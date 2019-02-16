Краткий курс истории. Верный город На 16 февраля 1854 года приходится дата основания крепости Верный. Именно в этот день император Николай I, рассматривая вопрос о крепости в Семиречье, оперативно принял решение: «Согласен укрепление назвать Верным». Дорога на Восток Средняя Азия начала интересовать русских царей в начале XVII века с точки зрения расширения владений. Здесь проходили торговые пути, но расширяющиеся торговые связи потребовали защиты путей от нападений. Да и само население региона страдало от междоусобиц и ожидало, что Россия сможет снизить их накал. Площадь в укреплении Верный. 1857 год. Источник: https://www.pinterest.se Степные территории, прилегавшие к границам России, не имели осёдлого населения, были заселены в основном кочевниками,... На чтение: 1 минута

На 16 февраля 1854 года приходится дата основания крепости Верный. Именно в этот день император Николай I , рассматривая вопрос о крепости в Семиречье, оперативно принял решение: «Согласен укрепление назвать Верным».

Дорога на Восток

Средняя Азия начала интересовать русских царей в начале XVII века с точки зрения расширения владений. Здесь проходили торговые пути, но расширяющиеся торговые связи потребовали защиты путей от нападений. Да и само население региона страдало от междоусобиц и ожидало, что Россия сможет снизить их накал.

Площадь в укреплении Верный. 1857 год. Источник: https://www.pinterest.se

Степные территории, прилегавшие к границам России, не имели осёдлого населения, были заселены в основном кочевниками, предками современных казахов. Русские люди называли их киргизами, которые были объединены в несколько племенных образований. В 1730 году в состав России вошла часть земель киргизов, а оставшиеся начали входить в пределы империи в первой половине XIX века. Ситуация осложнялась ещё и тем, что эти земли постоянно подвергались нападениям более сильных соседей – Джунгарского и Кокандского ханств. Россия была вынуждена защищать новых подданных.

Русские войска постоянно становились на пути нападавших извне. В 1850 году небольшой отряд капитана Гутковского (всего 175 казаков, 50 человек пехоты и две пушки) предпринял поход за реку Или. Силы были неравны, русские отступили, но уже в мае 1851 года повторили попытку. Под командованием подполковника Карбышева батальон пехоты и четыре сотни казаков перешли на кокандские земли и подошли к крепости Таучубек. Примечательно, что в этот раз русские войска сопровождались отрядами киргизов. Город был взят без боя. Коканд был вынужден ослабить свой натиск в Семиречье, при этом вырос авторитет русских войск. Для защиты региона было решено создать русский форпост на левом берегу реки Малая Алмаатинка.

Герб города 1878 года. Иточник: https://ru.wikipedia.org

Город Верный

После положительного решения Николая I, о котором нам уже известно, началось строительство города. Весь 1854 год строились казармы, склады для оружия и боеприпасов. Взаимоотношения с местным населением были нормальными, а когда русские ещё и оплатили арендованных верблюдов, киргизы сами начали принимать участие в строительстве города. 17 сентября 1854 года состоялось торжественное освящение укрепления.

Город Верный на долгие годы стал столицей этих степных земель и значительно повлиял на судьбу жителей края. Киргизов впоследствии стали официально называть казахами. В дальнейшем город Верный стал центром Семиреченской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Было создано и Семиреченское казачье войско.

Источник: https://www.pinterest.se

Новая жизнь старого города

Революционные события 1917 года изменили жизнь города. В 1918 году здесь устанавливается советская власть. Город и область вошли в состав Туркестанской автономии РСФСР. С 1921 года город носит название Алма-Ата. В 1927 году он становится столицей Казахской АССР в составе РСФСР, а в 1936 году – союзной республикой.

В 1997 году столицей независимого Казахстана стал город Астана, а Алма-Ата получила особый статус как научный, культурный, исторический, финансовый и производственный центр.

Современный вид города. Источник: https://fishki.net/

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