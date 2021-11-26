МАГНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
МАГНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский государственный и общественный деятель, публицист, литератор, действительный статский советник (1810 год).
Правнук Л.Ф. Магницкого.
Окончил Благородный пансион при Московском университете (1795 год).
Состоял на службе в Коллегии иностранных дел (с 1798 года) и МВД (с 1803 года).
В середине 1800-х годов стал близок к М.М. Сперанскому, состоял с ним в одной масонской ложе.
Статс-секретарь Департамента законов Государственного совета (1810-1812 годы), директор Комиссии составления военных уставов и уложений при Военном министерстве (1811-1812 годы).
Под руководством Магницкого подготовлены «Учреждение Военного министерства», «Учреждение для управления большой действующей армией» (1812 год).
В 1812 году, после отставки Сперанского, обвинён в «намерении ниспровергнуть существующий порядок», арестован, выслан в Вологду (до 1816 года).
Вице-губернатор Воронежской губернии (1816-1817 годы), губернатор Симбирской губернии (1817-1819 годы).
Член Главного правления училищ при Министерстве духовных дел и народного просвещения (назначен по протекции министра духовных дел и народного просвещения князя А.Н. Голицына); попечитель Казанского учебного округа (1819-1826 годы).
Провёл ревизию Казанского университета (1819 год; отчёт Магницкого опубликован в книге: «Консерватизм в России и мире», часть 3, 2004 год), по результатам которой реорганизовал университет; в частности, были открыты богословское отделение и - с целью критики европейских и американской конституций - кафедра конституций, введена должность директора университета, уволены 11 профессоров из 25, из библиотеки изъяты книги «вольнодумного» содержания, приняты меры для усиления дисциплины студентов; в гимназии при университете расширено преподавание Закона Божьего за счёт других предметов.
Член Комитета по составлению цензурного устава (1820-1823 годы), проект Магницкого лёг в основу цензурного устава 1826 год.
Полагал, что российская образовательная система должна соответствовать национальным особенностям, а механическое заимствование западноевропейского опыта в области народного образования может привести к революции.
Считал двумя «священными столпами», на которых стоит Россия, - православие и самодержавие, полагал, что монголо-татарское иго явилось «величайшим благодеянием» для страны, поскольку позволило в отдалении от Западной Европы сохранить чистоту православной веры.
Оценивал реформы Петра I как способ сближения с Западной Европой, необходимого не для России, а для самих западноевропейских государств («Записка о народном воспитании», опубликована в издании «Сборник исторических материалов, извлечённых из архива 1-го Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии», выпуск 1, 1876 год).
В 1824 году обвинил руководство Министерства духовных дел и народного просвещения в «иллюминатизме» и использовании Российского библейского общества для распространения своих идей (это способствовало отставке А.Н. Голицына).
В 1826 году, возможно, вследствие интриг Голицына или министра народного просвещения и главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий А.С. Шишкова обвинён в финансовых злоупотреблениях, на имения Магницкого наложен секвестр, он выслан под надзор полиции в Ревель (до 1833 года).
В 1831 году Магницкий подал императору Николаю I две записки (опубликованы в журнале «Русская старина», 1899 год, № 1-3), обвинявшие Сперанского якобы в организации «заговора иллюминатов».
В 1834 году переведён в Одессу (до 1839 года; возвращён туда вновь в 1841 году), затем в Херсон (с 1839 года).
Автор записок (опубликованы П.И. Бартеневым в издании «Девятнадцатый век: Исторический сборник», книга 1, 1872 год), а также ряда од, в том числе «Оды к российскому юношеству» (1794 год), в честь восшествия на российский престол императора Павла I, бракосочетания великого князя Константина Павловича (1796 год).
Руководил в Ревеле изданием журнала «Радуга» (1832-1833 годы).
Сочинения:
Краткое руководство к деловой и государственной словесности для чиновников, вступающих в службу. М., 1835;
Мнение русского дворянина о гражданском уложении для России // Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (1807-1829 гг.). СПб., 1883. С. 370-374.