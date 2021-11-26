ГАЗЕТА

ГАЗЕТА - периодическое печатное издание, средство массовой информации.

Вы­хо­дит еже­днев­но или с ин­тер­ва­лом в несколько дней. Ос­ве­ща­ет ак­ту­аль­ные те­ку­щие со­бы­тия об­щественно-по­ли­тической, на­уч­ной, куль­тур­ной жиз­ни; рас­счи­та­на на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей. Сре­ди жан­ров, ис­поль­зуе­мых в Газетах, - ста­тьи, ре­цен­зии, ком­мен­та­рии, об­зо­ры, хро­ни­ки, ре­пор­та­жи, очер­ки, ин­тер­вью, фель­е­то­ны и др.

Про­об­ра­зом Газеты счи­та­ют­ся свод­ки официальных со­об­ще­ний и но­во­стей, ко­то­рые вы­ве­ши­ва­лись в об­щественных мес­тах в ан­тич­ных и древ­них восточных го­ро­дах. Про­ис­хо­ж­де­ние сло­ва «га­зе­та» свя­за­но с на­зва­ни­ем итальянской мел­кой се­реб­ря­ной мо­не­ты (gazzetta), за ко­то­рую в XVI веке в Ве­не­ции про­да­ва­лись ру­ко­пис­ные свод­ки но­во­стей. Пер­вая Газета - еже­не­дель­ник «Ве­до­мость» («Re­latio», 1609 год), из­да­вав­ший­ся И. Ка­ро­лю­сом в Страс­бур­ге. В на­зва­нии пе­чат­но­го из­да­ния сло­во «га­зе­та» бы­ло впер­вые ис­поль­зо­ва­но во Фран­ции, где в 1631 году Т. Ре­но­до при под­держ­ке кар­дина­ла Ри­ше­льё на­чал вы­пус­кать еже­не­дель­ную Газету - «La Gazette». Еже­днев­ная Газета впер­вые ста­ла вы­хо­дить в Лейп­ци­ге в 1650 году. В Рос­сии по­яв­ле­нию Газеты пред­ше­ст­во­ва­ли ру­ко­пис­ные из­вес­тия - « Ку­ран­ты », вы­хо­див­шие при цар­ском дво­ре с 1621 года. В 1702 году по ука­зу Пет­ра I бы­ла ос­но­ва­на Газета «Ве­до­мо­сти», вы­пус­ка­лась не­ре­гу­ляр­но. Пер­вая русская ре­гу­ляр­ная Газета - «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти».

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