительной сис­те­мы и от­сут­ст­вия сво­бод­но­го рын­ка сельско-хзяйственной про­дук­ции не мог­ли обес­пе­чить рас­ту­щий спрос на про­до­воль­ст­вие и сы­рьё. Уро­вень со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти в об­ще­ст­ве на­рас­тал. В мар­те 1968 года в Вар­ша­ве про­изош­ли вы­сту­п­ле­ния сту­ден­тов, не­до­воль­ных ус­та­рев­шей сис­те­мой выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, ог­ра­ни­че­ни­ем по­ли­тических и гражданских сво­бод, цен­зу­рой. В декабре 1970 года в свя­зи с ре­ше­ни­ем о по­вы­ше­нии роз­нич­ных цен на про­до­воль­ст­вие ак­ции про­тес­та уст­рои­ли ра­бо­чие. На за­бас­тов­ки и де­мон­ст­ра­ции в пор­то­вых го­ро­дах По­мо­рья вла­сти от­ве­ти­ли при­ме­не­ни­ем си­лы. В це­лях ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки бы­ла про­из­ве­дена за­ме­на партийно-государственного ру­ко­во­дства. Пер­вым сек­ре­та­рём ЦК ПОРП в декабре 1970 года из­бран Э. Ге­рек. Он от­ка­зал­ся от не­по­пу­ляр­ных мер сти­му­ли­ро­ва­ния раз­ви­тия эко­но­ми­ки и взял курс на её тех­но­ло­гическое пе­ре­воо­ру­же­ние, главным образом за счёт западных кре­ди­тов. До середины 1970-х годов эта стра­те­гия да­ва­ла по­ло­жительные ре­зуль­та­ты. Од­на­ко за­тем ста­ли про­яв­лять­ся не­га­тив­ные по­след­ст­вия на­рас­та­ния внеш­не­го дол­га, су­ще­ст­вен­но пре­вы­шав­ше­го воз­мож­но­сти ПНР по его по­га­ше­нию без сни­же­ния жиз­нен­но­го уров­ня на­се­ле­ния. По­вы­ше­ние роз­нич­ных цен в ию­не 1976 года за­кон­чи­лось мас­со­вы­ми про­тес­та­ми в Ра­до­ме, Ур­су­се и Плоц­ке, за­ста­вив­ши­ми польское ру­ко­во­дство от­ка­зать­ся от при­ня­то­го ре­ше­ния. След­ст­ви­ем про­тес­тов ста­ло соз­да­ние оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ин­тел­ли­ген­ции Комитета за­щи­ты ра­бо­чих. Это по­ло­жи­ло на­ча­ло про­цес­су ста­нов­ле­ния в ПНР ор­га­ни­зованной оп­по­зи­ции; вско­ре воз­ник­ли Дви­же­ние в за­щи­ту прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, Сту­ден­че­ский комитет со­ли­дар­но­сти (оба - в 1977), ко­ми­те­ты кре­сть­ян­ской са­мо­обо­ро­ны (пер­вый из них об­ра­зо­ван в 1978 году в Люб­лин­ском вое­вод­ст­ве), Кон­фе­де­ра­ция не­за­ви­си­мой Поль­ши (1979) и другие. Рос­ту ав­то­ри­те­та Церк­ви, до­бив­шей­ся в 1970-е годы ря­да ус­ту­пок от вла­стей, спо­соб­ст­во­ва­ло из­бра­ние кра­ков­ско­го кар­ди­на­ла К.Ю. Вой­ты­лы па­пой Рим­ским под име­нем Ио­ан­на Пав­ла II (1978) и его ви­зит в ПНР (1979).

По­во­дом для но­вой вол­ны про­те­ст­ных вы­сту­п­ле­ний ле­том 1980 года ста­ла по­пыт­ка польских вла­стей по­лу­чить сред­ст­ва для вы­пла­ты дол­гов за­ру­беж­ным кре­ди­то­рам (около 20 млрд. долларов) за счёт скры­то­го по­вы­ше­ния роз­нич­ных цен на про­до­воль­ст­вие. Глав­ны­ми цен­тра­ми ста­чеч­но­го дви­же­ния вновь ста­ли пор­то­вые го­ро­да По­мо­рья. Но­виз­ной от­ли­ча­лась так­ти­ка бас­тую­щих - ор­га­ни­за­ция за­бас­то­вок ок­ку­па­ци­он­но­го ха­рак­те­ра; она за­труд­ня­ла при­ме­не­ние пра­ви­тель­ст­вом си­лы для их по­дав­ле­ния под пред­ло­гом ох­ра­ны об­щественного по­ряд­ка. СССР, пе­ре­жи­вав­ший зна­чительные эко­но­мические и по­ли­тические труд­но­сти, ока­зал ПНР лишь ог­ра­ни­чен­ную эко­но­мическую и фи­нан­со­вую по­мощь. Ак­ти­ви­сты оп­по­зиционных ор­га­ни­за­ций, яв­ляв­шие­ся со­вет­ни­ка­ми ста­чеч­ни­ков, пред­ло­жи­ли вла­стям идею диа­ло­га для дос­ти­же­ния об­щественного со­гла­сия. В августе - сентябре 1980 года под­пи­са­ны со­гла­ше­ния пра­ви­тель­ст­ва с за­бас­то­воч­ны­ми ко­ми­те­та­ми в Гдань­ске, Ще­ци­не и Яст­шем­бе-Здруе. Глав­ным до­сти­же­ни­ем ста­чеч­но­го дви­же­ния, имев­шим не­об­ра­ти­мые по­след­ст­вия для по­ли­тического ре­жи­ма ПНР, бы­ло вы­ну­ж­ден­ное со­гла­сие вла­стей на соз­да­ние не­за­ви­си­мых проф­сою­зов. Не­за­ви­си­мый са­мо­управ­ляю­щий­ся проф­со­юз «Со­ли­дар­ность» (офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ван 10.11.1980 года, ли­дер - Л. Ва­лен­са) объ­еди­нил в сво­их ря­дах большую часть лиц на­ём­но­го тру­да (до 10 миллионов человек), зна­чи­тель­но обо­гнав по чис­лу чле­нов другие проф­со­юз­ные цен­тры, и при­об­рёл ха­рак­тер мас­со­во­го об­щественно-по­ли­тического дви­же­ния.

Сме­на партийно-государственного ру­ко­во­дства в сентября 1980 года (Э. Ге­ре­ка на по­сту пер­во­го сек­ре­та­ря ЦК ПОРП сме­нил С. Ка­ня) не при­нес­ла ре­зуль­та­та, про­те­ст­ное дви­же­ние стре­ми­тель­но раз­ви­ва­лось, дос­тиг­нув пи­ка в на­ча­ле декабря 1981 года. Кон­гресс «Со­ли­дар­но­сти» (сентябрь 1981) про­де­мон­ст­ри­ро­вал, что его ру­ко­во­дство пре­тен­ду­ет по мень­шей ме­ре на рав­ное уча­стие в уп­рав­ле­нии государством. Опас­ность ут­ра­ты вла­сти по­бу­ди­ла польское ру­ко­во­дство (при под­держ­ке и с одоб­ре­ния ру­ко­вод­ства других стран со­циа­ли­стического со­дру­же­ст­ва) взять курс на ре­ши­тель­ное про­ти­во­дей­ст­вие «Со­ли­дар­но­сти». В феврале 1981 года председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров Польши был на­зна­чен министром обо­ро­ны (за­ни­мал пост с 1969 года) генерал В. Яру­зель­ский; в октябре 1981 года он стал так­же пер­вым сек­ре­та­рём ЦК ПОРП. Воз­ник­ла си­туа­ция мак­си­маль­ной за всю ис­то­рию ПНР кон­цен­тра­ции вла­ст­ных пол­но­мо­чий в од­них ру­ках. По­пыт­ка на 9-м чрез­вы­чай­ном съез­де ПОРП (июль 1981) вы­ра­бо­тать при­вле­ка­тель­ную для об­ще­ст­ва про­грам­му вы­хо­да из кри­зи­са не при­нес­ла ре­зуль­та­та. 13.12.1981 года в Польше вве­де­но во­енное по­ло­же­ние, вся власть пе­ре­шла к Во­енному со­ве­ту национальноо спа­се­ния во гла­ве с Яру­зель­ским, октябрь 5 тысяч ак­ти­ви­стов «Со­ли­дар­но­сти» бы­ли за­дер­жа­ны, дея­тель­ность пар­тий и об­щественных ор­га­ни­за­ций при­ос­та­нов­ле­на. В 1982 году «Со­ли­дар­ность» и другие про­фобъ­е­ди­не­ния бы­ли за­пре­ще­ны, в 1984 году на­ча­лось со­зда­ние про­пра­ви­тельств. Все­поль­ско­го объ­е­ди­не­ния проф­сою­зов. Но «Со­ли­дар­ность» не сми­ри­лась с за­пре­том, её ак­ти­ви­сты про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать в под­по­лье. В 1983 году во­енное по­ло­же­ние бы­ло от­ме­не­но. Уст­ра­нив с ле­галь­ной по­ли­тической аре­ны «Со­ли­дар­ность», вла­сти ПНР по­пы­та­лись до­бить­ся эко­но­мической ста­би­ли­за­ции и вос­ста­но­вить ут­ра­чен­ное до­ве­рие об­ще­ст­ва к ПОРП. В 1982 году на­ча­лась ог­ра­ни­чен­ная хо­зяйственная ре­фор­ма, од­на­ко её наи­бо­лее зри­мы­ми ре­зуль­та­та­ми ста­ли рост ин­фля­ции и за­пуск про­цес­са но­менк­ла­тур­ной при­ва­ти­за­ции. Ме­ры по ре­фор­ми­ро­ва­нию государственной сис­те­мы - соз­да­ние Государственных и Кон­сти­туционных три­бу­на­лов (1985), Кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та при председателе Гос­со­ве­та (1986), ин­сти­ту­та упол­но­мо­чен­но­го по пра­вам че­ло­ве­ка (1987) - не при­нес­ли ожи­дае­мо­го эф­фек­та. Мас­со­вые за­бас­тов­ки вес­ны - ле­та 1988 года, ко­то­рых не ожи­да­ли ни ру­ко­вод­ство ПНР, ни ли­де­ры «Со­ли­дар­но­сти», про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли от­сут­ст­вие об­щественного до­ве­рия к вла­стям. В этих ус­ло­ви­ях Яру­зель­ский и его сто­рон­ни­ки пред­ло­жи­ли оп­по­зи­ции диа­лог в ре­жи­ме «круг­ло­го сто­ла». Зна­чи­тель­ную по­сред­ническую роль в на­ла­жи­ва­нии диа­ло­га сыг­ра­ла и Цер­ковь. В хо­де «круг­ло­го сто­ла» в Вар­шаве (6.2-5.4.1989) бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о про­ве­де­нии по­ли­тических и эко­но­мических ре­форм в ПНР. В апреле 1989 года «Со­ли­дар­ность» бы­ла по­втор­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на. Сейм внёс по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию, пре­ду­смот­рев соз­да­ние Се­на­та, по­ста пре­зи­ден­та и другого.

4.6.1989 года в Польше про­шли пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, ко­то­рые за­вер­ши­лись по­бе­дой оп­по­зи­ци­он­но­го Гражданского комитета «Со­ли­дар­ность» (об­ра­зо­ван 18.12.1988). Он за­вое­вал поч­ти все ман­да­ты в Се­на­те, а в Сей­ме, по дос­тиг­ну­той ра­нее до­го­во­рён­но­сти, боль­шин­ст­во мест дос­та­лось кан­ди­да­там ПОРП, ОКП и ДП. Од­на­ко сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во ПОРП не су­ме­ла, а её со­юз­ни­ки всту­пи­ли в блок с де­пу­та­та­ми от «Со­ли­дар­но­сти». В ре­зуль­та­те бы­ло соз­да­но коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Т. Ма­зо­вец­ким, в ко­то­ром до­ми­ни­ро­ва­ли пред­ста­ви­те­ли не­дав­ней оп­по­зи­ции. Пре­зи­ден­том стра­ны пар­ла­мент из­брал В. Яру­зель­ско­го. Бы­ли воз­вра­ще­ны государственная сим­во­ли­ка (орёл с ко­ро­ной) и на­зва­ние государства (Польская Рес­пуб­ли­ка).

Для оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки но­вое пра­ви­тель­ст­во с 1.1.1990 года при­бег­ло к шо­ко­вой те­ра­пии. Ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на пре­одо­ле­ние ги­пер­ин­фля­ции, при­ва­ти­за­цию, ре­ст­рук­ту­ри­за­цию промышленности, со­зда­ние ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, со­про­во­ж­да­лись стре­ми­тель­ным удо­ро­жа­ни­ем бан­ков­ских кре­ди­тов, бан­крот­ст­вом промышленных пред­при­ятий, рос­том без­ра­бо­ти­цы (осе­нью 1991 года со­ста­ви­ла около 2,4 миллиона человек), за­бас­тов­ка­ми и де­мон­ст­ра­ция­ми про­тес­та, вре­ме­на­ми пе­ре­рас­тав­ши­ми в столк­но­ве­ния с по­ли­ци­ей. Эко­но­мическая ре­фор­ма ста­ла да­вать ре­зуль­та­ты в 1992 году, ко­гда ВВП Польши на­чал рас­ти. С это­го вре­ме­ни польская эко­но­ми­ка де­мон­ст­ри­ро­ва­ла по­сто­ян­ный, хо­тя и не­ста­биль­ный рост.

Пре­об­ра­зо­ва­ни­ям под­вер­глась и по­ли­тическая сис­те­ма Польши 28.1.1990 года вме­сто пре­кра­тив­шей свою дея­тель­ность ПОРП ле­вы­ми си­ла­ми бы­ла соз­да­на пар­тия Со­ци­ал-де­мо­кра­тия Рес­пуб­ли­ки Польши (СДРП; председатель - А. Квась­нев­ский); кре­сть­ян­ское по­ли­тическое дви­же­ние ста­ла пред­став­лять пар­тия «Поль­ске строн­ниц­тво лю­до­ве» (ПСЛ; об­ра­зо­ва­на 5.5.1990 года, во­бра­ла в се­бя ОКП и другие кре­сть­ян­ские ор­га­ни­за­ции, воз­ник­шие по­сле 1989 года). Ла­герь «Со­ли­дар­но­сти» рас­ко­лол­ся на кон­ку­ри­рую­щие друг с дру­гом по­ли­тические ор­га­ни­за­ции пра­во­го и цен­три­ст­ско­го тол­ка. Этот про­цесс, на­чав­ший­ся ещё в пе­ри­од под­го­тов­ки пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1990 года (со­пер­ни­че­ст­во Л. Ва­лен­сы и Т. Ма­зо­вец­ко­го; по­след­ний соз­дал в декабре 1990 года пар­тию Де­мо­кра­тический со­юз), за­вер­шил­ся на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2001 года. В 1990 году В. Яру­зель­ский, со­чтя, что в но­вых по­ли­тических ус­ло­ви­ях он не мо­жет пол­но­цен­но ис­пол­нять долж­ность пре­зи­ден­та, сло­жил пол­но­мо­чия. Но­вым пре­зи­ден­том, из­бран­ным на этот раз все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем, в декабре 1990 года во 2-м ту­ре стал Ва­лен­са, по­бе­див­ший са­мо­вы­дви­жен­ца С. Ты­минь­ско­го. Из­бра­ние Ва­лен­сы гла­вой Польского государства за­вер­ши­ло про­цесс транс­фор­ма­ции ПНР в Тре­тью РП.

Внут­ри­по­ли­тические из­ме­не­ния в Польше при­ве­ли к вос­ста­нов­ле­нию её ме­ж­ду­народного су­ве­ре­ни­те­та, что бы­ло ус­ко­ре­но рос­пус­ком Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра (1.7.1991), со­гла­ше­ни­ем от 22.5.1992 года о вы­во­де рас­квар­ти­ро­ван­ной в Польше Северной груп­пы советских войск (за­вер­шён в 1993 году), а так­же ли­к­ви­да­ци­ей СЭВ (28.6.1991). Од­но­вре­мен­но бы­ли пред­при­ня­ты уси­лия по всту­п­ле­нию Польши в западно-ев­ропейскую и северо-ат­лан­тическую струк­ту­ры: Со­вет Ев­ро­пы, ЕС, НАТО. В 1991 году Польша под­пи­са­ла до­го­во­ры с Фран­ци­ей и объ­е­ди­нив­шей­ся Гер­ма­ни­ей о доб­ро­со­сед­ст­ве и дру­жественном со­труд­ни­че­ст­ве, бы­ло дос­тиг­ну­то поль­ско-не­мец­ко-французское по­ли­тическое со­гла­ше­ние (28.8.1991 года, так называемый Вей­мар­ский тре­уголь­ник). До­го­вор 15.2.1991 года с Че­хо­сло­ва­ки­ей и Венг­ри­ей при­вёл к об­ра­зо­ва­нию Вы­ше­град­ской груп­пы. В 1993 году Польша за­клю­чи­ла кон­кор­дат с Ва­ти­ка­ном.

В сентябре 1991 года в Польше со­стоя­лись сво­бод­ные вы­бо­ры в Сейм и Се­нат по про­пор­цио­наль­ной из­би­рательной сис­те­ме, ко­то­рые при­ве­ли к силь­ной по­ли­тической диф­фе­рен­циа­ции в пар­ла­мен­те: Де­мо­кра­тич. со­юз; пред­вы­бор­ный блок Со­юз де­мо­кра­тич. ле­вых сил (СДЛС; в апр. 1999 ре­ор­га­ни­зо­ван в пар­тию), соз­дан­ный по ини­циа­ти­ве СДРП; и др. Это спо­соб­ст­во­ва­ло час­той сме­не пра­ви­тельств, воз­глав­ляе­мых пред­ста­ви­те­ля­ми разл. фрак­ций быв. «Со­ли­дар­но­сти» и вы­ну­ж­ден­ных про­во­дить не поль­зо­вав­шие­ся об­ществ. под­держ­кой эко­но­мич. ре­фор­мы. Важ­ной ве­хой по­ли­тического раз­ви­тия Польши ста­ло при­ня­тие кон­сти­туционного за­ко­на о взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду за­ко­но­дательной и ис­пол­нительной вла­стью, а так­же о тер­ри­то­ри­аль­ном са­мо­управ­ле­нии, по­лу­чив­ше­го название Ма­лой кон­сти­ту­ции (17.10.1992). За не­ко­то­ры­ми ис­клю­че­ния­ми он пре­кра­щал дей­ст­вие кон­сти­ту­ции 1952 года и пре­ду­смат­ри­вал при­ня­тие но­во­го основного за­ко­на государства. Дос­роч­ные пар­ла­мент­ские вы­боры 1993 года (в свя­зи с рос­пус­ком Сей­ма Л. Ва­лен­сой) при­нес­ли по­бе­ду СДЛС. Сфор­ми­ро­ван­ное им совместно с ПСЛ коа­лиционно пра­ви­тель­ст­во боль­шин­ст­ва, не от­ка­зы­ва­ясь от на­ча­тых ра­нее ре­форм, не­сколь­ко за­мед­ли­ло их тем­пы. Уда­лось до­бить­ся за­мет­ной ста­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки, сни­же­ния уров­ня без­ра­бо­ти­цы, по­вы­ше­ния уров­ня оп­ла­ты тру­да. Взаи­мо­дей­ст­вие пра­ви­тель­ст­ва с пре­зи­ден­том Ва­лен­сой, ори­ен­ти­ро­вав­шим­ся на пра­вые и пра­во­цен­три­ст­ские пар­тии, бы­ло не­про­стым. Ус­пе­хи ка­би­не­та СДЛС - ПСЛ спо­соб­ст­во­ва­ли по­бе­де на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в но­ябре 1995 года А. Квась­нев­ско­го, в ре­зуль­та­те че­го до 1997 года Польша управ­ля­ли ле­вое пра­ви­тель­ст­во и ле­вый пре­зи­дент. 2.4.1997 года пар­ла­мент при­нял но­вую Кон­сти­ту­цию Польши, одоб­рен­ную за­тем в хо­де об­ще­на­цио­наль­но­го ре­фе­рен­ду­ма 25.5.1997 года (всту­пи­ла в си­лу 17.10.1997 года). Ос­нов­ной за­кон оп­ре­де­лил Польшу как «де­мо­кра­тическое пра­во­вое государство, осу­ще­ст­в­ляю­щее со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость».

Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры 1997 года за­кон­чи­лись по­бе­дой пра­во­цен­три­ст­ско­го бло­ка Из­би­рательная ак­ция «Со­ли­дар­но­сти» (ИАС; об­ра­зо­ван 8.6.1996 года). Сфор­ми­ро­ван­ное им пра­ви­тель­ст­во до­би­лось при­ня­тия Сей­мом за­ко­на о люс­т­ра­ции (1997) и Институте национальной па­мя­ти (1998), про­ве­ло ряд не­по­пу­ляр­ных в об­ще­ст­ве ре­форм в сис­те­ме управ­ле­ния, сфе­рах здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, ар­мии и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. От­ра­же­ни­ем не­до­воль­ст­ва об­ще­ст­ва внутренней по­ли­ти­кой ИАС ста­ла по­втор­ная по­бе­да А. Квась­нев­ско­го на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в 2000 году, а так­же за­вое­ва­ние СДЛС на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2001 года от­но­сительного боль­шин­ст­ва ман­да­тов в пар­ла­мен­те. ИАС не су­ме­ла про­вес­ти в Сейм ни од­но­го кан­ди­да­та и рас­па­лась. В ре­зуль­та­те пе­ре­груп­пи­ров­ки сил часть пра­вых и цен­три­стов соз­да­ли в 24.1.2001 года Гражданскую плат­фор­му (ГП), воз­глав­лен­ную Д. Тус­ком. Дру­гой пар­ти­ей пра­во­го тол­ка ста­ла «Пра­во и спра­вед­ли­вость» (ПиС; соз­да­на 13.6.2001) во гла­ве с братьями Ка­чинь­ски­ми.

Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры сентября 2005 года вы­иг­ра­ла ПиС. ГП, за­няв­шая 2-е ме­сто, от всту­п­ле­ния в коа­ли­цию от­ка­за­лась. Влия­ние на та­кое ре­ше­ние ока­за­ли ре­зуль­та­ты пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, со­сто­яв­ших­ся в октябре 2005 года, на ко­то­рых Д. Туск ус­ту­пил во 2-м ту­ре Л. Ка­чинь­ско­му. В сентябре 2007 года Сейм при­нял ре­ше­ние о со­кра­ще­нии сро­ка пол­но­мо­чий и про­ве­де­нии дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. По­бе­ду на них одер­жа­ла ГП. Свой ус­пех пар­тия по­вто­ри­ла в 2011 году. На про­тя­же­нии все­го это­го пе­рио­да у вла­сти на­хо­дил­ся блок ГП и ПСЛ, а пра­витель­ст­во бес­смен­но воз­глав­лял Туск. 10.4.2010 года при по­сад­ке в Смо­лен­ске раз­бил­ся са­мо­лёт пре­зи­ден­та Польши с официальной де­ле­га­ци­ей на бор­ту, на­прав­ляв­шей­ся на тра­ур­ные ме­ро­прия­тия в Ка­тынь. В ка­та­ст­ро­фе по­гиб­ли 96 человек, в том числе пре­зи­дент Поль­ши Л. Ка­чинь­ский с суп­ру­гой и многие вид­ные государственные, по­ли­тические и во­енные дея­те­ли. На до­сроч­ных пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, про­ве­дён­ных в том же го­ду, по­бе­ду одер­жал пред­став­ляв­ший ГП Б. Ко­мо­ров­ский.

Рост эко­но­ми­ки Польши, на­чав­ший­ся в 1990-х годах, про­дол­жил­ся в начале XXI века. Это­му в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ло вы­де­ле­ние Поль­ше ЕС зна­чительных средств (13 млрд. ев­ро в 2004-2006 годы, 67 млрд. ев­ро в 2007-2013 годы). Пре­об­ла­да­ние в эко­но­ми­ке мел­ко­го и сред­не­го биз­не­са по­зво­ли­ло Польше в це­лом ус­пеш­но пре­одо­леть пер­вую вол­ну на­чав­ше­го­ся в 2008 году ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го и эко­но­мического кри­зи­са. Польское пра­ви­тель­ст­во про­во­дит ак­тив­ную по­ли­ти­ку со­кра­ще­ния де­фи­ци­та государственного бюд­же­та (умень­шил­ся с 45 млрд. зло­тых в 2010 году до 21 млрд. в 2011 году). На про­тя­же­нии все­го пе­рио­да эко­но­мической транс­фор­ма­ции в Польше уро­вень без­ра­бо­ти­цы не опус­кал­ся ни­же 1,8 млн. человек. Ши­ро­кие мас­шта­бы при­об­ре­ла тру­до­вая ми­гра­ция на За­пад (с мая 2004 года она со­ста­ви­ла около 2,5 млн. человек).

В 1998 году Польша на­ча­ла официальные пе­ре­го­во­ры о при­сое­ди­не­нии к ЕС (при­ня­та в 2004), в 1999 году ста­ла пол­но­прав­ным членом НАТО. Польское пра­ви­тель­ст­во пре­дос­та­ви­ло аэ­ро­дро­мы для авиа­ции НАТО, осу­ще­ст­в­ляв­шей бом­бар­ди­ров­ки Юго­сла­вии (1999), на­пра­ви­ло во­ин­ские кон­тин­ген­ты в Аф­га­ни­стан (2001) и Ирак (2003). Польша - один из наи­бо­лее ло­яль­ных США чле­нов НАТО, в 2008 году она со­гла­си­лась раз­мес­тить на сво­ей тер­ри­то­рии эле­мен­ты американского ПРО. Польша ак­тив­но под­дер­жа­ла «оран­же­вую ре­во­лю­цию» 2004 года на Ук­раи­не, в 2008 году вы­сту­пи­ла од­ним из ини­циа­то­ров при­ня­тия про­грам­мы «Во­сточ­ное парт­нёр­ст­во» (уч­ре­ж­де­на в 2009), на­це­лен­ной на ук­ре­п­ле­ние влия­ния ЕС в Ар­ме­нии, Азер­бай­джа­не, Бе­ло­рус­сии, Гру­зии, Мол­да­вии и на Ук­раи­не.

До­го­вор­ную ба­зу поль­ско-российсих от­но­ше­ний со­став­ля­ют около 50 дву­сто­рон­них меж­го­су­дарственных и меж­пра­ви­тельственных со­гла­ше­ний, под­пи­сан­ных в 1990-х годах, в том числе До­го­вор о дру­же­ст­вен­ном и доб­ро­со­сед­ском со­труд­ни­че­ст­ве от 22.5.1992 года. Дей­ст­ву­ет ряд ме­ха­низ­мов дву­сто­рон­не­го со­труд­ни­че­ст­ва: Комитет по во­про­сам стра­те­гии российско-польского со­труд­ни­че­ст­ва (воз­глав­ля­ет­ся ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел Рос­сии и Польши), Груп­па по слож­ным во­про­сам, вы­те­каю­щим из ис­то­рии российско-польских от­но­ше­ний, и другие.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Древнейшие па­мят­ни­ки изобрази­тель­ного искусства на тер­ри­то­рии Польши от­но­сят­ся к позднему пале­оли­ту (ор­на­мен­тированные костяные изделия и другие). С неолита появляется орнаментированная, в том числе расписная, керамика, с брон­зо­во­го ве­ка - украшения из металлов. Древнейшая фортификация лучше все­го изучена по городищам лу­жиц­кой куль­ту­ры (Бискупин, где сохранились деревянные конструкции, и другие).

По­сле при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва раз­ви­ва­ет­ся ка­мен­ное цер­ков­ное зод­че­ст­во (со­хра­ни­лись фун­да­мен­ты бап­ти­сте­ри­ев в Ост­ру­ве-Лед­ниц­ки, в од­ном из ко­то­рых пред­по­ло­жи­тель­но был кре­щён Меш­ко I; ны­не Му­зей пер­вых Пяс­тов на Лед­ни­це, близ По­зна­ни). В X-XII века строи­лись ро­тон­даль­ные ка­пел­лы (их фун­да­мен­ты - под со­бо­ра­ми в По­зна­ни, Гнез­но, на Ва­ве­ле в Кра­ко­ве, X век; ка­пел­ла Святителя Ни­ко­лая в Це­ши­не, XI век; Святого Про­ко­пия в Стшель­но, XII век). Ниж­ние час­ти стен двор­цов Пяс­тов (X век) со­хра­ни­лись на острове Ост­рув-Лед­ниц­ки и в Ге­че. С началом XI века на тер­ри­то­рии Польши рас­пространяется ро­ман­ский стиль (фраг­мен­ты ба­зи­ли­ки Святого Ге­ре­о­на на Ва­ве­ле, 1018 - по­сле 1038 годов). С конца XI века стро­ят­ся 3-неф­ные ба­зи­ли­ки пре­имущественно сак­сон­ско­го ти­па: кос­тё­лы Святого апостола Ан­д­рея в Кра­ко­ве (1080-е годы - 1098), Пре­чис­той Де­вы в Ино­вроц­ла­ве (конец XII - начало XIII веков) и другие. Воз­мож­но, под влия­ни­ем рейн­ских ба­зи­лик по­строе­ны кос­тё­лы Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Круш­ви­це с ред­ким для Польши раз­ви­тым тран­сеп­том (1120-1140) и Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и Святого Алек­сия в Ту­ме (1140-е годы - 1161). Ба­зи­ли­ки ук­ра­ше­ны пер­спек­тив­ны­ми пор­та­ла­ми, бо­га­той резь­бой (пор­тал в ко­стё­ле Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны во Вроц­ла­ве, 3-я четверть XII век). Со­хра­ни­лись ред­кие об­раз­цы ро­ман­ской пла­сти­ки (ре­лье­фы брон­зо­вых две­рей кос­тё­ла Де­вы Ма­рии в Гнез­но, около 1170 года), рос­пи­сей (в кос­тё­ле в Ту­ме, около 1160 года, и Чер­винь­ском монастырь, XIII века), ми­ниа­тюр (Гнез­нен­ское Еван­ге­лие, XI век; Круш­виц­кое Еван­ге­лие, 1160-1170-е годы), при­клад­но­го искусства.

В начале XIII века че­рез Си­ле­зию на­чи­на­ет про­ни­кать го­тический стиль (в 1203 году святым Яд­ви­гой и князем Ген­ри­хом Бо­ро­да­тым ос­но­ван цис­тер­ци­ан­ский монастырь в Тшеб­ни­це), рас­про­стра­ня­ет­ся кир­пич­ное строи­тель­ст­во (до­ми­ни­кан­ский кос­тёл Святого Иа­ко­ва в Сан­до­ми­ре, с 1226 года). Рас­цвет го­ти­ки в Польше при­хо­дит­ся на XIV-XV века. На юге Польши под влия­ни­ем Че­хии и Южной Гер­ма­нии со­ору­жа­лись 3-не­ф­ные ба­зи­ли­ки с «кра­ков­ской» кон­ст­рук­тив­ной сис­те­мой (скры­тые арк­бу­та­ны и контр­фор­сы; кос­тёл Де­вы Ма­рии в Кра­ко­ве, конца XIII века - 1397 год). Хо­ры име­ют об­ход и ве­нец ка­пелл (со­бор Свя­тых Вац­ла­ва и Ста­ни­сла­ва на Ва­ве­ле, 1320-1364 годы); стро­ят­ся 2-не­ф­ные кос­тё­лы с паль­мо­вид­ны­ми сво­да­ми (в Вис­ли­це, около 1350). На се­ве­ре Польши под воз­дей­ст­ви­ем Северной Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов ут­вер­дил­ся тип заль­но­го од­но­ба­шен­но­го кос­тё­ла (Де­вы Ма­рии в Гдань­ске, 1343-1502 годы; Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Доль­ске, около 1460 года, и другие). С конца XV века по­яв­ля­ют­ся сво­ды с жи­во­пис­ной ор­на­мен­та­ци­ей (например, кос­тёл в Пель­п­ли­не, 1558 год). Де­ревянные кос­тё­лы XIV-XVI веков (в Ха­чу­ве, 1388 год, Демб­но, 2-я половина XV века, и другие; вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) со­хра­ня­ют связь с народным зод­че­ст­вом. Го­ро­да за­страи­ва­ют­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну и ок­ру­жа­ют­ся ка­мен­ны­ми сте­на­ми (Кра­ков, Вар­ша­ва), стро­ят­ся ра­ту­ши с баш­ня­ми (в То­ру­ни, Вроц­ла­ве, Гдань­ске), зам­ки (Бенд­зин, Хен­ци­ны, XIII-XIV веков; Це­ха­нув, 1420-е годы), на се­ве­ре - ук­ре­п­лён­ные мо­на­стыр­ские ком­плек­сы кре­сто­нос­цев (Маль­борк, XIII-XV веков, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; Фром­борк, Квид­зын, Бы­тув и другие). Го­тический де­кор ук­ра­ша­ет це­хо­вые и жи­лые (так называемые ка­ме­ни­цы) по­строй­ки, так­же зда­ние Ягел­лон­ско­го уни­вер­си­те­та в Кра­ко­ве. Го­тический стиль про­явил­ся в скульп­ту­ре XIII-XV веков (релье­фы кос­тё­ла в Тшеб­ни­це, 1219-1240 годы; над­гро­бия). Де­ревянная скульп­ту­ра в начале XV века от­ра­жа­ет влия­ние мяг­ко­го сти­ля, с конца XV века - куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния (де­ревянный ал­тарь кос­тё­ла Де­вы Ма­рии в Кра­ко­ве, 1477-1489 годы, Ф. Штос). Жи­во­пись XIV-XV веков сви­де­тель­ст­ву­ет о кон­так­тах с чешским, древнерусским (рос­пи­си пре­имущественно псков­ских мас­те­ров со­бо­ра в Вис­ли­це, окодо 1397 года; ка­пел­лы зам­ка в Люб­ли­не, 1418 год; со­бо­ра в Сан­до­ми­ре, около 1421 года; ка­пел­лы Святого Кре­ста в со­бо­ре на Ва­ве­ле, 1470 год) и ни­дерландским (с середины XV века) искусством. Национальной свя­ты­ней ста­но­вит­ся ви­зантийская Чен­сто­хов­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри. В стен­ных рос­пи­сях, от­ли­чаю­щих­ся утон­чён­ным ли­ней­ным рит­мом, по­яв­ля­ют­ся пей­заж­ные и жан­ро­вые мо­ти­вы (кос­тё­лы в Не­по­ло­ми­це, 1360-е годы, в Лён­де, около 1370 года, в гооде Бжег и других близ не­го). Ал­тар­ной жи­во­пи­си XV века свой­ст­вен­но стрем­ле­ние к пе­ре­да­че национальных ти­пов (кра­ков­ско-сон­дец­кая шко­ла жи­во­пи­си), а со 2-й половины XV века - к пе­ре­да­че про­стран­ст­ва и объ­ё­ма, хо­тя со­хра­ня­ет­ся и лю­бовь к де­ко­ра­тив­но­му узо­ро­чью (художник Мар­цин Чёр­ный).

В XVI - начале XVII веков в Польше пре­имущественно итальянскими ар­хи­тек­то­ра­ми пе­ре­страи­ва­ют­ся в ре­нес­санс­ном ду­хе двор­цы и зам­ки (на Ва­ве­ле, 1504-1536 годы, Ф. Фьо­рен­ти­но, Б. Бер­реч­чи; в Бже­ге, Ба­ра­ну­ве, Пес­ко­ва-Ска­ле, Ксёнж-Вель­ки, Кра­сни­чи­не и другие). По при­ме­ру римских ба­зи­лик по­стро­ен со­бор в Плоц­ке (1531-1535 годы, Дж. Чи­ни, Б. де Джа­но­тис, Ф. да Фье­зо­ле); в хра­мах соз­да­ют­ся ка­пел­лы (ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I в со­бо­ре на Ва­ве­ле, 1517-1533 годы). На­ря­ду с лод­жия­ми, ар­кад­ны­ми внутренними дво­ра­ми при­ме­ня­ют­ся де­ко­ра­тив­ные ат­ти­ки с ор­на­мен­таль­ной резь­бой (тор­го­вые ря­ды «Су­кен­ни­це» в Кра­ко­ве (1555-1559 годы, архитектор Дж. М. Па­до­ва­но), ра­ту­ши - в По­зна­ни (1552-1560 годы, Дж.Б. Ку­ад­ро), Хелм­но, Сан­до­ми­ре, Тар­ну­ве). Под влия­ни­ем итальянского мань­е­риз­ма по­стро­ен город За­мосць (1580 год, по пла­ну Б. Мо­ран­до); в северных и центральных рай­онах Польши про­яв­ля­ет­ся воз­дей­ст­вие ни­дерландского мань­е­риз­ма (ар­се­нал в Гдань­ске, 1602-1605 годы; до­ма в городе Ка­зи­меж-Доль­ны). В изо­бра­зительном искусстве XVI века на­рас­та­ет свет­ское на­ча­ло (по­то­лок с рез­ны­ми го­ло­ва­ми в По­соль­ском за­ле Ва­вель­ско­го зам­ка, 1530-е годы, художник С. Тау­эр- бах). Раз­ви­ва­ют­ся порт­рет­ная (М. Ко­бер, Б. Штро­бель, А. Мёл­лер) и ба­таль­ная жи­во­пись, ми­ниа­тю­ра («Ко­декс Баль­та­за­ра Ве­хе­ма», 1505 год; ра­бо­ты С. Са­мо­ст­шель­ни­ка), с XVI века - кси­ло­гра­фия (в Кра­ко­ве). В скульп­тур­ных над­гро­би­ях ис­поль­зу­ет­ся ор­дер­ный де­кор.

С началом XVII века под влия­ни­ем ие­зуи­тов стро­ят­ся кос­тё­лы в сти­ле мань­е­риз­ма (ка­маль­ду­лов в Кра­ко­ве, 1605-1630 годы, архитектор А. Спец­ца) и ба­рок­ко (Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Кра­ко­ве, за­вер­шён в 1605-1619 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Тре­ва­но и М. Кас­тел­ли; по­строй­ки Л. Де­ме­ре­то, К. Бо­на­ду­ры Стар­ше­го). Осо­бой пыш­но­стью и ком­по­зиц. слож­но­стью от­ли­ча­ют­ся ба­роч­ные кос­тё­лы со 2-й половины XVII века (бер­нар­дин­цев в Кра­ко­ве, 1659-1680 годs, архитектор К. Ме­ро­шев­ский; фи­лип­пин­цев в Гос­ты­ни, 1675-1731 годы, ар­хи­тек­то­ры Е. и Я. Ка­те­на­чи, П. Фер­ра­ри; са­кра­мен­ток в Вар­ша­ве, 1688-1692 годы, архитектор Тыль­ман Га­мер­ский; так­же по про­ек­там Фер­ра­ри в Лён­де и Осеч­не, и другие). Под влия­ни­ем шко­лы К. Дин­цен­хо­фе­ра по­строе­ны кос­тё­лы в Си­ле­зии (в Лег­ниц­ке-По­ле, 1727-1731 годы; в Кше­шу­ве, 1728-1735 годы). С середины XVIII века ин­терь­е­ры кос­тё­лов от­де­лы­ва­ют­ся в сти­ле ро­ко­ко (в Ко­был­ке, рос­пи­си 1742-1763 годов, ху­дож­ни­ки Г. Лод­зинь­ский, И. До­рет­ти). Сре­ди де­ревянных церк­вей в XVII-XIX века (мно­гие вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны 1- и 3-не­фные кос­тё­лы, так­же цен­три­че­ские (Святой Ан­ны в Олес­но, центральная часть 1668-1670 годов, архитектор Мар­тин Сно­пек, и другие); ред­кие де­ревянные лю­те­ран­ские церк­ви Ми­ра со­хра­ни­лись в Си­ле­зии (в Яво­ре и Свид­ни­це, 1650-е годы). Зам­ки конца XVI - начала XVII веков час­то ком­пакт­ны (Лю­бо­мир­ских в Лань­цу­те, 1629-1641 годы, архитектор М. Тра­по­ла), но не­ред­ко име­ют ус­лож­нён­ный план (в Уяз­де, 1631-1644 годы, Л. Де­ме­ре­то (Се­нес)). С конца XVII века со­ору­жа­ют­ся па­рад­ные ре­зи­ден­ции с кур­до­нё­ра­ми и ре­гу­ляр­ны­ми пар­ка­ми (двор­цы усадь­бы Ви­ля­нув; Бра­ниц­ких в Бе­ло­сто­ке, 1691-1697 годы, рас­ши­рен в 1728-1758 годы, архитеткор И.Х. Клемм), а так­же городские двор­цы без бо­ко­вых фли­ге­лей (Кра­синь­ских дво­рец в Вар­ша­ве). В ду­хе ро­ко­ко по­строе­ны двор­цы С. Руп­нев­ско­го в деревне Граб­ки-Ду­же (1742-1750 годы, архитектор Ф. Пла­чи­ди) и По­тоц­ких в Рад­зынь-Под­ляс­ки (1750-1758 годы, архитектор Я. Фон­та­на). По­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние де­ко­ра­тив­ная скульп­ту­ра из стук­ко (Я. Фаль­ко­ни, А. Шлю­тер, Б. Фон­та­на), ил­лю­зио­ни­стические рос­пи­си. В ба­таль­ной и от­час­ти ал­тар­ной жи­во­пи­си со­су­ще­ст­ву­ют ба­роч­ные и на­ив­но-реа­ли­стические чер­ты (по­лот­на Т. До­ла­бел­лы); бы­то­вав­шим в шля­хет­ской сре­де па­рад­ным и над­гроб­ным, так называемым сар­мат­ским порт­ре­там (смотреть Сар­ма­тизм) свой­ст­вен­ны де­ко­ра­тив­ная пло­ско­ст­ность, жиз­нен­ная вы­ра­зи­тель­ность.

Ар­хи­тек­ту­ре клас­си­циз­ма (с середины 1760-х годов) при­су­щи вна­ча­ле отдельные ба­роч­ные чер­ты (фа­сад кос­тё­ла кар­ме­ли­тов, 1762-1779 годы, архитектор Э. Шрё­гер; па­рад­ные за­лы ко­ро­лев­ско­го зам­ка, 1777-1785 годы, ар­хи­тек­то­ры Д. Мер­ли­ни, Я. Кам­зет­цер; оба - в Вар­ша­ве). С конца 1770-х годов клас­си­цизм вхо­дит в бо­лее стро­гую фа­зу (двор­цо­во-пар­ко­вый ком­плекс Ла­зен­ки); по­строй­ки конца XVIII - начала XIX веков от­ме­че­ны изы­скан­ной про­сто­той форм (дво­рец в На­то­ли­не, 1780-1782 годы). Ар­хи­тек­тор Ш.Б. Цуг раз­ра­ба­ты­ва­ет круг­лый тип хра­ма с уп­ло­щён­ным ку­по­лом (еван­ге­лическая цер­ковь в Вар­ша­ве, 1777-1781 годы), X.П. Айг­нер об­ра­ща­ет­ся к на­сле­дию го­ти­ки в двор­цо­во-пар­ко­вом ан­самб­ле Чар­то­рый­ских в Пу­ла­вах (Го­тический дом, 1801-1809 годы). Айг­нер, Я. Ку­биц­кий, С. За­вадз­ский пред­ла­га­ют но­вый тип шля­хет­ско­го уса­деб­но­го двор­ца в ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва. В конце 1810-х - 1820-е годы ар­хи­тек­ту­ра клас­си­циз­ма ста­но­вит­ся бо­лее па­рад­ной (дво­рец Ста­ши­ца, 1820-1823 годы, «Те­атр Вель­ки», 1825-1832 годы, оба - в Вар­ша­ве, архитектор А. Ко­рац­ци; библиотека Ра­чинь­ских в По­зна­ни, 1822-1828 годы). С 1820-х годов по­яв­ля­ют­ся по­строй­ки в сти­ле нео­го­ти­ки (за­мок Кра­синь­ских в Опи­но­гу­ра-Гур­не, 1828-1843 годы, архитектор Х. Мар­ко­ни; за­мок в Кур­ни­ке, пе­ре­строй­ка 1843-1861 годы, по про­ек­ту К.Ф. Шин­ке­ля), с 1850-х годов - в сти­ле не­оре­нес­санс (зда­ние Общества зем­ско­го кре­ди­та в Вар­ша­ве, 1856-1858 годы, Мар­кони, Ю. Гу­рец­кий; за­мок в Го­лу­ху­ве, 1875-1885 годы, по про­ек­ту Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка) и не­оба­рок­ко (те­атр имени Ю. Сло­вац­ко­го в Кра­ко­ве, 1891-1893 годы, архитектор Я. За­вей­ский; главное зда­ние По­ли­тех­нического униврситета в Вар­ша­ве, 1899-1902 годы, ар­хи­тек­то­ры С. Шай­лер, Б. Ро­гуй­ский). Стро­ят­ся пра­во­слав­ные хра­мы в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор в Люб­ли­не, 1870-1876 годы; со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 1894-1912 годы, архитектор Л.Н. Бе­нуа, и другие), рус­ском сти­ле (церковь Святой Ма­рии Маг­да­ли­ны, 1867-1868 годы, архитектор Н.А. Сы­чёв; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1892-1894 годы), нео­рус­ском сти­ле (церковь Святого Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка, 1903-1905 годы, архитектор В.Н. По­кров­ский; все - в Вар­ша­ве); мно­гие из них раз­ру­ше­ны в 1920-е годы. На ру­бе­же XIX-XX веков архитектор С. Вит­ке­вич в по­ис­ках национального свое­об­ра­зия соз­дал так называемый стиль За­ко­па­не, ис­поль­зую­щий тра­ди­ции народной ар­хи­тек­ту­ры. В начале XX века пре­имущественно под влия­ни­ем вен­ской ар­хи­тек­ту­ры рас­про­стра­нил­ся стиль мо­дерн (Ста­рый те­атр в Кра­ко­ве, 1904-1906 годы, ар­хи­тек­то­ры Т. Стры­ень­ский, Ф. Мон­чинь­ский; Банк коо­пе­ра­тив­ных об­ществ в Вар­ша­ве, 1912-1917 годы, архитектор Я. Хёй­рих Млад­ший).

При ко­ро­лев­ском дво­ре в Вар­ша­ве в по­след­ней тре­ти XVIII века главную роль иг­ра­ли иностранные жи­во­пис­цы (М. Бач­ча­рел­ли, И.Б. Лам­пи, Й. Грас­си, Б. Бел­лот­то). Польские ху­дож­ни­ки об­ра­ща­ют­ся к жан­ру порт­ре­та (Ю. Фа­вор­ский, К. Вой­ня­ков­ский), пей­за­жу (З. Фо­гель), ис­то­рической жи­во­пи­си (П. Смуг­ля­ви­чюс, М. Ста­хо­вич), бы­то­во­му жан­ру (Я.П. Норб­лин, М. Плонь­ский и А. Ор­лов­ский, позд­нее - Ф. Пи­вар­ский, А. Кот­сис, В. Гер­сон, братья Ге­рым­ские и другие). В 1-й половине XIX века на­ря­ду с ака­де­мическим клас­си­циз­мом (жи­во­пис­цы Ю. Пеш­ка, А. Ко­ку­ляр, А. Бро­дов­ский, скульп­тор Я. Та­тар­ке­вич) ут­вер­жда­ет­ся ро­ман­тизм (П. Ми­ха­лов­ский и другие); во 2-й половине XIX века ис­то­рическая жи­во­пись дос­ти­га­ет сво­ей вер­ши­ны в твор­че­ст­ве Я. Ма­тей­ко. В по­след­ней четверти XIX века ро­ж­да­ет­ся са­лон­ный ака­де­мизм (Г.И. Се­ми­рад­ский, В. Пруш­ков­ский и другие). На ху­дож­ни­ков ру­бе­жа XIX-XX веков ока­за­ли влия­ние им­прес­сио­низм (Ю. Пан­ке­вич, О. Боз­нань­ская, Я. Ста­ни­слав­ский, Л. Вы­чул­ков­ский) и стиль мо­дерн (Я. Маль­чев­ский, С. Вы­спянь­ский, Ф. Ру­щиц, В. Войт­ке­вич). Зна­чи­тель­ны дос­ти­же­ния в гра­фи­ке (С.В. Но­а­ков­ский, Ю. Ме­хоф­фер, К. Фрыч и другие) и скульп­ту­ре (В. Ши­ма­нов­ский, К. Лящ­ка), в воз­ро­ж­де­нии народных про­мы­слов (объ­е­ди­не­ние «Поль­ское при­клад­ное искусство», 1901-1914 годы).

В ар­хи­тек­ту­ре 1920-1930-х годах тен­ден­ции не­оклас­си­циз­ма (Аг­рар­ный банк в Вар­ша­ве, 1926-1927 годы, архитектор М. Ля­ле­вич) и функ­цио­на­лиз­ма (кос­тёл Святого Ро­ха в Бе­ло­сто­ке, 1927-1939 годы, архитектор О. Со­снов­ский; зда­ние стра­хо­во­го общества «Прю­ден­ти­аль» в Вар­ша­ве - пер­вое в Польше вы­сот­ное зда­ние с ме­тал­лическим кар­ка­сом, 1931-1934 годы, архитектор М. Вайн­фельд; про­ек­ты Р. Свер­чинь­ско­го, Б. Пнев­ско­го) со­сед­ст­ву­ют со сти­ли­за­ци­ей в ду­хе народного зод­че­ст­ва (па­виль­он Польши на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке современных деко­ра­тив­ных и промышленныых ис­кусств 1925 года в Па­ри­же, ар­хи­тек­то­ры Ю. Чай­ков­ский, Т. Стры­ень­ский; про­ек­ты Я. Вит­ке­ви­ча). Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся мас­со­вая за­строй­ка в ду­хе функ­цио­на­лиз­ма (про­ек­ты общества ар­хи­тек­то­ров «Praesens» (1926 - 1930-е годы), в ко­то­рое вхо­ди­ли Б. и С. Бру­каль­ские, Е. и Ш. Сыр­ку­сы, Б. Лахерт). В изо­бра­зительном искусстве про­яв­ля­ют­ся чер­ты ку­биз­ма и экс­прес­сио­низ­ма (твор­че­ст­во З. Про­наш­ко, Т. Чи­жев­ско­го). «Фольк­лор­ное» на­прав­ле­ние (гра­вю­ры В. Ско­чи­ля­са) ока­за­ло влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние национальной гра­фической шко­лы XX века. В твор­че­ст­ве «ко­ло­ри­стов» (объ­е­ди­не­ния «Па­риж­ский ко­ми­тет» и «Еди­но­рог») за­мет­но воз­дей­ст­вие пост­им­прес­сио­низ­ма. Де­мо­кра­тическую ли­нию в жи­во­пи­си пред­став­ля­ли Т. Ма­ков­ский, Ф. Ко­вар­ский, М. Яре­ма, Й. Стерн, Т. Кан­тор, X. и Ю. Кра­ев­ские, Ф. Бар­то­шек. В скульп­ту­ре про­яви­лись нео­клас­сические тен­ден­ции (А. За­мой­ский и другие); национальный мо­ну­мен­таль­ный стиль соз­да­ёт К. Ду­ни­ков­ский.

В по­сле­во­ен­ной Польше многие го­ро­да и па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры вос­ста­нав­ли­ва­лись при уча­стии спе­циа­ли­стов из СССР. Об­щественные зда­ния до середины 1950-х годов строи­лись в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма (Дво­рец куль­ту­ры и нау­ки в Вар­ша­ве, 1952-1955 годов, архитектор Л.В. Руд­нев и другие) и ра­цио­на­лиз­ма (бывший «Дом пар­тии» в Вар­ша­ве, 1948-1951 годы, архитектор Е. Веж­биц­кий и другие; бывший уни­вер­маг «Ро­тон­да» в По­зна­ни, 1954 год, архитектор М. Лей­кам). С конца 1950-х глжлв про­ис­хо­дит по­во­рот к прин­ци­пам мо­дер­низ­ма и ин­ду­ст­ри­аль­ным ме­то­дам строи­тель­ст­ва. Соз­да­ют­ся но­вые ан­самб­ли городских цен­тров (в Ка­то­ви­це, с 1958 года, и другие), стро­ят­ся но­вые жи­лые рай­оны. До 1990-х годов об­раз­цы по­стмо­дер­низ­ма встре­ча­ют­ся пре­имущественно в куль­то­вом зод­че­ст­ве (кос­тёл Воз­не­се­ния Гос­под­ня в Вар­ша­ве, 1982-1992 годы, архитектор М. Буд­зинь­ский и другие). На ру­бе­же XX-XXI веков в Польше ра­бо­та­ют ар­хи­тек­то­ры-не­омо­дер­ни­сты Р. Лёг­лер, Г. Кры­мов, М. Ду­мен­чич, ар­хитектурное бю­ро «HS99», «Ingarden & Ew9y».

В жи­во­пи­си середины XX века глав­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми соц­реа­лиз­ма бы­ли Х. и Ю. Кра­ев­ские. В скульп­ту­ре со 2-й половины XX века, на­ря­ду с «мо­ну­мен­та­ли­зи­ро­ван­ным» реа­лиз­мом (К.Г. Зем­ла, К. Ду­ни­ков­ский, С. Хор­но-По­плав­ский и другие), раз­ви­ва­ет­ся аб­ст­рак­цио­низм (Е. Яр­нуш­ке­вич, В. Ха­си­ор, М. Аба­ка­но­вич, М. Со­снов­ская). К аб­ст­рак­цио­ни­стам при­над­ле­жат жи­во­пис­цы Я. Мазь­яр­ская, Т. Бжо­зов­ский, Т. Кан­тор, Л. Та­ра­се­вич. За­метное ме­сто в искусстве 2-й половины XX века за­ни­ма­ет пла­кат (Т. Треп­ков­ский, Р. Цес­ле­вич, Я. Ле­ни­ца). С 1970 года раз­ви­ва­ют­ся кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во и другие на­прав­ле­ния но­вей­ше­го искусства. На ру­бе­же XX-XXI веков в рус­ле ре­лигиозной те­ма­ти­ки ра­бо­та­ет Т. Бо­ру­та, ви­зу­аль­ную куль­ту­ру ком­му­ни­стической Польши ос­ваи­ва­ет П. Олов­ская, мас­штаб­ны­ми ви­део­про­ек­ция­ми за­ни­ма­ет­ся К. Во­дич­ко.

Дополнительная литература:

Katalog zabytk9ow sztuki w Polsce. Warsz., 1951–;

Krassowski W. Architektura drewniana w Polsce. Warsz., 1961;

Пет­ке­вич К. Поль­ское на­род­ное ис­кус­ст­во. Вар­ша­ва, 1966;

За­хва­то­вич Я. Поль­ская ар­хи­тек­ту­ра. Вар­ша­ва, 1967;

Wisëocka I. Awangardowa architek­tu­ra polska, 1918–1939. Warsz., 1968;

Та­на­нае­ва Л.И. Поль­ское изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во эпо­хи Про­све­ще­ния. М., 1968; она же. Сар­мат­ский порт­рет. М., 1979;

Knox B. The architecture of Poland. L., 1971;

Ис­кус­ст­во Поль­ши / Сост. Д.Н. Ле­бе­де­ва. М., 1974;

Свет­лов И.Е. Скульп­ту­ра На­род­ной Поль­ши. М., 1976; он же. От ро­ман­тиз­ма к сим­во­лиз­му: Очер­ки поль­ской и вен­гер­ской жи­во­пи­си XIX – на­ча­ла XX в. СПб., 1997;

Guerquin B. Zamki w Polsce. Warsz., 1984;

Lorentz S., Rot­termund A. Klasycyzm w Polsce. Warsz., 1984;

Morawi9nska A. Polish painting, 15th to 20th century. Warsaw, 1984;

Miëobedzki A. Zarys dziej9ow architektury w Polsce. Warsz., 1989;

Olszewski A. An outline history of Po­lish 20th century art and architecture. Warsaw, 1989;

Le9sniakowska M. «Polski dw9 or»… Warsz., 1992;

Sl ownik malarzy polskich. Warsz., 1998– 2001. T. 1–2;

Kokoska B. Polish painting. Krak9ow, 2001;

Поль­ская куль­ту­ра в зер­ка­ле ве­ков. М., 2007.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)