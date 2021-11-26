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«МНЕМОЗИНА»
«МНЕМОЗИ́НА». Русский литературный альманах.
Издавался в Москве в 1824-1825 годах (вышло четыре книги) В.К. Кюхельбекером и В.Ф. Одоевским.
Помимо сочинений самих издателей, в «Мнемозине» публиковались стихотворения А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, П.А. Вяземского, Е.А. Боратынского, Н.М. Языкова, произведения А.А. Шаховского, Д.В. Давыдова и других.
В «Мнемозине» нашли отражение литературная эстетика декабристов (программная статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» Кюхельбекера, 1824 год), филосовские взгляды любомудров.
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