МАГНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ

МАГНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский государственный и общественный дея­тель, пуб­ли­цист, ли­те­ра­тор, действительный статский советник (1810 год).

Дво­ря­нин .

Пра­внук Л.Ф. Маг­ниц­ко­го .

Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Московском университете (1795 год).

Со­сто­ял на служ­бе в Кол­ле­гии иностранных дел (с 1798 года) и МВД (с 1803 года).

В середине 1800-х годов стал бли­зок к М.М. Спе­ран­ско­му, со­сто­ял с ним в од­ной ма­сон­ской ло­же.

Статс-секретарь Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та (1810-1812 годы), ди­рек­тор Ко­мис­сии со­став­ле­ния во­енных ус­та­вов и уло­же­ний при Во­енном министерстве (1811-1812 годы).

Под руководством Магницкого под­го­тов­ле­ны «Уч­ре­ж­де­ние Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва», «Уч­ре­ж­де­ние для управ­ле­ния боль­шой дей­ст­вую­щей ар­мией» (1812 год).

В 1812 году, по­сле от­став­ки Спе­ран­ско­го, об­ви­нён в «на­ме­ре­нии нис­про­верг­нуть су­ще­ст­вую­щий по­ря­док», аре­сто­ван, вы­слан в Во­ло­гду (до 1816 года).

Ви­це-гу­бер­на­тор Во­ро­неж­ской губернии (1816-1817 годы), гу­бер­на­тор Сим­бир­ской губернии (1817-1819 годы).

Член Главного прав­ле­ния училищ при Министерстве ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния (на­зна­чен по про­тек­ции министра ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния князя А.Н. Го­ли­цы­на); по­пе­чи­тель Ка­зан­ско­го учеб­но­го ок­ру­га (1819-1826 годы).

Про­вёл ре­ви­зию Ка­зан­ско­го университета (1819 год; от­чёт Магницкого опубликован в книге: «Кон­сер­ва­тизм в Рос­сии и ми­ре», часть 3, 2004 год), по результатам ко­то­рой ре­ор­га­ни­зо­вал университет; в ча­ст­но­сти, бы­ли от­кры­ты бо­го­слов­ское от­де­ле­ние и - с це­лью кри­ти­ки ев­ропейских и американской кон­сти­ту­ций - ка­фед­ра кон­сти­ту­ций, вве­де­на долж­ность ди­рек­то­ра университета, уво­ле­ны 11 про­фес­со­ров из 25, из биб­лио­те­ки изъ­я­ты кни­ги «воль­но­дум­но­го» со­дер­жа­ния, при­ня­ты ме­ры для уси­ле­ния дис­ци­п­ли­ны сту­ден­тов; в гим­на­зии при университете рас­ши­ре­но пре­по­да­ва­ние За­ко­на Божь­е­го за счёт других пред­ме­тов.

Член Комитета по со­став­ле­нию цен­зур­но­го ус­та­ва (1820-1823 годы), про­ект Магницкого лёг в ос­но­ву цен­зур­но­го ус­та­ва 1826 год.

По­ла­гал, что российская об­ра­зо­вательная сис­те­ма долж­на со­от­вет­ст­во­вать национальным осо­бен­но­стям, а ме­ха­ническое за­им­ст­во­ва­ние западноев­ропейского опы­та в об­лас­ти народного об­ра­зо­ва­ния мо­жет при­вес­ти к ре­во­лю­ции.

Счи­тал дву­мя «свя­щен­ны­ми стол­па­ми», на ко­то­рых сто­ит Рос­сия, - пра­во­сла­вие и са­мо­дер­жа­вие, по­ла­гал, что монголо-татарское иго яви­лось «ве­ли­чай­шим бла­го­дея­ни­ем» для стра­ны, по­сколь­ку по­зво­ли­ло в от­да­ле­нии от Западной Ев­ро­пы со­хра­нить чис­то­ту пра­во­слав­ной ве­ры.

Оце­ни­вал ре­фор­мы Пет­ра I как спо­соб сбли­же­ния с Западной Ев­ро­пой, не­об­хо­ди­мо­го не для Рос­сии, а для са­мих западноев­ропейских государств («За­пис­ка о на­род­ном вос­пи­та­нии», опубликована в издании «Сбор­ник ис­то­ри­че­ских ма­те­риа­лов, из­вле­чён­ных из ар­хи­ва 1-го От­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва кан­це­ля­рии», выпуск 1, 1876 год).

В 1824 году об­ви­нил ру­ко­во­дство Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния в «ил­лю­ми­на­тиз­ме» и ис­поль­зо­ва­нии Российского биб­лей­ско­го общества для рас­про­стра­не­ния сво­их идей (это спо­соб­ст­во­ва­ло от­став­ке А.Н. Го­ли­цы­на).

В 1826 году, воз­мож­но, вслед­ст­вие ин­триг Го­ли­цы­на или министра народного про­све­ще­ния и глав­но­управляющего ду­хов­ны­ми де­ла­ми иностранных ис­по­ве­да­ний А.С. Шиш­ко­ва об­ви­нён в фи­нан­со­вых зло­упот­реб­ле­ни­ях, на име­ния Магницкого на­ло­жен се­к­вестр, он вы­слан под над­зор по­ли­ции в Ре­вель (до 1833 года).

В 1831 году Магницкий по­дал императору Ни­ко­лаю I две за­пис­ки (опубликованы в журнале «Рус­ская ста­ри­на», 1899 год, № 1-3), об­ви­няв­шие Спе­ран­ско­го яко­бы в ор­га­ни­за­ции «за­го­во­ра ил­лю­ми­на­тов».

В 1834 году пе­ре­ве­дён в Одес­су (до 1839 года; воз­вра­щён туда вновь в 1841 году), за­тем в Хер­сон (с 1839 года).

Ав­тор за­пи­сок (опубликованы П.И. Бар­те­не­вым в издании «Де­вят­на­дца­тый век: Ис­то­ри­че­ский сбор­ник», книга 1, 1872 год), а так­же ря­да од, в том числе «Оды к рос­сий­ско­му юно­ше­ст­ву» (1794 год), в честь вос­ше­ст­вия на российский пре­стол императора Пав­ла I, бра­ко­со­че­та­ния великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча (1796 год).

Ру­ко­во­дил в Ре­ве­ле из­да­ни­ем журнала «Ра­ду­га» (1832-1833 годы).

Сочинения:

Крат­кое ру­ко­во­дство к де­ло­вой и го­су­дар­ст­вен­ной сло­вес­но­сти для чи­нов­ни­ков, всту­паю­щих в служ­бу. М., 1835;

Мне­ние рус­ско­го дво­ря­ни­на о гра­ж­дан­ском уло­же­нии для Рос­сии // Пись­ма глав­ней­ших дея­те­лей в цар­ст­во­ва­ние им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I (1807-1829 гг.). СПб., 1883. С. 370-374.