ГАЗЕТА
ГАЗЕТА - периодическое печатное издание, средство массовой информации.
Выходит ежедневно или с интервалом в несколько дней. Освещает актуальные текущие события общественно-политической, научной, культурной жизни; рассчитана на широкий круг читателей. Среди жанров, используемых в Газетах, - статьи, рецензии, комментарии, обзоры, хроники, репортажи, очерки, интервью, фельетоны и др.
Прообразом Газеты считаются сводки официальных сообщений и новостей, которые вывешивались в общественных местах в античных и древних восточных городах. Происхождение слова «газета» связано с названием итальянской мелкой серебряной монеты (gazzetta), за которую в XVI веке в Венеции продавались рукописные сводки новостей. Первая Газета - еженедельник «Ведомость» («Relatio», 1609 год), издававшийся И. Каролюсом в Страсбурге. В названии печатного издания слово «газета» было впервые использовано во Франции, где в 1631 году Т. Ренодо при поддержке кардинала Ришельё начал выпускать еженедельную Газету - «La Gazette». Ежедневная Газета впервые стала выходить в Лейпциге в 1650 году. В России появлению Газеты предшествовали рукописные известия - «Куранты», выходившие при царском дворе с 1621 года. В 1702 году по указу Петра I была основана Газета «Ведомости», выпускалась нерегулярно. Первая русская регулярная Газета - «Санкт-Петербургские ведомости».